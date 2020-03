Borsa, guida per iniziare da zero [aggiornata 2020]

Come si investe in Borsa? Sono sempre di più le persone che si pongono questa domanda. Dato che ormai il misterioso, affascinante ma anche pericoloso mondo dei mercati finanziari, sta avvicinando sempre di più l’utente medio. Mentre un tempo era roba solo per professionisti, addetti all’economia o avventurieri finanziari.

Le cause di ciò vanno individuate in 2 fattori su tutti: la crescente riduzione del lavoro dipendente da un lato e la più facile accessibilità ai mercati finanziari tramite i device mobili dall’altro. Infatti, sono sempre di più le persone che decidono di mettersi in proprio e tentare l’autonomia finanziaria. Visto che le assunzioni da lavoro dipendente scarseggiano sempre più, tanto nel privato quanto (e soprattutto) nel pubblico. Infatti, anche nel primo settore viene richiesta sovente la Partita IVA. Tanto che si parla di lavoro dipendente “mascherato”.

Ciò però ha portato a due rischi su tutti: da un lato, l’aumento esponenziale di frodi. Architettate da chi avvia delle piattaforme promettendo guadagni facili e immediati, senza alcuna formazione teorica e pratica. Dicendo che esse si basano su sistemi tecnologici sofisticati, senza però spiegare bene come funzionano.

In realtà poi il povero malcapitato di turno, illuso da tante promesse, scopre non solo che non ha guadagnato quanto promesso. Ma non può neanche entrare in possesso dei soldi investiti, in quanto queste piattaforme hanno la propria sede nei paradisi fiscali. E i nomi dei proprietari restano di fatto sconosciuti.

Veniamo poi all’altro rischio. Il fatto che molti tentino la fortuna in Borsa senza adeguata preparazione. Anche riferendosi a Broker che vantano regolare licenza.

Dunque, la cosa da fare quando si vuole iniziare ad investire in Borsa partendo da zero è formarsi sia teoricamente (tramite libri cartacei, ebook, webinar, corsi e-learning, incontri dal vivo), sia praticamente mediante un Conto demo.

Questa guida vuole appunto aiutare chi ha deciso di entrare nel mondo della Borsa partendo da zero.

Piattaforme per fare trading in Borsa

Borsa cos’è

Cos’è la Borsa? Una borsa valori è una struttura in cui gli agenti di borsa e gli operatori commerciali possono acquistare e vendere titoli, come azioni di azioni e obbligazioni e altri strumenti finanziari. Le borse possono inoltre fornire alle strutture l’emissione e il rimborso di tali titoli, strumenti ed eventi capitali incluso il pagamento di reddito e dividendi.

I titoli negoziati in borsa includono azioni emesse da società quotate, fondi comuni d’investimento, derivati, raggruppati prodotti di investimento e obbligazioni. Le borse funzionano spesso come mercati “ad asta continua” con acquirenti e venditori che completano le transazioni in un luogo centrale come il piano dello scambio.

Molte borse oggi utilizzano piattaforme di trading elettroniche, al posto di un sistema aperto di protesta. Per poter scambiare un titolo su una determinata borsa, la sicurezza deve essere elencata lì. Di solito, esiste almeno una posizione centrale per la conservazione dei registri, ma il commercio è sempre meno legato a un luogo fisico, poiché i mercati moderni utilizzano le reti di comunicazione elettronica, che offrono loro vantaggi di maggiore velocità e costi ridotti delle transazioni.

Il commercio di uno scambio è riservato ai broker che sono membri dello scambio. Negli ultimi anni, varie altre sedi di negoziazione, come le reti di comunicazione elettronica, i sistemi di negoziazione alternativi e i “dark pool” hanno tolto gran parte dell’attività commerciale lontano dalle borse tradizionali.

L’offerta pubblica iniziale (meglio nota con l’acronimo IPO) di azioni e obbligazioni agli investitori è fatta nel mercato primario e il commercio successivo è fatto nel mercato secondario. Una borsa valori è spesso la componente più importante di un mercato azionario. L’offerta e la domanda nei mercati azionari sono guidate da vari fattori che, come in tutti i mercati liberi, influenzano il prezzo delle azioni.

Di solito non vi è alcun obbligo di emissione di azioni attraverso la borsa stessa, né lo stock deve essere successivamente scambiato su uno scambio. Tale scambio può essere fuori borsa o over-the-counter. Questo è il solito modo in cui vengono negoziati derivati e obbligazioni.

Sempre più spesso le borse fanno parte di un mercato globale dei valori mobiliari. Le borse hanno anche una funzione economica nel fornire liquidità agli azionisti nel fornire un mezzo efficiente per lo smaltimento delle azioni.

Borsa storia

Qual è la storia della Borsa? Il termine Borsa è legato alla locanda del 13° secolo denominata “Huis ter Beurze” di proprietà della famiglia Van der Beurze a Bruges, in Belgio. Dove commercianti e mercanti stranieri provenienti da tutta Europa, in particolare le repubbliche italiane di Genova , Firenze e Venezia, hanno condotto affari nel tardo medioevo.

L’edificio, che fu fondato da Robert van der Buerze come ostello, fu la sede dal 1285. I suoi dirigenti sono diventati famosi per offrire consigli finanziari giudiziosi ai commercianti e ai commercianti che hanno frequentato l’edificio. Questo servizio divenne noto come “Beurze Purse”, che è la base della borsa, che significa un luogo di scambio organizzato.

Alla fine, l’edificio divenne esclusivamente un luogo di commercio di merci. Durante il XVIII secolo, la facciata dell’Huis ter Beurze fu ricostruita con un’ampia facciata di pilastri. Tuttavia, nel 1947 fu ripristinato il suo aspetto medievale originale.

Nel dodicesimo secolo, i commercianti di valuta estera in Francia erano responsabili del controllo e della regolamentazione dei debiti delle comunità agricole per conto delle banche. Questi erano in realtà i primi broker. Si sono incontrati sul Grand Bridge a Parigi, l’attuale Pont au Change. Prende il nome dai broker forex.

Nel XIII secolo, i banchieri lombardi furono i primi a condividere le rivendicazioni statali a Pisa, Genova e Firenze. Nel 1409, il fenomeno fu istituzionalizzato dalla creazione della Borsa di Bruges. Ne seguirono rapidamente altri, nelle Fiandre e nei paesi limitrofi (Gand e Amsterdam). È ancora in Belgio e il primo edificio progettato per ospitare una borsa di studio è stato costruito ad Anversa.

La prima borsa organizzata in Francia nacque a Lione nel 1540. Il primo contratto documentato ebbe luogo nel 1636 in Olanda. I prezzi dei bulbi dei tulipani raggiungono livelli eccessivamente alti, noti come la mania dei tulipani. Il prezzo crollò il 1 ° ottobre.

Nel diciassettesimo secolo, gli olandesi furono i primi ad utilizzare la borsa per finanziare le società. La prima società ad emettere azioni e obbligazioni fu la Dutch East India Company, introdotta nel 1602.

La Borsa di Londra iniziò ad operare e quotazione di azioni e obbligazioni nel 1688.

Nel 1774, la Borsa di Parigi (fondata nel 1724), affermò i tribunali, ora devono essere necessariamente gridati per migliorare la trasparenza delle operazioni.

Nel diciannovesimo secolo, la rivoluzione industriale consente un rapido sviluppo dei mercati azionari, guidato dai requisiti patrimoniali significativi per l’industria finanziaria e i trasporti. Dalla rivoluzione informatica degli anni ’70, stiamo assistendo alla dematerializzazione dei titoli negoziati in borsa. Nel 1971, il NASDAQ divenne il mercato principale cita il computer. In Francia, la dematerializzazione è stata efficace dal 5 novembre 1984.

Lo sviluppo della tecnologia dell’informazione durante la fine del 20 ° secolo ha portato a un nuovo tipo di scambio elettronico che ha sostituito i mercati fisici più tradizionali. Ciò ha portato a nuove definizioni nei regolamenti finanziari che hanno riconosciuto questi nuovi scambi, come il sistema di scambio multilaterale in Europa e il sistema di scambi alternativi negli Stati Uniti.

Le autorità di regolamentazione hanno anche iniziato a utilizzare il termine “sede di negoziazione” per descrivere la definizione più ampia che comprende sia le borse tradizionali che gli scambi elettronici.

Borsa come funziona

Come funziona la Borsa? Le borse valori hanno molteplici ruoli nell’economia. Questo potrebbe includere quanto segue:

Raccolta di capitali per le imprese

Una borsa valori offre alle società la possibilità di raccogliere capitali per l’espansione vendendo azioni al pubblico degli investitori [16].

Forme comuni di raccolta di capitali

Oltre alla capacità di prestito fornita a un individuo o azienda dal sistema bancario, sotto forma di credito o di prestito, esistono quattro forme comuni di raccolta di capitali utilizzate da aziende e imprenditori. La maggior parte di queste opzioni disponibili potrebbe essere raggiunta, direttamente o indirettamente, attraverso una borsa valori.

Uscire allo scoperto

Le società ad alta intensità di capitale, in particolare le società ad alta tecnologia, hanno sempre bisogno di raccogliere elevati volumi di capitali nelle loro fasi iniziali. Per questo motivo, il mercato pubblico fornito dalle borse è stato una delle fonti di finanziamento più importanti per molte startup ad alta intensità di capitale.

Dopo il boom e il fallimento delle società quotate hi-tech degli anni ’90 e dei primi anni 2000 nelle maggiori borse mondiali, è stato molto più impegnativo per l’imprenditore high-tech prendere la sua azienda pubblica, a meno che l’azienda non abbia già prodotti nel mercato e sta generando vendite e guadagni, oppure la società ha completato studi clinici promettenti avanzati, ottenuto brevetti potenzialmente redditizi o ricerche di mercato condotte che hanno dimostrato esiti molto positivi.

Questo è molto diverso dalla situazione degli anni ’90 all’inizio del 2000, quando un certo numero di aziende (in particolare le società di boom e biotecnologie di Internet) sono diventate pubbliche nelle più importanti borse di tutto il mondo, in totale assenza di vendite, guadagni e qualsiasi risultato promettente ben documentato.

Ad ogni modo, ogni anno un certo numero di aziende, tra cui sconosciute startup altamente tecnologiche e finanziariamente imprevedibili e finanziariamente imprevedibili, sono quotate per la prima volta in tutte le principali borse: ci sono persino mercati di accesso specializzati per questo tipo di società o indici azionari prestazioni (esempi includono Alternext, CAC Small, SDAX, TecDAX o la maggior parte delle aziende del terzo mercato).

Partnership limitate

Un certo numero di società ha anche raccolto ingenti capitali attraverso le società in accomandita semplice di ricerca e sviluppo. Le modifiche alla legge fiscale emanate nel 1987 negli Stati Uniti hanno modificato la deducibilità fiscale degli investimenti in società in accomandita semplice di ricerca e sviluppo. Affinché oggi una partnership possa interessare gli investitori, il contante in denaro deve essere abbastanza alto da attrarre gli investitori.

Capitale di rischio

Una terza fonte abituale di capitale per le start-up è stata il capitale di rischio. Questa fonte rimane ampiamente disponibile oggi, ma l’importo statistico massimo che le società di venture capitalizzate investiranno in una qualsiasi società non è illimitato (erano circa 15 milioni di dollari nel 2001 per una società di biotecnologia).

Soci aziendali

Una quarta fonte alternativa di denaro per una società privata è un partner aziendale, di solito una società multinazionale affermata, che fornisce capitale per la società più piccola in cambio di diritti di marketing, diritti di brevetto o azioni. Le partnership aziendali sono state utilizzate con successo in un gran numero di casi.

Come investire in Borsa partendo da zero

Come investire in Borsa partendo da zero? La cosa migliore, come dicevamo nell’incipit, è quella di farlo tramite piattaforme regolamentate dalle autorità preposte al controllo dei mercati finanziari. In Italia abbiamo ad esempio la CONSOB.

Ciò vi metterà a riparo dalle frodi e dai rischi accennati in precedenza

Investire in Borsa, i migliori Broker

Quali sono i migliori Broker per investire in Borsa? A nostro avviso i seguenti:

Investire in Borsa, come formarsi

Abbiamo detto che la formazione è molto importante. Sia teorica, che pratica. Quanto alla formazione teorica, è importante studiare la Borsa e tutte le sue forme. Gli stessi Broker spesso mettono a disposizione il materiale didattico per farlo.

Ma è importante anche la formazione pratica ed essa viene fornita dai cosiddetti Conto demo.

Come dice la parola stessa, un Conto demo è un conto che simula il trading reale. Con il vantaggio che non si investono capitali reali. Occorre però aggiungere che quando ci si esercita con il Conto demo, bisogna fare sul serio e non credere che si stia giocando. Altrimenti, quando si farà sul serio, si rischia di prendere il trading ancora alla leggera. Facendo scelte inconsulte e dettate dall’istinto. In tal caso, però, le perdite saranno reali.

Investire in Borsa da zero: gli asset su cui investire

Quali sono gli asset su cui è possibile investire in Borsa? Sono diversi e ognuno merita una formazione a parte data la loro diversa natura. Ecco i principali:

Borse, cosa sono i CFD

Cosa sono i CFD? Il modo migliore per investire negli asset è tramite il Contratto per differenza. In finanza, un contratto per differenza (CFD) è un contratto tra due parti, tipicamente descritto come “acquirente” e “venditore”, in base al quale il venditore pagherà all’acquirente la differenza tra il valore corrente di un bene e il suo valore a tempo contrattuale (se la differenza è negativa, allora l’acquirente paga al venditore).

In effetti, i CFD sono derivati che consentono ai trader di sfruttare i prezzi in rialzo (posizioni lunghe) oi prezzi in calo (posizioni corte) su tutti i sottostanti strumenti finanziari. Sono spesso usati per speculare sui mercati. Un CFD è uno strumento di leva con i propri profitti e perdite.

Permette ad un investitore di entrare nel mercato di negoziazione globale senza trattare direttamente azioni, indici, materie prime o coppie di valute.

