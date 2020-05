Broker market maker: cosa sono e la lista dei migliori

Cosa sono i Broker market maker? Come funzionano i Broker market maker? Quali sono i migliori Broker market maker? I Broker market maker sono una truffa? Come iscriversi ai Broker market maker?

Questi ed altri quesiti a cui daremo risposta in questo articolo. D’altronde, l’interesse per il trading online si allarga sempre più, complice da un lato la new technology, che mette a disposizione dispositivi semplici e comodi con i quali fare trading ovunque ci si trovi. E l’indigenza economica dall’altro, che fa riporre nelle persone la speranza che tramite il trading online possano risolvere i propri problemi economici.

Tuttavia, entrambi questi fattori possono spingere i più a fare scelte errate, superficiali. Fargli credere che il trading sia roba facile, un gioco, dove non serve preparazione ma soprattutto fortuna. Un po’ come accade per le scommesse sportive, dove, per quanto si possa studiare su chi scommettere, lo sport resta comunque qualcosa di imprevedibile. E in fondo, bello anche per questo.

Ed ecco che in tanti si affidano a piattaforme di trading che promettono la Luna. Alias arricchirsi facilmente. Per poi perdere con altrettanta facilità denaro, senza possibilità di recuperarlo in quanto dietro queste piattaforme ci sono società con sedi nei paradisi fiscali. Facendo la fine di Pinocchio, raggirato dal Gatto e dalla Volpe con la storiella dell’albero di monete; montata ad arte per sottrargli i soldi consegnatigli da Mangiafuoco per darli a Geppetto.

Ecco che diventa importante affidarsi a Broker rinomati, che godono di regolare licenza da parte delle commissioni di vigilanza sui mercati finanziari. In Italia, ad esempio, abbiamo la Consob. Istituita negli anni 70. A livello europeo, la più importante è la Cysec, con sede a Cipro. Importante è anche la FCA, in Gran Bretagna o la SEC negli Usa. Broker che offrono anche formazione pratica tramite Conto demo e teorica tramite corsi di formazione online, webinar, e così via.

Fatto questo doveroso cappello introduttivo, vediamo cosa sono e come funzionano i Broker Market Maker.



Broker Market Maker cosa sono

Cosa sono i Broker Market Maker? Un market maker è un “partecipante al mercato” o una società membro di una borsa che acquista e vende titoli a prezzi esposti nel sistema di scambio di una borsa per il proprio conto, denominati scambi principali e per conti clienti che vengono denominati scambi di agenzie. Utilizzando questi sistemi, un market maker può inserire e modificare le quotazioni per acquistare o vendere, inserire ed eseguire ordini e cancellare tali ordini.

I market maker esistono sotto regole create da borse approvate da un regolatore di titoli. Negli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission è il principale regolatore degli scambi. I diritti e le responsabilità del market maker variano in base allo scambio e al mercato all’interno di uno scambio come azioni o opzioni.

Il tipo più comune di market maker è una casa di brokeraggio che fornisce soluzioni di acquisto e vendita per gli investitori al fine di mantenere liquidi i mercati finanziari. Un market maker può anche essere un intermediario individuale, ma a causa delle dimensioni dei titoli necessari per facilitare il volume degli acquisti e delle vendite, quasi tutti i market maker sono o lavorano per grandi istituzioni. “Fare un mercato” significa essere disposti ad acquistare e vendere i titoli di un insieme definito di società a società di intermediari finanziari che sono imprese associate a tale borsa. Ogni market maker mostra le quotazioni di acquisto e vendita per un numero garantito di azioni.

Una volta che un ordine è stato ricevuto da un acquirente, il market maker immediatamente vende dalle proprie partecipazioni o inventario di tali azioni per completare l’ordine. Pertanto, il market making consente il regolare flusso dei mercati finanziari. Senza questo, investitori e commercianti non sarebbero in grado di acquistare e vendere con la stessa facilità. Meno transazioni in un mercato si traducono naturalmente in meno investimenti, nel complesso. Investire meno ridurrebbe i fondi disponibili per le imprese e tenderà a diminuire i prezzi delle azioni delle società più piccole senza un’ampia base di investitori.

Le regole di scambio spesso hanno più di una categoria di market maker. All’interno delle regole, una società market maker può decidere di impegnarsi in una maggiore responsabilità per l’andamento regolare del mercato dei titoli specifici in cui accetta di realizzare un mercato. Gli impegni assunti dal market maker includono la quotazione in continuo dei prezzi ai quali acquisterà o farà un’offerta, venderà o chiederà titoli. I market maker devono anche citare il volume in cui è disposto a negoziare e la frequenza con cui quoterà i prezzi delle migliori offerte e delle migliori offerte (BBO), e come farà tutto quanto sopra durante tutti i tipi di ore di mercato e condizioni.

Quando i mercati diventano irregolari o volatili, i market maker devono mantenere un atteggiamento freddo per facilitare le transazioni regolari.

Broker Market Maker come funzionano

Come funzionano i Broker Market Maker? Tutti i market maker sono compensati per il rischio di detenere asset. Il rischio che affrontano è una diminuzione del valore di un titolo dopo che è stato acquistato da un venditore e prima che sia venduto a un acquirente. Pertanto, i market maker fanno pagare uno spread su ogni titolo che coprono. Questo è noto come lo spread bid-ask ed è estremamente comune nelle transazioni finanziarie.

Ad esempio, quando un investitore cerca un’azione utilizzando una società di brokeraggio online, potrebbe avere un prezzo di offerta di $ 100 e un prezzo di richiesta di $ 100,05. Ciò significa che il broker sta acquistando il titolo per $ 100 e poi vendendo il titolo per $ 100,05 ai potenziali acquirenti. Attraverso il trading ad alto volume, i piccoli spread pubblicitari raggiungono grandi profitti giornalieri.

La maggior parte delle società di trading in valuta estera sono market maker e lo sono anche molte banche. Il market maker vende e acquista anche dai suoi clienti ed è compensato mediante differenziali di prezzo per il servizio di fornitura di liquidità, riduzione dei costi di transazione e facilitazione del commercio.

I market maker pronti a comprare e vendere azioni quotate in borsa, come la Borsa di New York o la Borsa di Londra, sono chiamati “produttori del terzo mercato”. La maggior parte delle borse operano su base “affare abbinato” o “ordine guidato”. Quando il prezzo di offerta di un acquirente corrisponde al prezzo di offerta del venditore o viceversa, il sistema di corrispondenza della borsa decide che è stato eseguito un accordo. In un sistema del genere, potrebbero non esserci market maker designati o ufficiali, ma esistono comunque market maker.

Ecco alcuni esempi delle tre principali Borse del Mondo:

Borsa di New York

Negli Stati Uniti, la Borsa di New York (NYSE) e American Stock Exchange (AMEX), tra gli altri, hanno designato Market Makers, precedentemente noti come “specialisti”, che fungono da market maker ufficiale per una determinata sicurezza. I market maker forniscono una quantità di liquidità necessaria al mercato della sicurezza e assumono l’altra faccia delle operazioni quando vi sono squilibri a breve termine di buy-and-sell-side negli ordini dei clienti.

In cambio, allo specialista vengono concessi vari vantaggi informativi e di esecuzione commerciale. Altri mercati degli Stati Uniti, in particolare la borsa NASDAQ, impiegano diversi operatori di mercato ufficiali concorrenti in una sicurezza. Questi market maker sono tenuti a mantenere mercati bifacciali durante le ore di scambio e sono obbligati a comprare e vendere alle offerte e offerte visualizzate. In genere non ricevono i vantaggi commerciali di uno specialista, ma ne ottengono alcuni, come ad esempio la capacità di mettere a nudo uno stock, cioè di venderlo senza averlo preso in prestito.

Nella maggior parte dei casi, solo i produttori ufficiali del mercato sono autorizzati a partecipare al corto circuito. Recenti modifiche alle regole hanno esplicitamente vietato il corto circuito da parte dei market maker di opzioni. A partire da ottobre 2008 c’erano oltre duemila market maker negli Stati Uniti e oltre un centinaio in Canada. In mercati liquidi come la Borsa di New York, quasi tutte le attività hanno un interesse aperto, offrendo due vantaggi: chi compra i prezzi può acquistare o vendere in qualsiasi momento e gli osservatori possono continuamente monitorare un prezzo preciso di ogni attività.

Un mercato di previsione o mercato progettato esplicitamente per scoprire il valore di un bene, dipende fortemente dalla continua scoperta di prezzi ritenuti veri. I mercati delle predizioni beneficiano di market maker automatizzati o trader algoritmici che mantengono un interesse aperto costante, fornendo la necessaria liquidità ai mercati che sarebbe difficile fornire in modo naturale. Esempi di market maker di New York sono Optiver, Jane Street Capital e Virtu Financial.

Borsa di Londra

Sul London Stock Exchange (LSE) ci sono market maker ufficiali per molti titoli. Alcune delle aziende associate alla LSE assumono l’obbligo di fare sempre un prezzo a due vie in ciascuno degli stock in cui operano. I loro prezzi sono quelli visualizzati sul sistema di quotazione automatizzata di borsa (SEAQ) ed è loro che si occupano generalmente di intermediari che acquistano o vendono azioni per conto dei clienti.Proponenti del market maker ufficiale di market making market aggiungono liquidità e profondità del mercato assumendo una posizione corta o lunga per un periodo, assumendo quindi alcuni rischi in cambio della possibilità di un piccolo profitto.

Sulla LSE, si può sempre comprare e vendere azioni: ogni azione ha sempre almeno due market maker e sono obbligate a negoziare. Al contrario, su mercati più piccoli orientati agli ordini come lo JSE Securities Exchange può essere difficile determinare i prezzi di acquisto e di vendita anche di un piccolo blocco di titoli che non hanno un valore di mercato chiaro e immediato perché spesso non ci sono acquirenti o venditori nel consiglio di amministrazione. I produttori di mercati ufficiali sono liberi di operare su mercati orientati agli ordini o, addirittura, sul LSE.

Non hanno l’obbligo di fare sempre un prezzo bidirezionale, ma non hanno il vantaggio che tutti debbano trattare con loro. Gli esempi dei market maker britannici dal Big Bang Day sono Peel Hunt LLP, Winterflood Securities, Liberum Capital, Shore Capital, Fairfax IS e Altium Securities. Prima del Big Bang, i jobbers avevano diritti esclusivi di market making sulla LSE.

Borsa di Francoforte

La Borsa di Francoforte gestisce un sistema di market maker nominato dalle società quotate. Questi sono chiamati “sponsor designati”. Gli sponsor designati assicurano una maggiore liquidità quotando prezzi vincolanti per l’acquisto e la vendita delle azioni. Il più grande market maker per numero di mandati in Germania è Close Brothers Seydler.

Broker e Market Maker differenze

Quali sono le differenze tra un Broker e un Market Maker? Un broker è un intermediario che ha una licenza per acquistare e vendere titoli per conto di un cliente. Gli agenti di cambio coordinano i contratti tra compratori e venditori, di solito per una commissione. Un market maker, invece, è un intermediario disposto a comprare e vendere titoli a un prezzo vantaggioso.

Un broker guadagna mettendo insieme compratori e venditori di titoli. I broker hanno l’autorizzazione e l’esperienza per acquistare titoli per conto di un investitore – non solo a chiunque è permesso di entrare nella Borsa di New York e acquistare azioni; pertanto, gli investitori devono assumere broker con licenza per farlo per loro. Una commissione forfettaria o basata su percentuali viene assegnata al broker per effettuare una transazione e trovare il prezzo migliore per un titolo. Poiché i broker sono regolamentati e autorizzati, hanno l’obbligo di agire nel migliore interesse dei loro clienti.

Molti broker possono anche offrire consigli su quali titoli, fondi comuni di investimento e altri titoli da acquistare. A causa della disponibilità di sistemi di intermediazione di stock automatizzati basati su Internet, i clienti spesso non hanno alcun contatto personale con le loro società di intermediazione. Un market maker guadagna tentando di vendere alti e acquistare bassi. I market maker stabiliscono preventivi in base ai quali il prezzo di offerta è leggermente inferiore rispetto ai prezzi quotati e il prezzo ask è leggermente superiore per guadagnare un piccolo margine.

I market maker sono utili perché sono sempre pronti ad acquistare e vendere finché l’investitore è disposto a pagare un prezzo specifico. Questo aiuta a creare liquidità ed efficienza nel mercato. I market maker agiscono essenzialmente come grossisti acquistando e vendendo titoli per soddisfare il mercato; i prezzi fissati riflettono l’offerta e la domanda del mercato. Quando la domanda di sicurezza è bassa e l’offerta è alta, il prezzo della sicurezza sarà basso. Se la domanda è alta e l’offerta è bassa, il prezzo della sicurezza sarà elevato.

I market maker sono obbligati a vendere e comprare al prezzo e alle dimensioni che hanno quotato. Spesso accade anche che un market maker sia anche un broker. Questo a volte può creare l’incentivo per il broker a raccomandare titoli per i quali fa anche un mercato. Pertanto, gli investitori dovrebbero assicurarsi che vi sia una chiara separazione tra un broker e un market maker.

Broker Ecn/Stp e Market Maker differenze

Quali sono le differenze tra un Broker Ecn/Stp e un Market Maker? I broker STP prendono il nome da Straight Through Processing, un sistema che permette di automatizzare il processo di clearing e settlement delle operazioni ed esiste da diversi anni. Costituisce un bel vantaggio se si pensa che originariamente nel mercato azionario questo processo era manuale e causava ritardi e problemi. il problema era che, fino a poco tempo fa, per aprire un conto con un ECN ci volevano come minimo circa 50.000$, quota proibitiva per la maggior parte dei trader privati.

Allora è sorto un terzo gruppo di broker che ha assunto il nome di STP ed è stato collocato nella categoria dei Non Dealing Desk, accostandosi quindi agli ECN e alla buona reputazione associata a questo concetto.

Molti tuttavia pensano che i due tipi si equivalgano ma non è affatto così. Un broker ECN è anche STP, ma non è sempre vero il contrario.

Un broker ECN (da Electronic Communication Network) è una piattaforma di trading intermediaria finanziaria che ci permette di operare nel mercato Forex. Essa si collega direttamente ai fornitori di liquidità, ed in questo modo, i trader investono direttamente sulle quotazioni reali di mercato dei fornitori, al pari delle grandi banche o dei market maker.

Una delle caratteristiche principali di questi broker è che offre uno spread ovvero la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, molto più bassi rispetto agli altri Forex Broker.

Considerando che un broker ECN non fa altro che far incontrare i diversi posizionamenti dei partecipanti al contrario, non vi è in alcun modo conflitti di interesse, soprattutto se si considera il fatto che i broker ECN richiedono il pagamento di una commissione per ogni posizione.

In questo modo si garantiscono un guadagno.

In passato, la maggior parte dei trader non sapeva nulla del mercato argomenti di maker e dealing desk e anche veri broker di ECN / STP. Ma ora che i trader hanno imparato che cosa sono questi sistemi, insistono per aprire i loro conti live con veri broker ECN / STP. Ciò ha indotto molti dei market maker a fingere di essere un broker ECN / STP, mentre sono i market maker dietro le quinte. Come puoi verificare questo prima di aprire un account live con il broker?

Prima di rispondere a questa domanda, diamo una breve spiegazione sui market maker e sistemi ECN / STP. Quando apri un conto live con un broker market maker, in effetti stai commerciando con il broker, non con il mercato valutario mondiale. Il mercato è il broker stesso. Sebbene i prezzi delle coppie di valute siano quasi gli stessi degli altri broker, su una piattaforma market maker, i tuoi ordini non vanno mai oltre i computer dei broker e tu scambi all’interno della società di brokeraggio. Quindi, se guadagni, l’intermediario deve pagarlo. E i soldi che perdi vanno nella tasca del broker. Significa che il tuo profitto è la perdita del broker, e viceversa.

A differenza dei broker market maker, i veri broker ECN / STP indirizzano i tuoi ordini verso le banche che sono anche conosciute come fornitori di liquidità. Collegano semplicemente la piattaforma che si installa sul computer ai computer dei fornitori di liquidità. Ti fanno pagare alcune tasse per farlo, ma non fanno soldi con le tue perdite, né perdono se guadagni. Leggi questo articolo per conoscere i fornitori di liquidità e il modo in cui guadagnano: come fanno i fornitori di liquidità a fare soldi e sono market maker? Un broker market maker non diventa felice se guadagni. Un trader costantemente redditizio è il loro più grande nemico, perché il profitto che guadagna deve essere pagato in tasca. Sebbene oltre il 95% dei trader perda da solo e il broker non debba farli perdere, la maggior parte dei broker market maker fa del suo meglio per rendere i clienti più facili da perdere e guadagnare di più.

Come per gli intermediari market maker, i veri broker ECN / STP non si preoccupano di far perdere i trader, perché non fa alcuna differenza per loro. Infatti, molti di loro aiutano i loro clienti a fare profitti e far crescere i loro conti, perché resteranno con il broker più a lungo e assumeranno posizioni più grandi, e questo significa più soldi per il broker. Pertanto, i trader preferiscono aprire i loro conti con veri broker di ECN / STP, perché non vogliono essere imbrogliati dagli intermediari market maker. Il problema è che oggigiorno molti broker di market maker dichiarano di essere un broker ECN / STP. Alcuni di essi trasferiscono persino i tuoi ordini a un fornitore di liquidità, ma il problema è che il fornitore di liquidità è un’altra intermediazione di market maker appartenente alla stessa società o a una società sorella, oppure, è una banca povera da qualche parte nell’oceano Pacifico.

Ecco perché si usa il termine “True ECN / STP” perché ci sono anche i broker “False ECN / STP”. Non è cattivo e illegale essere un broker di market maker. Ciò che è male (o forse illegale dipende da chi scrive le regole) sta cercando di far perdere i trader. I broker market maker possono fare una discreta quantità di denaro perché oltre il 95% dei trader perde da solo senza doverli perdere. Persino anche con i conti demo.

Tuttavia, il problema sorge quando i market maker diventano avidi e cercano di guadagnare più denaro in un tempo più breve. Quindi manipolano le posizioni di tutti i trader, non importa se vincono o perdono i trader. Certo, fanno del loro meglio per fermare i trader vincenti e farli chiudere il loro account e andarsene.

Sfortunatamente, non ci riferiamo a nessuno dei broker. Il motivo è che le performance passate non sono una garanzia dei risultati futuri. Anche se un broker ha fatto del bene per anni, può cambiare da un giorno all’altro e iniziare a imbrogliare i propri clienti.

Ecco le differenze principali tra Market Maker e

Spread

Ai Traders piace pagare meno spread per fare più profitto. Quindi, c’è una competizione tra i broker per offrire lo spread più basso possibile per attirare più commercianti. I broker market maker hanno il pieno controllo dello spread. Possono offrire anche zero spread, perché tutto può essere impostato al loro fianco. I falsi broker ECN / STP possono farlo anche perché i loro fornitori di liquidità sono di solito sotto il loro controllo. I veri broker ECN / STP non hanno alcun controllo sullo spread, perché è il fornitore di liquidità che addebita lo spread. I veri broker ECN / STP possono aggiungere markup allo spread, ma non possono portarlo al di sotto di quello che offrono i fornitori di liquidità. Pertanto, tutti i broker che offrono uno spread fisso o zero sono market maker. Questo è il primo segnale che devi notare. La diffusione non può essere fissata sul mercato delle valute reali. Inoltre, i broker che offrono spread superiori al solito sono market maker, perché oggigiorno i fornitori di liquidità offrono spread molto bassi. Ad esempio, lo spread EUR / USD è talvolta inferiore a 0,6 pips. Quindi, un broker che offre lo spread minimo di 2 pips o superiore per EUR / USD, è un market maker o un cheater ECN / STP che ha aggiunto allo spread senza informare i clienti. La Commissione è l’unico modo legale noto per l’ECN / Broker di STP per fare soldi. I markup e l’aggiunta allo spread sono frodi.

Swap

Swap può anche essere completamente controllato da broker market maker. In effetti, gli intermediari market maker possono controllare tutto, dal prezzo, alla diffusione, allo swap, al mercato open / close time e … .Se un broker offre un account swap free, è sicuramente un broker market maker. Non esiste un vero fornitore di liquidità che non addebita alcun swap. È una delle loro fonti di reddito che non possono ignorare, perché devono anche pagarlo all’altro rivenditore e alle organizzazioni con cui hanno a che fare. Inoltre, quando lo swap è eccezionalmente alto o basso, il broker è market maker. Si prega di notare che sebbene lo swap abbia una formula speciale che utilizza lo stesso tasso di interesse per i calcoli, i diversi fornitori di liquidità offrono uno scambio differente, poiché possono controllarlo.

Dimensione del lotto

Non ho mai visto un vero, noto e forte fornitore di liquidità come Bank of America, Nomura, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citi Bank, JP Morgan, Royal Bank, HSBC e … che supporta micro-lotti (0,01) . Pertanto, i broker che offrono micro-lotti sono market maker o ECN / STP falsi

Leverage

100:1 è la leva massima che i ben noti e forti fornitori di liquidità supportano. Pertanto, tutti i broker che offrono una leva finanziaria più elevata sono market maker o ECN / STP falsi. Un’altra questione di leva è che alcuni broker abbassano la leva finanziaria nei fine settimana. Dicono che lo fanno per proteggere i fondi dei clienti, mentre questo non ha senso. Lo fanno per rendere tutti i conti che hanno posizioni negative, raggiungere il livello di arresto e di essere spazzati via. Qualsiasi broker che modifica la leva è market maker o un ECN / STP falso. Questi sono i fattori più importanti che devi controllare con i broker. Spero di non aver perso nulla qui. Per favore fatemi sapere se c’è qualcos’altro che devo spiegare.

Con le nuove norme dettate dall’Esma, comunque, la Leva finanziaria massima è di 1:30.

Scalping

I veri broker ECN / STP non si preoccupano di come negoziate e guadagnate denaro e quanto tempo chiudete le vostre posizioni. Ti permettono di fare scalping e puoi farlo se i mercati ti permettono di farlo. Puoi utilizzare i robot scalping sulla tua piattaforma con veri broker ECN / STP. Ma i broker di market maker sono contro lo scalping, perché non vogliono che tu faccia piccoli profitti. Pertanto, essi stabiliscono dei limiti all’utiliz zazione e alla chiusura delle posizioni. Non ti permettono di chiudere le tue posizioni troppo velocemente. Quando vedi tali limiti, dovresti sapere che hai a che fare con un broker market maker.

Stop Loss, Target e Trailing Stop Loss

I Broker market maker hanno dei limiti di stop loss, target e trailing stop loss. Non ti permettono di metterli troppo stretti. Ma i veri broker di ECN / STP non si preoccupano affatto di queste cose. Il Bonus è un altro segno importante che il broker è un vero market maker! Vedo che alcuni broker offrono anche un bonus del 50%. Pensi che un vero broker ECN / STP che guadagna solo attraverso le commissioni può permettersi di farlo? Non possono permetterselo anche se fanno soldi extra attraverso i markup. Stai lontano dai broker che offrono bonus gratuiti. Lo fanno per attirare i piccoli trader al dettaglio che non hanno abbastanza denaro per aprire un conto ragionevole. E sanno che l’avidità farà perdere a tutti questi trader. Perdere il bonus non fa male al broker, perché non è altro che un numero per un broker market maker. È solo il trader che perde il suo capitale.

Con le nuove normative ESMA i bonus sono ormai vietati.

Protezione del bilancio negativo

È un altro trucco di alcuni broker market maker. Un vero broker ECN / STP si occupa di soldi veri. Se si verifica un enorme e improvviso movimento di prezzo come lo Tsunami del 15 gennaio, i conti dei trader vanno a segno negativo per non avere stop loss o perché gli ordini stop loss non possono essere attivati, quindi è responsabilità degli operatori pagare per il negativo equilibrio. È il tuo account e tu sei quello che ha perso denaro, a causa della valuta che hai scambiato. Tuttavia, non ho mai visto che i broker perseguono i commercianti al dettaglio per il loro saldo negativo, perché se dicono in anticipo che è il trader chi deve pagare un saldo negativo, quindi nessun trader osa registrarsi per un account, perché non solo è possibile perdere il capitale di trading, ma è necessario pagare un extra per il saldo negativo.

Per quanto ne so, i veri broker di ECN / STP si assumono personalmente la responsabilità e pagano il saldo negativo ai fornitori di liquidità. Devono chiudere l’intermediazione se non possono farlo, e sono quelli che saranno perseguiti dai fornitori di liquidità. Con i broker market maker, un saldo negativo di un miliardo di dollari su un conto live equivale a una perdita di un miliardo di dollari su un account demo. Paghi soldi al broker quando fai saltare in aria il tuo account demo? Sicuramente no. Devi solo registrarti per un altro account demo. Allora perché alcuni broker di market maker offrono “protezione del saldo negativo”? Questo per ingannare i trader. Vogliono che i trader si sentano al sicuro. I commercianti non sanno cosa c’è dietro.

Quindi, preferiscono iscriversi a un account con un broker che offre protezione del saldo negativo, mentre non sanno che un tale broker è un market maker che li fa perdere, ma l’altro broker che non può offrire una protezione del saldo negativo è un true ECN / STP che diventa ancora più felice se i clienti fanno soldi.

Broker market maker migliori quali sono

Quali sono i migliori Broker per fare trading ? Ecco alcuni dei migliori e più consigliati:

