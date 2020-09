Cex.IO Exchange: recensioni, opinioni, commissioni, se è una truffa

Cos’è CEX.io? Come funziona CEX.io? Quali sono le opinioni e le recensioni su CEX.io? CEX.io è una truffa? Questo Exchange è uno dei più vecchi tra quelli per scambiare Bitcoin. La prima criptovaluta in assoluto lanciata nel 2009 dal misterioso Satoshi Nakamoto e che a partire dalla grande performance registrata nel 2017, ha attirato intorno a sé e intorno alle altre criptovalute, l’interesse dei media mainstream e dell’utenza media.

Il che ha avuto anche l’effetto di far proliferare tante piattaforme truffa, che siano Broker o Exchange. Quindi, occorre prestare molta attenzione e diffidare di quei siti che offrono condizioni eccessivamente vantaggiose, oltre che sistemi di guadagno estremamente facili. In genere infatti si tratta di truffe e scoprirete presto che non solo non avete guadagnato niente, ma non potrete neanche riottenere i soldi che in buona fede avete ivi speso.

Dunque vediamo di seguito se è il caso dell’Exchange CEX.io.



Exchange CEX.io cos’è

Cos’è Exchange CEX.io? EX.io è uno dei più vecchi Exchange Bitcoin in circolazione. Ha iniziato le proprie attività nel 2013 a Londra come fornitore di exchange e cloud mining di Bitcoin. A un certo punto il suo mining pool, noto come Ghash.io, era così grande da contenere il 42% della potenza di rete totale. Tuttavia, a gennaio 2015 le operazioni di cloud mining sono state chiuse e oggi CEX.io opera esclusivamente come Exchange Bitcoin.

CEX.io è registrato con FINCEN e applica le politiche KYC (conosci il tuo cliente tramite invio di documenti) e AML (antiriciclaggio). Ciò significa che dovrai verificare la tua identità prima di poter acquistare Bitcoin tramite CEX.io Exchange.

Questa piattaforma ti consente di acquistare Bitcoin utilizzando la tua carta di credito, un bonifico bancario o un bonifico SEPA (per i residenti UE) . Tuttavia, le transazioni CEX.io funzionano in modo leggermente diverso rispetto agli altri scambi Bitcoin, si basano sugli ordini Fill-or-Kill (noto anche come FOK). Gli ordini FOK sono ordini eseguiti immediatamente e per intero.

Quindi qualunque cosa tu abbia “accettato” di pagare o ottenere, è esattamente quello che ti ritroverai. Questo è diverso da come funzionano altri Exchange in cui potresti incontrare problemi di liquidità. Quindi, ad esempio, se tu riceverai 2 Bitcoin a un tasso concordato su CEX.io, riceverai sicuramente tale importo, tuttavia se tu ricevi 2 Bitcoin su Bitstamp, dovrai aspettare fino a qualcuno che è disposto a venderti quei Bitcoin al tuo prezzo richiesto.

Tuttavia, per fare in modo che funzioni al 100%, CEX.io deve addebitare ai clienti un premio in modo che siano sempre in grado di soddisfare i loro ordini, quindi il più alto tasso di cambio.

CEX.io come funziona

Come funziona CEX.io? CEX.IO spiega chiaramente sul proprio sito come funziona il servizio che offre: quando si fa una transazione, CEX.io calcola il prezzo e lo blocca per 120 secondi. Inserisci la somma di denaro che desideri spendere e vedi la quantità di Bitcoin che puoi ricevere. Dopo aver premuto il pulsante Acquista / Vendi, il sistema verifica di disporre di fondi sufficienti.

Se la situazione sul mercato consente l’esecuzione del tuo ordine a condizioni non peggiori di quelle concordate, l’ordine verrà completato (l’ordine può anche essere eseguito in condizioni più favorevoli). Se vi è un improvviso picco del tasso di cambio, impedendo l’esecuzione dell’ordine alle condizioni concordate, verrai avvisato.

Dopo aver confermato lo scambio, il tuo ordine viene abbinato ad altri ordini sulla borsa e il tuo saldo viene aggiustato, a volte l’importo può essere anche maggiore di quanto concordato, ma non è mai inferiore.

CEX.io caratteristiche

Quali sono le caratteristiche di CEX.io? Le seguenti:

Valute Fiat disponibili: EUR, RUB, GBP

Criptovalute disponibili: BTC, DASH, ETH, XRP, ZEC

Metodi di pagamento: Carta di credito, carta di debito, SWIFT, SEPA, Criptovaluta

Commissioni: l’acquisto di bitcoin prevede una commissione di transazione del 7% per la funzione di acquisto immediato e 0-0,25% per il trading. Se scegli di depositare una valuta fiat che non è supportata da CEX.IO, tieni presente che la tua banca potrebbe addebitare una commissione di conversione di valuta.

CEX.io commissioni

Uno dei maggiori reclami degli utenti riguardo a CEX.io è l’ammontare delle tariffe e delle “spese nascoste” che sottraggono agli utenti iscritti. CEX.io prende una commissione del 7% per il servizio che viene addebitata dall’ammontare della valuta fiat che si paga. Quindi, se acquisti $ 1000 di Bitcoin, avrai solo $ 930.

Ciò significa che l’elevato tasso di cambio che vedi su CEX.io include già la commissione di servizio al suo interno, e non verranno applicate altre commissioni. Tuttavia, la commissione di cui sopra è rilevante solo se si desidera effettuare un acquisto diretto con CEX.io. Lo scambio fornisce anche servizi di trading in cui verranno applicate tariffe diverse.

Per fare trading dovrai finanziare il tuo account CEX.io con un conto bancario (nessuna commissione su parte di CEX.io) o con una carta di credito (commissione del 3,5% $ 0,25). Inoltre, una volta entrati in una transazione dovrai pagare fino a una commissione di transazione dello 0,2%, a seconda della tua parte nel trade.

CEX.io come aggiungere carte

Come aggiungere carte su CEX.io? Se hai intenzione di acquistare Bitcoin utilizzando una carta di credito o di debito, puoi aggiungere la carta andando su Deposito > Carta di pagamento.

Puoi aggiungere tutte le carte che vuoi, purché siano intestate a te. Devi anche scattarti un selfie con la carta. A volte il team potrebbe chiederti di annotare la data su un pezzo di carta. Se non hai mai fatto un KYC (“conosci il tuo cliente”) per Bitcoin, potresti trovarlo fastidioso, ma dopo la prima volta, è ok. Questo tipo di misura di verifica viene presa da tutti gli Exchange più diffusi per garantire l’integrità dello scambio.

Come acquistare bitcoin su CEX.io

Come acquistare bitcoin su CEX.io? Una volta che hai finito di caricare fondi sul tuo account, fai clic su Acquista / Vendi in alto per iniziare a comprare Bitcoin o Ethereum. Potresti notare che il prezzo di Bitcoin è superiore al prezzo corrente su altre borse. Questo perché CEX.io prende una commissione del 7% per il suo servizio.

È possibile passare da BTC a ETH sullo stesso pannello. È possibile acquistare bitcoin in base a un prezzo fisso (100, 200, 500, 1000) oppure è possibile aggiungere il prezzo personalizzato. Fare clic su Acquista e confermare la transazione. I tuoi bitcoin saranno immediatamente accreditati sul tuo wallet CEX.io. Se è una quantità considerevole, ti suggerirei di spostare quei bitcoin in un portafoglio hardware sicuro come il Ledger Nano S. Se è una piccola quantità, puoi spostarlo in un wallet come MyCelium o Jaxx.

CEX.io limiti di acquisto

Ci sono quattro diversi limiti di account su CEX.io: Basic, Verified, Verified Plus e Corporate. Si caratterizzano così:

Account Basic può acquistare fino a $ 500 di Bitcoin al giorno e $ 2000 di Bitcoin al mese. Account Verified può acquistare fino a $ 10.000 di Bitcoin al giorno e $ 100.000 del valore di Bitcoin al mese Gli account Verified plus e Corporate non hanno limitazioni sulla quantità di Bitcoin che possono essere acquistati

Cosa significa account verificato? Per essere verificato, dovrai fornire un documento di identità e informazioni personali.

CEX.io quali Paesi

Quali sono i Paesi che supportano CEX.io? Questo Exchange supporta tutti i paesi del mondo per gli acquisti con carta di credito ad eccezione di:

I seguenti paesi sono soggetti a restrizioni per gli acquisti con carta di credito: Islanda, Vietnam, Afghanistan, Algeria, Bahrain, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arabia Saudita e Yemen.

Questi altri, invece, per acquisti con bonifico bancario: Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Kenya, Liberia, Libia, Guinea, São Tomé e Príncipe, Somalia, Sudan, Siria , Tanzania, Tunisia, Turchia, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

Come si può notare dalla lista, si tratta di quasi tutti paesi che patiscono una situazione geopolitica instabile o sono a rischio terrorismo. Forse l’idea di CEX.io è quella di evitare che tramite questo Exchange avvenga il finanziamento illecito a gruppi terroristici, la compravendita di armi e il riciclaggio di denaro sporco.

Non mancano però anche Stati americani, quali: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Guam, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Carolina del Nord, Dakota del Nord, Ohio, Oregon, Tennessee, Texas, Isole Vergini americane, Vermont, Virginia, Washington.

CEX.io opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su CEX.io? Su TrustPilot la valutazione media è di 3,9 su 10 stelle. Reddit ha fornito una recensione molto breve e preoccupata su questo Exchange.

Tuttavia, la maggior parte delle persone non legge le recensioni dettagliate ma guarda solo le valutazioni. Sembra che la maggior parte delle recensioni insoddisfatte degli utenti si stiano lamentando delle tariffe nascoste (cioè un alto tasso di cambio), processo di verifica dell’identità o all’assistenza clienti fornita dal sito.

I primi due problemi sono in genere correlati alle persone che non comprendono la stampa fine e CEX.io ha reso molto più chiaro negli ultimi mesi quanto pagherete per le vostre monete.

C’è anche però chi è soddisfatto dell’assistenza clienti di questo Exchange, avendo ricevuto una risposta nel giro di una ventina di secondi. Peraltro ottenendo risposte dettagliate. Anche la maggior parte delle recensioni negative su TrustPilot ha ricevuto una risposta da CEX.io, quindi è bello vedere che la società si preoccupa della sua reputazione. Su Reddit invece il Topic si lamentava della verifica dell’identità, mentre in buona parte dei commenti gli utenti dicevano di non avere alcun problema.

C’è chi si lamenta solo della tassa del 7% che fanno pagare per l’acquisto di Bitcoin. Di recente, è anche diventato peraltro un Broker di Bitcoin. L’interfaccia utente è molto intuitiva e persino i neofiti riescono a comprare Bitcoin con esso. Insomma, finché sei a conoscenza delle tasse e del processo di verifica necessari per acquistare quantità più consistenti di Bitcoin, sei a posto.

Ecco perché non bisogna soffermarsi solo al voto o alle stelline. Bisogna anche leggere i commenti e le recensioni per capire cosa gli utenti hanno trovato di negativo o difficile da eseguire. Talvolta dietro una insufficienza si cela una brutta esperienza personale ma magari legata all’incapacità di utilizzare una piattaforma o alla scarsa pratica personale con le criptovalute. Un po’ la raccomandazione che vale per altri portali, come TripAdvisor.

CEX.io vantaggi

Quali sono i vantaggi di utilizzare CEX.io? Principalmente il fatto che consente di acquistare bitcoin con carta di credito a tariffe basse.

CEX.io svantaggi

Quali sono gli svantaggi di utilizzare CEX.io? Processo di verifica approfondito per aumentare i limiti di acquisto di Bitcoin su CEX.IO.

CEX.io metodi di pagamento

Quali sono i metodi di pagamento accettati da CEX.io? Come riporta lo stesso portale:

Payment Method Funds Available Currencies Fees

Credit Card 1-2 days USD 3.5% + $0.25

Credit Card 1-2 days EUR 3.5% + € 0.20

Credit Card 1-2 days RUB 5.25% + 15.57 RUB

Bank Transfer Varies USD $10.00

Bank Transfer Varies EUR €10.00

Bank Transfer Varies RUB N/A

CEX.IO offre inoltre agli utenti la possibilità di vendere bitcoin tramite carte di credito o di debito. Le commissioni per questo servizio sono le seguenti:

2.9% $ 4,99 per USD

2,9% € 4,99 per EUR

2,9% 499 RUB

Per i trasferimenti di RUBBank non vengono addebitate commissioni da CEX.io, ma la tua banca potrebbe addebitare commissioni di conversione sul tuo deposito.

CEX.io confronto con altri Exchange

Di seguito confrontiamo le commissioni di CEX.io con altri Exchange:

Coinbase 3.75% USA, Europa, Canada

Coinmama ~6% Internazionale

BitPanda 5% Europa

CEX.io 3.5% Internazionale

Dunque, l’Exchange si mostra molto vantaggioso rispetto ad altri. Ed è di caratura internazionale, mentre Coinbase e Bitpanda operano solo in determinati continenti.

CEX.io privacy

Com’è il livello di privacy su CEX.io? CEX.IO richiede pochissime informazioni per il suo primo livello di verifica. Al fine di aumentare i limiti, tuttavia, sono necessari numerosi dettagli personali e scansioni di documenti.

Per aumentare i limiti giornalieri del livello “Verificato” di CEX.IO, sono richieste le scansioni di passaporto, patente di guida o ID. Inoltre, è necessaria una foto di te che detiene il tuo documento d’identità, una foto con la carta di credito e un documento per la prova della residenza.

Queste richieste non devono essere viste come una scocciatura, ma un modo per l’Exchange di verificare ulteriormente gli account. Dunque una prova ulteriore della sua serietà.

CEX.io velocità

Qual è la velocità di CEX.io? Dopo la verifica iniziale, CEX.IO elabora immediatamente la maggior parte degli acquisti con carta di credito. L’upgrade del tuo account al tipo di account “verificato” di CEX.IO può essere un processo lungo, ma gli acquisti successivi sono rapidi.

CEX.io assistenza clienti

Com’è l’assistenza clienti di CEX.io? Da svariate recensioni si evince che si tratta di una assistenza clienti ben funzionante. E’ possibile contattarla tramite e-mail.

Oltre alla rapidità, se ne parla bene anche in termini di risposte approfondite. Certo, spesso, quando si tratta di quesiti posti molte volte, si ottengono risposte “standardizzate”. Però anche queste sono dettagliate.

CEX.io sicurezza

Com’è la sicurezza su CEX.io? La sicurezza sembra buona su questo Exchange. Per la protezione dell’account sono utilizzati l’autenticazione a due fattori e una domanda di sicurezza. La maggior parte delle monete è memorizzata in un wallet. Questo Exchange offre anche avvisi via SMS ed e-mail. La crittografia PGP non viene utilizzata nelle e-mail.

L’ultimo episodio di hacking è accaduto nel 2013, quando questo Exchange era ancora ai primi anni, e si è concluso con una perdita di $ 7.000 per uno dei suoi utenti.

La vulnerabilità è stata immediatamente corretta e da allora non ci sono stati più problemi.

CEX.io trading criptovalute

CEX.io funge anche da Broker per investire sui Bitcoin in Borsa. Tuttavia, le commissioni su CEX.IO per il trading diretto con la borsa sono tra le più care del mercato con una commissione del 7%. Il loro tariffario per il trading peer-to-peer si basa sul modello del maker-taker che segue il volume mensile degli scambi in BTC.

La commissione del produttore è sempre pari allo 0 percento, mentre la commissione del beneficiario si abbassa man mano che il volume mensile aumenta. Così avremo:

per il volume inferiore a 5BTC, 0,20 percento

Per il volume inferiore a 30BTC, 0,19 percento

Per il volume inferiore a 50BTC, 0,18 percento

Per il volume inferiore a 100BTC, 0,17 percento

Per il volume inferiore a 200BTC, 0,16 percento

Per il volume inferiore a 1000BTC, 0,15 percento

Per il volume inferiore a 3000BTC, 0,13 percento

Per il volume inferiore a 6000BTC, 0,11 percento

Per il volume superiore a 6000BTC, 0,10 percento

Le spese di deposito e di prelievo variano tra 1,2 e 5 percento dell’importo trasferito. Quando si tratta di commissioni di margine, sono fissate a una commissione aperta dello 0,2%, una commissione di rollover dello 0,01% e una commissione di chiusura dello 0% per tutte le valute.

CEX.IO ha una bella interfaccia di trading e offre i seguenti ordini:

Ordine di mercato

Ordine di limitazione

Ordine di chiusura

Il trading sullo scambio coinvolge circa 400.000 trader al mese. Il grande volume di scambi offre agli utenti molte opportunità di acquistare, vendere e scambiare, rispetto agli Exchange con volumi più piccoli.

CEX.IO API è eccezionale e consente agli utenti di controllare i propri account utilizzando un software personalizzato adattato alle proprie esigenze. L’Exchange non supporta il trading con derivati e futures, ma offre scambi di margine in un certo numero di coppie di trading.

Attualmente le coppie offerte sono:

BTC / USD

BTC / EUR

ETH / BTC

ETH / USD

Il trading con margine è possibile con una leva finanziaria del 1: 2 o 1: 3.

Occhio sempre ad utilizzare la leva finanziaria, poiché è un’arma a doppio taglio. Come moltiplica i profitti, moltiplica anche le perdite in caso di previsione sbagliata.

CEX.io app

Il sito Web ha un bell’aspetto e tutte le informazioni pertinenti sono sempre a portata di clic. L’interfaccia di trading è facile da usare e generalmente l’intera piattaforma è molto user-friendly. La velocità di caricamento della pagina è eccellente.

CEX.io dispone anche di una app, sia per il sistema operativo Android che iOS.

CEX.io è una truffa?

CEX.io è una truffa? Possiamo rispondere a questa domanda lecita con un secco no. Questo Exchange è trasparente e offre anche account verificati per scambi più ampi. All’atto della registrazione, consiglia di abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA) utilizzando l’app Google Authenticator o un SMS o una telefonata automatica. Infatti, il sito avvisa l’utente che non sarà in grado di prelevare fondi in seguito senza prima abilitare 2FA. Quindi è meglio procedere con la configurazione di questa ulteriore precauzione di sicurezza.

Anche la privacy è garantita, così come la sicurezza in caso di attacchi Hacker. Infatti, abbiamo detto che se ne è verificato solo uno nel 2013, quando questo Exchange era alle prime armi. Ma da allora non ci sono stati più attacchi. Benché, proprio dal 2014, i casi sono stati tanti e anche clamorosi. Anche di recente.

CEX.io alternative

Quali sono le alternative a CEX.io? Esistono vari Exchange in circolazione. Tra quelli più interessanti annoveriamo:

1. BitPanda

E’ un broker Bitcoin con sede in Austria. Offre una vasta gamma di metodi di pagamento e ha tariffe discrete. Funge anche da Exchange.

2. Coinbase

Forse l’Exchange più noto al mondo. Disponibile per gli utenti in oltre 30 paesi a partire dal 2017, è il più grande broker Bitcoin del mondo. I clienti possono acquistare bitcoin con un conto bancario collegato, bonifico SEPA, Interac Online e molti altri metodi di pagamento.

3. Coinhouse

Con sede a Parigi, consente agli utenti in Francia di acquistare bitcoin con una carta di credito o di debito 3D sicura o con Carte prepagate Neosurf.

4. Coinmama

Broker di bitcoin con sede in Israele. Sono specializzati nella vendita di bitcoin per carte di credito a quasi chiunque nel mondo.