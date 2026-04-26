Carta Trade Republic: guida completa (2026)

Il mercato delle carte digitali è affollato. Revolut, N26, Hype, le offerte delle banche tradizionali, scegliere non è semplice.

Eppure la Carta Trade Republic riesce a ritagliarsi uno suo spazio proprio. Il motivo è semplice: invece di limitarsi a far muovere i tuoi soldi da un punto A a un punto B, ogni pagamento diventa un piccolo mattoncino aggiunto al tuo portafoglio. Si chiama Saveback, ed è la caratteristica che distingue davvero questa carta da tutto il resto.

Trade Republic è una banca tedesca, nata a Berlino nel 2019, oggi attiva in oltre 17 Paesi europei con milioni di clienti. In Italia le cose si sono fatte più serie dal 30 gennaio 2025: Trade Republic ha aperto una filiale italiana vigilata dalla Banca d’Italia e ha adottato il regime amministrato come impostazione predefinita.

In pratica, la piattaforma calcola e versa da sola il 26% di imposta su plusvalenze, dividendi e interessi. Niente più fogli Excel per la dichiarazione dei redditi: ci pensa lei.

La carta si richiede dall’app in pochi minuti, esiste in tre versioni, Virtual, Classic e Mirror, e non ha canone annuale.

Andiamo a vedere in questa guida come funziona nel dettaglio, quanto costa (meno di quanto pensi), come attivare il Saveback, come si richiede e cosa ne pensano davvero gli utenti.

Carta Trade Republic con SaveBack – Comissioni basse. PAC gratuiti Sostituto d'imposta Da 1,00 €/ordine Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Cos’è la carta Trade Republic?

La Carta Trade Republic è di fatto una Visa debit collegata direttamente al conto di investimento della piattaforma. Non è un conto separato, non è un wallet prepagato: il saldo che usi per i pagamenti è la stessa liquidità che tieni sul conto in attesa di essere investita.

Questo rende la carta uno strumento bidirezionale, nel senso che spendi la liquidità del conto e, allo stesso tempo, una quota di ogni spesa rientra automaticamente nel portafoglio attraverso il Saveback.

Gestisci tutto dall’app, disponibile su iOS e Android. Cronologia delle transazioni in tempo reale, PIN modificabile in qualsiasi momento, blocco e sblocco con un tap, limiti di spesa personalizzabili. Nessuna filiale fisica, nessun numero di telefono: il supporto è esclusivamente via chat in-app.

Qui trovi una recensione del Conto Trade Republic:

Trade Republic: la recensione completa

I tre formati disponibili: Virtual, Classic e Mirror

Trade Republic propone tre versioni della carta, pensate per esigenze diverse.

La Virtual è digitale, gratuita e operativa in pochi secondi: perfetta per chi compra prevalentemente online.

La Classic è la versione fisica in plastica, disponibile al costo una tantum di €5 — quella che la maggior parte degli utenti sceglie per l’uso quotidiano.

La Mirror è la versione premium in metallo specchiato, a €50 di emissione, per chi vuole qualcosa di più distinctive nel portafoglio. Nessuna delle tre ha canone annuale.

Versione Formato Costo di emissione Caratteristiche principali Virtual Solo digitale €0 (gratuita) Uso immediato, solo online/wallet Classic Plastica fisica €5 una tantum Contactless, ATM, uso globale Mirror Metallo specchiato €50 una tantum Premium, Contactless, ATM, uso globale

Fonte: traderepublic.com/it-it/carta – dati aggiornati ad Aprile2026

Integrazione con il conto di Investimento trade republic

Il vero punto di forza è l‘integrazione nativa con il conto. Ogni somma che ricevi, uno stipendio, un bonifico, un dividendo, è immediatamente disponibile per i pagamenti con la carta.

Non ci sono trasferimenti da fare, non ci sono attese. Dal 30 gennaio 2025, tutti i nuovi conti italiani hanno un IBAN italiano, il che significa che puoi domiciliare lo stipendio direttamente su Trade Republic senza problemi.

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GUIDA PRATICA Guida sul funzionamento di Trade Republic

Carta Trade Republic: costo, commissioni e canone

Zero canone annuale e nessuna spesa ricorrente

Nessun canone mensile. Nessun canone annuale. Nessuna commissione sui pagamenti, né online né in negozio.

I bonifici SEPA, sia ordinari che istantanei, sono gratuiti. È una struttura di costi si discosta molto rispetto a quello a cui le banche tradizionali ci hanno abituato.

L’unico costo che potresti incontrare è €1 per ogni operazione di investimento (acquisto o vendita di azioni, ETF, crypto), ma quello riguarda la piattaforma di trading, non la carta in sé.

Questo approccio ha convinto milioni di europei: nel 2025, Trade Republic ha superato gli 8 milioni di clienti in Europa, con una crescita sostenuta in Italia dopo l’apertura della filiale locale.

Prelievi ATM

I prelievi agli ATM sono gratuiti in tutto il mondo, a patto che l’importo sia almeno €100 per singola transazione.

Sotto quella soglia si paga €1 fisso a Trade Republic. Se l’ATM applica anche una sua commissione, ti viene mostrata prima di confermare, nessuna sorpresa sul conto.

Non ci sono limiti mensili al numero di prelievi.

Operazione Costo Note Canone annuale / mensile €0 Nessun costo ricorrente Emissione carta Virtual €0 Gratuita e immediata Emissione carta Classic €5 una tantum Consegna in 2–10 giorni lavorativi Emissione carta Mirror €50 una tantum Versione premium metallica Pagamenti online/negozio €0 Circuito Visa, nessuna maggiorazione Bonifici SEPA (ordinari e istantanei) €0 Fino a €50.000 per operazione Prelievo ATM ≥ €100 €0 Gratuito in tutto il mondo Prelievo ATM < €100 €1 a transazione Commissione fissa Trade Republic

Fonte: traderepublic.com/it-it/carta — Aggiornato ad Aprile 2026

Carta Trade Republic: come funziona nel quotidiano

Nel quotidiano funziona come ti aspetti da una Visa debit moderna: contactless ovunque, Apple Pay e Google Pay pienamente supportati. Puoi pagare con il telefono, con lo smartwatch o con la carta fisica, a tua scelta. Per gli acquisti online si usa il numero carta o l’autenticazione via app, in linea con gli standard PSD2.

All’estero non ci sono sorprese: Trade Republic non applica maggiorazioni sulle transazioni in valuta estera.

Il cambio avviene ai tassi Visa standard, che in genere sono più competitivi di quelli delle banche tradizionali.

Qualcuno potrebbe trovare che Revolut (nelle versioni premium) offra cambi migliori nei giorni feriali, ma per la grande maggioranza degli acquisti la differenza è trascurabile.

Gestione completa via App: PIN, blocco e limiti di spesa

Hai perso la carta? La blocchi in dieci secondi dall’app. Ti sei ricordato dove l’hai messa? La sblocchi altrettanto velocemente.

Puoi cambiare il PIN quando vuoi, impostare limiti per i pagamenti contactless e online, e tenere sotto controllo ogni spesa con notifiche push in tempo reale. È il tipo di controllo che le banche tradizionali stanno ancora cercando di replicare.

Schema del funzionamento della Carta Trade Republic.

Il programma Saveback: investi mentre spendi

Eccoci al cuore del discorso. Il Saveback è quello che rende la Carta Trade Republic diversa da qualsiasi altra carta sul mercato.

L’idea di base è elegante: ogni volta che paghi con la carta, una percentuale dell’importo viene reinvestita automaticamente nel tuo piano di accumulo.

Non ti arriva nessun cashback sul conto corrente, quei soldi finiscono direttamente nel tuo portafoglio, in azioni o ETF che hai scelto tu.

Come funziona il Saveback all’1%

Su ogni acquisto idoneo, Trade Republic calcola l’1% dell’importo e lo aggiunge alla quota mensile del tuo PAC (Piano di Accumulo Capitalizzato).

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GUIDA PRATICA Piano di accumulo(PAC): ecco come funziona

Esempio concreto: spendi €300 al supermercato questo mese? Ottieni €3 investiti automaticamente nel tuo ETF preferito. Spendi €800 in totale su acquisti idonei? Ecco €8 in più nel portafoglio, senza fare nulla.

Non tutto conta: i prelievi ATM, i trasferimenti e alcune categorie di acquisto sono esclusi dal programma. L’elenco completo delle categorie escluse si trova nelle condizioni d’uso dell’app, che Trade Republic aggiorna periodicamente.

Saveback al 2% con i pagamenti in criptovaluta

Se hai delle criptovalute su Trade Republic, puoi scegliere di pagare con il saldo crypto anziché con la liquidità euro.

In questo caso il Saveback raddoppia al 2%. Come funziona tecnicamente? Trade Republic converte istantaneamente la tua crypto in euro al prezzo di mercato e usa quegli euro per il pagamento. Sul totale della transazione scatta il Saveback al 2%, che va nel tuo PAC.

È una funzione interessante per chi detiene crypto sulla piattaforma e vuole massimizzare il reinvestimento automatico. Non è per tutti, richiede di scegliere attivamente la modalità Paga con Crypto a ogni pagamento, ma per gli utenti più attivi può fare la differenza.

Requisiti, limite mensile e PAC minimo obbligatorio

Per accedere al Saveback devi mantenere un PAC attivo di almeno €50 al mese. Se scendi sotto quella soglia, il Saveback si sospende per quel mese. Il tetto massimo è €15 al mese, raggiungibile con circa €1.500 di spesa idonea mensile. Sopra quella cifra, il Saveback si ferma lì.

Questo limite è il punto debole più citato nelle recensioni. Se spendi €3.000 al mese con la carta, il Saveback effettivo scende allo 0,5%.

Il programma premia chi investe regolarmente con moderate spese mensili, non chi usa la carta come strumento principale per grandi volumi di acquisto.

Tr Trade Republic 8,7 Molto Buono raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 1,00 € Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: 0,00 € PAC totalmente gratuiti

PAC totalmente gratuiti Carta di debito inclusa con cashback

Carta di debito inclusa con cashback Sostituto d'imposta: gestione fiscale automatica Scopri il broker* La nostra valutazione 8,7/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 1,00 € Costi del PAC in ETF 0,00 € Costo del conto 0,00 € Trading ETF Azioni Obbligazioni Derivati Criptovalute Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF 2.118 PAC in ETF gratis 2.118 Importo minimo PAC 1 € Intervalli PAC settimanale, bisettimanale, mensile, trimestrale Servizi e extra Protezione depositi 100.000 € (sistema tedesco/francese) Regime fiscale Sostituto d'imposta Punti di forza PAC totalmente gratuiti

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Carta di debito inclusa con cashback Sostituto d'imposta: gestione fiscale automatica

Sostituto d'imposta: gestione fiscale automatica IBAN italiano disponibile Punti deboli Scelta borse limitata rispetto a broker tradizionali Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Round-Up: arrotonda ogni acquisto e accumula capitale

Oltre al Saveback, c’è un secondo meccanismo di risparmio automatico: il Round-Up.

Il funzionamento è intuitivo, ogni pagamento viene arrotondato all’euro successivo e la differenza viene investita nel tuo PAC.

Spendi €4,30? Trade Republic arrotonda a €5,00 e investe €0,70 in automatico.

Come attivare il Round-Up e scegliere il ,oltiplicatore

Dall’app puoi attivare il Round-Up e scegliere un moltiplicatore: 1x, 2x, 3x, 5x o 10x. Con il 5x, quei €0,70 di arrotondamento diventano €3,50 investiti.

Con il 10x, €7,00. Numeri piccoli per singola transazione, ma se fai 30 acquisti al mese con un arrotondamento medio di €0,50 e un moltiplicatore 3x, accumuli €45 mensili aggiuntivi in portafoglio. Automaticamente, senza pensarci.

Round-Up e Saveback sono cumulativi: si applicano in modo indipendente sullo stesso acquisto. È uno dei pochi casi in cui spendere aiuta davvero a risparmiare.

Interessi sulla liquidità: il 2% annuo sul conto

Calcolo e accredito mensile degli interessi

Ogni euro che mantieni sul conto senza investirlo genera un interesse del 2% annuo lordo. Il calcolo è giornaliero, l’accredito mensile.

In Italia, con il regime amministrato, Trade Republic trattiene automaticamente il 26% di ritenuta: il netto è circa 1,67% annuo. Non eccezionale se lo confronti con i migliori conti deposito vincolati, ma qui parliamo di liquidità completamente libera, senza vincoli e sempre disponibile per investire o pagare.

Il tasso è indicizzato al tasso di deposito della BCE: sale quando la BCE alza i tassi, scende quando li taglia.

Con i tagli avviati nel 2024 e proseguiti nel 2025, il 2% attuale rappresenta un livello ancora interessante nel contesto attuale, ma da tenere monitorato nei prossimi mesi.

IBAN italiano e funzioni bancarie integrate

Bonifici SEPA, accredito stipendio e trasferimenti istantanei

Fino al gennaio 2025, i conti Trade Republic in Italia avevano un IBAN tedesco. Domiciliare lo stipendio su un IBAN straniero era tecnicamente possibile ma creava attrito con datori di lavoro e istituti. Da fine gennaio 2025, tutti i nuovi conti aperti in Italia ricevono automaticamente un IBAN italiano. Fine del problema.

Bonifici in uscita gratuiti e illimitati fino a €50.000 per operazione. Bonifici istantanei anch’essi gratuiti, accreditati in pochi secondi.

Puoi ricevere stipendio, pensione, rimborsi, accrediti da terzi, tutto converge su un’unica piattaforma dove la liquidità lavora anche mentre aspetta di essere investita.

Per chi vuole semplificare la propria vita finanziaria, è un argomento tutt’altro che secondario.

Carta Trade Republic: come richiederla

Apertura dell’account e verifica dell’identità

Per avere la carta devi prima aprire un conto Trade Republic, e tutto avviene dall’app.

Ecco come:

Scarica l’app (iOS o Android) e registrati (clicca qui) con email e password. Inserisci nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale e data di nascita. Verifica l’identità: foto del documento (carta d’identità o passaporto) e un breve video selfie. Attendi circa 15 minuti per la verifica automatica, in alcuni casi fino a 24 ore per il controllo manuale. Conto approvato: sei dentro, e puoi procedere con la richiesta della carta.

Attivazione della carta dall’app e tempi di consegna

Una volta aperto il conto, richiedere la carta è questione di pochi tap:

Vai in Conto o Investimenti e seleziona la sezione Carta. Scegli il tipo: Virtual (€0), Classic (€5) o Mirror (€50). Imposta un PIN a 4 cifre. Conferma i dettagli e accetta le condizioni.

La carta Virtual è attiva immediatamente, usala subito su Apple Pay o Google Pay. La Classic arriva per posta in 2–10 giorni lavorativi, senza spese di spedizione.

La Mirror ha tempi analoghi.

Carta Trade Republic recensioni: pro, contro e opinioni degli utenti

Oltre 32.000 recensioni su Trustpilot. Una media di 3,7 su 5, non entusiasmante a prima vista, ma comprensibile se si considera che le persone tendono a scrivere recensioni quando qualcosa va storto.

I giudizi più positivi premiano l’app, l’assenza di costi e il meccanismo Saveback. Le critiche si concentrano quasi tutte su un unico punto: il supporto clienti.

Solo chat, nessun telefono, tempi di risposta che in certi periodi si allungano più del dovuto.

Aspetto Vantaggio Limite Costo annuale Zero canone, nessuna spesa ricorrente — Saveback 1% reinvestito automaticamente nel PAC Tetto massimo €15/mese Saveback crypto 2% con pagamenti Pay with Crypto Richiede detenere crypto su TR Prelievi ATM Gratuiti nel mondo per importi ≥ €100 €1 per prelievi < €100 Interessi liquidità 2% annuo, accredito mensile Tasso variabile (BCE-indicizzato) IBAN italiano Sì, dal gennaio 2025 Conti pre-2025 hanno IBAN tedesco Assistenza clienti Chat in-app rapida per problemi base Nessun supporto telefonico

Le opinioni su Trustpilot e i principali punti critici

Scorrendo le recensioni italiane emergono pattern abbastanza precisi.

Chi è soddisfatto parla di app intuitiva, onboarding rapido e Saveback come forma di risparmio quasi invisibile, accumulo senza accorgermene è una frase che torna spesso.

Chi si lamenta racconta di attese per i bonifici in certi periodi, di difficoltà a raggiungere il supporto per problemi urgenti, e di qualche ATM che non accetta la carta. Niente di strutturale, ma dettagli che contano nella vita di tutti i giorni.

Valutazioni degli utenti Carta Trade Republic per categoria. Fonte: Trustpilot (32.000+ recensioni)

Carta Trade Republic a confronto con le alternative

Trade Republic vs Revolut, N26 e Carte Bancarie Tradizionali

Vediamo un confronto con le principali alternative. Revolut eccelle nei cambi valuta, nelle funzionalità travel e nei conti multicurrency, la versione premium offre anche un cashback in denaro contante.

Trade Republic non ha queste funzionalità, ma ha il Saveback, che per un investitore vale molto di più di qualche punto percentuale di cashback su Amazon.

N26 è più simile a una banca vera e propria: ha gli Spaces (sottoconto virtuali), un’assistenza clienti percepita come più accessibile e funzionalità bancarie più complete. Il contro?

Non ha nulla di paragonabile all’integrazione investimenti di Trade Republic, e il tasso di interesse sulla liquidità nelle versioni gratuite è inferiore.

Rispetto alle banche tradizionali, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, il confronto è quasi impietoso sul fronte dei costi: canoni annuali, commissioni di prelievo, spread sui cambi.

La Carta Trade Republic non ha nulla di tutto questo. L’unico argomento a favore delle banche tradizionali rimane la capillarità delle filiali e il supporto telefonico, elementi che per alcuni profili di cliente sono ancora decisivi.

Carta di Trade Republic: le FAQ

La Carta Trade Republic è completamente gratuita? La carta Virtual è gratuita. La Classic costa €5 una tantum, la Mirror €50. Non esistono canoni annuali né costi ricorrenti di gestione. Qual è il limite massimo del Saveback mensile? Il Saveback è limitato a €15 al mese, equivalente a circa €1.500 di spesa mensile idonea. Per attivarlo è necessario mantenere un PAC attivo di almeno €50 al mese. Posso utilizzare la Carta Trade Republic all’estero senza pagare commissioni? Sì, i pagamenti all’estero non prevedono commissioni aggiuntive da parte di Trade Republic. I prelievi ATM sono gratuiti per importi pari o superiori a €100 per transazione, anche fuori dall’area euro.

Carta Trade Republic nel 2026: conviene?

Siamo arrivati alla fine di questa recensione. Conviene richiedere la carta di Trade Republic? Se sei già un investitore Trade Republic, o stai pensando di diventarlo, la carta è quasi un obbligo, costa zero, non ti chiede nulla in più, e trasforma silenziosamente una parte delle tue spese quotidiane in investimento automatico.

Il Saveback non ti farà diventare ricco, ma costruisce un’abitudine virtuosa senza che tu debba fare nulla di attivo.

I punti forti sono veramente tanti,. Nessun canone, prelievi gratuiti nel mondo sopra i €100, IBAN italiano, interessi sulla liquidità al 2% annuo e piena integrazione con uno dei migliori ecosistemi di investimento a basso costo disponibili oggi in Europa.

Per chi investe regolarmente in ETF o azioni tramite PAC, la carta è letteralmente un moltiplicatore gratuito.

Se vuoi una carta semplice da usare, senza costi e con un IBAN italiano, nel 2026 questa è probabilmente la scelta migliore che puoi fare. Insomma per noi è un si.