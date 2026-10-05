Bitcoin a 86.700: Uptober 2026 parte con 134 milioni $ di afflussi sugli ETF

Bitcoin a 86.700 dollari: ottobre apre con $134 milioni di afflussi negli ETF spot. Golden cross attivo, ma la Fed resta il rischio chiave.

Bitcoin apre la settimana di Ottobre stabile sugli 86 mila dollari, dopo aver sfiorato gli 87.000$ nella seduta di venerdì 3 Ottobre. E’ un mese importante per le crypto e per Bitcoin in particolare. Parliamo dell’atteso Uptober, un mese che storicamente ha portato ottimi risultati per Bitcoin.

C’è stato il golden cross, ovvero l’incrocio tra la media mobile esponenziale a 50 giorni e quella a 200 giorni. La MA a 50 periodi ha incrociato anche la media a 100 giorni, un piccolo segnale di un mini tren rialzista. Le ultime tre volte che è succeso, i rialzi sono stati del 50%, del 45% e del 60%.

Gli ETF spot hanno ripreso a macinare. Giovedì, gli ETF Bitcoin hanno registrato 102,7 milioni $ di afflussi netti. Venerdì ne sono arrivati altri 31,7, per un totale di 134,4 milioni $ nei primi due giorni del mese. Qui trovi i dati provenienti da SoSovalue che puoi consultare nella nostra sezione sugli inflows.

Il Q3 è stato molto importante.Parliamo di circa 6,34 miliardi $ di flussi positivi nei tre mesi estivi, di cui 2,65 miliardi nel solo Settembre.

Come saprat, Ottobre ha una reputazione molto importante a livello storico. Il rendimento medio è stato del 18% negli ultimi dieci anni, chiusura positiva in sei casi su otto. Ecco il perchè di Uptober.

Bisogna però essere cauti I rendimenti del Treasury decennale superano il 5,1%, il dollaro è forte, la Fed si riunisce il 27-28 ottobre e potrebbe decidere un rialzo. L’indice Fear & Greed segna 72 (avidità).

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Il golden cross: quando è successo

Quello che si è formato a inizio Ottobre è il dodicesimo golden cross di BTC dal 2012. La EMA a 50 giorni ha tagliato al rialzo quella a 200, un incrocio che molti trader leggono come conferma di un trend positivo in costruzione. Questo è avvenuto anche sulle medie semplici.

Attenzione. Nonostante una media storica positiva, solo tre dei dodici precedenti hanno sostenuto la spinta per un anno intero. Gli altri rialzi si sono spenti nel giro di qualche mese.

L’ultimo caso risale al novembre 2025, quando BTC aveva poi proseguito verso i massimi di fine anno. Ora le condizioni sono diverse: tassi più alti e liquidità globale meno generosa. Ecco come si muove il prezzo attualmente:

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ETF spot: i numeri del Q3 e il debutto di ottobre

Ecco i numeri sugli ETF per il Q3.

Il terzo trimestre ha chiuso con 6,34 miliardi $ di afflussi netti per gli ETF spot BTC quotati negli USA, il dato più alto dell’anno. Settembre ha accumulato circa 2,65 miliardi $, dietro solo all’Ottobre 2025 nella classifica mensile. La settimana del 25 Settembre aveva visto entrare 2,4 miliardi $, un record settimanale.

I prmi dati sugli inflows i di Ottobre hanno confermato la direzione. Giovedì 102,7 milioni $ di afflussi, dopo il deflusso di 148,7 milioni che lunedì 30 settembre aveva interrotto nove sedute consecutive in positivo. Venerdì altri 31,7 milioni $ in ingresso. Dati tutto sommato buoni

Il quadro degli altri prodotti cripto è meno esalttante. Gli ETF su Ethereum hanno perso 55,4 milioni $ nella stessa finestra, con un saldo negativo di 118 milioni $ in tre giorni. Solana ha ceduto circa 6 milioni $. Controtendenza gli ETF su XRP, che hanno attirato 4 milioni $.

Uptober nella storia: cosa aspettarsi

Le statistiche di Uptober non implicano che la storia si ripeta. In sei degli ultimi otto anni, BTC ha chiuso ottobre in positivo, con un rendimento medio del 18%. Le eccezioni: il 2018 (-3,8%) e il 2025 (-5,2%), quando il flash crash del 10 ottobre aveva mandato Bitcoin sotto i 100.000 $.

Il 2026 parte da una posizione insolita: un trimestre estivo eccellente alle spalle (+42,7% nel Q3, il migliore dal 2019), ma un prezzo che si trova ancora il 32% sotto il massimo storico di 126.000 $ dell’ottobre 2025.

Nelle prossime settimane occhi puntati sulla riunione della Fed a fine mese e la stagione delle trimestrali, in partenza dalla seconda settimana di ottobre, che potrebbe influenzare il sentiment sugli asset rischiosi.

Seguendo la media post golden cross (+24,9% in tre mesi), il target teorico cadrebbe nell’area 99.000-100.000 $, un traguardo ambizioso con tassi elevati e leva alta sui futures.

Importantissima la chiusura di questa settimana. Se chiudiamo sopra gli 87.000$, potremmo andare a testare presto i 90.000$, un traguardo psicologico e tecnico molto importnate.