Bitcoin: le ultime previsioni prezzo 2020 post-halving

L’11 maggio 2020 si è consumato il tanto atteso halving di Bitcoin. Ovvero, il dimezzamento del suo terzo blocco, dimezzando la ricompensa per i miners. Molti hanno speculato su come l’evento dimezzante avrebbe influenzato il prezzo del Bitcoin.

Cosa sta accadendo? In realtà, per ora non c’è stato alcuno grosso scossone. Come del resto, 6 esperti su 10 avevano previsto.

Mentre sul restante 40 percento, il 18 credeva in un crollo del prezzo di Bitcoin, mentre il restante 21% credeva in un trend rialzista.

Tuttavia, secondo una analisi realizzata dalla società americana Finder, che ha ideato un Panel con molti esperti del settore (che include Ceo, gestori di Exchange e docenti universitari) il 61% degli esperti pensa che il prezzo di Bitcoin aumenterà a lungo termine. Complice proprio il recente Halving.

Bitcoin previsioni prezzo 2020: cosa dicono esperti

Secondo Jimmy Song, autore di ‘Programming Bitcoin’ e ‘The Little Bitcoin Book’ il prezzo del Bitcoin aumenterà sul lungo termine:

“Una disponibilità inferiore significa prezzi più alti. Ci vuole un po’ di tempo prima che le restrizioni dell’offerta si diffondano nell’economia . E, data la recessione fiscale e la fuga verso la liquidità, potrebbe essere necessario più tempo perché lo shock dell’offerta porti a prezzi BTC più elevati”.

Altri membri del panel notano che l’attuale contesto economico significa che la domanda continuerà ad aumentare man mano che gli investitori cercano di proteggersi dall’inflazione e dall’allentamento quantitativo delle banche centrali.

Iwa Salami dell’Università di East London afferma che

“gli investitori con un patrimonio netto elevato stanno potenzialmente considerando Bitcoin come una copertura contro l’inflazione. … È probabile che questo aumenti i prezzi dei Bitcoin, ma non nella misura vista a dicembre 2017. “

Tuttavia, Jack Purdy, Research Analyst di Messari, avverte di mitigare le aspettative, rilevando il valore di Bitcoin come risorsa di fornitura fissa terminale.

“Indipendentemente da quanto aumenta o diminuisce la domanda di Bitcoin, i miners non possono regolare l’offerta di Bitcoin dalla sua quantità predeterminata”, afferma Purdy.

“Nei mesi successivi all’ultimo dimezzamento di Bitcoin, il prezzo di Bitcoin è effettivamente diminuito, ed è stato solo molti mesi dopo che Bitcoin ha iniziato a riprendersi quando il grande boom di ICO del 2017 è iniziato. Ci sono molte ragioni per essere fiduciosi su Bitcoin, ma non vorrei che il dimezzamento fosse quello”.

Quasi un terzo degli intervistati (28%) dal panel di Finder, è d’accordo con Purdy. Affermando di non pensare che il dimezzamento causerà un aumento dei prezzi a lungo termine. Nel frattempo, l’11% ha dichiarato di non essere sicuro in entrambi i modi.

Paul Levy dell’Università di Brighton afferma che l’attuale instabilità economica non rende sicuro che il suo prezzo aumenti nel tempo.

“Data l’attuale volatilità, derivante dal coronavirus, Bitcoin potrebbe essere un’opportunità di investimento più stabile. D’altra parte, se la recessione è forte, potrebbero esserci delle opportunità che ne derivano”, afferma.

Sia Lex Sokolin della ConsenSys che il dott. John Hawkins dell’Università di Canberra affermano che il dimezzamento dovrebbe già essere valutato a pieno, dato che il programma è noto da tempo.

Mentre Joe Raczynski pensa che il prezzo aumenterà a causa della domanda e dell’offerta, ma si aspetta un calo dei prezzi.

“Osservando i precedenti grafici dimezzanti, Bitcoin tenderà ad aumentare nei mesi successivi. Di solito c’è prima un po ‘di rialzo, poi una caduta. È quasi come guadagnare rapporti per società quotate in borsa”, afferma Raczynski. “Il mio pensiero è che nei prossimi mesi, BTC aumenterà a causa della relativa scarsità.” conclude.

Previsioni prezzo Bitcoin 2020

Quindi, cosa c’è in serbo per Bitcoin per il resto del 2020? Una domanda che si pongono molti trader, in cerca disperata di una risposta.

Secondo gli esperti interpellati da Finder, il prezzo di Bitcoin sarà di $ 10.337 entro il 30 settembre 2020. I prezzi dovrebbero aumentare di nuovo entro la fine dell’anno, con il panel che prevede di raggiungere i 12.948 $ entro il 31 dicembre 2020.

Il co-fondatore del Protocollo originale Josh Fraser è il più rialzista su Bitcoin, prevedendo un prezzo di fine anno di $ 30.000.

“Storicamente, ci è voluto del tempo dopo che il Bitcoin si è dimezzato perché l’impatto sui prezzi segua”, afferma il CEO di BlockFi Zac Prince. Mentre il co-fondatore di Finder Fred Schebesta, il CEO di Celsius Network Alex Mashinsky e il COO di OKCoin Jason Lau hanno dato previsioni superiori alla media per Bitcoin che vanno da $ 15.000 a $ 25.000 entro il 31 dicembre.

Mentre Maskinsky afferma che “le piattaforme più grandi stanno per offrire un facile accesso al Bitcoin per la prima volta. Ciò stimolerà la domanda e l’adozione.”

Song – professore associato presso l’Università dell’Australia occidentale Lee Smales, amministratore delegato di Rouge International e Rouge Ventures Desmond Marshall – e il professore associato presso l’Università del Nuovo Galles del Sud, Elvira Sojli – prevedono alla fine dell’anno prezzi inferiori a $ 10.000.

Song infatti prevede che BTC varrà 9.548 $ sia il 30 settembre che il 31 dicembre, aggiungendo: “Non ci saranno tanti soldi investiti in BTC mentre le persone tentano di sopravvivere. Fino a quando i prezzi non aumenteranno nel negozio di alimentari, BTC non inizierà davvero a decollare. Sospetto che ci vorranno altri nove mesi circa.”

Mentre Elvira Sojli pensa che BTC prezzerà $ 9.500 sia il 30 settembre che il 31 dicembre 2020. Considerando l’impatto economico di COVID-19, non vede alcun motivo per un rialzo dei prezzi.

Anzi, prevede un ribasso: “Credo che la seconda se non addirittura terza ondata di COVID-19, potrebbe abbassare il prezzo”, afferma Sojli.

Meglio comprare o vendere Bitcoin?

Questi tempi incerti hanno lasciato le economie e i mercati globali in uno stato di shock, con molte persone incerte su cosa fare con i loro beni. E ciò non risparmia neppure il Bitcoin.

Secondo l’analisi di Finder, le risposte riguardo se sia un buon momento per acquistare, vendere o detenere Bitcoin, le risposte sono contrastanti.

La metà degli intervistati pensa che sia il momento di acquistare, con poco meno di un terzo dei membri del panel (32%) che suggerisce di trattenere e solo il 18% afferma che è tempo di vendere.

David Wills, CEO di Kinetic Trading e l’amministratore delegato di Coinmama Sagi Baksi, pensano entrambi che sia giunto il momento di acquistare: “Sono un grande seguace dell’analisi del flusso di azioni PlanB. Ciò, combinato con il declassamento della valuta fiat in seguito a COVID-19, è il set-up perfetto per una corsa al toro nella seconda metà dell’anno”, afferma Wills.

Mentre Bashi nota alcuni diversi fattori in gioco: “Modello S2F, instabilità finanziaria, moneta stampata dalla Fed, costruzione di infrastrutture, millennial si fidano del bitcoin più delle banche ecc.”.

Tra coloro che invitano a tenere duro troviamo Paul Levy e l’amministratore delegato del Delta Nicolas Van Hoorde: “In tempi economici incerti , avere un valore stabile nel tempo è più prezioso che avere un picco di breve durata “, commenta Van Hoorde.

Gavin Smith, socio generale di Panxora, pensa che ora sia il momento di vendere, prevedendo un prezzo Bitcoin di fine anno più modesto di $ 7.000. Egli osserva che l’economia ha implicazioni sia positive che negative sulla moneta. “Sul lato positivo, vi è una prospettiva di inflazione a lungo termine causata dall’aumento globale della liquidità fornito dalle banche centrali. Sul lato negativo, l’economia globale è stata colpita da un significativo shock negativo della domanda causato da COVID ”, spiega Smith.

“La nostra opinione è che ci sarà un significativo declino a breve termine del valore del Bitcoin mentre lo shock deflazionistico della domanda passa attraverso. Tuttavia, dopo 18 mesi, riteniamo che questo sarà sostituito da una forte ripresa man mano che le ramificazioni inflazionistiche delle azioni della banca centrale inizieranno a prendere piede”.

Dunque, come sempre capita quando si parla di Bitcoin, c’è molta incertezza sul futuro. Sebbene occorra comunque dire che le previsioni sono pesantemente cambiate dopo l’esplosione della Pandemia di Covid-19. Dato che essa ha innescato una pesante crisi economica che ha deviato gli investimenti altrove e in modo pesante.

Probabilmente, senza la zavorra della crisi economica il prezzo del Bitcoin avrebbe avuto un rialzo. Ma ciò conferma anche che non si tratta di un bene rifugio alla stregua dell’Oro. Dato che, solitamente, questi tipi di asset vedono il loro prezzo impennarsi quando c’è una crisi economica imperante o sta per arrivare.

Anzi, pure il prezzo di Bitcoin ha subito una flessione con l’esplosione della Pandemia.

Quindi, né la crisi economica né l’Halving ha portato il prezzo del Bitcoin al rialzo. Che il prezzo di 9mila dollari sia quello stabile e definitivo? A parte qualche oscillazione di tanto in tanto?

