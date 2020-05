Bizztrade è una truffa o fa guadagnare? Opinioni e alternative [2020]

Cos’è Bizztrade? Bizztrade è una truffa? Quali sono le migliori alternative a Bizztrade?

In questo articolo forniremo una recensione completa su Bizztrade, una piattaforma nata nel 2019 e che si presenta come un Broker che garantisce alti rendimenti col trading automatico e che offre anche dei corsi sul trading online.

Dato che di promesse del genere ne abbiamo lette e sentite tante, e poi si sono solo rivelate una pia (e pericolosa) illusione, vediamo se è anche questo il caso. Del resto, parliamo di soldi investiti in sistemi che non funzionano. E che non restituiscono più i soldi investiti in buona fede.

A fine articolo, presenteremo poi 2 valide alternative a questo Broker: eToro (clicca qui per il sito ufficiale) e Investous (clicca qui per il sito ufficiale).

Bizztrade cos’è

Cos’è Bizztrade? Bizztrade è una piattaforma di trading online, che però presenta dei fatti strani. Come per esempio il fatto che non risulti ubicata nell’indirizzo indicato sul sito presso gli Emirati Arabi. Il che già ci fa partire alquanto male.

Bizztrade avrebbe anche una propria criptovaluta: Buzzcoin, presentata in pompa magna l’11 settembre 2019.

Buzzcoin sarebbe anche alquanto svalutata, visto che parliamo di un prezzo pari a 0,000013 euro. Basta solo dire che al momento della scrittura, Bitcoin sfiora gli 8mila euro, Ethereum supera i 200 e Ripple si attesta intorno allo 0,24.

Bizztrade propone altresì tanti corsi di trading online. Concentrati soprattutto su Forex e criptovalute.

Il Broker non risulta però avere alcuna licenza, il che già di per sé dovrebbe tenervi lontani da esso. Non a caso, applica anche il Multi Level Marketing (meglio noto con l’acronimo MLM, atto ad attrarre nuovi iscritti. Il che è proibito dal MiFID II promulgato dall’Esma nel gennaio 2018.

Dietro molti MLM si celano oltretutto i cosiddetti Schemi Piramidali, detti anche Schema Ponzi, dal cognome del loro ideatore (purtroppo) italiano. Vietati in Italia dal 2003.

Bizztrade come funziona

Come funziona Bizztrade? Oltre ai corsi online, Bizztrade prevede una piattaforma di trading automatico: Bizztrek. Pubblicizzato come il miglior software nel suo genere.

Vengono promessi guadagni facili direttamente sulla home page, mediante un sistema prodigioso che vi arricchirebbe in poco tempo.

Siamo insomma al solito discorso. Vengono promessi facili guadagni senza spiegare bene come. Qui, peraltro, si usa il “sapor mediorientale” per dirla alla Gianna Nannini dei petroldollari. Per fare al tutto una parvenza migliore e più credibile.

In realtà, gli sceicchi sono miliardari non grazie a fantomatici sistemi di trading automatico, ma perché detengono il cosiddetto Oro nero. L’olio che unge gli ingranaggi economici del mondo e permette al mondo di muoversi comodamente.

Bizztrade è una truffa?

Non possiamo dire che Bizztrade sia una truffa. Sia perché non ci sono sentenze che lo riguardano, sia perché non ci risultano delibere da parte della Consob.

Tuttavia, per le promesse che fa e per il fatto che non abbia una licenza, le premesse ci sono tutte.

Del resto, sono diverse le recensioni e le opinioni negative a riguardo. C’è infatti anche chi segnala il fatto che il Broker pavoneggi una licenza da parte della FCA britannica. Acronimo di Financial Conduct Authority. L’organismo di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito, quindi anche sulle società quotate sulla London Stock Exchange, la Borsa di Londra. Una delle più antiche e prestigiose del Mondo.

Tuttavia, il numero di licenza corrisponde effettivamente alla società araba. In particolare, a Bizztrek Ltd. La società è stata lanciata all’inizio del 2019 e aveva sede nel Regno Unito quando la società si chiamava “BizzTrek”.

Poi i proprietari hanno rinnovato il marchio, rilanciandolo con un nuovo nome. Sul sito dichiarano di avere la sede principale negli Emirati Arabi Uniti. In particolare, a questo indirizzo: AFZA B1 BUILDING OFFICE NO. 214 EMIRATE OF AJMAN UNITED ARAB EMIRATES.

Tuttavia, ci sono delle incongruenze e non risulta questo indirizzo presso nessun ente di regolamentazione o di registrazione societario.

Quindi, una situazione “chiaro scura”.

Bizztrade opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Bizztrade? In molti parlano di società in odore (o se preferite puzza) di truffa. Dalla quale stare lontani.

In molti non si fidano del fatto che proponga il Multi Livel Marketing, un sistema prodigioso automatizzato di guadagni, che non sia regolamentato.

Infine, c’è chi ha dei dubbi riguardo la licenza FCA.

Fare trading con eToro

Se Bizztrade non ti ha convinto particolarmente, ti presentiamo una valida alternativa: il broker eToro.

Il Broker eToro (clicca qui per saperne di più) vanta regolare licenza CySEC e viaggia verso gli 11 milioni di utenti.

Offre tre servizi unici nel loro genere:

1. Social trading

Un servizio che emula i più famosi Social network, dove è possibile seguire gli altri trader e scambiare con loro opinioni e suggerimenti.

2. CopyTrader

Il CopyTrader mette in pratica il cosiddetti Copy trading (qui trovi tutti i dettagli), la possibilità ci copiare cosa fanno i trader più esperti. Così da iniziare a guadagnare quando si è ancora neofiti del trading online. Gli stessi trader copiati guadagnano una commissione e sono definiti Popular trader.

Non si tratta di una mera copia, dato che il trader copiante può personalizzare il trading impostando propri Stop loss e Take profit, nonché interrompere il trading quando lo ritiene opportuno.

I Popular trader possono essere scelti visionando le statistiche dei trader più esperti, una loro breve biografia ed una immagine del profilo.

Possono smettere di copiarli quando vogliono.

3. CopyPortfolios

Una volta si chiamavano Copyfund ma lo scopo è lo stesso. Si tratta di panieri contenenti asset appartenenti ad una categoria specifica, selezionati da algoritmi sofisticati che decretano chi entra e chi esce in base alle loro performance. Resta comunque sempre la supervisione di tecnici umani.

eToro crede anche molto nelle criptovalute, offrendo un wallet per poterle conservare: un eWallet eToro.

Sul Broker è anche possibile fare trading sulle criptovalute tramite CFD.

Per aprire un conto gratuito con eToro cliccate qui.

Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.



Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria. 75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.



Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.

Fare trading con Investous

Investous (clicca qui per il sito ufficiale) è un Broker relativamente giovane, eppure si sta facendo molta strada.

Rispetto ad eToro che ne offre solo uno, questo Broker ne offre fino a 4:

• Base

• Gold

• Platinum

• Vip

Ottimo il Conto demo, mentre la piattaforma prevista è l’amata Metatrader 4 (nota anche con l’acronimo MT4, uscita nel 2002 ma ancora preferita dai trader sia neofiti che esperti).

Per quanto concerne la formazione, oltre al Conto demo offre anche i Video On Demand. Ottima anche l’assistenza clienti offerta.

Ma la vera chicca di Investous sono i segnali di trading (che potete scaricare da qui), offerti dal colosso del settore Trading Central.

Nato nel 1999, ha sedi a Ottawa, Hong Kong e Parigi. Oltre ai segnali di trading sulla sua piattaforma offre anche altri servizi come formazione, grafici, ecc.

E’ stato insignito più volte con i prestigiosi Analytics Trading Awards.

Investous ha regolare licenza CySEC, e come eToro offre commissioni molto vantaggiose e sul trading solo lo spread.

Per aprire un conto gratuito su Investous cliccate qui.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.