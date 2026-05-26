Bitcoin in zona undervalued? Cosa dice il modello Yardstick di Fidelity

l Signals Report Q2 2026 di Fidelity dice che il Yardstick vede Bitcoin sottovalutato. Ma è l'unico dei 5 segnali a essere verde: cosa significa per chi investe.

1 su 5 Tra i cinque segnali con cui Fidelity misura Bitcoin, solo uno è positivo: il Yardstick, quello che lo dice sottovalutato. Gli altri quattro vanno dal neutro al negativo.

La tesi Nel Signals Report del secondo trimestre 2026 Fidelity Digital Assets fotografa un Bitcoin a un bivio: il modello Yardstick, che confronta capitalizzazione e potenza di calcolo della rete, lo mette in territorio “economico”. Ma momentum, hash rate e prezzo in oro restano deboli. Il valore ed i fondamentali restano intatti, la spinta no, non ancora.

Cos’è il Signals Report di Fidelity (e perché lo leggiamo)

Ogni tre mesi Fidelity Digital Assets, la divisione cripto del gigante americano del risparmio gestito, pubblica il Signals Report: una fotografia dello stato di salute di Bitcoin, Ethereum e Solana letta attraverso indicatori proprietari, non attraverso il prezzo del giorno. Non è una previsione e non è consulenza: è un cruscotto. Ogni asset viene passato al setaccio con metriche di “salute di mercato” e metriche legate alla tesi d’investimento, e ognuna riceve un voto secco: positivo, neutro o negativo.

L’edizione del secondo trimestre 2026, uscita il 27 aprile, arriva dopo un inizio d’anno difficile. Nel primo trimestre Bitcoin, Ethereum e Solana hanno perso rispettivamente il 25%, il 31% e il 38%, complici due grandi ondate di liquidazioni (2,56 miliardi di dollari il 30 gennaio e 2,13 miliardi il 4 febbraio) e un clima macro poco favorevole: incertezza sulla politica monetaria dopo la nomina di Kevin Warsh alla guida della Fed, inflazione ancora elevata e aspettative spostate verso nessun taglio dei tassi nel 2026. Anche i flussi sugli ETP cripto sono rimasti in territorio negativo da inizio anno, pur con afflussi più robusti a marzo.

Perché dovrebbe interessare a chi investe in Italia? Perché è uno dei pochi documenti che leggono il mercato con i dati di rete e non con i titoli di giornale, e perché parla a un pubblico misto: il piccolo investitore che vuole capire se è il momento di accumulare e l’istituzionale che ragiona su orizzonti pluriennali.

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Il modello Yardstick: come Fidelity misura se Bitcoin è caro o economico

Yardstick è l’indicatore su cui ci concentriamo, perché è l‘unico segnale verde di Bitcoin. L’idea è semplice: mette in rapporto la capitalizzazione di mercato di Bitcoin con il suo hash rate, cioè la potenza di calcolo che protegge la rete.

Quando il prezzo corre molto più in fretta della rete che lo sostiene, l’indicatore Yardstick segnala un mercato “surriscaldato”; quando succede il contrario, segnala un prezzo conveniente rispetto ai fondamentali della rete.

Per chi non mastica il gergo: l’hash rate è la quantità di calcolo che i “miner” dedicano a validare le transazioni e a tenere in piedi la rete. Più è alto, più la rete è costosa da attaccare e, in un certo senso, più “lavoro” c’è dietro ogni Bitcoin prodotto. Confrontarlo con la capitalizzazione è un modo per chiedersi se il prezzo stia correndo da solo o se sia ancorato a qualcosa di concreto.

Nel secondo trimestre 2026 il giudizio è positivo. Fidelity nota che i segnali di surriscaldamento visti a metà 2024, a inizio 2025 e a metà 2025 sono stati molto meno estremi di quelli del 2018 e del 2021.

motivo è doppio: la minore volatilità di questo ciclo e la maturità raggiunta dall’industria del mining, che oggi gestisce i costi dell’energia in modo più flessibile ed evita che il prezzo “scappi” rispetto all’energia spesa.

Che significa? Per questo modello, ai valori di oggi Bitcoin non è caro.

I cinque segnali di Fidelity su Bitcoin nel Q2 2026: solo il Yardstick è positivo. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.

Gli altri quattro segnali: perché il quadro resta incertp

NUPL: profittabilità non realizzata in zona neutra

Il NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) misura quanta parte del mercato è in profitto o in perdita “sulla carta”. A fine primo trimestre 2026 il punteggio di Bitcoin era 0,21, nella zona “speranza-paura”: qualcuno è in profitto, ma manca la convinzione diffusa che il bottom sia stato toccato.

Il minimo del ciclo, osserva Fidelity, è arrivato a inizio febbraio, circa il 50% sotto il massimo storico, intorno ai 62.000 dollari. A metà marzo il punteggio ha sfiorato la zona ottimistica con Bitcoin sopra i 74.000 dollari, ma il tono di fondo è rimasto prudente.

Momentum: ancora negativo

Il segnale di momentum è diventato negativo il 18 ottobre 2025, con Bitcoin intorno ai 107.000 dollari; da allora il prezzo è sceso di circa il 36%.

La volatilità di breve è salita al 59% annualizzato, contro una media di lungo periodo del 44%. Fidelity precisa che questo indicatore non serve a cogliere massimi e minimi precisi: dice piuttosto che prezzo e volatilità si muovono in una fase di stabilizzazione, non di nuova spinta.

E ricorda che, storicamente, una volatilità che sale mentre il prezzo scende segna le zone di capitolazione, quelle che spesso vengono prima della ripartenza.

Bitcoin prezzato in oro e hash rate: due segnali rossi

Prezzato in oro, Bitcoin resta in rosso: dall’inizio delle recenti tensioni geopolitiche è salito circa il 4% in dollari ma il 19% se misurato in once d’oro, segno che la corsa dell’oro potrebbe rallentare mentre on-chain Bitcoin sembra in fase di accumulo.

Anche l’hash rate è rosso: la potenza di calcolo media è scesa sotto la soglia di un zettahash (1.000 EH/s) toccata a settembre 2025, in calo dal picco di prezzo di ottobre. Fidelity lo lega alla pressione sui margini dei miner meno efficienti e a fattori operativi, più che a un addio strutturale alla rete.

0,21 Punteggio NUPL di Bitcoin a fine Q1 2026: zona “speranza-paura”, profitti ancora modesti -36% Il calo di Bitcoin da quando il momentum è diventato negativo, il 18 ottobre 2025 59% La volatilità di breve, contro una media di lungo periodo del 44%

Il dato che fa riflettere: i ritorni storici a questo livello

Qui c’è il dato più interessante del report. Storicamente, quando il NUPL di Bitcoin si è trovato intorno a 0,21 (più o meno il livello di fine trimestre), il ritorno mediano a un anno è stato del 63% e il tasso composto a tre anni del 74%, su 57 e 51 osservazioni.

È un numero che colpisce, ma va contestualizzato. Fidelity stessa segnala che la correlazione tra NUPL e ritorni futuri è negativa (-0,24 a un anno, -0,81 a tre anni): letture più basse del NUPL tendono ad accompagnarsi a ritorni futuri più alti, con tutta l’incertezza del caso.

Il punto non è “Bitcoin farà +63%”, ma che ai livelli di pessimismo di oggi, in passato, le basi di partenza sono state interessanti.

Ritorni storici di Bitcoin in corrispondenza dell’attuale livello di NUPL (0,21). Dati storici . Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.

Ethereum e Solana: prezzo debole, rete in crescita

Su Ethereum e Solana il report racconta una storia simile, ed è forse la parte più stimolante per chi cerca segnali di valore.

Su entrambi il prezzo del primo trimestre è stato debole (Ethereum -29%, Solana -33%), ma l’uso della rete è cresciuto parecchio. Su Ethereum le transazioni giornaliere hanno superato i due milioni, in aumento del 34% sul trimestre, con indirizzi attivi e nuovi sopra i picchi del 2021; Fidelity avverte però che una parte è spam comparso dopo l’ultimo aggiornamento, quindi la tenuta del trend va verificata.

🛠 GUIDA PRATICA Solana: funzionamento blockchain, token SOL

Su Solana le transazioni sono uscite dal loro intervallo abituale e gli indirizzi attivi e nuovi sono saliti del 50% e del 35%, pur restando sotto i massimi del 2021. Una rete che si usa sempre di più mentre il prezzo scende è, per Fidelity, un classico segnale di valore: l’attività reale tiene anche quando l’umore non è dei migliori.

Per il lettore, la morale è la stessa che vale per Bitcoin: il prezzo racconta il sentiment breve, l’utilizzo racconta la traiettoria di fondo. E quando le due cose vanno in direzioni opposte, di solito è lì che si annida il segnale più utile.

Vediamo i numeri a confronto.

Asset NUPL Momentum Valore / Utilizzo Performance YTD Bitcoin Neutro (0,21) Negativo Yardstick: Positivo -25% Ethereum Positivo (-0,12) Negativo Usage: Positivo -31% Solana Positivo (-0,67) Negativo Usage: Positivo -38%

I segnali di Fidelity per BTC, ETH e SOL nel Q2 2026. Fonte: Fidelity Digital Assets, Signals Report Q2 2026.

Tre scenari per il Q2 2026

Scenario base, il consolidamento. È quello che il report descrive in modo più netto: un mercato in fase di riparazione, con la forza concentrata su Bitcoin e il resto del comparto che si stabilizza. Volatilità ancora alta e nessuna espansione duratura finché il NUPL non torna positivo su una fetta più larga di asset.

Scenario rialzista, il ritorno del rischio. Se la dominance di Bitcoin smettesse di salire e la Fed desse più chiarezza sui tassi, si potrebbe vedere una rotazione verso le altcoin e un ritorno agli asset rischosi.

Scenario ribassista, il downside senza catalizzatori. Senza de-escalation geopolitica, chiarezza monetaria e progressi normativi, il capitale può continuare a concentrarsi sui soli asset consolidati, con il rischio di nuovi minimi.

I due grandi eventi di liquidazione di inizio anno ricordano quanto in fretta possa tornare la pressione di vendita.

Cosa significa per chi investe dall’Italia

Cosa possiamo portarci a casa dalla lettura di questo report?

Primo: un solo indicatore verde non fa una tesi d’investimento. L’indicatore Yardstick dice che il prezzo è ragionevole rispetto alla rete, non che salirà.

Secondo: i segnali di Fidelity descrivono un mercato che sta ancora digerendo i guadagni del 2025, non uno già ripartito.

Terzo, e più importante: la divergenza tra utilizzo in crescita e prezzo debole, su Bitcoin come su Ethereum e Solana, è il tipo di segnale che premia chi ragiona su orizzonti lunghi più di chi insegue il movimento della settimana.

Vale l’avvertenza di sempre: si parla di scenari e probabilità storiche, non di certezze, e niente di tutto questo è consulenza finanziaria.

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Domande frequenti (FAQ)

Cos’è il modello Yardstick di Fidelity? È un indicatore che mette in rapporto la capitalizzazione di mercato di Bitcoin con il suo hash rate, cioè la potenza di calcolo della rete. Serve a capire se il prezzo è caro o economico rispetto ai fondamentali della rete che lo sostiene. Nel secondo trimestre 2026 il segnale è positivo.

Bitcoin è davvero sottovalutato secondo Fidelity? Secondo il Yardstick sì, ai valori attuali. Ma è l’unico dei cinque segnali su Bitcoin a essere positivo: il NUPL è neutro, mentre momentum, prezzo in oro e hash rate sono negativi. Il quadro d’insieme è quindi quello di un asset dai fondamentali interessanti in un mercato ancora cauto.

Cosa dicono i segnali su Ethereum e Solana? Su entrambi il prezzo del primo trimestre è stato debole, ma l’uso della rete è cresciuto molto, con transazioni e indirizzi attivi in forte aumento. Per Fidelity questa divergenza tra uso in crescita e prezzo in calo è un segnale di valore, da verificare nel tempo.

In sintesi

La fotografia di Fidelity per il secondo trimestre 2026 è quella di un mercato in riparazione più che in ripartenza. Bitcoin appare economico rispetto alla sua rete, ma la spinta di prezzo non c’è ancora. Ethereum e Solana mostrano reti sempre più utilizzate a fronte di quotazioni deboli.

Più che un segnale di acquisto, come dico sempre è un invito a guardare i fondamentali invece del prezzo del token.

In sintesi L’indicatore Yardstick è l’unico dei cinque segnali di Fidelity su Bitcoin a essere positivo: per questo modello BTC è sottovalutato. Gli altri indicatori (NUPL neutro, momentum, oro e hash rate negativi) raccontano un mercato ancora in consolidamento. La divergenza tra utilizzo in crescita e prezzo debole, su BTC, ETH e SOL, è il segnale di valore più interessante del report.