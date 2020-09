Bitcoin Superstar truffa? Recensione completa e opinioni

Cos’è Bitcoin Superstar? Come funziona Bitcoin Superstar? Bitcoin Superstar è una truffa?

Il nome è di quelli altisonanti. Che rievocano un super eroe Marvel o Dc Comics (magari in futuro ci penseranno davvero a fare un supereroe basato sulle criptovalute). O una star della Musica o del Cinema.

Del resto, molte truffe utilizzano questo espediente come specchio per le allodole e attirare quanti sono in difficoltà economiche o sognano la vita tutta belle donne, ville al mare e macchine extralusso. Il tutto, senza il minimo sforzo. Magari investendo qualche centinaio di euro (o dollari) e pigiando qualche tasto.

Queste cose le si può vedere solo in qualche film e forse neanche più essendo diventate le produzioni molto politically correct.

Purtroppo però, sul web di piattaforme che si fingono tali ce ne sono. Eccome. E in tanti ci cascano ancora.

Del resto, le crisi economiche ormai cicliche dagli anni ‘90 in poi, con le ultime due particolarmente drammatiche (2008 e quella post-Covid19), hanno spinto molti verso l’indigenza economica. Anche chi un tempo faceva parte della cosiddetta Middle class.

Ma davvero Bitcoin Superstar è la piattaforma giusta per investire? O siamo dinanzi alla solita truffa ufficiale o ufficiosa? Vediamo di seguito.

Bitcoin Superstar cos’è

Cos’è Bitcoin Superstar? Bitcoin Superstar si presenta come una piattaforma di trading automatico. Quindi, si tratta di una piattaforma avente un software basato su algoritmi automatici che analizzano per nostro conto il mercato e ci trovano le soluzioni migliori. Facendoci arricchire. Il tutto, con una accuratezza pari al 99,4%.

Al trader, se così possiamo chiamarlo, non resta che iscriversi alla piattaforma, fare il primo versamento, premere una sorta di “Start” e aspettare che il sistema gli frutti un bel po’ di profitti.

Sul sito ufficiale di Bitcoin Superstar è anche presente un video divulgativo, che riprende un giornalista della CNN (vero) che parla di investire in Bitcoin. Ma c’è un solo problema: non parla specificamente di Bitcoin Superstar.

Pertanto, il soggetto meno attento e che in testa ha solo la voglia di profitto, crederà che quel giornalista stia parlando in modo entusiasmante del sito.

Ancora, nel video vengono tirati in ballo pure vari miliardari molto noti ed invidiati. Su tutti, l’immancabile Bill Gates. Tuttavia, anche lui, come gli altri che appaiono, non parlano di Bitcoin Superstar. Ma solo delle criptovalute come asset in generale.

Bitcoin Superstar come funziona

Come funziona Bitcoin Superstar? Ovviamente, come ogni piattaforma in odore di truffa, non viene specificato tecnicamente come funzioni il tutto. Si parla solo di un sistema praticamente infallibile, basato su algoritmi sofisticati.

Ma qui, oltre al solito discorso, abbiamo una chicca in più. Sulla Home del sito ufficiale appare un avviso su sfondo rosso che invita a registrarsi subito. In quanto l’alto numero delle domande ricevute, non consente altri ingressi.

Quindi, oltre alla balla del guadagno sicuro, si gioca su un altro fattore psicologico che in economia è sempre infallibile: la grande occasione dovuta alla scarsità del prodotto.

E’ un po’ come quando un negozio mette fuori la scritta “ultimi pezzi” o “ultimi giorni”. Spesso non è così ma è solo un espediente per fare leva sulla psiche delle persone. Magari quella stessa scritta la ritroverete dopo alcune settimane.

Lo scopo è presto detto: dicendo che le registrazioni stanno per chiudersi, l’utente non avrà il tempo di leggere articoli come il nostro o altre recensioni negative. Quindi, inizierà a registrarsi.

Certo, non avete ancora depositato dei soldi. Ma nel frattempo avrete già regalato a questi truffatori un altro capitale: i vostri dati sensibili. Quindi nome, cognome, email, numero di telefono. Dati preziosi che la piattaforma venderà a qualche società di marketing.

Bitcoin Superstar offre pure un bonus del 100%. Ma occorre ricordare che il bonus sul trading è stato vietato dalla direttiva MiFid II del 2018, emessa dall’organismo di vigilanza sui mercati finanziari dell’Unione europea. Vale a dire l’Esma.

Tuttavia, dato che Bitcoin Superstar non ha alcuna licenza europea, si è arrogata il diritto di erogarlo.

Dopo essersi registrati, si finisce sulla pagina di un Broker offshore illegale, senza alcuna licenza per operare. Quindi, Bitcoin Superstar non è proprio un Broker, ma un sito “ponte” per portare gli utenti verso altri Broker illegali.

Ad esso andrà poi una percentuale del deposito minimo richiesto: 250 euro.

Piattaforme autorizzate per investire su Bitcoin

Bitcoin Superstar truffa?

Non possiamo dire con certezza che Bitcoin Superstar sia una truffa, dato che manca ancora una delibera Consob e non c’è stato ancora nessun provvedimento da parte delle autorità competenti.

Tuttavia, le caratteristiche affinché si tratti di una truffa ci sono tutte.

Parla di una accuratezza pari al 99,4% che è praticamente impossibile. Se è vero che le piattaforme di trading automatico esistono, essi comunque svolgono quanto gli viene impartito dal trader iscritto. Ed in base a quei parametri, troveranno le occasioni migliori.

Il trader, quindi, nel trading automatico vero e proprio, ha comunque un ruolo attivo. Non è uno che carica dei soldi, senza alcuna conoscenza di trading online.

Ancora, le piattaforme di trading automatico vero e proprio hanno una accuratezza massima dell’80%. Che è già tanto. Parlare di quasi il 100 percento è assurdo.

Ma poi perché proprio 99,4%? Semplice. Perché una cifra frazionata è più credibile rispetto ad una tonda del 100 per cento. Si lascia quel minimo di margine di errore per dare più attendibilità al tutto. In alcuni casi abbiamo il 97 o il 94 percento. Ma non si scende mai sotto queste cifre.

Ricordiamo poi che Bitcoin Superstar non ha alcuna licenza, quindi non sarete minimamente protetti in caso di truffa. Inoltre, è gestito da società Offshore che faranno sparire i vostri soldi magicamente in qualche paradiso fiscale.

Bitcoin Superstar opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Bitcoin Superstar? Come sempre accade in questi casi, le recensioni e le opinioni si dividono tra quelle fasulle e quelle reali.

Le prime, sono quelle che parlano in modo entusiastico della piattaforma, parlando di lauti guadagni. E di un sistema che gli ha cambiato la vita. Si tratta di quelle recensioni ed opinioni scritte in quanto si hanno degli interessi soggiacenti. Come le affiliazioni alla piattaforma.

Le seconde, invece, si vede che sono reali. Dato che parlano di truffa subita, di non essere riusciti ad ottenere i soldi indietro, di non aver visto un euro di guadagno.

Prima di fermarvi ad una o poche recensioni, fate un giro a 360° sul web ed incrociate le varie notizie a disposizione.

Bitcoin Superstar quanto costa

Quanto costa utilizzare Bitcoin Superstar? Il deposito minimo richiesto è di 250 euro. Tuttavia, solitamente queste potenziali truffe finiscono per richiedere continuamente altro denaro.

La prima volta, per esempio, dicendo che per prelevare denaro dal conto servono altri soldi. Al fine di sbloccare il sistema. Poi si chiederanno altri soldi per far aumentare i profitti, ecc. Telefonate insistenti, un autentico bombardamento. Anche esso vietato dal MiFID II.

Bitcoin Superstar alternative

Compreso quindi che investire in Bitcoin Superstar proprio non conviene, vediamo alcune valide alternative per investire nel trading online.

Fare trading sulle criptovalute con ForexTB

Il Broker ForexTB (clicca qui per saperne di più) ha regolare licenza CySEC, rilasciata a Cipro e in linea con l’ESMA.

Questo Broker ha 4 account diversi, il primo con versamento minimo di 250 euro.

Ha ottime condizioni economiche, tra spread e commissioni. Tra l’altro, è un Broker spread-only, quindi prevede solo lo spread sul trading.

Tra i vantaggi di utilizzare ForexTB, troviamo i segnali di trading inviati dal colosso del settore Trading Central. Questi sì segnali seri ed affidabili, elaborati da esperti di trading che formulano delle analisi tecniche e fondamentali accurate. Non certo algoritmi fasulli pseudo-infallibili.

Per aprire un conto demo su ForexTb clicca qui.

Fare trading sulle criptovalute con eToro

Il Broker eToro (clicca qui per aprire un conto gratuito) è un altro Broker con regolare licenza CySEC, ma anche della britannica FCA e l’australiana ASIC.

Il Broker eToro vanta il servizio CopyTrader, ossia la possibilità di copiare quanto fanno i trader rinomati. Così da guadagnare quando si è ancora trader neofiti. Il famoso copy trading.

Interessante poi la possibilità di scambiarsi opinioni su un autentico Social pensato per i trader: Il Social trading.

Interessanti poi i CopyFunds, dei panieri organizzati da algoritmi automatici che selezionano gli asset che entrano ed escono in base alle loro performance. Oltre che supervisionati da esperti.

Il Broker eToro prevede un solo account, con deposito minimo di 200 euro. E una sezione dedicata alla formazione chiamata eToro Academy.

Per aprire un conto gratuito su eToro clicca qui.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Fare trading sulle criptovalute con Plus500

Il Broker Plus500 (clicca qui per aprire una demo) vanta anche esso due licenze di prestigio: la cipriota CySEC e la britannica FCA.

Plus500 è altresì sponsor di diverse squadre di calcio europee. Del resto, il calcio è uno sport molto popolare e quindi ottimo viatico pubblicitario. Come la spagnola Atletico Madrid, l’italiana Atalanta, la polacca Legia Varsavia in Polonia e la svizzera Young Boys.

Plus500 offre una vasta gamma di asset, difficile da trovare altrove. Essendo diffuso in tantissimi paesi, offre fino a 32 lingue diverse per usare il sito.

Plus500 offre un solo account, ma con 100 euro di deposito minimo. Interessante l’assistenza clienti in Live chat, il Conto demo di 100mila euro virtuali e una discreta formazione.

Per aprire un conto demo ed iniziare con Plus500 clicca qui.

76.4% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

