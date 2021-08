Cardano vola verso i 3$, terza per Market Cap: ecco i motivi

La criptovaluta Cardano (ADA) è tornata alla ribalta dopo un periodo di anonimato, diventando la terza più grande dopo Bitcoin ed Ethereum a seguito di un recente aumento dei prezzi.



Il prezzo di Cardano è aumentato di oltre il 36% nell’ultima settimana e la sua capitalizzazione di mercato è di 90,60 miliardi di dollari (76 miliardi di euro), secondo il sito web di criptovalute CoinMarketCap.



Quali sono i motivi di questo successo di Cardano (ADA)? Criptovaluta che già esiste da qualche anno.

Cardano cos’è

Cardano è una piattaforma blockchain e ha una propria criptovaluta interna chiamata ADA.



I token prendono il nome da Augusta “Ada” King, o Ada Lovelace, una contessa britannica del XIX secolo nota per il suo lavoro su un motore di calcolo teorico. È ampiamente considerata la prima programmatrice di computer ed è la figlia del poeta Lord Byron.



Cardano è stata fondata nel 2015 dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson ed è stata lanciata nel 2017. Da allora, il token ha restituito il 7.080% agli investitori.



Cardano è la più grande criptovaluta ad utilizzare un modello blockchain proof of stake, che è considerata un’alternativa più ecologica.

Man mano che gli appassionati di criptovalute diventano più consapevoli dell’impatto ambientale delle criptovalute, Cardano ha preso il sopravvento su Bitcoin ed Ethereum, e questo potrebbe essere uno dei motivi del suo recente successo.

Dati recenti di Bitcoinenergyconsumption.com mostrano che le emissioni annuali stimate di Bitcoin sono di oltre 57 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, che è circa la stessa impronta di carbonio annuale di un piccolo paese europeo.



Nel frattempo, l’Iran e la Cina hanno temporaneamente vietato l’estrazione di criptovalute quest’estate perché i computer utilizzati nel processo consumavano troppa elettricità e causavano interruzioni di corrente.



La proof of stake funziona assegnando in modo casuale le monete agli utenti, che mettono le monete come garanzia. Questo differisce dal meccanismo di proof of work – utilizzato sia da Bitcoin che da Etherium – che richiede che una rete globale di computer funzioni contemporaneamente quando avviene una transazione.



Questo metodo è progettato per incoraggiare un maggiore sforzo di calcolo per le transazioni, che utilizza molta più energia rispetto alla prova della posta in gioco.



Sul suo sito web, Cardano afferma: “Abbiamo cambiato la scienza. Abbiamo cambiato cosa significa costruire sistemi globali e modelli sostenibili di scambio e governance (…) Noi, insieme alla nostra comunità e ai nostri partner, stiamo definendo un nuovo futuro: un futuro decentralizzato senza intermediari, in cui il potere è restituito all’individuo”.

Aumenti prezzo Cardano motivi

Nelle ultime due settimane, il mercato delle criptovalute ha registrato un nuovo rally. Bitcoin ed Ethereum hanno guidato l’onda, ma anche gli “altcoin” – valute digitali alternative a Bitcoin – hanno preso piede nella corsa ai prezzi.



L’aumento dei prezzi di Cardano è arrivato dopo l’annuncio di un importante aggiornamento chiamato Alonzo, che verrà lanciato a settembre.

. I contratti intelligenti sono programmi archiviati su una blockchain che vengono eseguiti quando vengono soddisfatte condizioni predeterminate.

In genere vengono utilizzati per automatizzare l’esecuzione di un accordo e consentiranno a Cardano di implementare i propri contratti intelligenti e aprire la strada alle proprie applicazioni decentralizzate (dApp).



Queste sono le tre cose che devi sapere prima di investire in criptovalute

Un altro motivo per l’aumento di Cardano è che dal 25 agosto la sua moneta sarà quotata sulla borsa giapponese dopo l’autorizzazione del paese, che è considerato uno dei criteri più severi per entrare nel mercato.



Significa che l’ADA di Cardano si unirà alle criptovalute d’élite di Bitcoin, Ethereum e Litecoin in Giappone dove sarà messo alla prova.

Dunque, tutto lascia presagire che conviene investire su Cardano posizionandosi long.

Dalla Cina arriva altro duro colpo alle criptovalute

La Cina intanto ribadisce la sua riluttanza alle criptovalute. L’alta corte della provincia settentrionale dello Shandong ha affermato in commenti pubblici che “la criptovaluta non è protetta dalla legge” dopo aver esaminato un caso che coinvolgeva token virtuali, in una sentenza che potrebbe costituire un precedente per altri tribunali in Cina ora che gli investimenti e il commercio in risorse digitali come bitcoin è fuorilegge.

Nella fattispecie, l’attore ha investito 70.000 yuan (US $ 10.756) per acquistare token approvati da tre amici nel 2017, ma i conti sono stati chiusi dopo che la People’s Bank of China, la banca centrale, ha ribadito il divieto agli istituti di pagamento che supportano le transazioni di criptovaluta nel 2018 .

Un tribunale intermedio nella capitale dello Shandong, Jinan, ha stabilito nel gennaio 2021 che l’accusa di frode del querelante non era sostenibile perché i beni non avevano alcuno status legale. Secondo il verdetto ufficiale, la corte intermedia della città di Jinan ha confermato la sentenza quando l’attore ha presentato ricorso a marzo.

Nell’esaminare il caso, l’Alta corte dello Shandong ha dichiarato domenica in una dichiarazione che “l’investimento o il trading di criptovaluta non è protetto dalla legge”.

Ciò potrebbe infliggere un ulteriore colpo alla comunità cinese degli investitori in criptovalute, dove il commercio centralizzato e i pagamenti finanziari relativi alle valute digitali sono illegali dal 2013.

Quest’anno le autorità hanno bandito l’estrazione di criptovalute, innescando un’ondata di migrazione dei minatori dalla Cina all’Asia centrale e al Nord America.

In un caso separato, la scorsa settimana un pubblico ministero nella città di Zhenjiang, nello Jiangsu, ha segnalato un caso in cui otto persone hanno utilizzato bitcoin come mezzo per scambiare il renminbi con il rand sudafricano, aggirando le restrizioni sui cittadini cinesi che scambiano e prelevano fino a 50.000 dollari all’anno in moneta straniera.

Lo schema di scambio bitcoin è operativo dal 2019, coinvolgendo transazioni per un totale di oltre 1,4 miliardi di yuan. La procura ha raccomandato che sei delle persone coinvolte siano incarcerate con pene che vanno dai due ai quattro anni, e l’indagine sul caso continua, secondo la dichiarazione del pubblico ministero.

In un altro caso, un uomo di Suzhou, nella provincia di Jiangsu, è stato condannato a 16 mesi di carcere per furto dopo aver manomesso una scatola del contatore per ottenere elettricità sovvenzionata per un’operazione di estrazione di criptovalute in casa. È stato scoperto che aveva “rubato” elettricità per un valore di oltre 26.000 yuan.

A maggio, il Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario del Consiglio di Stato, presieduto dal vicepremier Liu He, ha annunciato un giro di vite sull’estrazione e il commercio di bitcoin nel paese.

Le autorità nei principali centri di mining, tra cui Xinjiang, Sichuan e Mongolia Interna, da allora hanno estromesso il mining di bitcoin.

Cardano: considerazioni finali

Ovviamente continueremo ad occuparci di tutti gli aggiornamenti sulla questione Cardano.

