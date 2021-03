Conviene investire ora su Cardano (ADA)? Cosa sta succedendo alla criptovaluta

Il prezzo di Cardano (ADA) viene scambiato intorno a $ 1,1875 da diversi giorni. La sua capitalizzazione di mercato è di $ 37 miliardi, il che la posiziona al quinto posto come criptovaluta più grande al mondo dopo Bitcoin, Ethereum, Binance Coin e Tether.

Il prezzo di Cardano ha reagito in modo moderato alle recenti notizie positive dalla rete. La scorsa settimana, gli sviluppatori hanno annunciato che il prossimo aggiornamento, noto come Alonzo, prevederà gli smart contract, i quali consentiranno agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate.

Questo testnet verrà lanciato tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Nel frattempo, la rete sta anche cercando modi per incassare, nel settore in rapida crescita, dei token non fungibili (NFT). È stato lanciato anche su Coinbase Pro. Molto in voga negli ultimi tempi, tanto che Pringles, noto marchio di snack salati ha pure lanciato una patatina “al gusto di criptovaluta”.

Da diversi giorni però, il prezzo di Cardano non è andato da nessuna parte. Ciò è dimostrato dal fatto che il prezzo è rimasto allo stesso livello delle medie mobili esponenziali a 25 e 15 giorni (EMA). L’Average True Range (ATR), che è una misura della volatilità, è sceso al livello più basso dal 12 marzo. Pertanto, questo potrebbe essere un segno di calma prima della tempesta, il che significa che la valuta potrebbe orientarsi verso il suo prossimo grande rialzo.

Tuttavia, a questo punto, è difficile dire in quale direzione la valuta uscirà. I livelli chiave di supporto e resistenza da tenere d’occhio saranno 1,0345 $ e 1,034 $.

Cardano non è una novità

Tutto è partito dal fatto che Coinbase Pro ha aggiunto Cardano (CCC: ADA-USD) all’elenco delle sue altcoin supportate. I prezzi di ADA, la valuta del Cardano Network, sono balzati immediatamente del 40%. Da allora i prezzi si sono ritirati dal picco di $ 1,48.

Cardano non è certo l’ultima arrivata. E’ già da tempo una delle criptovalute tecnologicamente più avanzate sul mercato. E sebbene la moneta abbia ancora molta strada da fare, la sua forza di prezzo ritrovata offre ai suoi sviluppatori le giuste armi per inseguire il dominio di Bitcoin (CCC: BTC-USD) ed Ethereum (CCC: ETH-USD).

Cardano è sempre stata una moneta promettente. La sua tecnologia di proof of stake (PoS) significava che la rete poteva convalidare le transazioni senza Bitcoin o il costoso sistema di proof of work (PoW) di Ethereum. Nel frattempo, l’incredibile velocità della moneta significa che la rete potrebbe eventualmente gestire fino a un milione di transazioni al secondo.

Gran parte di ciò proviene dal team di sviluppo di Cardano. Fondata dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson, la rete Cardano da allora ha aggiunto al progetto altri veterani del settore per sviluppare la sua rete di criptovaluta.

Ma un altro vantaggio viene dalla relativa giovinezza della moneta. Hoskinson ha iniziato a lavorare nel 2015 dopo che i difetti di ridimensionamento di Bitcoin ed Ethereum erano già diventati evidenti.

E per evitare gli stessi errori, il team fondatore ha optato per un sistema PoS noto come protocollo Ouroboros, in cui giocatori fidati potevano convalidare le transazioni invece di risolvere un problema di crittografia inutilmente complesso.

Ouroboros non è mai stato garantito per funzionare: il progetto Ethereum sta ancora lavorando al passaggio a PoS. Ma il sistema di ADA si è finora dimostrato molto più resistente agli attacchi di quanto la maggior parte inizialmente temesse.

Più munizioni per lo sviluppo

Allora perché comprare Cardano adesso? Gran parte dell’eccitazione ha a che fare con lo slancio.



Quando Cardano è stato lanciato inizialmente, la rete ha riservato 5 miliardi di ADA per i suoi tre team di sviluppo. A quel tempo, la cifra in dollari ammontava a un modesto equivalente di $ 150 milioni – abbastanza per avere un impatto ma non abbastanza per cambiare il mondo. (Per riferimento, Microsoft (NASDAQ: MSFT) spende 130 volte di più all’anno in spese di ricerca e sviluppo). Da allora, la corsa sfrenata di ADA ha trasformato quella modica somma in una fortuna.

Con l’ADA riservato che ora vale quasi $ 6 miliardi, queste aziende si trovano in una posizione strana che solo Ripple Labs avrebbe potuto vedere con XRP (CCC: XRP-USD).



E con più soldi è arrivato uno sviluppo migliore.



Cardano sembra pronto a lanciare un’abilità di contratto intelligente, la Goguen Mainnet, entro la fine di marzo. Ciò aprirebbe le porte al mondo NFT, uno spazio dominato dai token ERC-20 di Ethereum.

Il cambiamento non sarebbe potuto arrivare abbastanza presto. La coniazione di nuovi NFT in Ethereum può costare da $ 100 a $ 600 per coprire le tariffe del gas, il che significa che praticamente tutte le opere d’arte digitali economiche oggi sono vendute in perdita. I costi elettrici che i minatori spendono, dopotutto, devono provenire da qualche parte.

D’altra parte, Cardano costa pochi centesimi per effettuare transazioni. Ciò rende ADA uno dei pochi candidati validi ad assumere il dominio di Ethereum nelle NFT.

Comprare Cardano conviene?

Spesso le nuove criptovalute che fanno poco per migliorare le vecchie tecnologie andrebbero evitate. Non a caso, cripto come Ethereum o Ripple, nate per implementare Bitcoin, sono ancora saldamente nella Top 10.



È anche il motivo per cui i trader dovrebbero evitare i fork di Bitcoin come Bitcoin Gold (CCC: BTG-USD) e Bitcoin Cash (CCC: BCH-USD). Sebbene queste monete possano aggiungere miglioramenti significativi alle prestazioni delle monete legacy, in genere non sono sufficienti per dare a queste monete una vita propria. È il motivo per cui $ 1.000 investiti in Bitcoin Gold e Bitcoin Cash nel 2018 si sarebbero sciolti in $ 160 oggi, mentre $ 1.000 in Bitcoin varrebbero 25 volte quella cifra.



Oggi, Cardano assomiglia molto più a Ethereum che a Bitcoin Gold. È un leader tecnologico sufficientemente avanzato da sfidare il sistema bancario tradizionale; la transazione media ADA costa meno di 25 centesimi in commissioni di transazione, di gran lunga inferiore al taglio medio dall’1,5% al 5% che le banche tradizionali e le carte di credito addebitano. Man mano che l’adozione di Cardano si diffonde, c’è una crescente possibilità che ADA possa persino soppiantare le banche.



Come per qualsiasi investimento eccellente, ci sono anche insidie significative che riguardano il progetto Cardano:

Timeline di sviluppo. Gran parte della rete Cardano è ancora in fase di sviluppo. Il rilascio di Cardano di Basho per gestire i problemi di ridimensionamento potrebbe richiedere mesi (se non anni) di distanza.

Svantaggio del second-mover. Ethereum ha già un forte vantaggio di first mover negli NFT; Gli sviluppatori di Cardano dovranno lavorare rapidamente sulla versione di Goguen prima che Ethereum si allontani ulteriormente.

Rischio insito delle criptovalute. Tutte le criptovalute comportano un rischio sistemico. Fondamentalmente valgono zero e hanno valore solo perché glielo dà il mercato.

Ciò significa che gli investitori dovrebbero distribuire i propri investimenti su più classi di asset. Anche le migliori criptovalute potrebbero scendere a zero se l’interesse per loro svanisce. Un rischio di cui Cardano non è certo esente.