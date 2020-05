Caterpillar colpita gravemente dal Coronavirus

Il più grande produttore mondiale di attrezzature per miniere e costruzioni, prevede che il “dolore” causato dalla crisi del coronavirus è tutt’altro che finito.

Caterpillar Inc. ha dichiarato che l’attuale trimestre sarà “maggiormente influenzato” dalla Pandemia. La società con sede a Deerfield, nell’Illinois, ha anche accantonato le sue previsioni sugli utili tradizionali per il 2020, poiché le ricadute del virus colpiscono i clienti nel settore minerario, edile ed energetico.

Una situazione di cui approfittare per investire sul titolo. Attualmente la soluzione migliore è quella di utilizzare il broker eToro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del social trading che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Caterpillar: buon momento per investire?

Caterpillar è in procinto di ridurre i costi e ridurre la produzione di fronte al deterioramento dei mercati delle materie prime che schiacciano la domanda.

L’analista di BofA Securities Inc., Ross Gilardi, ha declassato le azioni della società questo mese e ha affermato che la debolezza nel suo settore energetico è “un problema che non sta ancora terminando.”

In netto distacco dal suo commento normalmente fermo sulle chiamate degli utili, l’amministratore delegato Jim Umpleby ha affermato di non aver mai immaginato gli effetti significativi che il virus ha impartito finora sul business dell’azienda.

“L’impatto di Covid-19 sul nostro business è stato significativamente più grave e caotico di qualsiasi crisi ciclica che avevamo previsto”, ha detto Umpleby.

“L’impatto finale della pandemia sui nostri risultati per il 2020 rimane incerto e si baserà sulla durata del virus e sull’entità dell’impatto economico sulla domanda globale per i nostri prodotti.”

Il titolo è sceso di circa il 22% quest’anno fino alla chiusura di lunedì. le trivellazioni del greggio stanno scivolando nel bel mezzo di un crollo storico dei prezzi del petrolio, l’Arabia Saudita ha iniziato a ridurre la produzione in anticipo rispetto alla data di inizio per i tagli all’offerta dell’OPEC e un immenso surplus globale significa che i serbatoi di stoccaggio sono vicini alla capacità in tutto il mondo.

In un’intervista telefonica, il settore del petrolio e del gas sarà “abbastanza sfidato” per il resto del 2020, avvertendo che la società non prevede un recupero in qualsiasi momento presto.

L’ultimo mese, Caterpillar ha ritirato la sua guida finanziaria precedente del 2020 e ha detto che avrebbe temporaneamente sospeso operazioni in alcune strutture mentre il coronavirus ostacola le catene di approvvigionamento.

Meno di una settimana dopo che la società ha dichiarato che avrebbe sospeso la produzione, ha deciso di congelare la retribuzione per dirigenti e lavoratori dipendenti. Il produttore ha anche confermato il mese scorso di aver licenziato i dipendenti del suo edificio di East Peoria KK come parte delle azioni intraprese per ridurre la produzione a causa della domanda dei clienti più debole.

La società ha detto che il secondo trimestre sarà probabilmente peggiore rispetto ai tre mesi precedenti. Il CFO Bonfield ha anche avvertito di non interpretare necessariamente ciò come il fatto che questo trimestre sarebbe stato il trogolo della crisi.

“La fiducia è davvero importante per i nostri clienti, per essere in grado di assicurarsi di poter acquistare macchine in qualunque segmento si trovino. Ma per ciò ci vorrà un po’ di tempo”, ha detto Bonfield.

“Non possiamo essere sicuri che sia solo nel secondo trimestre e tutto ritorni alla normalità nel terzo trimestre.” La scorsa settimana Caterpillar ha ottenuto una linea di credito revolving di ben 3,875 miliardi di dollari, indicando che sta rafforzando la liquidità a fronte di potenziali ricadute da la pandemia.

Il calo delle entrate in tutti e tre i principali segmenti di business potrebbe raggiungere le doppie cifre nel 2020, secondo Karen Ubelhart di Bloomberg Intelligence. E gli analisti di Morgan Stanley hanno dichiarato che la riduzione di questi segmenti potrebbe potenzialmente continuare nel 2021.

Tono ottimista sulla Cina, dove l’attività inizia a riprendersi dai minimi di febbraio. Bonfield ha affermato che tutti i suoi stabilimenti nella nazione asiatica sono attivi e funzionanti, la catena di approvvigionamento sta funzionando e che ha assistito a “una certa” ripresa ad aprile.

Sebbene durante la chiamata degli utili, Bonfield ha dichiarato che la società ha dovuto affrontare pressioni concorrenziali sui prezzi durante il primo trimestre nel paese.

L’andamento del titolo Caterpillar in Borsa

Caterpillar, 2 miliardi di tonnellate trasportate negli ultimi 6 con mezzi autonomi

Malgrado il periodo, Caterpillar ci tiene con orgoglio anche a far conoscere il proprio lavoro svolto fino a qui.

Ha infatti annunciato di aver raggiunto 2 miliardi di tonnellate (2,2 miliardi di tonnellate corte) trainate utilizzando il suo sistema MineStar Command per il trasporto autonomo.

La società afferma di aver raddoppiato la quantità trasportata nei 16 mesi da quando ha raggiunto 1 miliardo di tonnellate trasportate a novembre 2018. “In sei anni abbiamo trasportato in sicurezza 2 miliardi di tonnellate, una pietra miliare che abbiamo raggiunto in modo significativamente più veloce rispetto ai nostri concorrenti “, ha affermato Sean McGinnis, product manager di MineStar Solutions.

“Questa pietra miliare rende Command per il trasporto della soluzione più produttiva disponibile in commercio, ed è qualcosa che la gente del settore minerario sta notando.”

Dal lancio commerciale di Command per il trasporto nel 2013, Caterpillar ha continuato a migliorare la velocità di implementazione. “Stiamo lanciando Command su più siti e implementarli più rapidamente, in modo tale che molti dei nostri clienti possano sperimentare i guadagni di sicurezza e produttività che offre il trasporto autonomo “, ha affermato McGinnis.

Quest’ultimo sottolinea l’importanza del rapporto che la società ha con i suoi clienti per il successo di Command. “Uno dei motivi che Caterpillar ha avuto un tale successo è perché ascoltiamo e collaboriamo con i nostri clienti, che identificano caratteristiche, funzionalità e persino i modelli di camion autonomi di cui hanno bisogno per le loro operazioni.”

Negli ultimi sei anni, MineStar Solutions ha anche continuato accrescere la propria competenza in operazioni autonome: non solo nel trasporto ma anche con bulldozer autonomi, carri armati e caricatori sotterranei. Ad oggi, Caterpillar ha 276 camion autonomi in funzione e conteggio.

“La spinta verso il mining autonomo non mostra alcun segno di rallentamento”, ha affermato McGinnis. “Abbiamo progetti in corso con un certo numero di grandi compagnie minerarie che desiderano espandere le loro attuali operazioni di trasporto autonomo o implementarne di nuove.”

La flotta autonoma Caterpillar è composta anche da camion Cat 789D, 793D, 793F e 797F. come flotta di Komatsu 930Es. Il camion autonomo Cat 794 AC sarà pronto per il trasporto autonomo entro la fine dell’anno.

Cat afferma che i camion dotati di comando hanno percorso oltre 42,0 milioni di miglia senza infortunio a tempo perso.

Migliori piattaforme per investire in Caterpillar

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

66% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Forex, azioni, criptovalute Webinar ed ebook ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.