Bitcoin tra $60.000 e $70.000, afflussi ETF deboli

Il prezzo di Bitcoin ha toccato $64.300 il 10 luglio 2026, guadagnando circa il 3% nelle ultime ventiquattr'ore.

Il prezzo di Bitcoin ha toccato oggi circa 64.000$, guadagnando circa il 3% nelle ultime ventiquattr’ore. La criptovaluta si è riportata vicina ai massimi delle ultime tre settimane, trainata dal calo delle aspettative sull’inflazione statunitense e dal dollaro in discesa per il terzo giorno consecutivo.

Ma il dato che gli analisti stanno guardando con più attenzione non è il rimbalzo giornaliero: secondo Glassnode, Bitcoin oscilla nella fascia tra $60.000 e $70.000 da 307 giorni. La terza consolidazione più lunga mai registrata per una fascia da $10.000. Per trovare un tale range dobbiamo tornare ai bear market del 2018-2020 ($10.000-$20.000) e del 2022-2023 ($20.000-$30.000).

Bitcoin resta circa il 50% sotto il massimo storico raggiunto lo scorso ottobre. L’indice Fear & Greed segna 23, ancora in zona “paura estrema” ma in lieve risalita. La capitalizzazione globale del mercato crypto ha raggiunto 2.250 miliardi di dollari(+1,9% in 24 ore), con volumi giornalieri a $60,3 miliardi. L’appuntamento della settimana è la scadenza delle opzioni di venerdì: $1,4 miliardi di valore che potrebbero innescare un movimento brusco in una direzione o nell’altra.

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Un consolidamento che dura da oltre 300 giorni

Con oltre 300 giorni tra $60.000 e $70.000, si è formata quella che Glassnode descrive come “una delle concentrazioni di costo base più grandi nella storia di Bitcoin”.

Circa il 6% di tutto il Bitcoin in circolazione ha registrato la sua ultima transazione tra $58.000 e $64.000: una massa di detentori che si trova vicina al proprio prezzo di acquisto. Queste zone, storicamente, funzionano da supporto perché chi ha comprato a quei livelli tende a non vendere finché il prezzo oscilla attorno al costo medio.

E come si sono concluse le due consolidazioni più lunghe? Il range $10.000-$20.000 ha preceduto il rally del 2020-2021, quello che ha portato BTC oltre i $60.000 per la prima volta. Quella tra $20.000 e $30.000 ha anticipato la ripresa del 2023 verso nuovi record. Entrambi si sono chiuse con movimenti violenti. Se la storia si ripeterà resta da vedere: la risoluzione potrebbe arrivare tanto al rialzo quanto al ribasso.

Segnale MACD rialzista e la media mobile a 200 settimane come supporto

Due indicatori tecnici da segnalare. Il primo è la media mobile a 200 settimane, che staziona attorno ai $62.800. Per Bitcoin, questa media ha funzionato da supporto nel lungo periodo: ogni volta che il prezzo è sceso al di sotto, la discesa è durata poco e il rimbalzo è arrivato. Il fatto che BTC abbia tenuto sopra questa soglia nelle settimane recenti viene letto come segnale di tenuta.

Tre livelli di resistenza da monitorare: 65.400$ (media mobile a 50 giorni), 67.300$ (massimo di metà giugno) e 71.000$ (media mobile a 200 giorni).

Opzioni da $1,4 miliardi in scadenza venerdì: dove si gioca la partita

Il possibile catalizzatore nel breve termine è la scadenza delle opzioni su Deribit, fissata per venerdì 11 luglio.

In ballo ci sono $1,4 miliardi di valore: le call con strike fino a $62.500 pesano $137 milioni, le put sopra $61.000 valgono $121 milioni.

Il quadro macro aggiunge incertezza. I rendimenti dei Treasury decennali puntano al 4,6%, un livello che di solito penalizza gli asset più speculativi. Sul versante opposto, le probabilità che l’inflazione superi il 4,5% nel 2026 sono crollate sotto il 20%, dall’85% di sette settimane fa (dati The Kobeissi Letter).

Michaël van de Poppe osserva che “i mercati migliorano giorno dopo giorno” e che Bitcoin sta testando la resistenza dei $65.000: superarla potrebbe ribaltare il trend anche sulle altcoin.

Approfondimento Calendario economico: rimani agggiornato con i dati macro

Flussi ETF: segnali misti tra deflussi recenti e ripresa a inizio Luglio

Sul fronte istituzionale, gli ETF spot su Bitcoin hanno dato segnali altalenanti. Mercoledì i deflussi netti sono stati di $85 milioni. La prima settimana di luglio, però, aveva portato afflussi per $265,7 milioni lunedì e $221,7 milioni il 2 luglio (dati SoSoValue), invertendo le uscite da quasi $2,4 miliardi di fine giugno.

La pressione di vendita su Coinbase, un barometro dell’attività istituzionale americana, si è allentata nei dati più recenti. Bitcoin può chiudere la settimana in positivo, dopo il calo di inizio settimana legato alle tensioni tra Stati Uniti e Iran nei mercati petroliferi.

Conclusioni

La lateralizzazione tra 60.000$ e 70.000$, è da monitorare e potrebbe portare a movimenti violenti . Il cluster di supporto on-chain tra $58.000 e $64.000, la tenuta della media mobile a 200 settimane e il crossover MACD farebbero pensare ad un rimbalzo.

I rendimenti dei Treasury in salita, i flussi ETF ancora fragili e un indice Fear & Greed bloccato sulla paura frenano però l’ottimismo. La scadenza delle opzioni da $1,4 miliardi di venerdì potrebbe dare il primo indizio sulla prossima mossa.