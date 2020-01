Bitcoin Trader: metodo che funziona o truffa? Recensioni e opinioni

In questi mesi si è parlato molto di Bitcoin Trader. Si tratta di una piattaforma molto in voga per la quale riceviamo molte domande e segnalazioni. Tantissimi si chiedono se Bitcoin Trader funziona o è una truffa e se è possibile fare trading su Bitcoin in modo serio

L’esplosione delle criptovalute nel corso di questi ultimi anni, hanno fatto proliferare i truffatori. I quali propongono piattaforme che promettono guadagni facili senza alcuna preparazione. E in tanti, alla luce dei tempi economici difficili che viviamo, purtroppo ci cascano.

Il compito dei siti che trattano di economia e di criptovalute, è anche quello di mettere in guardia rispetto a queste piattaforme. Basta solo dire che anche nel caso dei CFD, che permettono un investimento in regola e sicuro (almeno dal punto di vista della trasparenza), ribadiamo sempre che i CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD.

Ad esempio le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo di Bitcoin. Ad esempio Investous (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Ma torniamo a Bitcoin Trader e capiamo se è una delle solite truffe o effettivamente funziona.

Bitcoin Trader cos’è

Cos’è Bitcoin Trader? E’ una delle tante piattaforme che promettono guadagni facili tramite criptovalute.

Quando apri il sito web, ti vengono mostrate immagini di personaggi famosi e ricchi. Cosa è comune tra tutti loro? Bene, sembrano tutti impressionati dai Bitcoin e si vedono parlare dell’enorme potenziale presente negli investimenti in bitcoin. Va notato che queste persone stanno parlando di Bitcoin e non di Bitcoin Trader. Quindi, il punto è che mentre Bitcoin è una cosa reale e non c’è alcuna truffa in esso, Bitcoin Trader ha tutti i crismi di essere una truffa.

Tra l’altro, le opzioni binarie sono state anche bannate un po’ ovunque. Mentre Bitcoin Trader punta ancora su questo strumento di guadagno. Che per la sua estrema semplicità ha messo a rischio i risparmi di tante persone.

Ciò che stiamo cercando di evidenziare qui è che, indipendentemente da ciò che le persone dietro le quinte cercano di proiettare, la vera storia è la stessa. Ad esempio, il sito web afferma che chiunque può guadagnare fino a $ 1300 al giorno lavorando per poche ore. Q

Ma come si diventa milionari nei primi mesi di utilizzo del sistema Bitcoin Trader? Queste affermazioni non sono altro che un mucchio di bugie con cui dovresti essere molto chiaro.

Andamento del Bitcoin in tempo reale

Ecco la quotazione attuale di Bitcoin:

Bitcoin Trader come funziona

Come funziona Bitcoin Trader? Non ci sono informazioni chiare su come funziona il Bitcoin Trader. Solo un paio di riferimenti qua e là sul loro sito web e nient’altro. È stato detto che il software Bitcoin Trader è stato creato con la programmazione più avanzata che il mondo del trading abbia mai visto. Veramente? I truffatori hanno inventato un linguaggio di programmazione completamente nuovo o cosa? Le false affermazioni non si fermano qui.

Viene inoltre menzionato che il software è in grado di prevedere in anticipo il risultato delle negoziazioni. Il software è 0,01 secondi prima dei mercati. Come nel mondo il software raggiunge tutto ciò che è rimasto per la nostra immaginazione. Questa volta i truffatori hanno infranto tutti i loro precedenti record. Non è che abbiano davvero inventato un software che ha battuto tutti i record! Hanno raggiunto un tasso di successo così alto che è sconosciuto nel mondo delle opzioni binarie.

Hai visitato il loro sito web e hai notato quanta percentuale è il tasso di vincita del trader Bitcoin? Beh, se no, diciamolo qui. È una percentuale di successo folle del 99,4%. Dicono che ti aiuteranno a “raddoppiare, triplicare o quadruplicare i tuoi soldi duramente guadagnati”. Non proprio! I vostri soldi duramente guadagnati saranno semplicemente rubati dai criminali e non vi rimarrà nulla.

In conclusione, il funzionamento del software non è stato spiegato. Tutte le truffe chiamano il loro software come il più avanzato e all’avanguardia dei tempi. Tutte le immagini di giovani uomini e donne viste felici e ricche non sono altro che uno scherzo crudele per tutti coloro che vedono tali siti Web e hanno tanta speranza.

Bitcoin Trader costi

Quanto costa utilizzare Bitcoin Trader? Il sito web afferma che non vi è alcun costo per utilizzare il Trader Bitcoin affatto. È gratis. Questo è falso in realtà. La prima volta che apri il tuo account con i broker, dovrai effettuare un deposito iniziale di $ 250. Ci sono poche possibilità che tu possa recuperare i tuoi investimenti iniziali. L’unico scopo che i truffatori stanno diffondendo è di rubare i tuoi soldi. Nel più classico schema Ponzi. Dove si guadagna solo portando nuovi iscritti al sistema.

Bitcoin Trader opinioni

Quali sono le opinioni su Bitcoin Trader? Questo è qualcosa di cui dovresti essere a conoscenza. Le testimonianze di persone che presumibilmente sono gli utenti del software sono tutte false. Non sono i veri utenti del software. Non sono nemmeno trader. I truffatori sono ladri professionisti che rubano non solo i tuoi soldi, ma anche spudoratamente utilizzano immagini di persone da internet.

Questo è tutto un vecchio trucco che è più comunemente utilizzato su siti Web falsi e truffa. Non c’è Mark K., Jennifer A. o Ernest I. che sembrano le persone fortunate che vivono i loro sogni. I commenti che vedi sotto le loro immagini non sono altro che dichiarazioni con le quali i truffatori vogliono ingannarti.

Bitcoin Trader recensione

Quali sono le recensioni su Bitcoin Trader? In molti sono d’accordo sul fatto che non esiste un software che può renderti ricco sfondato con pochi clic nel corso della giornata. L’idea di guadagnare denaro senza fare nulla è sbagliata. Dovresti ignorare tali affermazioni fuori dal mondo ogni volta che le incontri. I truffatori gestiscono la loro attività completa per ingannare le persone e provocare frodi.

Tante recensioni consigliano di stare lontano dal Bitcoin Trader a tutti i costi. Questo software non vale il tuo tempo o denaro. Tante recensioni consigliano di mettere in allerta sul Bitcoin Trader anche amici e parenti.

Bitcoin Trader è una truffa?

Bitcoin Trader è una truffa? Non c’è ancora una sentenza passata in giudicato, quindi non possiamo dire di Sì su questo. Tuttavia, Bitcoin Trader ha tutte le caratteristiche per esserlo, soprattutto per due motivi: promette guadagni stratosferici da un lato e non spiega come funziona dall’altro.

Responsabilità: L'autore dell'articolo pubblicato su webeconomia.it esprime le sue libere opinioni in merito alle analisi in oggetto. Dichiara che tutte le considerazioni fatte all'interno del post e le eventuali altre analisi sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e raccomandazioni di investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di invstimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali. L'Utente, quindi, solleva lo staff di webeconomia.it e i suoi autori dalla responsabilità di qualunque perdita o danno subito legato ad attività di investimento che scaturisce dalla consultazione dei dati contenuti nel sito.