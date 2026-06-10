Capitolazione Bitcoin: i segnali on-chain che dicono se il ciclo è finito

Metà dei Bitcoin è in perdita e gli ETF hanno perso $4,2 mld in 3 settimane. I segnali on-chain della capitolazione, spiegati.

50% La quota di Bitcoin in circolazione che oggi vale meno di quanto è stata pagata, secondo K33 Research. Non accadeva da novembre 2018. Nel frattempo BTC è sceso sotto i $60.000 e gli ETF spot hanno perso $4,21 miliardi in tre settimane.

La tesi I dati on-chain di Glassnode e K33 descrivono una capitolazione da manuale: perdite realizzate per $1,35 miliardi al giorno, nuovi compratori sotto la media di mercato per la prima volta da gennaio 2022, ETF in deflusso record. Ma c’è un punto centrale: la storia dei cicli insegna che la capitolazione è un processo, non un evento: alcuni segnali del minimo ci sono già, altri mancano ancora all’appello.

Da $75.000 a sotto $60.000: cosa è successo in due settimane

Partiamo dalla cronologia, perché senza quella i numeri on-chain restano astratti. A fine maggio Bitcoin scambiava poco sotto gli $80.000, appena sopra un livello che per Glassnode vale come spartiacque tra mercato rialzista e ribassista: la True Market Mean, $77.800.

Già il 27 maggio la Week On-chain n. 21 descriveva un mercato fermo sulla soglia: prezzo scivolato verso $75.000, domanda spot in calo, afflussi sugli ETF in esaurimento, volatilità attesa ai minimi.

Poi è arrivato il colpo, e non dal mondo crypto. Ad aprile richieste di di lavoro negli USA sono salite a 7,62 milioni, il dato più alto in quasi due anni e ben oltre le attese.

Il Treasury decennale è tornato sopra il 4,45% e il mercato ha iniziato a prezzare più del 50% di probabilità di un rialzo dei tassi Fed entro fine anno. Niente più tagli all’orizzonte, dollaro sopra quota 99, condizioni finanziarie più strette.

Per gli asset di rischio è il contesto peggiore, e Bitcoin, scrive Glassnode, lo ha assorbito più duramente di chiunque altro.

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Da lì la discesa è stata rapida.

Primo giugno: $71.300, con i deflussi settimanali dagli ETF quasi raddoppiati a $1,3 miliardi.

Il 3 giugno la Week On-chain n. 22, intitolata non a caso “The Rally That Wasn’t” (il rally che non c’è mai stato), certifica un -13% in sette giorni fino a $67.000.

Il 4 e 5 giugno la rottura vera: sotto i $60.000, nuovo minimo di ciclo, oltre $400 milioni di posizioni long liquidate e, per la prima volta da anni, prezzo sotto la media mobile a 200 settimane.

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Infine il contropiede: recupero tecnico a $64.000, poi, complice l’estensione della tregua tra Stati Uniti e Iran, il 9 e 10 giugno un piccolo rimbalzo.

Due settimane che hanno compresso tutto: rottura di livelli strutturali, capitolazione, liquidazioni, short squeeze.

Resta la domanda che conta: questo movimento ha le caratteristiche dei minimi di ciclo? Per rispondere bisogna scendere nei dati on-chain.

Il percorso di Bitcoin tra il 23 maggio e il 10 giugno 2026, con i livelli chiave di Glassnode.

Cos’è la capitolazione on-chain (e perché non è un semplice ribasso)

Capitolazione, nei mercati, è il momento in cui chi è in perdita smette di sperare e vende. Punto.

La differenza rispetto a una normale correzione si vede on-chain: in una correzione le perdite restano sulla carta, non realizzate; nella capitolazione le monete si muovono davvero e le perdite vengono incassate, perché si vende a un prezzo più basso di quello d’acquisto. I retail in pratica vendono in perdita.

Gli analisti dividono il mercato in due popolazioni: gli short-term holder (STH), che detengono le monete da meno di 155 giorni, e i long-term holder (LTH), i cassettisti.

Quando a vendere in perdita sono i primi, il mercato si sta scrollando di dosso la speculazione recente. Quando cedono anche i secondi, chi aveva comprato sul massimo e ha tenuto duro per mesi, il processo è più profondo: è la redistribuzione tipica delle fasi finali di un bear market, con le monete che passano dalle mani stanche a quelle nuove, a prezzi più bassi.

E i numeri di inizio giugno dicono che siamo lì. Perdite realizzate totali a $1,35 miliardi al giorno, di cui $770 milioni da long-term holder entrati prima di gennaio 2026.

Il Realized Profit/Loss Ratio, cioè il rapporto tra profitti e perdite incassati, è crollato nella media a 7 giorni da 3,16 a 0,29, quasi una fotocopia dell’ondata di panico di febbraio.

C’è anche una lezione retrospettiva: durante il rally di metà maggio fin sopra quota $81.000 (il massimo locale, che Glassnode arrotonda a «$82k») (della SMA a 90 giorni), la stessa metrica calcolata su 90 giorni non ha mai superato quota 2, la soglia che storicamente accompagna i veri mercati rialzisti.

Per Glassnode era l’indizio che al rally mancava convinzione strutturale: un semplice bear bounce. Il crollo successivo ha chiuso la discussione.

50% Quota della supply di Bitcoin in perdita: non accadeva da novembre 2018 (K33) $1,35 mld Perdite realizzate al giorno on-chain, di cui $770M dai detentori di lungo periodo (Glassnode) -$4,21 mld Deflussi dagli ETF spot USA in tre settimane, la striscia istituzionale più lunga del 2026 (CoinShares) 0,29 Realized Profit/Loss Ratio (SMA 7 giorni): crollato da 3,16, come nel panico di febbraio (Glassnode)

Segnale 1 — I nuovi compratori sono sotto la media del mercato (non accadeva dal 2022)

Il primo segnale strutturale riguarda prezzi di carico.

Glassnode delimita il territorio da bear market con due confini. In alto la True Market Mean, $77.800: il prezzo medio di carico della supply che si muove davvero, lo spartiacque storico tra regimi rialzisti e ribassisti.

In basso il Realized Price, $53.900: il prezzo medio d’acquisto di tutte le monete in circolazione. A $67.000 Bitcoin scambiava quasi esattamente a metà strada, e il mancato recupero della True Market Mean ha riconfermato il bear market come regime prevalente.

Dentro questo quadro spicca il dato più pesante del mese: il prezzo medio di carico degli short-term holder, $76.400, è sceso sotto la True Market Mean.

Non capitava da gennaio 2022, l’inizio dell’ultimo grande inverno crypto. In pratica significa che chi compra oggi accumula sotto il livello di valutazione medio del mercato.

Per Glassnode è il sintomo di un bear market in fase avanzata: quello in cui il fattore tempo, mesi e mesi di drawdown, logora la convinzione anche dei più pazienti, e in cui i cedimenti strutturali dei soggetti più grandi si fanno più frequenti.

La mappa dei prezzi di carico recenti dice anche dove guardare: chi ha accumulato nella fascia $78.000-82.000 indicata dalla heatmap di Glassnode, a ridosso del massimo locale di maggio (poco sopra $81.000) è il gruppo oggi più sotto pressione.

Se regge, la zona attuale può assorbire le vendite. Se capitola, c’è spazio per un’altra gamba ribassista. Tienilo come punto di osservazione per le prossime settimane.

Segnale 2 — Metà dei Bitcoin è in perdita e il prezzo è sotto la media a 200 settimane

Il secondo segnale lo firma K33 Research, che l’8 giugno ha messo in fila quelle che chiama “pietre miliari di carattere negativo”.

La prima: con la discesa sotto i $60.000, oltre metà della supply circolante è in perdita: il 50% delle monete vale meno del prezzo a cui è stata mossa l’ultima volta. Per ritrovare una percentuale del genere bisogna tornare a novembre 2018, il fondo di uno dei bear market più duri che Bitcoin abbia attraversato.

La seconda pietra miliare: il prezzo è sceso sotto la media mobile a 200 settimane. Quattro anni di prezzi, in pratica un intero ciclo di halving. Bitcoin l’ha toccata o bucata solo sui minimi maggiori 2015, dicembre 2018, marzo 2020, fine 2022, e per molti investitori di lungo corso è la definizione operativa di “saldi”.

La terza: l’RSI giornaliero, l’indice di forza relativa, è al livello più basso da novembre 2018. Ipervenduto estremo.

K33 aggiunge due note di contesto. L’attività spot è salita di colpo, con il volume medio giornaliero su BTC sopra i $5 miliardi per la prima volta da febbraio: il sell-off è avvenuto con una partecipazione reale.

E poi la nota controcorrente: Strategy, la società con più Bitcoin in bilancio al mondo, ha spiazzato tutti comprando 1.550 BTC e raccogliendo $100 milioni con il suo programma ATM dopo averne venduto 32 per la prima volta.

Indicatore Valore attuale (giugno 2026) Lettura storica Supply in perdita ~50% delle monete circolanti Livello visto l’ultima volta a novembre 2018, sul fondo del bear market Prezzo vs media 200 settimane Sotto la media (minimo sotto $60k) Toccata o bucata solo sui minimi maggiori: 2015, 2018, 2020, 2022 RSI giornaliero Minimo da novembre 2018 Ipervenduto estremo, tipico delle fasi di capitolazione Realized Profit/Loss Ratio (7g) 0,29 (da 3,16 di inizio maggio) Come nell’ondata di panico di febbraio 2026 Cost basis STH vs True Market Mean $76,4k sotto $77,8k Prima volta da gennaio 2022: bear market in fase avanzata Perdite realizzate $1,35 mld al giorno ($770M da LTH) Redistribuzione da fasi finali di ciclo, processo non concluso

Gli indicatori di capitolazione a confronto con i precedenti storici. Fonte: Glassnode (Week On-chain #22), K33 Research (8 giugno 2026).

Segnale 3 — Anche gli ETF vendono: $4,2 miliardi in tre settimane

Il terzo segnale è quello che distingue questo ciclo da tutti i precedenti: stavolta capitolano anche gli investitori degli ETF.

CoinShares racconta un’escalation precisa. Settimana chiusa il 18 maggio: -$1,07 miliardi, primo deflusso dopo sette settimane positive.

Settimana del 26 maggio: –$1,47 miliardi, terzo peggior dato del 2026, con $1.315 milioni usciti dai soli prodotti su Bitcoin.

Settimana chiusa il 1° giugno: -$1,67 miliardi, secondo peggior dato dell’anno dietro solo al 23 gennaio, con il record settimanale negativo per Bitcoin a -$1.438 milioni ed Ethereum a -$257 milioni.

Il conto totale: $4,21 miliardi in tre settimane, la striscia di outflows istituzionali più lunga del 2026.

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Le masse in gestione (AUM) sono scese da $148 a $141 miliardi (il picco dell’11 maggio era $160) e gli afflussi netti su Bitcoin da inizio anno si sono compressi da $3,9 a $1,2 miliardi in due sole rilevazioni.

A guidare la fuga sono gli Stati Uniti (-$1.630 milioni nell’ultima settimana), ma si è unita anche la Germania, che fin lì aveva retto.

Le altcoin? Davvero pochi inflows. Appena cinque asset sopra il milione di dollari di afflussi, con XRP (+$20,3M), Hyperliquid (+$10,8M) e Near (+$7,6M) unici nomi degni di nota.

C’è infine il dettaglio tecnico che spiega perché questi flussi pesano tanto sul prezzo.

Il rally di Maggio si è fermato a ridosso del prezzo medio di carico aggregato degli ETF spot americani, che Glassnode colloca intorno a $83.000.

Ciò significa che l’investitore medio degli ETF è tornato in perdita, e una parte consistente ha usato il recupero per uscire in pari o alleggerire le proprie posizioni.

Sembra dunque che gli investitori ETF vendano più forte vicino al pareggio. Finché quel livello non viene riconquistato, per Glassnode resta la resistenza chiave dell’intero mercato.

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I segnali del minimo che ancora mancano all’appello

Fin qui i segnali dicono “capitolazione in corso”. La checklist dei minimi di ciclo, però, non è completa, e gli scarti sono almeno quattro.

Primo: per Glassnode la redistribuzione “rimane incompleta”. Le perdite realizzate stanno ancora accelerando, mentre sui minimi storici la capitolazione dei long-term holder prima si esaurisce e poi inverte.

Secondo: manca la domanda. Lo Spot Volume Delta (acquisti meno vendite aggressive sui mercati spot) è ai livelli più negativi da febbraio: i venditori dominano i book e i rally vengono usati per alleggerire, non per accumulare.

Terzo: le opzioni non mostrano il panico dei grandi minimi. Le put costano più delle call su tutte le scadenze (skew al 13-14%), ma il sell-off non ha innescato nessuna corsa alle coperture; la volatilità implicita a un mese è addirittura scesa, dal 38% al 34%.

Sui bottom storici accade di solito l’opposto: paura conclamata, volatilità in esplosione. Per paradosso, un po’ più di panico sarebbe un segnale più costruttivo.

Quarto: i livelli profondi non sono mai stati testati. ARK Invest, nel Bitcoin Quarterly del primo trimestre, collocava la “zona di capitolazione profonda” tra il realized price ($54.200) e l’investor price ($49.800).

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Nello stesso passaggio segnalava l’assenza dei marcatori classici del bottom: funding dei perpetual ancora positivo, nessuna backwardation della base futures cioè tra prezzo spot e futures non c’è una struttura di prezzi inclinata verso il basso.

Il minimo per ora si è fermato a $59.500: quella zona è rimasta intatta. Nello stesso report, va detto, c’era anche il dato costruttivo: i “conviction buyers” hanno aumentato le posizioni del 69%, da 2,13 a 3,60 milioni di BTC.

E inoltre la base dei long-term holder resta nel complesso stabile, con indirizzi attivi piatti intorno a 607.000 e volumi trasferiti in crescita. Dalla rete, insomma, nessun esodo.

Cosa possiamo supporre da tutti questi dati? Che sicuramente la capitolazione è in corso, il suo completamento no.

Mancano la stabilizzazione delle perdite realizzate, il ritorno della domanda spot e la fine dei deflussi ETF.

Scenari: cosa può succedere adesso

Un’avvertenza prima dei numeri: indicatori del genere ci possono far capire quelle che sonoleprobabilità, nient’altro. Ecco tre scenari secondo me coerenti.

Il processo di capitolazione si completa più in basso: nuova rottura dei $60k e discesa verso la zona $50-54k indicata da ARK, con ETF ancora in deflusso e perdite realizzate in accelerazione. Bear Consolidamento lungo tra $60k e $77k: il mercato assorbe le perdite realizzate e ricostruisce una base; la True Market Mean ($77,8k) resta il tetto da riconquistare, servono settimane o mesi. Base Riconquista rapida della True Market Mean e poi del cost basis ETF ($83k), con ritorno dei flussi: richiede un catalizzatore macro (svolta Fed) o regolatorio (approvazione del CLARITY Act). Bull

Fonte: Elaborazione su dati Glassnode, K33, CoinShares, ARK Invest

Cosa significa per chi investe dall’Italia

Prima regola, nelle fasi di capitolazione: niente decisioni nel panico, in nessuna direzione. Né vendere tutto sui minimi, né comprare a leva “perché ormai è il bottom”.

Il rimbalzo del 9-10 giugno lo dimostra meglio di qualunque ragionamento: oltre il 20% di movimento in meno di 48 ore. Qualunque numero puntuale tu legga oggi, incluso questo articolo, invecchia in fretta. Meglio ragionare per livelli e per processi che inseguire le emozioni o consigli di influencer o peggio titoli di giornali.

Se mi segui ti basta analizzare i dati per farti una tua idea.

I livelli li hai visti: sotto, la zona $54-60k del realized price e del minimo recente, e più in profondità i $50-54k della zona ARK; sopra, la True Market Mean a $77,8k e il cost basis degli ETF a $83k.

Se accumuli con un piano di accumulo del capitale (PAC), fasi come questa sono storicamente quelle in cui questo strumento rende di più, proprio perché ti toglie la tentazione di indovinare il minimo: nel 2018 e nel 2022 chi ha continuato a comprare sotto la media a 200 settimane è stato premiato nei 2-4 anni successivi.

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Attenzione però alla parola “storicamente”: non significa “necessariamente”. Nessun indicatore ci garantisce che questo ciclo si ripeta esattamente come i precenti, e la quota di portafoglio in crypto va dimensionata per reggere anche lo scenario peggiore senza vendite forzate.

Domande frequenti (FAQ)

La capitolazione significa che il prezzo ha toccato il fondo? No. La capitolazione è un processo che può durare settimane o mesi: nel 2018 e nel 2022 il minimo definitivo arrivò dopo i primi segnali. Oggi mancano ancora conferme chiave: domanda spot, fine dei deflussi ETF, stabilizzazione delle perdite realizzate. Cos’è la media mobile a 200 settimane e perché conta così tanto? È la media dei prezzi di chiusura degli ultimi quattro anni circa, un intero ciclo di halving. Bitcoin l’ha toccata o bucata solo sui minimi maggiori (2015, 2018, 2020, 2022) e non c’è mai rimasto sotto a lungo: per questo molti investitori di lungo periodo la usano come riferimento di valore estremo. Chi sta vendendo Bitcoin in questa fase? Tre categorie: i detentori di lungo periodo entrati sul massimo del ciclo ($770 milioni di perdite realizzate al giorno), gli investitori ETF usciti vicino al pareggio dopo il rigetto a ridosso del cost basis ETF (~$83k), e la leva forzata (oltre $400M di liquidazioni long). In controtendenza, Strategy ha comprato 1.550 BTC.

In sintesi

Il mercato sta attraversando la capitolazione più profonda di questo ciclo: metà delle monete in perdita, prezzo sotto la media a 200 settimane, holder che realizzano perdite per centinaia di milioni al giorno, ETF in fuga al ritmo di miliardi a settimana.

È il tipo di fase che storicamente costruisce i minimi di mercato (bottom).

Ma il processo non mostra ancora i segnali di esaurimento che hanno marcato le fasi di bottom del 2018 e del 2022, e la differenza tra “capitolazione in corso” e “minimo confermato” sta tutta in tre conferme che oggi mancano: perdite realizzate in rallentamento, domanda spot di ritorno, fine degli outflows sugli ETF.