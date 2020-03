Carta prepagata Soldo: recensione completa 2020

Cos’è Carta prepagata Soldo? Come funziona Carta prepagata Soldo? Conviene utilizzare Carta prepagata Soldo?

La carta Soldo (clicca qui per il sito ufficiale) rappresenta un servizio finanziario pensato soprattutto per le famiglie. Ma anche per i professionisti e per fare il pieno alla propria auto mediante carte carburante.

Pur essendo una carta prepagata, in realtà aiuta nella gestione dei conti quotidiani. Il tutto comodamente tramite app.

Prevede un codice IBAN, quindi consente anche di ricevere bonifici. Anche i costi sono molto convenienti, dato che prevede un costo di prelievo di 2 euro, nessuna commissione di ricarica e un costo di attivazione di soli 5 euro. Se non l’avete ancora fatto vi invito a leggere il nostro articolo sulle migliori carte prepagate del mercato qui.

La pletora di carte prepagate presenti sul mercato è del resto ormai molto ampia. Tanto che è difficile sceglierle e confrontarle tutte.

Tuttavia, questa alta concorrenza, sta portando ottimi benefici agli utenti finali. Dato che, per le più naturali leggi del mercato, una alta concorrenza comporta un abbattimento dei costi e un miglioramento dei servizi. Salvo ovviamente casi in cui le aziende concorrenti fanno “cartello” anziché farsi la concorrenza. Come avvenne per le assicurazioni.

Per fortuna, in linea di massima, nel settore bancario e finanziario la concorrenza sta funzionando.

Detto ciò, vediamo se la carta prepagata Soldo conviene davvero con questa recensione completa.

Soldo carta prepagata cos’è

Cos’è la carta prepagata Soldo? Come detto, si tratta di una carta prepagata che offre diversi servizi. Proprio come quando si ha un conto corrente vero e proprio.

In generale, le carte prepagate sono chiamate così in quanto vanno ricaricate. La carta prepagata può essere usata:

per gli acquisti online, inserendo all’atto dell’acquisto, il codice Pan, la scadenza e il codice di sicurezza a tre cifre

per effettuare pagamenti nei negozi fisici o a professionisti che vengono a casa (per importi superiori ai 30 euro) tramite macchinetta POS

per prelevare presso uno sportello bancomat, con le commissioni che variano in base alla banca dello sportello utilizzato

Soldo offre come detto anche una versione Business della sua carta prepagata, che va oltre il concetto solito di carta prepagata. E’ infatti rivolta a professionisti o piccole-medie aziende.

Non solo. Per venire incontro a chi deve fare spesso rifornimento, è stata ideata anche la carta carburante Soldo.

La carta Soldo (trovi qui il sito ufficiale) fa parte del diffusissimo circuito MasterCard e gode della autorizzazione della Financial Conduct Authority. Commissione che corrisponde alla nostra Consob versione britannica. Grazie alla Electronic Money Regulations 2011.

In epoca di app, la carta ovviamente prevede anche una applicazione per poter essere usata su smartphone e tablet. E’ possibile visualizzare le transazioni in tempo reale, impostare i budget predeterminati di spesa e compiere tante altre azioni.

Soldo: quanto costa?

Quanto costa utilizzare la carta prepagata soldo? Prevede più tariffe in base al tipo di servizio richiesto.

Soldo Start

Canone mensile: 0€

Servizi offerti:

App e web console

Trasferimenti gratuiti ed istantanei

Integrazione con il tuo software di contabilità

Carte disponibili in €

Soldo Pro

Canone mensile: 5€

Servizi offerti:

Tutti quelli prima elencati più…

Allega le ricevute tramite app

Trasferimento automatico di fondi verso le carte dei dipendenti

Possibilità di aggiungere note e categorie di spesa ai pagamenti effettuati

Ruoli e permessi

Soldo Premium

Canone mensile: 9€

Sevizi offerti:

I servizi visti fino ad ora, più…

Reportistica avanzata

Carte non nominative

Configurazione personalizzata dei ruoli aziendali

Gestione delle spese carburante

Possibilità di aggiungere carte carburante a 2€ mensili a carta

Soldo carta carburante: come funziona

Come funziona la carta carburante Soldo? E’ possibile utilizzarle in qualsiasi distributore, senza differenza di marca o di tipologia di idrocarburi di cui si necessita.

La carta carburante Soldo ti dà la possibilità di scegliere tra vari prezzi e così risparmiare agevolmente.

E’ possibile assegna una carta ad ogni dipendente con auto aziendale, op abbinala ad un veicolo condiviso in pool. La carta è anche già adattata per le nuove normative in termini di fatturazione elettronica.

Il benzinaio invierà la fattura elettronica direttamente alle aziende dopo ogni acquisto di carburante. Una volta caricata la fattura elettronica su Soldo, la riconciliazione delle spese carburante sarà automatica.

Il sistema è in grado di fornire un resoconto dettagliato del totale speso. Nonché una distribuzione dei costi dell’IVA basata sulle aliquote impostate per ogni singolo veicolo. Il tutto, associando ogni carta ad una targa.

Ci sono due carte carburante Soldo, in base alle vostre esigenze:

Soldo Drive

Carta carburante universale per aziende e professionisti, collegata al circuito Mastercard, utilizzabile sia in Italia che all’estero.

Possibilità di scegliere il distributore preferito in base ai prezzi più convenienti, arrivando ad un risparmio fino a 13€ a pieno.

Prepagate aziendali Soldo

E’ possibile usarla per qualsiasi tipo di esigenza di spesa, anche il rifornimento di veicoli.

Possibilità di controllare l’importo speso, da chi e dove, applicando budget di spesa limite per dipendente.

Per il resto, valgono i vantaggi e le funzioni dette fino ad ora e che diremo in avanti.

Carta Soldo: i vantaggi

Quali sono i vantaggi di utilizzare la carta prepagata Soldo? I seguenti:

Consente di controllare la propria spesa, permettendo un risparmio in termini di costi e di tempo

Consente di controllare quanto, da chi e dove viene speso. Aspetto molto importante in caso di frodi o abusi dei dipendenti. Si pensi, per esempio, alle spese di trasferta, tutte tracciabili facilmente

Consente di programmare budget personalizzati e applicando regole di spesa

Possibilità di offrire ai propri dipendenti la possibilità di spendere fondi aziendali in autonomia

Permette di semplificare e automatizzare la riconciliazione e la reportistica

Permette più facilmente di evitare costi nascosti o inutili. Come quelli sulle transazioni o le commissioni minime sui tassi di cambio.

Possibilità di integrare la carta Soldo con i principali software gestionali e di controllo delle trasferte e delle note spesa. Si pensi a Zucchetti Ztravel e o SAP Concur

Consente di acquistare carburante (non solo diesel o benzina, ma anche GPL e metano), rispettando le nuove norme. Possibilità di scegliere il distributore meno caro presente sul territorio

Per richiedere gratuitamente la carta prepagata Soldo vai qui.

Come funziona

Come funziona la carta prepagata Soldo? Aprire il conto è molto semplice. Basta effettuare un bonifico dal proprio conto bancario aziendale, il tutto a costo zero.

A registrazione avvenuta, è possibile crea sotto-conti e ordinare le carte per i propri dipendenti e i centri di spesa (si pensi per esempio alle filiali distribuite sul territorio in caso di catene) o le carte Carburante.

E’ possibile impostare per ogni singola carta limiti di spesa e regole d’uso. Nonché quelle per le ricariche automatiche.

E’ possibile controllare ogni singola transazione mediante una web console fornita dal circuito stesso.

Le ricariche dei sotto-conti e delle carte collegate sono in tempo reale e prive di commissioni.

In dotazione anche una applicazione per controllare il saldo e le spese, nonché le info sulle transazioni.

Possibilità di inviare foto di giustificativi e voci di spesa. Si pensi, in tal caso, al tempo risparmiato nel fare tutto ciò.

Possibilità di generare report dettagliati di tutte le spese effettuate da dipendenti e dipartimenti.

Queste le 5 fasi delle note spese:

Dare ad ogni utente (dipendente) la propria carta con un profilo Attivazione ricarica automatica delle carte Ad ogni pagamento (tracciato) con carta Soldo si allega anche una foto con giustificativo Ottenimento di un estratto conto mensile Possibilità di fare un export verso l’applicativo di note spese o verso la contabilità

Commissioni

Quali sono le commissioni della carta prepagata Soldo? Eccole riepilogate:

Drive: canone 2 euro al mese

Pro: 4 euro al mese (3 in fase di lancio)

Premium: 7 euro al mese

Trasferimenti: se effettuati mediante bonifico SEPA, non sono previsti costi aggiuntivi. Mentre se viene effettuato verso carte Soldo estere costa 3,50 euro.

Non sono previste commissioni sui prelievi in contanti. Ma dipende anche se la valuta richiesta allo sportello bancario sia diversa da quella impostata sulla carta.

Le commissioni possono cambiare continuamente, quindi meglio riferirsi al sito ufficiale.

Limiti di prelievo

Quali sono i limiti di prelievo previsti dalla carta prepagata Soldo? I seguenti:

10mila euro: singolo trasferimento

20mila euro: limite massimo per i pagamenti giornalieri

100 euro: acquisti giornalieri

3mila euro: mensili

75mila euro: importo trasferibile mensile

1.500 euro: limite prelievi giornalieri

200 euro: limite massimo contanti per transazione giornaliero

5mila euro: limite massimo contanti per transazione mensile

Soldo carta prepagata: opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni sulla carta prepagata Soldo?

Occorre dire che ad oggi, come riporta il sito ufficiale della carta stessa, sono oltre 60mila le aziende che si sono affidate a questo servizio. Tra le quali sono annoverati importanti Players molto popolari come:

Rai

Bata

DeAgostini

MaxMara

Poltronesofà

Axa

Sammontana

Bauli

Sul sito sono riportate anche le recensioni rilasciate dalle stesse aziende clienti che utilizzano questo servizio. Cristian Berardi, CFO di Biesse Group, ha ammesso di aver subito capito che la carta Soldo fosse lo strumento ideale per la loro realtà aziendale.

Edoardo Raimondi, Chief Financial Officer di Talent Garden, afferma che il servizio di Soldo è ideale per i loro 200 dipendenti sparsi in 6 paesi,. Per supportarli facilmente in trasferta ed ottenere un risparmio di tempo per la reportistica interna.

Davide Pezzenati, Project Manager di Biolectric Italia, parla di semplicità estrema nell’utilizzare la carta Soldo e di fare pratica. Il punto di forza è la ricarica veloce.

Bata, catena del settore calzaturificio, ritiene che Soldo è stata la scelta ideale al fine di gestire le spese aziendali. E’ stato subito accettato come sistema di pagamento dai loro viaggiatori aziendali, per la estrema comodità che offre.

Per attivare gratuitamente la tua carta Soldo con IBAN clicca qui.

Carta prepagata SOLDO conviene?

Conviene utilizzare la carta prepagata Soldo? Conviene soprattutto alle aziende con varie filiali, anche all’estero. O ai professionisti che hanno molti collaboratori che vanno in trasferta, anche all’estero.

Il sistema, come visto, consente infatti di monitorare quanto spendono. Fissando anche dei limiti di budget per ciascuno di loro.

Molto comoda anche la carta prepagata per fare carburante, che consente di scegliere la pompa più conveniente.

Tramite la app è possibile anche allegare le foto delle ricevute su quanto si è speso.

Ha stretto collaborazioni con varie realtà imprenditoriali importanti, il che può essere un ottimo biglietto da visita.

Responsabilità: L'autore dell'articolo pubblicato su webeconomia.it esprime le sue libere opinioni in merito alle analisi in oggetto. Dichiara che tutte le considerazioni fatte all'interno del post e le eventuali altre analisi sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e raccomandazioni di investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di invstimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali. L'Utente, quindi, solleva lo staff di webeconomia.it e i suoi autori dalla responsabilità di qualunque perdita o danno subito legato ad attività di investimento che scaturisce dalla consultazione dei dati contenuti nel sito.