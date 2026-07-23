BTP Valore 2026: cos’è, rendimento, cedole e se conviene investire

Scopri tutto sul BTP Valore marzo 2026: tassi cedolari step-up fino al 3,80%, premio fedeltà dello 0,8% e confronto con conti deposito ed…

Ti chiedi se il BTP Valore faccia al caso tuo? Più di 522.000 risparmiatori si sono posti la stessa domanda e hanno deciso di sottoscrivere la settima emissione. Raccolta: oltre 16 miliardi di euro, tra il 2 e il 6 marzo 2026. Un dato che racconta un interesse reale per questo titolo di Stato pensato dal MEF per il mercato retail.

Il funzionamento è semplice. Investi almeno 1.000 euro, non paghi commissioni al collocamento, incassi cedole ogni tre mesi con un tasso che sale nel tempo. La BCE tiene il tasso di riferimento fermo al 2%, lo spread BTP-Bund viaggia ai minimi dal 2008, attorno ai 61 punti base. Uno scenario che rende il BTP Valore degno di un’analisi seria.

I tassi definitivi hanno battuto i minimi comunicati il 27 febbraio. Primo biennio: 2,60%. Secondo biennio: 3,20%. Terzo biennio: 3,80%. Alla scadenza del 10 ottobre 2032, chi ha mantenuto il titolo dall’inizio incassa anche un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale. Rendimento annuo netto, premio compreso: circa 2,92%.

Conviene? La risposta cambia a seconda del tuo orizzonte e delle tue priorità. Se puoi tenere fermo il capitale per 6 anni e cerchi prevedibilità, il BTP Valore ha dalla sua la tassazione dimezzata rispetto al conto deposito. Se ti serve liquidità a breve o vuoi diversificare fuori dall’Italia, meglio guardare altrove.

In questa guida trovi numeri verificati, tabelle comparative e simulazioni reali. Dati, confronti e scenari su cui ragionare prima di decidere.

Cos’è il BTP Valore e come funziona

Caratteristiche principali: ISIN, durata e taglio minimo

Il BTP Valore è un Buono del Tesoro Poliennale riservato alle persone fisiche. Non è un prodotto bancario: è un titolo di debito della Repubblica Italiana, quotato sul mercato MOT di Borsa Italiana. L’ISIN della settima emissione è IT0005696320.

Dura 6 anni. Regolamento il 10 marzo 2026, scadenza il 10 ottobre 2032. Il taglio minimo è 1.000 euro, con incrementi di 1.000. Chi ha comprato al collocamento non ha pagato commissioni. Sul mercato secondario si applicano le commissioni del tuo intermediario.

Come funziona il meccanismo step-up 2+2+2

Lo step-up è la particolarità del BTP Valore. I tassi cedolari salgono ogni due anni: il primo biennio paga meno, il secondo di più, il terzo ancora di più. Per la settima emissione: 2,60% annuo lordo nei primi due anni, 3,20% nel terzo e quarto, 3,80% nel quinto e sesto.

Rispetto a un BTP a cedola fissa, se i tassi di mercato scendono il tuo rendimento cresce nel tempo. Il limite: se i tassi salgono sopra il 3,80%, negli ultimi due anni il tuo BTP Valore paga comunque il 3,80%, non un euro di più.

Cedole trimestrali: differenza rispetto ai BTP tradizionali

I BTP classici pagano ogni sei mesi. Il BTP Valore paga ogni tre. Su 10.000 euro al 2,60% (primo biennio), la cedola trimestrale lorda è 65 euro.

Dopo la ritenuta del 12,5%, ne incassi circa 56,88 netti. Quattro accrediti l’anno anziché due: utile per chi usa le cedole come integrazione al reddito.

Tassi cedolari definitivi del BTP Valore marzo 2026

Tassi minimi annunciati vs tassi definitivi

Prima del collocamento, il MEF comunica i tassi minimi garantiti: il tetto sotto cui i rendimenti non possono scendere. Il 27 febbraio 2026 i minimi erano 2,50% per il primo biennio, 2,80% per il secondo, 3,50% per il terzo. I tassi definitivi sono risultati più alti: 2,60%, 3,20% e 3,80%.

Il rialzo più marcato ha riguardato il secondo biennio: +0,40 punti percentuali. Segnale di una domanda forte e di condizioni di mercato favorevoli alla chiusura del book.

Calcolo della cedola trimestrale lorda e netta su 10.000 euro

Quanto incassi con 10.000 euro investiti? Vediamo i dati per ogni biennio:

Biennio Tasso annuo lordo Tasso minimo Cedola trim. lorda Cedola trim. netta Cedola annua netta 1°-2° anno 2,60% 2,50% €65,00 €56,88 €227,50 3°-4° anno 3,20% 2,80% €80,00 €70,00 €280,00 5°-6° anno 3,80% 3,50% €95,00 €83,13 €332,50

Elaborazione Webeconomia.it su dati MEF. Netto calcolato con aliquota 12,5%. Esclusa imposta di bollo (0,2%).

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Rendimento effettivo del BTP Valore 2026: lordo e netto

Rendimento annuo lordo e netto con premio fedeltà

Il rendimento annuo lordo, calcolato su step-up e premio fedeltà dello 0,8%, arriva al 3,33%. Al netto del 12,5% di imposte: 2,92%. Su 10.000 euro lasciati fino a scadenza, il guadagno netto totale tra cedole e premio supera i 1.600 euro in sei anni.

Rendimento annuo senza premio fedeltà

Chi vende prima della scadenza o ha comprato sul secondario non percepisce il premio. Il rendimento annuo lordo medio scende al 3,15%, con un netto intorno al 2,67%. Su 10.000 euro e 6 anni, il premio fedeltà pesa circa 70 euro netti. Poco, ma non zero.

Impatto dell’inflazione sul rendimento reale

A gennaio 2026, l’inflazione NIC in Italia è all’1% annuo. Il rendimento reale del BTP Valore, cioè il netto meno l’inflazione, viaggia intorno all’1,9%. Un margine positivo, ma fragile: l’inflazione core resta più alta del dato complessivo e il carrello della spesa non si è fermato. Se i prezzi riprendessero a salire al 2-3%, quel margine si assottiglierebbe in fretta.

Il premio fedeltà: cos’è, quanto vale e come ottenerlo

Requisiti per ottenere il premio dello 0,8%

Il premio fedeltà è un bonus pagato alla scadenza. Lo riceve chi ha comprato durante il collocamento e ha tenuto il BTP Valore fino al 10 ottobre 2032 senza venderne neppure una quota. È pari allo 0,8% del capitale nominale e arriva con l’ultima cedola, insieme alla restituzione del capitale.

Se vendi anche solo una parte dei tuoi titoli prima della scadenza, il premio sulla quota venduta salta. Il meccanismo premia chi resta fermo e penalizza chi cambia idea.

Calcolo del premio su 10.000 e 50.000 euro

Su 10.000 euro, il premio lordo è 80 euro; netto, dopo il 12,5%, restano 70 euro. Su 50.000 euro: 400 euro lordi, 350 netti. Non è la cifra che ti cambia strategia, ma su 6 anni aggiunge circa 0,13 punti percentuali annui al rendimento netto.

Approfondimento Come funzionano le obbligazioni

Tassazione agevolata e vantaggi fiscali del BTP Valore

Aliquota al 12,5% su cedole e premio fedeltà

Il BTP Valore paga il 12,5% di imposte su cedole, premio fedeltà e plusvalenze. Meno della metà del 26% che si applica a conti deposito, ETF, azioni e obbligazioni corporate. Questa differenza fiscale è il motivo principale per cui il BTP Valore batte il conto deposito a parità di rendimento lordo.

Un esempio: su 1.000 euro di interessi lordi, col BTP Valore paghi 125 euro di imposte e ti restano 875 euro. Col conto deposito ne paghi 260 e ti restano 740. Sono 135 euro di differenza ogni 1.000 euro di guadagno.

Esenzione dall’imposta di successione

I titoli di Stato italiani sono esenti dall’imposta di successione. I tuoi eredi ricevono i BTP senza pagare la tassa, che per patrimoni sopra certe soglie arriva al 4-8%. Conta per chi pianifica il passaggio generazionale.

Esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro

Dal 2024 i titoli di Stato sono esclusi dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro. Se percepisci prestazioni legate all’ISEE (bonus sociali, agevolazioni tariffarie, rette universitarie), investire in BTP Valore entro questa soglia non peggiora il tuo indicatore. Un dettaglio che pesa per le famiglie con redditi medio-bassi.

Confronto tassazione: BTP Valore (12,5%) vs conto deposito (26%) vs ETF obbligazionario (26%). Fonte: elaborazione Webeconomia.it.

Collocamento e acquisto: sottoscrizione vs mercato secondario

Come si acquistava in fase di collocamento (2-6 marzo 2026)

Il collocamento è durato dal 2 al 6 marzo 2026, con chiusura anticipata alle 13:00 dell’ultimo giorno per l’alta domanda. Serviva un conto titoli presso una banca o un intermediario abilitato. Ordine via home banking o in filiale, prezzo alla pari: 1.000 euro nominali, 1.000 euro di costo. Zero commissioni.

Come acquistare oggi sul mercato secondario MOT

Se non hai partecipato al collocamento, trovi il BTP Valore sul mercato MOT con ISIN IT0005696320. Il prezzo oscilla in base ai tassi correnti: se sono scesi rispetto a marzo, paghi sopra 100; se sono saliti, sotto 100. Le commissioni del tuo intermediario si applicano, e il premio fedeltà non spetta.

Puoi acquistarlo anche su Fineco che ha le commissioni più basse e tutte le obbligazioni italiane.

Fi Fineco 9,5 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,19% Costo del conto: 0,00 € ETF senza commissioni: 701 Costi del PAC: 2,95 € Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

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Differenze tra prezzo di emissione e prezzo di mercato

Chi compra sul secondario deve fare un calcolo in più. A un prezzo di 101, il rendimento a scadenza è leggermente più basso di chi ha sottoscritto a 100.

Prima di procedere, controlla il prezzo corrente e usa un calcolatore di rendimento a scadenza: ne trovi diversi gratuiti online.

BTP Valore vs conto deposito: quale rende di più nel 2026

Simulazione su 10.000 euro a 6 anni

Tre opzioni a confronto su 10.000 euro.

Prodotto Rend. lordo annuo Tassazione Guadagno netto 6 anni Liquidità Garanzia BTP Valore (a scadenza) 3,15% + premio 0,8% 12,5% ~€1.618 Vendibile su MOT Stato italiano (BBB) Conto deposito vinc. 5 anni 2,90% 26% ~€972 (5 anni) Svincolabile con penale FITD fino a €100.000 Polizza Ramo I 6 anni 2,68% + bonus 1% ~12,5% ~€1.607 Riscatto con penale Compagnia assicurativa

Vantaggi e limiti del conto deposito rispetto al BTP Valore

Il conto deposito ha dalla sua la garanzia FITD fino a 100.000 euro per depositante e per banca. Il BTP Valore è garantito dallo Stato italiano, rating BBB. Il conto non oscilla di prezzo ed è più semplice da gestire.

Il BTP Valore vince sulla fiscalità. A parità di lordo, il netto è più alto per via dell’aliquota dimezzata. Su 6 anni e 10.000 euro, la differenza cumulata può superare i 300-400 euro.

Se vuoi il massimo rendimento netto e puoi tenere fermo il capitale, il BTP Valore parte in vantaggio.

Se ti interessano i conti deposito, qui sotto ti segnalo le migliori alternative:

Conto deposito Miglior tasso lordo Vincolo FITD Svincolo Costi Conto ING ING 2,50% 12 mesi ✅ Sì Sì Gratis Apri conto → Conto Deposito Fineco Fineco Bank 2,00% 3 mesi ✅ Sì Sì Gratis Apri conto → Conto Deposito Illimity Illimity Bank 3,00% 12 mesi ✅ Sì Sì Gratis Apri conto →

Investire comporta rischi. I tassi indicati possono variare. Dati aggiornati a Luglio 2026.

BTP Valore vs ETF obbligazionari e BTP tradizionali

Confronto con ETF obbligazionari governativi area euro

Un ETF obbligazionario governativo area euro ti dà esposizione a più emittenti sovrani e liquidità giornaliera. Il rendimento a scadenza medio di questi ETF a medio termine sta fra il 2,5% e il 2,8% lordo a inizio 2026. Dopo il 26% di imposte, il netto scende sotto il 2%. Il BTP Valore, col 12,5%, lascia in tasca di più a parità di lordo.

D’altra parte, l’ETF diversifica su più paesi (Germania, Francia, Spagna) e riduce la dipendenza da un singolo emittente. Se il tuo patrimonio è già molto italiano, aggiungere un BTP amplifica quella concentrazione.

Approfondimento ETF Obbligazionari o Conto Deposito? Confronto completo

Confronto con BTP tradizionali a cedola fissa

Sul secondario si trovano BTP con rendimenti netti anche superiori, soprattutto sulle scadenze lunghe:

BTP ISIN Cedola annua Scadenza Rend. netto a scadenza BTP 3,65% Ago 2035 IT0005631590 3,65% 01/08/2035 ~3,17% BTP 5,25% Nov 2029 IT0001278511 5,25% 01/11/2029 ~2,68% BTP 1,70% Set 2051 IT0005425233 1,70% 01/09/2051 ~4,9%

Il BTP 2035 rende di più ma dura 9 anni e oscilla di più al variare dei tassi. Il BTP 2051 ha un rendimento a scadenza altissimo perché prezzato ben sotto la pari, ma vincola il capitale per 25 anni. Il BTP Valore sta nel mezzo: 6 anni di durata, cedole che salgono e un livello di prevedibilità che gli altri due non hanno.

Rischi del BTP Valore: cosa considerare prima di investire

Rischio emittente e rating dell’Italia (BBB)

Il BTP Valore è un debito della Repubblica Italiana. S&P e Fitch lo classificano BBB, Moody’s Baa3. Siamo nell’area investment grade, ma al bordo inferiore. Un declassamento a BB, lo scenario “junk”, costringerebbe molti fondi istituzionali a vendere e i prezzi calerebbero in modo pesante. Scenario estremo, ma va messo nel conto.

Rischio di tasso e vendita anticipata

Se i tassi di mercato salgono dopo il tuo acquisto, il prezzo del BTP Valore sul secondario scende. Vendere prima della scadenza può tradursi in una perdita in conto capitale. Con i tassi BCE al 2%, il rischio di rialzo sembra contenuto nel breve. Su 6 anni, però, il quadro può cambiare.

Chi tiene il titolo fino alla fine recupera il 100% del nominale più il premio fedeltà. Il rischio di tasso riguarda solo chi potrebbe trovarsi a vendere prima del previsto.

Rischio concentrazione nel portafoglio

Non dedicare al BTP Valore più del 30-40% del patrimonio investito. Se possiedi immobili in Italia, lavori per un datore di lavoro italiano e percepisci la pensione INPS, il tuo patrimonio è già legato a doppio filo con l’economia del paese. Aggiungere titoli di Stato italiani rafforza quel legame. La diversificazione internazionale resta necessaria.

Ti ho riassunto qui alcuni dei rischi principali.

Mappa dei rischi del BTP Valore 2026 per l’investitore retail.

A chi conviene il BTP Valore 2026 e a chi no

Profilo ideale: orizzonte lungo e bassa propensione al rischio

Il BTP Valore è tagliato per chi ha liquidità ferma sul conto corrente a zero e preferisce la relativa sicurezza di un titolo di Stato alla volatilità di azioni e fondi. Orizzonte di almeno 6 anni, tolleranza al rischio bassa, voglia di cedole regolari. Per pensionati e risparmiatori prudenti, le cedole trimestrali possono funzionare come piccola integrazione al reddito mensile.

Quando il BTP Valore non è la scelta giusta

Non fa per te se hai bisogno del capitale nei prossimi 2-3 anni: vendere prima rischia di costarti caro. Non fa per te se il tuo portafoglio è già troppo italiano. Non fa per te se cerchi rendimenti reali consistenti, perché il BTP Valore rende poco sopra l’inflazione. E se hai meno di 50.000 euro e ti manca un fondo di emergenza liquido, la priorità è un conto deposito o un fondo monetario, non un titolo a 6 anni.

Domande frequenti sul BTP Valore 2026

Posso vendere il BTP Valore prima della scadenza? Sì, sul mercato MOT in qualsiasi giorno di Borsa aperta, al prezzo corrente. Perdi il premio fedeltà e il prezzo potrebbe essere sotto il nominale se i tassi sono saliti. Il BTP Valore è garantito dallo Stato? Sì. Il rischio è legato alla solvibilità della Repubblica Italiana. Rating attuale: BBB (S&P e Fitch), Baa3 (Moody’s). Investment grade, fascia bassa. Conviene il BTP Valore o un conto deposito nel 2026? Se riesci a tenere fermo il capitale per 6 anni, il BTP Valore rende di più al netto per via della tassazione al 12,5%. Se la liquidità è la tua priorità, il conto deposito resta più adatto. Spesso la combinazione dei due funziona meglio di uno solo.

Investire nel BTP Valore 2026: considerazioni finali

Il BTP Valore marzo 2026, settima emissione del programma lanciato dal MEF a metà 2023, è uno strumento pensato per il risparmiatore retail. Tassi definitivi al rialzo (2,60%, 3,20%, 3,80%), cedole trimestrali e un premio fedeltà dello 0,8% portano il rendimento annuo netto al 2,92% per chi arriva al 10 ottobre 2032.

Su 10.000 euro investiti, il guadagno netto in 6 anni supera i 1.600 euro. Rispetto a un conto deposito vincolato, il vantaggio è di oltre 600 euro sullo stesso orizzonte. Il merito è della tassazione al 12,5%, che da sola giustifica l’interesse per questo titolo. I 16,2 miliardi raccolti e i 522.000 contratti dicono che molti risparmiatori la pensano allo stesso modo, ma la decisione resta personale.

L’aspetto fiscale è il vantaggio più netto: aliquota dimezzata, niente imposta di successione, esclusione ISEE fino a 50.000 euro. Per chi ha risparmi fermi e può aspettare 6 anni, il BTP Valore è un’opzione che ha senso valutare.

I rischi vanno pesati e comunque ci sono.

Il rendimento reale, al netto dell’inflazione all’1%, sta sull’1,9%. Il BTP Valore non fa crescere il capitale: lo custodisce con un rendimento prevedibile.

In pratica: se hai un orizzonte di 6 anni e vuoi cedole regolari, il BTP Valore merita una quota del tuo portafoglio, purché non superi il 30-40% e sia affiancato da diversificazione internazionale.

Se la liquidità viene prima o cerchi rendimenti più ambiziosi, le alternative ci sono. Per molti risparmiatori, la strada più ragionevole è combinare: BTP Valore per la fiscalità, conto deposito per la liquidità, ETF per allargare l’orizzonte geografico.

Qui sotto alcuni dei migliori broker per investire in ETF e obbligazioni: