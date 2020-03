Capitalcoinx: truffa o metodo per guadagnare? Opinioni e recensione [2020]

Cos’è CapitalCoinX? Come funziona CapitalCoinX? Quali sono le opinioni? E’ una truffa ?

Il trading online si sta sempre più diffondendo tra le masse. Il che può essere una buona notizia, certo, ma anche un pericolo. In quanto c’è sempre chi è pronto ad approfittarne per mettere in piedi delle piattaforme che attirino creduloni illusi di poter guadagnare facilmente con le criptovalute. Senza la minima conoscenza su esse ma affidandosi a sistemi miracolosi.

Possiamo pensare a queste truffe come la versione tecnologica dei tradizionali veggenti, che dicono di darti dei numeri vincenti da giocare al Lotto.

Del resto, la diffusione del trading online tra le persone “comuni”, è stata facilitata da 3 ordini di fattori: la crisi del lavoro dipendente, la proliferazione delle tecnologie mobili, l’esplosione delle criptovalute dal 2017.

In tanti credono che il trading online sia un giochino da effettuare sul proprio smartphone o tablet. E sperano che con queste app che promettono di far diventare milionari in poco tempo, possano risolvere i propri guai finanziari. Ma non è così.

Anche CapitalCoinX rientra nel novero dei Broker truffaldini? Scopriamolo di seguito.

La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute.

CapitalCoinX cos’è

Cos’è CapitalCoinX? Si tratta di un broker di criptovalute che offre la possibilità di fare trading tramite le piattaforme MT4 e Mobile.



CapitalCoinX offre l’opportunità di fare trading su diverse criptovalute: bitcoin, ethereum, litecoin e altre criptovalute.

Il Broker propone la possibilità di fare trading tramite CFD, i famosi contratti per differenza, strumento finanziario che consente di investire su molte tipologie di asset sia al rialzo che al ribasso.

Ha la propria sede a Londra, ma non vanta alcuna licenza per operare.

CapitalCoinX come funziona

Come funziona CapitalCoinX? Il sistema è il solito, visto e rivisto su una miriade di altre piattaforme di trading online. Ossia, permetterebbe di guadagnare bene e subito, senza alcuna conoscenza di trading, grazie ad un famigerato sistema di trading automatico dove all’utente viene richiesto semplicemente solo di immettere un capitale iniziale.

Tuttavia, come in altri casi di piattaforme in odore di truffa, non viene spiegato concretamente come questo sistema magico funzioni. Forse perché nella realtà non funziona davvero e il povero malcapitato se ne accorge solo quando ha perso i soldi e si rende conto di non riuscire a rientrarci in possesso.

CapitalCoinX truffa?

CapitalCoinX è una truffa? Sebbene non esista ancora una sentenza della magistratura passata in giudicato, né una Delibera Consob, possiamo dire che questo Broker abbia tutti i crismi per esserlo.

Innanzitutto, non ha una Licenza da parte di un organismo preposto al controllo sui mercati finanziari. In Italia abbiamo la Consob, mentre a livello europeo il più importante è la CySEC. E questo già mette a rischio l’utente, in quanto, avere una licenza significa anche ottemperare ad una serie di regole in favore dei trader iscritti.

Oltretutto, questa piattaforma di trading online è anche una piattaforma fantasma. Visto che il broker di fatto non esiste, e non ha accesso ad alcun tipo di mercato.

E’ come se chi acceda alla piattaforma demo o tramite piattaforma con capitale reale, partecipasse ad una sorta di videogioco. Nelle quali le quotazioni non sono quelle reali e i guadagni e le perdite sono manipolate da chi ha come scopo finale solo quello di fregare il prossimo.

Se è vero che esistono dei siti che consentono di giocare a fare i trader con soldi virtuali, in questo caso il Broker i soldi reali se li prende. Eccome.

In genere, anche questo sito fa il solito giochetto. All’inizio fa finta anche di far guadagnare qualche euro, ma non è prelevabile ancora dal conto e vi chiedono di investire ancora altri soldi. Le prime vincite fasulle gli servono per farvi credere che funzioni davvero.

Poi dopo vi accorgerete che inizierete a perdere e verremo invitati, anche con telefonate molto aggressive, ad investire di più. Alla fine avrete zero euro sul conto e anche dietro denuncia (che comunque è sempre bene fare) non riuscirete a rientrare dei vostri soldi. In quanto siffatti Broker hanno sede nei cosiddetti Paradisi fiscali. Ossia quei Paesi che offrono protezione a chi lì ci porta i propri capitali. Non a caso, tali paesi sono elencati in una Black list.

Piattaforme affidabili per investire in criptovalute

CapitalCoinX opinioni e recensioni

Quali sono le recensioni su CapitalCoinX? Quali sono le opinioni su CapitalCoinX?

Decine di persone che hanno investito e creduto in buona fede su questa piattaforma, si lamentano di avere subito una truffa. Si sono sentite solo dire delle scuse, con l’obiettivo di ritardare per quanto possibile la resa dei conti con il cliente.

Anche le recensioni da parte dei siti addetti ai lavori sono largamente negative. Parlano tutti di truffa o presunta tale, sconsigliando vivamente i propri lettori ad investire in questo sito.

CapitalCoinX mining come funziona

In realtà, questo Broker fa anche altro, proponendo oltre al solito trading online fasullo, un sistema di mining di Bitcoin.

Ovviamente, CapitalCoinX non è in possesso di nessuna mining farm e non è un operatore conosciuto nel settore. Del resto, chi ha ideato questo sito sa bene che il mining di criptovalute è molto complicato e servono grossi quantitativi di corrente elettrica e Pc molto avanzati. Tanto che da alcuni anni sono nati autentici Mining Pool con sede nei paesi dove la corrente elettrica costa poco (come i Paesi dell’Est Europa o la zona ai confini tra Russia e Cina).

Cosa fare se truffati da CapitalCoinX?

Se purtroppo già rientri nel novero di chi è stato truffato da CapitalCoinX, l’unica cosa che ti resta da fare è innanzitutto denunciare il maltolto alle autorità competenti. E, nel frattempo, inviare una segnalazione alla Consob tramite il sito ufficiale dell’organismo.

Dopodiché puoi contattare la tua banca o PayPal (in base a quale strumento hai utilizzato per effettuare i versamenti) per chiedere uno storno dei soldi inviati. Ci vorrà del tempo e delle prove, ma potresti riuscire a spuntarla.

Come fare trading seriamente con eToro

Assodato che sia meglio restare alla larga da CapitalCoinX, vediamo due valide alternative a questo falso Broker.

La prima è eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale), che offre servizi molto interessanti come il Social trading (un social network fatto di trader dove confrontarsi e darsi utili consigli); il CopyTrader (per imparare guadagnando, copiando i trader più esterti); il CopyPortfolios (per copiare interi panieri di asset gestiti da un mix tra algoritmi sofisticati e supervisione umana).

Restando in tema di criptovalute, questo Broker consente davvero di investirci. E pure su molte. Ecco quali:

Bitcoin

Bitcoin Cash

Ethereum

Dash

Ethereum Classic

Litecoin

Ripple

Cardano

Miota

Stellar Lumens

EOS

NEO

Tron

Binance coin

Zcash

Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.



Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria. 75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.



Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.

Come fare trading seriamente con Investous

Vediamo ora un altro Broker: Investous (clicca qui per visitare il sito ufficiale). Anche esso offre due servizi peculiari: i segnali di trading (ossia suggerimenti su quando prendere posizione sui mercati) del colosso del settore Trading Central e gli eBook interattivi (i quali si distinguono da quelli tradizionali per il fatto che sono appunto interattivi ed utilizzabili sul sito stesso).

A sua volta, Investous consente di investire su tante criptovalute:

Bitcoin

Ethereum

Ripple

Dash

Ethereum classic

Litecoin

Bitcoin Cash

Certo, sono meno criptovalute rispetto ad eToro, ma comunque rientranti tutte nella Top 10 di CoinGecko in termini di volume di capitalizzazione.

Responsabilità: L'autore dell'articolo pubblicato su webeconomia.it esprime le sue libere opinioni in merito alle analisi in oggetto. Dichiara che tutte le considerazioni fatte all'interno del post e le eventuali altre analisi sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e raccomandazioni di investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di invstimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali. L'Utente, quindi, solleva lo staff di webeconomia.it e i suoi autori dalla responsabilità di qualunque perdita o danno subito legato ad attività di investimento che scaturisce dalla consultazione dei dati contenuti nel sito.