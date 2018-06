Cambio euro dollaro: si va verso 1,10 ? Ultime previsioni

Quali sono le previsioni sul cambio Euro Dollaro? Si va verso quota 1.10? Se fino ad aprile, le previsioni Euro Dollaro erano tutte rialziste, con alcuni analisti che prevedevano perfino quota 1.40, adesso si assiste ad una inversione di tendenza, con le analisi che puntano tutte al ribasso.

Nel momento in cui scriviamo, il cambio è dato a 1,17, in leggero rialzo a +0,52%. A pesare molto nell’Eurozona è la situazione politica italiana, che ancora inquieta i mercati malgrado il fatto che il Belpaese abbia finalmente un Governo. Infatti, come noto, l’alleanza tra Lega e Movimento 5 stelle viene vista come destabilizzatrice, produttrice di incertezze, meno ossequiante rispetto ai diktat che arrivano da Bruxelles.

E così, la banca svedese SEB la scorsa settimana ha tagliato le proprie stime sulla coppia a causa delle incertezze politiche legate all’Italia. Mentre qualche giorno fa anche Goldman Sachs ha rivisto al ribasso le sue stime sul cambio EUR USD. Nella settimana più turbolenta per le istituzioni italiane come quella scorsa, si è passati prima ad un governo giallo-verde, poi ad una minaccia di Impeachment per Mattarella, poi ad un governo Cottarelli, fino al ritorno definitivo del Governo Conte.

Il mercato azionario italiano è così sprofondato, bruciando più di 60 miliardi di euro in 10 sedute. Non è andata certo meglio all’obbligazionario, sul quale si è abbattuta una vera e propria pioggia di vendite che ha permesso ai rendimenti italiani di decollare e allo spread Btp Bund di sfondare i 300 punti base.

Goldman Sachs ha così deciso di tagliare le proprie previsioni. Da qui ai prossimi 3 mesi gli esperti si aspettano un EURUSD a 1,15 (dall’1,20 precedente), mentre per quel che riguarda i prossimi 6 mesi la previsione è di un euro dollaro a 1,20 (dall’1,27 precedente). Le stime a 12 mesi, invece, sono state tagliate drasticamente da 1,30 a 1,25.

Questa la dichiarazione ufficiale di Goldman Sachs: “Sebbene rimaniamo strutturalmente positivi sulla divisa, è diventato difficile immaginare un significativo apprezzamento nel breve termine”.

Tornando alla svedese SEC, il cambio euro dollaro tornerà a scambiare intorno a quota 1,10 entro il terzo trimestre dell’anno. Una revisione decisa quella operata dall’istituto, che aveva inizialmente stimato un EURUSD su quota 1,18.

Secondo Carl Hammer, head of global macro and FX research di SEB: “È una combinazione di fattori. Vediamo più preoccupazioni politiche dall’Italia anche se non prevediamo una crisi. Riteniamo inoltre che il mercato stia sottovalutando la misura in cui la Federal Reserve continuerà ad alzare i tassi di interesse”,

La sua previsione è racchiusa in un intervallo tra 1,12 e 1,14 per la fine del 2018.

Ma sono altre le previsioni ribassiste riguardo il cambio EUR USD.

Cambio Euro Dollaro previsioni inizio 2018

Come dicevamo, le cose sono cambiate drasticamente. Infatti, ad inizio 2018 si parlava di un anno rialzista per il cross EUR USD secondo le previsioni delle maggiori banche di investimento mondiali. Queste le motivazioni:

le variazioni sul collocamento dei capitali di investimento

la crescita economica

la fine del programma di quantitative easing della BCE

Il primo giorno di negoziazioni del 2018 aveva visto l’euro dollaro rompere la resistenza a 1,20 grazie ad una nuova ondata di debolezza del biglietto verde e all’interesse degli investitori per la moneta unica al fine di approfittare della crescita economica che stava caratterizzando l’Eurozona.

Tuttavia, venivano prese in considerazione tre incognite sulla sponda Euro: le elezioni politiche in Italia del 4 marzo, le elezioni tedesche che avevano prodotto un nulla di fatto con socialisti e centrodemocratici ancora in trattativa (il cui esito era previsto sempre per il 4 marzo) e gli sviluppi del QE della Banca centrale europea (BCE) nella prima metà dell’anno.

Una volta che il QE sarà finito, i tassi di interesse di mercato dovrebbero essere in grado di muoversi al rialzo e la BCE potrà aumentare il tasso di interesse ufficiale.

Ricordiamo che il QE è da considerarsi negativo per l’euro in quanto mantiene i tassi di interesse artificialmente bassi, il che mantiene a loro volta bassi i costi di finanziamento, al fine di stimolare l’attività economica e l’inflazione.

Ma a pesare sul trend rialzista era soprattutto la debolezza del Dollaro. Un grande rischio per il dollaro è una crescita più rapida nel resto del mondo, Cina in primis. Fattore che, si sospettava, avrebbe potuto ridurre l’attrattiva del biglietto verde e degli asset statunitensi agli occhi degli investitori.

Secondo Chris Turner, responsabile globale della strategia FX presso ING Group: «La crescita globale dell’economia e le alternative più attraenti all’estero» saranno la rovina del dollaro USA nel 2018.

Poi si metteva pure l’inflazione, con la Federal Reserve che prevedeva di alzare i tassi di interesse tre volte nel 2018.

E poi a pesare c’era ovviamente lui, Donald Trump, che si disse auspicante un Dollaro debole. Oltre ai contrasti con la Cina (concretizzatisi di fatto con i dazi doganali) e all’incognita sulle sue politiche fiscali considerate “choc”.

Migliori piattaforme per fare trading sul Cambio Euro-Dollaro

Previsioni Euro Dollaro, il punto interrogativo del Quantitative easing

Per quanto riguarda il complesso del tasso di cambio dell’euro, ciò che conta nei prossimi giorni e settimane è la guida della Banca centrale europea sull’opportunità o meno di terminare il programma di stampa del denaro. La Stampa di denaro – nota anche come quantitative easing o programma di acquisto di beni – ha mantenuto l’euro artificialmente a buon mercato fino ad ora, e la sua fine è stata a lungo attesa per aiutare l’euro a risalire a livelli più equi.

L’unico problema è che una recente serie di dati travolgenti ha sollevato dubbi sul fatto che la BCE avrebbe di fatto chiuso il quantitative easing nel 2018.

Di conseguenza, la performance relativamente scarsa dell’euro negli ultimi mesi: la moneta unica è la seconda valuta principale peggiore nel corso del mese scorso e nel 2017 la valuta è scesa di oltre un punto contro la sterlina e del 2% rispetto al dollaro USA. Ma alcune buone notizie infrasettimanali per l’euro arrivano per gentile concessione di Peter Praet, un membro del Comitato esecutivo della BCE, che in un discorso tenuto a Berlino ha dato un forte suggerimento che l’incontro di giugno vedrebbe effettivamente la BCE segnalare la fine del programma di stampa di denaro in settembre.

Praet dice che i segnali che mostrano la convergenza dell’inflazione verso l’obiettivo del 2% sono migliorati e la “fine dell’APP sarà in discussione la prossima settimana” (L’APP è il programma di acquisto di attività, ovvero la stampa di denaro).

“Per essere onesti, il prossimo incontro per necessità deve essere “live” poiché il QE è previsto solo per continuare a funzionare fino a settembre e pertanto i responsabili politici dovranno sfruttare questa opportunità per segnalare se è la fine di esso o se intendono estendere il QE per più tempo. Lasciando il mercato al buio fino a luglio dicendo che non è un’opzione “, afferma Neil Wilson, un analista di Markets.com.

Preet è l’ultimo dei maggiori membri del consiglio della BCE a parlare in anticipo dell’incontro e il suo messaggio sarà considerato dai mercati come istruttivo. “Il tono generale del linguaggio era abbastanza aggressivo”, aggiunge Wilson. Infatti, l’euro ha preso a cuore i commenti: il cambio GBP / EUR è scambiato dello 0,2% in ribasso a 1,411, dato che la sterlina restituisce un po ‘di terreno all’euro. La coppia EUR / USD è aumentata dello 0,4% a 1,1766.

Da qualche parte, il membro della BCE Ardo Hansson ha dichiarato al quotidiano estone Sakala che le aspettative del mercato prevedono un moderato rialzo dei tassi di interesse a metà 2019, ma se l’inflazione è moderatamente in aumento, allora l’uscita potrebbe essere un po ‘più veloce.

Hansson vorrebbe pensare che la nuova normalità sia un tasso di interesse positivo. E il membro della BCE e il capo della banca centrale tedesca Jens Weidmann hanno affermato che le aspettative del mercato per la fine del programma di QE nel 2018 sono plausibili. “Un bel po ‘di jawboning per rendere la riunione della BCE della prossima settimana ancora più interessante”, afferma Wilson. “Tutto sommato sembra una cosa seria da parte di un falco per inclinare le aspettative del mercato verso una sorta di mossa di giugno.” Wilson non è del tutto sicuro se una qualsiasi mossa di giugno si materializzerà come un annuncio politico effettivo o un annuncio di un annuncio, con il formale spostamento del QE da lasciare fino a luglio.

“Sia che si tratti di giugno che di luglio, è probabile che non si tratti di una tappa difficile a settembre. Estendere a fine anno il QE a un ritmo più lento ma con le avvertenze necessarie da esaminare, sembra essere il risultato più probabile”, afferma Wilson. Se questo è davvero il risultato, suggeriamo che l’Euro potrebbe essere un po’ depotenziato, ma alla fine qualsiasi debolezza non sarebbe troppo consistente a causa della buona dose di debolezza che abbiamo già visto nel complesso dei tassi di cambio già quest’anno.

Previsioni EUR USD, per il Dollaro una ventata positiva lo scorso weekend

Venerdì primo giugno, il dollaro USA ha riguadagnato trazione positiva ed è stato ulteriormente supportato da rapporti mensili migliori del previsto. Il titolo NFP è arrivato per mostrare che l’economia ha aggiunto 223 mila nuovi posti di lavoro a maggio, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 3,8% e il guadagno orario medio è salito dello 0,3%.

I dati hanno indotto il partecipante al mercato ad iniziare i prezzi in una seconda mossa di rialzo dei tassi al prossimo incontro FOMC del 13 giugno. La coppia EUR / USD si è ritirata dai massimi e alla fine è conclusa in rosso, sebbene leggermente superiore per la media della settimana. Gli investitori hanno guardato oltre il report ottimistico di venerdì, con qualche rinnovata debolezza del greenback che ha aiutato la coppia a riprendere trazione all’inizio di una nuova settimana di trading e fare un nuovo tentativo di tornare al di sopra dell’impugnatura 1.1700.

Le aspettative di azioni di ritorsione rispetto alle più recenti tariffe statunitensi su acciaio e alluminio, entrate in vigore venerdì, sono state viste come uno dei fattori chiave che esercitano una nuova pressione al ribasso durante la sessione asiatica di lunedì. Non ci sono grandi rilasci economici di mercato dovuti all’Eurozona o agli Stati Uniti e con le preoccupazioni per la situazione politica in Italia che si sta attenuando, i timori globali di una guerra commerciale potrebbero continuare a pesare sull’USD e limitare qualsiasi netto ribasso immediato.

Da un punto di vista tecnico, la mossa di recupero della coppia ora sembra affrontare la resistenza vicino al livello di ritracciamento di Fibonacci del 23.6% della recente caduta del 1.2414-1.1510 e quindi, sarebbe prudente attendere un acquisto successivo oltre l’ostacolo citato prima di posizionarsi per qualsiasi ulteriore recupero a breve termine. Una mossa convincente al di là della resistenza immediata 1.1720 è probabile che sollevi la coppia per riprendere il livello 1.1800 prima che lo slancio possa ulteriormente estendersi verso il 38.2% di resistenza al livello di retracement di Fibonacci verso la metà di 1.1800.

Sul rovescio della medaglia, l’area 1.1655-50 sembra ora essere emerso come supporto immediato, che se rotto potrebbe rendere la coppia vulnerabile a testa indietro per sfidare il livello 1.1600 prima di ricadere sul prossimo supporto principale vicino alla zona di supporto 1.1540-35.

Previsioni EUR USD, non solo Italia: anche Spagna cambia governo

Ma nell’Eurozona anche un altro Paese è in fermento politico: la Spagna. Le valute dipendevano dai titoli per la direzione legati al sentiment, con i nervosismi politici in Italia e Spagna e le rinnovate preoccupazioni riguardo a una guerra commerciale tra Usa e paesi asiatici.

La coppia EUR / USD era scesa a un minimo annuale di 1.1509, sulla scia di un voto di sfiducia proposto dal partito socialista contro il premier spagnolo Mariano Rajoy, in concomitanza con il crollo della coalizione tra il Movimento a 5 stelle e le parti della Lega per formare un governo in Italia dopo che il presidente ha respinto un euroscettico come ministro dell’economia.

La coppia ha rimbalzato circa 200 pips, dopo aver accumulato 1000 pips di costante declino, mentre i partiti italiani hanno ripreso i colloqui e alla fine hanno firmato un nuovo accordo di coalizione giovedì scorso, ma gli Stati Uniti hanno deciso di annunciare tariffe su acciaio e alluminio su Canada, Messico e UE nello stesso giorno, interrompendo il recupero della coppia, è andato a dormire prima del rapporto sugli stipendi non agricoli negli Stati Uniti.

Nel frattempo, l’ex primo ministro spagnolo Rajoy è stato estromesso dal Congresso, e sostituito da Pedro Sanchez, del partito socialista. Nel mezzo del caos politico, entrambe le economie hanno offerto nuove cifre sull’inflazione, con l’UE che ha pubblicato cifre positive e sostegno alla ripresa dell’euro. L’inflazione annuale è balzata dall’1,2% all’1,9%, mentre il core reading è accelerato dallo 0,7% all’1,1% anche a YoY.

Negli Stati Uniti, tuttavia, nonostante la spesa per consumi abbia registrato il suo maggiore guadagno in cinque mesi in aprile, l’inflazione PCE è aumentata dello 0,2% per un terzo mese consecutivo. Il rapporto sui salari non agricoli rilasciato questo venerdì ha offerto alcune cifre solide, dato che l’economia ha aggiunto 223.000 lavori a maggio, battendo le previsioni del mercato. Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,8%, il livello più basso dall’aprile 2000, mentre le retribuzioni orarie medie sono aumentate dello 0,3% e il tasso annuo degli aumenti salariali è salito al 2,7% dal 2,6%, quest’ultimo, corrispondente alle aspettative del mercato.

Non ci sono stati fuochi d’artificio con il rilascio dei dati, nonostante il dollaro abbia trovato una certa domanda, poiché i numeri non cambieranno il graduale rialzo dei tassi della Fed. In questa settimana potrebbero essere interessanti i dati macroeconomici, sebbene nulla di così rilevante come l’inflazione e l’occupazione. Le conclusioni finali dell’indice PMI di maggio e una revisione del PIL del primo trimestre sono state superate.

Previsioni Cambio Euro Dollaro, torna il trend rialzista?

All’inizio della nuova settimana, EUR / USD era quotato a 1.1688, lo 0,18% in più rispetto a quello in cui è stato chiuso la settimana precedente. Per quanto riguarda le prospettive, vediamo il potenziale per i giorni più brillanti per l’Euro. C’è un vecchio detto nei mercati finanziari che dice: “la tendenza è tua amica fino alla curva finale”, beh nel caso di EUR / USD potrebbe aver raggiunto quella curva. In altre parole, il sell-off potrebbe essere finito. Il forte aumento del tasso di cambio negli ultimi due giorni, dal minimo di martedì del minimo di 1.15 all’attuale livello di 1.17, è un segno relativamente positivo che la coppia potrebbe invertire di nuovo la tendenza.

Il rimbalzo è accompagnato da un altrettanto forte aumento dello studio del momentum RSI nel riquadro in basso, che ora è passato dal territorio oversold, segnalando anche un’inversione rialzista nella tendenza. Mentre è un po ‘presto per prevedere se questa ripresa rappresenta un’inversione completa o solo una correzione, ora, a conti fatti, aspettiamo prezzi più alti.

Quindi, prevediamo un passaggio fino al pivot mensile (PP) a 1.1760 condizionale con una rottura al di sopra dei massimi del giorno precedente a 1.1725. Perno mensile come obiettivo perché i pivot – che sono i livelli utilizzati dai trader per valutare la tendenza – agiscono come ostacoli in sé e per sé e spesso portano il tasso di cambio in fase di stallo o completamente in retromarcia.

Il calendario dei dati per l’Eurozona è piuttosto scarno nella settimana successiva ci aspetteremmo quindi che i mercati siano più interessati alla politica europea, in particolare alle prime mosse del nuovo governo italiano. Il composito PMI per maggio viene rilasciato alle 09:00 BST e dovrebbe fornire una panoramica generale sull’attività economica dell’Eurozona a maggio.

Le previsioni di consenso guardano una lettura di 54,1, invariata il mese precedente. Il PMI dei servizi viene rilasciato nello stesso momento e i mercati cercheranno una lettura del 53.9. Giovedì, 7 giugno: viene rilasciato il dato sul PIL per il primo trimestre, questa è la seconda stima quindi non aspettatevi i fuochi d’artificio. Il PIL destagionalizzato è salito dello 0,4% sia nella zona euro (EA19) che nella UE28 durante il primo trimestre del 2018, rispetto al trimestre precedente, secondo una stima preliminare flash pubblicata da Eurostat. È prevista una lettura invariata.

Il dollaro USA è la valuta più in affanno all’inizio della nuova settimana, in calo rispetto alla maggior parte del G10, nonostante i positivi del rapporto sul mercato del lavoro pubblicati prima del fine settimana. Un generale ‘risk-on’ nei mercati finanziari globali all’inizio della nuova settimana sembra minare le tipiche valute di rifugio sicure come il dollaro, lo yen e il franco svizzero. “Nonostante le turbolenze politiche in tutto il mondo, i mercati sono principalmente positivi questa mattina.

Anche i futures S&P500 sono leggermente in rialzo. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è passato al di sopra del 2,9%. Alcuni degli stati d’animo positivi di questa mattina potrebbero derivare dal forte rapporto sul lavoro degli Stati Uniti venerdì, che è stato forte in tutte le direzioni “, afferma Mikael Olai Milhøj, analista senior presso Danske Bank.

La crescita dei posti di lavoro è stata superiore alle attese (223.000 contro 188.000 previsti), il tasso di disoccupazione è sceso al 3,8% dal 3,9% e il guadagno orario medio è salito dello 0,3% m / m (lo 0,2% atteso). Guardando avanti: “Questa settimana, prevediamo un ritorno agli spunti USA-centrici e all’osservazione della banca centrale. Il quadro fondamentale sottostante l’ampio USD – sovraperformance economica, argomentazioni sul differenziale di rendimento e cambiamenti nel posizionamento in USD – rimane in gran parte intatto. Una cosa che tiene indietro USD, tuttavia, è la retorica ancora cauta da parte della Fed per quanto riguarda il suo percorso di rialzo dei tassi”, dice Terence Wu con OCBC Bank a Singapore.

Gli Stati Uniti continuano a godere di una crescita economica impressionante, e i prezzi dovrebbero continuare a salire assicurando che la Federal Reserve sia suscettibile di alzare i tassi di interesse tre volte nel 2018 e altre tre volte nel 2019. Se i numeri aumentano, aspettate che il Dollaro si stabilizzi, ma ciò avverrà solo se i dati continueranno a impressionare contro le aspettative.

EUR USD previsioni, vertice Kim-Trump di nuovo a rischio?

Il leader nordcoreano Kim Jong Un, secondo quanto riferito, teme di essere assassinato mentre si reca a Singapore per incontrare il presidente Donald Trump, un viaggio che lo porterà oltre il suo paese per la prima volta da quando prese il potere nel 2011. Kim è “estremamente preoccupato per la sicurezza nel vertice e ha paura dei tentativi di assassinio”. Bloomberg ha citato due fonti che hanno familiarità con i suoi discorsi. Kim ha a lungo temuto l’assassinio, anche nel suo stesso paese.

Ma come leader di un paese che frequentemente minaccia gli Stati Uniti con la guerra nucleare, salire su un aereo e volare attraverso lo spazio aereo internazionale verso un paese neutrale gli fornisce ancora meno sicurezza. Anche lungo la DMZ con la Corea del Sud, Kim ha viaggiato con un impressionante piano di sicurezza. Ma la Corea del Nord non ha praticamente nessuna forza aerea, e posizionerà il suo leader su un aereo di linea civile in una regione accatastata con minacce terra-aria e una grande presenza dell’aviazione militare statunitense.

Come dimostrato dall’abbassamento del volo MH-17, gli incidenti aerei possono essere difficili da attribuire e possono essere negati. La Corea del Nord sostiene che gli Stati Uniti hanno una “politica ostile” nei suoi confronti e pensano che proverebbero un cambio di regime data la possibilità. John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, che ha confrontato la Corea del Nord con la Libia, dove il suo leader è stato ucciso in un intervento sostenuto dagli Stati Uniti, potrebbe aver alimentato queste paure. Ma mentre la costante paura di Kim dell’assassinio può sembrare paranoica, non è infondata. Si dice che la Cina abbia indagato su un complotto omicida che coinvolge lo zio di Kim, che Kim ha ucciso. Il fratellastro di Kim, Kim Jong Nam, è stato anche assassinato nella vicina Malaysia con gas nervino che le autorità sospettano che Kim abbia ordinato. Inoltre, Kim è più vulnerabile all’assassinio rispetto alla sua controparte, Trump.

Kim è il patriarca di una dinastia, mentre Trump è solo il presidente. Se Kim muore senza un chiaro successore, il suo paese potrebbe scendere nel caos. Se un presidente degli Stati Uniti muore, c’è una lunga fila di successori, e se la Corea del Nord fosse coinvolta nella morte, ci sarebbe l’inferno da pagare. Singapore ha preso misure straordinarie per garantire la sicurezza del summit, tra cui bloccare le zone calde della città e limitare lo spazio aereo durante il summit. Alcuni dicono che Kim sta cercando garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti in cambio di atti di denuclearizzazione, ma la costante paura di Kim di morire assassinato indica l’instabilità intrinseca del suo dominio dittatoriale.

Come potrebbe incidere questo summit sul cambio EUR USD? Se il summit, che ricordiamo è in programma il 13 giugno a Singapore, dovesse svolgersi positivamente e portare la Corea del Nord verso politiche di denuclearizzazione, è chiaro che Trump ne uscirebbe rafforzato a livello internazionale. E il tutto andrebbe appannaggio ovviamente del Dollaro. Il quale, non a caso, si è indebolito quando Corea del Nord e Usa hanno raggiunto il livello di acredine più elevato.

Se invece dovesse saltare definitivamente o finire non positivamente per gli Usa, ciò potrebbe infliggere un colpo a Trump. Anche in vista delle elezioni di mid-term previste il prossimo novembre. Ma anche per il dollaro.

Una maggiore debolezza del dollaro potrebbe significare un rafforzamento dell’Euro e quindi un nuovo rialzo. Tuttavia, non è nulla di scontato. Infatti, ad esempio, quando la guerra commerciale tra Usa e Cina è di nuovo ripresa dopo un periodo di quiete, i mercati sono rimasti alquanto indifferenti. Forse l’effetto Trump non sorprende più.

