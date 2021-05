Borsa online: guida per iniziare a investire

Come investire sulla Borsa online? Queste domande se le stanno ponendo sempre più persone, dato che il trading sta diventando sempre più di uso comune grazie alle grandi potenzialità del web e dei dispositivi mobili.

Piattaforme sempre più accattivanti, stanno attirando sempre più persone, che tentano la fortuna per risolvere i proprio problemi. Ma attenzione. Investire in Borsa online non è un gioco, bensì una cosa seria, tramite la quale si mettono a rischio i propri soldi reali. Quindi, non va fatto con leggerezza, ma occorre tanta formazione e informazione.

Oltre che affidarsi a piattaforme per il trading online affidabili, che non millantano facili guadagni automatici mentre magari voi state espletando il vostro Hobby preferito.

I Broker per il trading online deve essere regolarmente autorizzati presso gli organi preposti al controllo dei mercati finanziari. Avere la licenza da parte della CONSOB e del CySEC, significa che il Broker sottostà a tutta una serie di obblighi appannaggio dei clienti.

Per investire in Borsa, non è richiesta una laurea in economia o conoscenze particolari nel mondo della finanza. La formazione può essere fatta man mano tramite il materiale informativo messo a disposizione dal Broker stesso (ebook e webinar ad esempio).

Prima di entrare nel merito delle pratiche per investire in azioni sulla Borsa online, vediamo cos’è e come funziona la Borsa valori e lo stesso di una azione.

Borsa online: cos’è e come funziona

Cos’è la Borsa online? La borsa valori è un mercato organizzato e regolamentato in cui si acquistano e si vendono strumenti finanziari e valute.

Gli strumenti finanziari (o titoli finanziari, o prodotti finanziari) sono obbligazioni e azioni. Le prime rappresentano debiti di istituzioni. Le seconde rappresentano invece quote del capitale delle imprese quotate in borsa. Altri titoli quotati e scambiati in borsa sono i così detti derivati, come futures, opzioni e covered warrant.

Conviene investire in Borsa online?

E poi ci sono gli Etf, e cioè quote di fondi in indice scambiabili come fossero azioni.

La borsa valori ormai non è più un luogo fisico, ma un sistema elettronico costituito da una unità centrale, da una rete di trasmissione dei dati (principalmente orini di acquisto e di vendita) e da un insieme di terminali da cui operano gli intermediari finanziari. Per investire in Borsa occorre essere intermediari professionisti o farlo attraverso degli intermediari. Come le Banche o le piattaforme per il trading online.

Nel primo caso, andremo incontro a maggiore burocrazia e costi, dato che gli istituti bancari prevedono alte commissioni. Nel secondo caso il trading è più snello e l’unico costo sarà dato dallo spread. Ossia la percentuale che il Broker trattiene dalla vincita del trader. E che costituisce il suo guadagno.

Broker per investire in Borsa online

Prima di proseguire con la guida vi segnaliamo i migliori broker per investire in borsa:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Copy trading, CFD azioni

*67% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD su azioni e indici Conto demo illimitato ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD azioni Segnali gratis ISCRIVITI CFD su azioni, demo gratis Servizi di intelligenza artificiale ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Indici di Borsa cosa sono

Cosa sono gli indici di Borsa? Si tratta di medie ponderate di un paniere di titoli che sono trattati in una determinata borsa. Risultano importanti per due motivi:

rappresentano sinteticamente l’andamento di un mercato o di una parte di esso, e permettono di capire come stanno andando le cose

servono come punto di riferimento per valutare i risultati di una strategia di investimento o di una gestione di un portafoglio. Proprio per questo motivo sono anche definiti benchmark.

Gli Indici di Borsa più importanti a livello internazionale sono:

Il Dow Jones Industrial Average (noto soprattutto solo come Down Jones) prende il nome da Charles Dow, che lo ha realizzato nel 1896. Adesso è composto dai 30 titoli industriali a maggiore capitalizzazione. All’inizio erano solo 12. Quindi sono più che raddoppiati.

(noto soprattutto solo come Down Jones) prende il nome da Charles Dow, che lo ha realizzato nel 1896. Adesso è composto dai 30 titoli industriali a maggiore capitalizzazione. All’inizio erano solo 12. Quindi sono più che raddoppiati. Il Nasdaq è l’indice dei principali titoli tecnologici della borsa americana. Ne abbiamo 3: il Nasdaq Composite, il Nasdaq 100 e il Nasdaq Biotechnology Index. Il più importante è comunque il primo.

è l’indice dei principali titoli tecnologici della borsa americana. Ne abbiamo 3: il Nasdaq Composite, il Nasdaq 100 e il Nasdaq Biotechnology Index. Il più importante è comunque il primo. Lo S&P 500 è stato realizzato nel 1957 da Standard & Poor’s, società di ricerche e analisi finanziarie, e oggi tra le maggiori agenzie di rating al mondo. Diventata tristemente nota ai più dopo il crollo delle Borse del 2008. L’indice è composto dalle 500 aziende americane che vantano una maggiore capitalizzazione quotate al New York Stock Exchange, all’American Stock Exchange e al Nasdaq.

Altri indici importanti a livello mondiale sono il giapponese Nikkei 225, il tedesco Dax 30, e l’indice della borsa di Shangai. In Italia abbiamo l’indice FTSE MIB che è il più importante della Borsa Italiana. E’ composto dalle 40 società italiane a maggiore capitalizzazione quotate sul mercato telematico azionario, conosciuto anche con l’acronimo MTA.

Analisi tecnica e analisi fondamentale

Molto importante per investire in azioni sulla Borsa online sono l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale. Che alcuni ritengono in concorrenza, ma possono essere utilizzati anche in modo complementare. Anzi, è consigliabile farlo, in quanto una non esclude un’altra. Ecco la differenza tra analisi tecnica e analisi fondamentale:

analisi tecnica : analizza l’andamento dei prezzi, partendo dal presupposto che tutte le informazioni in qualsiasi modo disponibili su una azienda si riflettono poi nella valutazione della stessa da parte del mercato.

: analizza l’andamento dei prezzi, partendo dal presupposto che tutte le informazioni in qualsiasi modo disponibili su una azienda si riflettono poi nella valutazione della stessa da parte del mercato. analisi fondamentale: studia l’azienda e il suo mercato di riferimento nel complesso. Quindi passa al setaccio i suoi dati di bilancio, le capacità e le credibilità del management, le tendenze dello specifico settore in cui l’azienda opera.

Azione cos’è

Cos’è un’azione? Per azione, in finanza, si intende un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni. Il possessore è detto azionista (in lingua inglese shareholder), mentre l’insieme delle azioni della società è detto capitale azionario.

Il valore delle azioni deve essere distinto dal Capitale sociale risultante dal bilancio aziendale. L’azione è pertanto considerabile una forma di investimento da parte del detentore, ed uno strumento finanziario, soggetto ad un rating di valutazione, ed in genere a capitale non garantito.

Azione come funziona

Come funziona azione? Tramite le azioni è possibile più facilmente scambiare le stesse, tramite per esempio lo strumento del mercato azionario. È possibile emettere diversi tipi di azioni. A prescindere dalla tipologia, le azioni devono comunque essere uguali e offrire uguali diritti. Le azioni vengono collocate sul mercato tramite Offerta Pubblica Iniziale, o Offerta pubblica di acquisto, disciplinate dalla legge e che prevedono tanto di prospetto informativo che illustra i principali rischi e rendimenti attesi dall’investimento.

L’emissione di azioni per una azienda ha il vantaggio di recuperare liquidità finanziaria necessaria per eventuali investimenti. Invece chi le possiede, ha il diritto di ricevere una quota dei profitti dell’azienda chiamate dividendi. Oltre a possibili guadagni che derivano dalla vendita di azioni stesse dopo una quotazione sul mercato azionario.

La quotazione di una azione risulta essere innanzitutto una conseguenza della maggiore o minore importanza in termini di valore o peso economico della stessa azienda collegata ad essa. Pertanto, ne seguono grosso modo le quotazioni della stessa (pensiamo per esempio al fatturato). Un’altra fonte di quotazione risulta essere l’andamento del mercato di riferimento cui fa parte l’azienda nel sistema economico. Rispetto all’obbligazione, l’azione viene considerata una forma di investimento avente un rischio finanziario maggiore poiché assoggettata a quotazione sul mercato azionario. Pertanto, in virtù di ciò, hanno l’handicap di avere un valore che muta col tempo.

Abbiamo almeno 4 valori di riferimento che caratterizzano il prezzo di un’azione:

Valore nominale relativo al capitale sociale di chi le emette

relativo al capitale sociale di chi le emette Prezzo di emissione , che può essere uguale o maggiore del prezzo nominale

, che può essere uguale o maggiore del prezzo nominale target price , che sarebbe il prezzo atteso dall’emittente

, che sarebbe il prezzo atteso dall’emittente fair value, che invece equivale al prezzo atteso dai potenziali acquirenti e analisti, in base al prezzo corrente del mercato secondario (eventualmente anche successivo al collocamento)

Per valutare una azione, sono utilizzate sia l’analisi tecnica che quella fondamentale. Con la prima, si intende l’analisi dei grafici sull’andamento di una azione in una determinata timeline. Mentre l’analisi fondamentale prende in considerazione tutti i fattori finanziari e non che possono influenzarne il valore. Si pensi ad esempio all’analisi di bilancio dell’azienda emittente, possibili casi di acquisizioni di altre aziende o dismissioni, licenziamenti, assunzioni, e così via.

Piattaforme regolamentate per investire in Borsa online

Quali sono le migliori piattaforme per investire in azioni? Abbiamo detto che l’elemento principale è dato dall’avere una regolare licenza da parte delle autorità preposte al controllo sui mercati finanziari.

Poi deve offrire un Conto demo, per permettere ai neofiti del trading o agli esperti che vogliono provare nuove strategie, di farlo senza perdere i propri soldi.

Ecco invece altri elementi da valutare prima di scegliere un broker:

Assistenza clienti: in italiano, facilmente accessibile tramite più canali (chat integrata al sito, numero di telefono, via mail), attiva almeno 5 giorni su 7 e per tutta la giornata. Grafici: per capire graficamente l’andamento di un asset nel tempo. Formazione: offrire vario materiale formativo, come ebook, webinar (seminari online), incontri nazionali dal vivo. (Ad esempio il broker Capital.com offre ottime guide per iniziare) News: notizie riguardanti fatti che direttamente o indirettamente possono influenzare il mercato. Inviate tramite newsletter, alert sms o reperibili sul sito stesso. Leva finanziaria: per moltiplicare il proprio profitto oltre le reali capacità finanziarie. Ma occhio al fatto che come moltiplica i profitti, moltiplica le perdite. Quindi va imparato bene. Commissioni: i Broker in genere non fanno gravare commissioni sui propri clienti. Almeno i migliori. Spread: è la quota che il Broker ricava dalla vincita di un trader cliente. Essendo un costo inevitabile (visto che è il guadagno del Broker), deve essere quanto meno conveniente.

Investire in Borsa tramite eToro

eToro è un Broker nato nel 2009 e oggi viaggia verso gli 11 milioni di utenti iscritti. Questo Broker offre tantissimi servizi, oltre alla succitata licenza CySEC.

eToro si lascia apprezzare per alcuni servizi in particolare. Si pensi al Social trading, un autentico sistema virtuale molto simile ai più noti Social network, dove è possibile seguire cosa pubblicano gli altri trader. Oltre che interagire con loro. Così da potersi scambiare consigli e utili opinioni, senza dover passare per Forum che fanno più danni che altro.

Altro servizio peculiare di eToro è il Copy trading. Tramite esso, un trader neofita può copiare cosa fanno i trader più esperti ed incassare dei profitti mentre impara. Oltre alla mera copia, può anche interrompere o modificare il trade.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Investire in Borsa con i CFD di Plus500

Queste invece le caratteristiche di Plus500, altro Broker molto apprezzato:

Autorizzazione e regolamentazione da parte della Cyprus Securities and Exchange Commission (la succitata CySEC, numero Licenza 250/14)

Tipo di trading: CFD

Deposito minimo richiesto: 100 euro

Leva finanziaria 1:30

Spread fissi

Conto demo con 40.000 euro virtuali

Circa 2200 asset su cui investire

Infine, Plus500 rende anche note le Avvertenze sui Rischi annessi alla negoziazione con i CFD.

72% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Investire in Borsa online con Capital.com

Capital.com è un broker molto interessante con piattaforme basate sempre su novità tecnologiche. Si pensi, per esempio, all’intelligenza artificiale, che ti aiuterà a non ripetere i tuoi errori più ricorrenti.

Bene anche l’aspetto dedicato alla formazione, con la app Investmate. Potrai svolgere accurate analisi tecniche, grazie agli oltre 70 indicatori e oscillatori di trading presenti sul broker.

Capital.com prevede 3 account, e quello base è sottoscrivibile con soli 20 euro.

Come calcolare rendimento azioni

Come si calcola rendimento azioni? Esso dipende dall’incremento (o dal decremento) del valore dell’azione in un dato periodo a cui si aggiungono eventuali dividendi pagati nello stesso periodo. Questa è la formula matematica:

P1 + D1 – D0 / P0 X 100

Dove:

P1 è il valore di vendita di un’azione

P0 il prezzo di acquisto

D il dividendo complessivamente pagato dall’azione tra il momento 0 e il momento 1

Azioni, differenze cassettisti e speculatori

Se quando inizierete ad investire in azioni sulla Borsa online, qualcuno vi chiederà: “sei un cassettista o uno speculatore?”, non guardatelo male. Non vi sta sfottendo. Semplicemente, vi sta chiedendo a quale categoria di trader appartenete. Cosa significa cassettista? Cosa significa speculatore? Vediamolo di seguito:

Cassettisti : sono quanti tendono a conservare le azioni in portafoglio per lunghi periodi, in quanto solitamente interessati a diritti di natura amministrativa (come il diritto di voto); a questa categoria di azionisti interessa in particolar modo prevedere l’entità dei dividendi futuri

: sono quanti tendono a conservare le azioni in portafoglio per lunghi periodi, in quanto solitamente interessati a diritti di natura amministrativa (come il diritto di voto); a questa categoria di azionisti interessa in particolar modo prevedere l’entità dei dividendi futuri Speculatori: non sono interessati ai diritti amministrativi e mantengono in portafoglio le azioni per un breve arco di tempo, aspettando che il loro prezzo salga abbastanza per consentirgli di ottenere un profitto. Considerando poi il fatto che nel breve periodo di detenzione delle azioni spesso non permette loro nemmeno di percepire i dividendi, il loro interesse si concentrerà soprattutto sul prezzo dell’azione.

Come si calcola rendimento del trader cassettista? Attraverso questa formula (detta modello di Gordon):

P = D1 / r – g o anche r = D1 / P + g

Ecco cosa esprime:

P: prezzo dell’azione

D1: dividendo al tempo 1 (dove per uno si intende ad esempio un anno dopo l’acquisto dell’azione)

r: rendimento atteso dall’azionista

g: tasso di crescita del dividendo: si ipotizza cioè che il dividendo nel tempo cresca ad un tasso 1+g. Il valore g a volte corrisponde al tasso di inflazione, in modo tale che il valore del dividendo in termini reali sia sempre lo stesso.

Come si calcola il rendimento di uno speculatore?

In questo caso, si calcola la plusvalenza sull’azione, vale a dire la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto. La forte variabilità dei mercati e dei prezzi delle azioni non consente di calcolare con precisione tale valore. L’analisi fondamentale fornisce alcuni indicatori per indicare, mediante il confronto con altre azioni se un titolo è sottovalutato o sopravvalutato.

Alcuni indicatori presi in considerazione sono:

Book value: (Patrimonio netto / N. azioni in circolazione)

Earnings per share (EPS): (Utili netti / N. azioni in circolazione)

Price to book value: (Prezzo del titolo / Book value)

price earning ratio |price earning ratio Price earnings: (Prezzo del titolo / Earnings per share)

Come iniziare ad investire in azioni

Come iniziare ad investire in azioni tramite Borsa online? Un ottimo modo possono essere i contratti per differenza, poiché molto semplici da capire dato che il trader ha a disposizione due sole opzioni.

Inoltre, ci sono broker specializzati come eToro che richiedono un deposito minimo . Investendo nei rialzi e i ribassi è possibile ottenere profitto in modo rapido e a percentuale fissa. Sarebbe a dire: si conosce già quanto si potrebbe vincere già prima di aprire il trade.

Vantaggi del Trading di azioni tramite CFD:

E’ possibile cominciare iniziare ad investire in borsa tramite piccole cifre

Si può puntare sia al rialzo sia al ribasso, in questo modo si hanno più possibilità di investimento

I CFD sono strumenti finanziari del tutto regolamentati. L’importante è affidarsi sempre a Broker con regolare licenza Cysec, massima autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari

Differenza tra investire in Borsa online e giocare in Borsa online

Qual è la differenza tra investire e giocare in Borsa online? Su molti siti, quando si parla di trading, si utilizza il verbo giocare. Per noi però questo modo di fare è sbagliato e proprio per le ragioni dette in precedenza. La Borsa online è una cosa seria, non un gioco online con cui passare un po’ di tempo libero. Partiamo proprio dall’etimologia dei verbi giocare e investire:

a) Giocare:

Dedicarsi a un gioco per ricreazione o passatempo

Assumere un dato atteggiamento o comportamento per diletto

Prendere parte, insieme ad altri, a un gioco o a uno sport

Nel linguaggio sportivo, disputare una gara

Praticare giochi d’azzardo o di fortuna, scommettere

Approfittare di qualcosa, sfruttarlo per i propri scopi

Essere determinante, contare

Essere abile nel fare qualcosa

Sfruttare certi mezzi, anche poco ortodossi

Dunque si evince che il verbo giocare venga sempre associato ad una attività ludica, ricreativa, ma anche essere bravo a fare qualcosa anche muovendosi in modo poco ortodosso. Certo, significa anche scommettere, muoversi d’azzardo. E qui subentra la differenza con investire.

b) Investire

Immettere con atto solenne nel possesso di qualcosa, conferire ufficialmente la facoltà di esercitare certi diritti

Impiegare un capitale in beni durevoli o in attività economiche

Urtare violentemente, travolgere

Attribuirsi un titolo, una carica, un potere

Scontrarsi l’uno con l’altro

Nel caso di investire, a parte il significato legato ad uno scontro fisico, all’attribuzione di una carica o di conferire certi diritti, troviamo anche l’impiego di capitale in beni o attività economiche durevoli. La differenza tra giocare ed investire è presto detta: con la prima si intende un’attività lucrativa più immediata, d’azzardo, rischiosa, speculativa. Con la seconda terminologia si intende invece un impiego di risorse economiche per beni che durino nel tempo. Diano i loro frutti alla lunga distanza.

La distinzione è netta, ma malgrado ciò, molti siti continuano ad utilizzare il verbo giocare con troppa facilità. Sminuendo la pericolosità del trading. Nel caso delle azioni, posso anche decidere di giocare d’azzardo, per carità. Ma se credo nel loro valore e sono un trader cassettista, non sto di certo giocando con le mie azioni.

Lo stesso termine trading ormai si riferisce soprattutto ad un’operazione a breve o addirittura brevissimo termine. La scelta se investire o giocare in Borsa dipende dalle proprie esigenze e da una serie di considerazioni in base al proprio stile di vita. Oltre che dal proprio carattere ed emotività.

Un esempio di investire può essere dato dall’esigenza di diversificare il proprio portafoglio, con titoli azionari piuttosto che obbligazioni, BOT, BTP, fondi comuni d’investimento e così via. Invece, nel caso del trading online, consente di operare da casa attraverso delle piattaforme software molto semplici da utilizzare e di veloce esecuzione. In questo modo, quando un titolo scende, possiamo vendere subito se pensiamo che il ribasso aumenterà nelle ore/minuti successivi. Viceversa, potremo acquistare quando prevederemo un rialzo continuo nelle ore successive.

Come scegliere allora tra investire in Borsa online e giocare in Borsa online?

Ecco gli elementi che dobbiamo considerare:

Il proprio budget, se consente operazioni di breve, meglio o lungo termine

Le ore a disposizione per seguire le operazioni: il trading online andrebbe seguito come se fosse un lavoro part time. Oggi, comunque, i dispositivi mobili consentono di seguire la Borsa online ovunque ci troviamo. Inoltre, come vedremo, ci sono strumenti che consentono di fermare in modo automatico una operazione che sta andando male.

Voglia di spendere tempo in formazione e informazione: un conto è investire in azioni affidandosi ad un consulente e un conto è mettersi in proprio e seguire il mercato. Nel primo caso dobbiamo solo affidargli i nostri soldi, nel secondo caso dobbiamo spendere molto tempo per capirci di più dato che la scelta sta a noi.

Differenza Borsa online e acquistare azioni tramite Banca

Qual è la differenza tra investire tramite Borsa online ed acquistare azioni mediante una Banca? E’ data dalla maggiore praticità caratterizzante la prima opzione.

Infatti, la burocrazia alla base dell’acquisto di azioni tramite un istituto bancario è disarmante rispetto alla semplicità e alla rapidità dell’acquisto di un CFD azionario tramite una piattaforma di trading system. Sono molto interessanti anche i CFD obbligazionari a cui potete far riferimento.

Anzi, proprio per il calo di richieste a Banche e Poste italiane, anche esse si sono adeguate e stanno offrendo la possibilità di negoziare tramite CFD.

Borsa online, come acquistare azioni tramite CFD

Iniziamo col chiarire cosa siano i CFD. Acronimo di Contract for Difference, sono appunto dei contratti per differenza che seguono l’andamento di un determinato sottostante (titolo azionario, valuta, indice ecc.) e che possono essere scambiati, vale a dire acquistati o ceduti.

I CFD differiscono dalle azioni in quanto non sono titoli di comproprietà di una società e quindi non danno diritto di voto a chi li detiene. Il vantaggio dei CFD, in generale, è proprio questo: ti fanno speculare su un asset senza possederlo direttamente. Tuttavia, i CFD danno gli stessi vantaggi economici dei titoli azionari, in termini di utili, dividendi e frazionamenti.

Tramite i CFD si scambia la differenza di valore tra il prezzo di apertura di un certo titolo sottostante (es. titolo azionario) e il suo prezzo di chiusura. Il trader che negozia i CFD:

Ottiene un risultato positivo se acquista prima che il sottostante vada in rialzo

Ottiene un risultato negativo se vende prima che il sottostante vada in ribasso

Tradotto in soldoni, dobbiamo acquistare se pensiamo che un titolo sia prossimo al rialzo, mentre vendere se pensiamo che un titolo sia prossimo al ribasso. I CFD seguono i valori dei sottostanti, pertanto potremo conseguire risultati positivi proprio come degli azionisti, ma facendolo tramite Borsa online in tutta comodità.

Ad esempio broker come eToro o cfd per citarne alcuni tra i migliori, offrono una grande varietà di asset su cui negoziare tramite i contratti per differenza.

Borsa online vantaggi

Quali sono i vantaggi di investire in azioni tramite Borsa online? A parte la comodità indiscutibile di fare trading online, occorre pure evidenziare i tempi brevi. Infatti, una volta comprato un titolo lo si potrà rivendere in pochissimo tempo.

E ciò rappresenta l’anima del giocare (e qui questo verbo ci sta tutto) in borsa online, poiché consente di effettuare operazioni di compravendita in pochissimo tempo per poter speculare sulle variazioni di prezzo. Del resto, quando si parla di trading online, ci si riferisce quasi sempre al daytrading. Vale a dire al trading che si apre e si chiude in un solo giorno.

Ovviamente, è possibile fare anche trading a medio e lungo termine. E qui subentrano gli ordini Stop e Limit, per poter ottimizzare la negoziazione. Automatizzandola ed evitando grosse perdite in caso di ribassi repentini se noi non siamo davanti allo schermo.

Ordini Stop e Limit

Cosa sono ordini stop e limit nella Borsa online? I Broker non permettono solo di investire in azioni, ma rappresentano anche dei potenti strumenti per ottimizzare la propria attività di negoziazione a prescindere dalla propria esperienza.

Infatti, alcuni Broker si prestano bene a tutti i tipi di utenti: dai più esperti ai principianti, in quanto permettono di operare in modo semplice ed intuitivo, impostando altresì specifiche funzioni grafiche (per amatori di livello avanzato ed esperti).

Come appunto gli ordini Stop e Limit, impostazioni molto semplici che permettono di limitare le perdite e approfittare dei rialzi, in maniera automatica. Basterà stabilire fino a che limite di prezzo intendiamo mantenere aperta una posizione, raggiunto il quale la piattaforma di trading online la chiuderà in automatico. Così non subiremo perdita quando non saremo al Pc.

Imparare in Borsa online tramite Conto demo

Un ottimo modo per imparare a fare trading sulla borsa online e fare trading di azioni senza perdere i propri soldi reali ma al contempo imparando pure, è il Conto demo. Del quale abbiamo accennato in precedenza. Ogni Broker offre un tipo diverso di Conto demo:

Conto demo con un tetto di denaro limitato ma senza scadenza

Conto demo con un tempo limitato di utilizzo ma con denaro illimitato

Conto demo con tempo di utilizzo e denaro entrambi illimitati

Conto demo con tempo di utilizzo e denaro entrambi limitati

Conto demo utilizzabile anche senza versamento di denaro sul conto reale

Conto demo utilizzabile previo versamento di denaro sul conto reale

Ricordiamo ancora una volta che il Conto demo non va usato come un gioco e che se si vuole giocare in Borsa divertendosi, esistono dei siti appositi. Plus500 ad esempio offre un ottimo conto demo, illimitato nell’utilizzo e con le stesse funzioni del conto reale.

Borsa online: trading azionario con ETF

E’ possibile anche investire nel mercato azionario sfruttando gli Exchange Traded Funds. Gli ETF rappresentano la quota di un fondo indice. Gli Etf sono quotati e negoziabili in borsa, come fossero azioni vere e proprie.

Un fondo indice è un fondo comune di investimento che replica, nella sua composizione, un indice finanziario. Può essere un indice azionario, obbligazionario, ma anche immobiliare e sulle materie prime. A caratterizzare un fondo indice è la sua gestione passiva. Cosa significa ciò? Che i gestori del fondo non mettono in atto complesse strategie finanziarie. Ma solo replicare nel fondo indice la composizione dell’indice stesso.

Gli Exchange Traded Fund si definiscono pure azioni indice, in quanto possono essere comprati o ceduti in borsa online come fossero semplici azioni. Pure il lotto minimo negoziabile – indicando con ciò la quantità minima di Etf acquistabili e vendibili – è in genere accessibile a tutti.

Borsa online: le domande frequenti

Investire in Borsa online è facile? Gli investimenti o il trading non sono affatto facili e non vanno considerati come un gioco. Tuttavia il mercato oggi è accessibile a tutti. Chi vuole iniziare può utilizzare piattaforme semplici da usare e partire con capitali bassi. Ci sono rischi nell’investire sulla Borsa online? Tutte le attività di trading non sono esenti da rischi. In più, nell’ultimo periodo, si sono moltiplicate le truffe di trading online con broker non regolamentati che promettono di fare soldi facili. Ricordatevi di usare solo broker regolamentati. Quali sono le migliori piattaforme per iniziare a investire in Borsa Online? Ci sono moltissime piattaforme anche adatte ai principianti. In questo momento probabilmente la piattaforma di eToro è la più utilizzata in quanto offre molti asset e la possibilità di copiare dai migliori investitori.

Conclusioni

In questo lungo articolo abbiamo cercato di coprire tutti gli aspetti della Borsa online, dal come iniziare a cosa fare attenzione fino ai vari asset su cui si può investire come le azioni, gli indici e le obbligazioni.

Il mercato finanziario ormai è molto vasto ed offre occasioni interessanti a tutti anche a chi vuole cominciare da zero. Il requisito essenziale però è quello di evitare le truffe partendo da piattaforme che siano regolamentate ed abbiano commissioni. Nell’articolo vi abbiamo dato degli spunti che speriamo vi aiuteranno ad iniziare col piede giusto e ad investire in Borsa con cautela.