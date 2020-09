Blackrock: il fondo che domina la finanza, ecco cos’è e come funziona

Cos’è il fondo Blackrock ? Come funziona il fondo Blackrock? Il fondo Blackrock è una truffa? Chi c’è dietro il fondo Blackrock? Blackrock, tradotto “roccia nera”, è il nome di una società finanziaria americana che gestisce i soldi degli altri, non ha quote di controllo, ma ha ugualmente il diritto di voto nelle assemblee delle aziende quotate. Un esempio? Nel 2017 ha votato in 9 casi su 10 nelle 17mila aziende dove compare come azionista.

Blackrock vanta partecipazioni in svariati settori: energia, trasporti, compagnie aeree, agroalimentare, immobiliare. Possiede una partecipazione importante (che Banca d’Italia non ha mai svelato) pure nei bond del nostro debito pubblico. E ancora, è azionista di peso nelle top 10 banche europee: primo azionista della Deutsche Bank, secondo in Intesa San Paolo, presente in Unicredit, Banca Generali, Fineco, Enel, Eni, Telecom. In Germania ha investito 100 miliardi solo in azioni, 240 nel Regno Unito, 21 da noi. Tuttavia, se si sommano ai bond e alle obbligazioni arrivano a 79 miliardi di patrimonio gestito solo nel nostro Paese.

Fatta questa panoramica generale, utile per capire il suo potere finanziario, vediamo meglio cos’è Blackrock e come funziona Blackrock.

BlackRock cos’è

Cos’è BlackRock? BlackRock, Inc. è una società americana di gestione degli investimenti globali con sede a New York City. Fondata nel 1988, inizialmente come gestore patrimoniale istituzionale del rischio e reddito fisso, BlackRock è oggi il più grande gestore patrimoniale del mondo con $ 6,29 trilioni di patrimonio gestito (dati dicembre 2017).

BlackRock opera a livello globale con 70 uffici in 30 paesi e clienti in 100 paesi. A causa del suo potere e delle dimensioni e della portata delle sue attività e attività finanziarie, BlackRock è stata definita la più grande “banca ombra” del mondo.

BlackRock origini

BlackRock è stata fondata nel 1988 da Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein e Keith Anderson per fornire ai clienti istituzionali servizi di gestione patrimoniale dal punto di vista della gestione del rischio. Fink, Kapito, Golub e Novick avevano lavorato insieme a First Boston, dove Fink e il suo team erano pionieri nel mercato dei titoli garantiti da ipoteca negli Stati Uniti.

Durante il suo mandato, Fink aveva perso $ 100 milioni come capo di First Boston. Quella esperienza è stata la motivazione per sviluppare ciò che lui e gli altri consideravano un’eccellente gestione del rischio e pratiche fiduciarie. Inizialmente, Fink ha cercato finanziamenti (per il capitale operativo iniziale) da Pete Peterson del gruppo The Blackstone che credeva nella visione di Fink di un’azienda impegnata nella gestione del rischio. Peterson lo chiamò Blackstone Financial Management.

In cambio di una partecipazione del 50% nel business obbligazionario, inizialmente Blackstone diede a Fink e alla sua squadra una linea di credito di $ 5 milioni. Nel giro di pochi mesi, l’attività era diventata redditizia e nel 1989 il patrimonio del gruppo era quadruplicato a $ 2,7 miliardi. Anche la percentuale della partecipazione detenuta da Blackstone è scesa al 40%, rispetto al personale di Fink. Nel 1992, Blackstone aveva una partecipazione pari a circa il 35% della società, e Schwarzman e Fink stavano considerando di vendere azioni al pubblico.

La società adottò il nome BlackRock nel 1992 e alla fine di quell’anno BlackRock gestiva 17 miliardi di dollari in attività. Alla fine del 1994, BlackRock gestiva $ 53 miliardi. Nel 1994, Stephen A. Schwarzman e Fink di Blackstone Group hanno avuto una disputa interna sui metodi di compensazione e sull’equità. Fink voleva condividere equità con nuovi assunti, per attirare talenti dalle banche, diversamente da Schwarzman, che ha fatto non voglio abbassare ulteriormente il palo di Blackstone.

Hanno concordato di separarsi, così i partner di BlackRock (Sue Wagner) hanno orchestrato un accordo per vendere parte della società. Nel giugno 1994 Blackstone ha venduto un’unità di titoli ipotecari con $ 23 miliardi di attività a PNC Bank Corp. per $ 240 milioni. L’unità aveva scambiato mutui e altre attività a reddito fisso e durante il processo di vendita l’unità ha cambiato il proprio nome da Blackstone Financial Management a BlackRock Financial Management. Schwarzman è rimasto con Blackstone, mentre Fink è diventato presidente e CEO di BlackRock Inc. Nel 1998, le attività di capitale, liquidità e fondi comuni di PNC sono state fuse in BlackRock.

BlackRock come funziona

Come funziona BlackRock? Per capirlo, occorre sapere cosa sia BlackRock Solutions. Nel 2000, BlackRock ha lanciato BlackRock Solutions, la divisione di gestione del rischio di BlackRock, Inc. La divisione è composta a sua volta da Aladdin System (che è il sistema di investimento aziendale), Green Package (che è il Risk Reporting Service) PAG (portfolio analytics) e AnSer (che è l’analisi interattiva).

BlackRock Solutions (BRS) svolge due ruoli all’interno di BlackRock. In primo luogo, BlackRock Solutions è il reparto di analisi degli investimenti interni e di “ingegneria dei processi” per BlackRock che collabora con i loro team di gestione del portafoglio, analisi del rischio e quantitative, operazioni aziendali e ogni altra parte dell’azienda che tocca il processo di investimento. In secondo luogo, BlackRock Solutions (BRS) e le tre divisioni primarie (che comprendono soluzioni per la piattaforma di investimento di gestione del rischio, FMA e soluzioni client) sono servizi offerti ai clienti istituzionali.

A partire dal 2013, la piattaforma contava circa 2.000 dipendenti. BlackRock si differenzia dagli altri gestori patrimoniali sostenendo che la gestione del rischio non è separata. La gestione dei rischi è la base e il fondamento dell’intera piattaforma dell’azienda. Aladdin tiene traccia di 30.000 portafogli di investimento, compresi quelli di BlackRock e quelli di concorrenti, banche, fondi pensione e assicuratori.

Secondo The Economist, a dicembre 2013, la piattaforma monitora quasi il 7% dei $ 225 trilioni di attività finanziarie mondiali. BlackRock Solutions è stata trattenuta dal Dipartimento del Tesoro statunitense nel maggio 2009 per gestire le attività ipotecarie tossiche (vale a dire per analizzare, rilassarsi e prezzo) che erano di proprietà di Bear Stearns, AIG, Inc., Freddie Mac, Morgan Stanley, e altre società finanziarie che sono state colpite dalla crisi finanziaria del 2008.