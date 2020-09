Cambio euro lira turca EUR/TRY: come funziona, quotazione

Come funziona il Cambio Euro lira turca (EUR/TRY)? Qual è la quotazione del cambio Euro lira turca (EUR/TRY)?

Il mercato Forex è il più grande per volume di transazioni giornaliere che in esso avvengono. E’ stato creato ad inizio anni ‘70 dopo la fine dei trattati di Bretton Woods tra gli stati, siglati alla fine della Seconda guerra mondiale.

Nel Forex avvengono le speculazioni finanziarie sui cambi valutari. I quali sono classificati in Major, principali, esotici o regionali in base alla loro importanza o provenienza.

La nostra valuta, l’Euro, è, insieme al Dollaro statunitense e alla sterlina britannica, considerata la più importante. Del resto, riguarda le economie di 18 Stati, facenti parte della cosiddetta Eurozona.

Tra le valute, comunque, troviamo anche la Lira turca. La valuta avente corso legale della Turchia, stato con il quale da alcuni anni, soprattutto sotto la guida di Erdogan, abbiamo un rapporto complicato.

Dato che Erdogan ha ripreso le mire espansionistiche che furono dell’Impero ottomano fino ad inizio secolo scorso. Sottraendo spazi di mar mediterraneo a noi e alla Grecia. Oltre che interferendo nelle faccende dei paesi mediorientali (su tutti, la Siria).

La Turchia nel corso del ‘900 si è molto avvicinata alla cultura occidentale, grazie alla nascita della Repubblica laica voluta da Ataturk. Tanto che ad inizio 2000 si era parlato di un suo possibile ingresso nell’Ue (anche Berlusconi era favorevole, in quanto ciò avrebbe accelerato l’occidentalizzazione del paese, in un periodo nel quale era ripreso l’antico scontro frontale tra mondo occidentale e islamico).

Tuttavia, negli ultimi anni la Turchia si è spostata nuovamente su posizione più islamiste. E la conversione della Chiesa di Santa Sofia, praticamente un Museo, a Moschea, ne è la prova lampante.

La Lira turca negli ultimi anni è stata anche oggetto di una pesante svalutazione.

Di seguito, dunque, vediamo come funziona il Cambio Euro lira turca (EUR/TRY) e qual è la quotazione in tempo reale.

Cambio euro lira turca EUR/TRY come funziona

Come funziona il cambio euro lira turca EUR/TRY? Come ogni cross valutario, anche il cambio Euro Lira turca è composto da due valute:

la valuta base: che costituisce la prima che appare in una coppia valutaria. Nella fattispecie l’Euro, raffigurata dal codice EUR

la valuta quotata: si tratta della seconda valuta che appare nella coppia valutaria. Nella fattispecie la Lira turca, raffigurata dal codice TRY

Inoltre, le due valute fungono da numeratore e denominatore, perché in effetti un cambio tra valute non è altro che una divisione.

In questo caso, parliamo di EUR diviso TRY. Al momento della scrittura, il prezzo del cambio corrisponde a 8,85. Ovvero, 1 Euro corrisponde a 8,85 lire turche.

Ciò significa che l’euro ha un valore attualmente più alto della lira turca. Giacché, all’opposto, il prezzo sarebbe stato inferiore a 1. Quindi “zero virgola”

Anche sul mercato Forex è possibile sfruttare i Contract for difference per investire. Meglio noti con l’acronimo CFD.

Oltre che alla possibilità di poter investire tramite essi su una pluralità di asset, è anche possibile andare sia long che short. Cosa vuol dire? Se il trader crede nel rialzo dell’Euro nei confronti della Lira turca, allora dovrà posizionarsi long. Se all’opposto, considera che la lira turca subirà un rialzo rispetto all’Euro, allora si posizionerà short.

Ovviamente potrete anche trovare le due valute invertite, quindi TRY/EUR. In tal caso, va da sé che il discorso sarebbe invertitore.

Invertendo le parti, non a caso, abbiamo un valore del cambio TRY/EUR pari a 0,11. Proprio perché il valore della lira turca è di gran lunga inferiore rispetto all’euro.

Il cambio Euro/Lira turca rientra nella categoria dei cambi esotici. In quanto, se è vero che coinvolge una delle valute più tradate, la seconda riguarda una economia secondaria di uno stato in via di sviluppo.

Più in generale, il Forex si basa su un mercato Over-the-counter (meglio noto con l’acronimo OTC). Una rete globale di banche, distribuita su 4 principali città quali: Londra, New York, Sydney e Tokyo. Ed in virtù di ciò, è aperto H24.

I trader traggono profitto dal movimento dei prezzi delle valute e non le acquistano fisicamente. Dovranno quindi sempre fare le giuste previsioni, come ogni trading online.

Per fare ciò, devono condurre una accurata analisi tecnica e fondamentale. Con la prima, si intende una analisi di tipo matematico, sfruttando i vari indicatori esistenti. I quali da soli non danno un risultato univoco, ma vanno confrontati in concomitanza. Inoltre, per svolgere una accurata analisi tecnica, il trader analizzerà pure il movimento dell’asset lungo i grafici nel tempo.

Nel secondo caso, invece, il trader analizzerà gli aspetti esterni al mercato. Quindi dati economici di uno Stato, la stabilità o meno del governo in carica, i rapporti geopolitici tra gli stati, i dati sulla disoccupazione, ecc.

Piattaforme per investire sul cambio Euro Lira Turca

Fattori che influenzano il cambio EUR/TRY

Per poter comprendere quali sono i fattori che influenzano il cambio EUR/TRY, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti politici ed economici che riguardano i due stati delle rispettive valute. Ossia Euro e Turchia.

L’Euro sappiamo che è la valuta di ben 18 Paesi appartenenti alla cosiddetta Eurozona, un’area da anni in recessione economica. Dove negli ultimi anni anche lo stato locomotiva, la Germania, è in affanno. E il ritiro della Merkel previsto per il 2021, getta ombre ed incertezze sul futuro politico di questo Stato.

Inoltre, l’Eurozona paga l’invecchiamento costante della popolazione e l’incertezza politica dettata dal crescente euroscetticismo. Tanto che il parlamento europeo ha visto nelle due ultime tornate elettorali (2014 e 2019) l’avanzata costante dei partiti appartenenti a questo frangente. Con alcuni stati strategici governati proprio da questi, come Austria, Olanda e Ungheria.

L’altro Stato è come detto la Turchia, ma anche Cipro Nord, la parte nord dell’isola di Cipro. La quale, secondo l’Unione Europea e l’ONU, dovrebbe appartenere anche essa alla Repubblica di Cipro. Essendo tra l’altro a maggioranza greca, quindi neppure turca.

La lira turca fu adottata dall’Impero Ottomano nel 1844. Essa sostituì il kuruş, che è stato relegato a sottomultiplo della nuova valuta.

Con la fine degli accordi di Bretton Woods, la lira turca ha conosciuto una costante inflazione, che ne ha portato il deprezzamento. Infatti, basti pensare che se nel 1966 una lira turca corrispondeva a 9 dollari americani, nel 1995 a 45.000$, nel 2004 1.350.000$.

E così si è giunti alla nuova Lira turca, approvata nel 2005 dal parlamento. Eliminando i 6 seri. Oggi 1 dollaro statunitense corrisponde a 7,48 lira turca. Viceversa, 0,13.

La Turchia si trova a metà tra Occidente e Medioriente, tanto che Istanbul viene chiamata “la porta d’oriente”. Come detto, se geopoliticamente si è di molto avvicinata nel corso del ‘900 a posizioni più laiche ed occidentali con la dissoluzione dell’Impero ottomano, sotto Erdogan si è tornati a posizioni più islamiste.

Infatti, la Turchia sta attuando una politica estera molto aggressiva, soprattutto nei confronti della vicina Greca. Ma anche con una accentuata ingerenza in Siria, dove si contende il primato con la Russia. Non disdegna poi un certo interesse per le vicende irachene e libiche.

Dal 2018, la Lira turca ha perso costantemente valore. Un terzo nel corso del 2018, complice la crisi valutaria che si è abbattuta sui mercati finanziari nel mese di agosto. Mentre nel 2019 un’ulteriore decimo di valore.

Il 2020 non si è aperto molto meglio. La banca centrale turca ha tagliato il tasso di interesse ulteriormente, portandolo dal 24% di luglio 2019 all’11,25% di gennaio. Mentre l’inflazione annuale dei prezzi al consumo ha visto un aumento all’11,8% a dicembre. Con un balzo in avanti di un altro punto percentuale rispetto al mese precedente.

La politica monetaria attuata dalla Turchia ha lo scopo di rendere la sua valuta ancora più competitiva. Per favorire le esportazioni, ma di fatto si rischia soprattutto un allargamento del suo deficit commerciale. Già del 6,5% del PIL poco prima che iniziasse la crisi di TRY.

Cambio EUR/TRY quotazione in tempo reale

Al momento della scrittura, il valore del cambio Euro/Lira turca è di 8,85.

Conviene investire in EUR/TRY?

Il tasso di cambio Euro/Lira turca può essere molto interessante, soprattutto dal lato turco. Dato che il paese regala spesso sorprese, dato il modo di governare del suo presidente “sui generis”. E visto che l’Euro è una valuta dal valore alquanto stagnante.

Tuttavia, occorre sempre stare molto attenti e fare una analisi a 360°. Non dimenticando tutti i fattori influenti. Tra cui:

Tassi d’interesse imposti dalla Banca centrale

Politica economica

Stabilità dei governi in carica

Pil

Dati sulla disoccupazione e sulla disoccupazione

