Bitcoin supera 85.000$ mentre gli ETF tornano positivi: $433 milioni in un giorno ribaltano la settimana

Bitcoin sfiora 85.900$ (+5,8%): ETF Bitcoin recuperano 433 milioni in un giorno dopo forti deflussi. Analisi flussi, Fed e Riserva Strategica USA.

Bitcoin torna a rompere con forza livelli importanti e si attesta attorno agli 85.000$. Cosa sta succedendo?

Lunedì e martedì gli ETF spot statunitensi hanno visto uscire rispettivamente 450 milioni e 296 milioni di dollari. Sembrava una settimana da archiviare in fretta. Poi venerdì è arrivato il colpo di scena: 433 milioni in un giorno solo, saldo settimanale tornato in verde a +6,2 milioni. Bitcoin ha risposto salendo sopra gli 81.000 dollari e, nelle sessioni del fine settimana, ha sfiorato gli 82.000.

Al momento della scrittura il prezzo di BTC si attesta a 85.900 dollari, +5,8% nelle ultime 24 ore. La capitalizzazione globale del mercato crypto è a 2,88 trilioni di dollari (+1% giornaliero), il Fear & Greed Index segna 70 (territorio “Greed”) e i volumi di trading si mantengono attorno ai 77,86 miliardi di dollari. Ethereum ha guadagnato il 4,8% portandosi a 2.750 dollari, con qualche segnale di rotazione dai Bitcoin holder verso gli asset ad alto beta.

Vediamo qualche dato.

La settimana degli ETF Bitcoin: da -$746 milioni a +$6,2 milioni

I deflussi dei primi due giorni hanno totalizzato 746,4 milioni di dollari. Un dato pesante, specie se confrontato con Agosto, quando gli ETF avevano attirato 1,92 miliardi in una settimana sola. Il recupero del venerdì vale molto, Tecnicamente ha mantenuto il saldo in verde; sul piano della fiducia ha mostrato che ci sono dei trader pronti a intervenire anche fasi di correzione. Quindi non stanno aspettando dati macro migliori. Molti investitori sembrano essere tornati a comprare.

Approfondimento Segui i dati macro aggiornato sul Calendario Economico

Da un punto di vista di dati economici, segnaliamo il rendimento del Treasury decennale americano che rimane vicino al 4,76%, la Fed ha alzato i tassi di un quarto di punto a settembre portando il range al 3,75%-4%.

In queste condizioni, un mercato che recupera quasi 750 milioni di deflussi in 24 ore dice qualcosa di concreto. La struttura del mercato ETF Bitcoin ha cambiato marcia rispetto ai cicli precedenti.

Flussi giornalieri degli ETF Bitcoin spot nella settimana 15-18 settembre 2026.

Fidelity e BlackRock trainano il venerdì: +$419 milioni dai due colossi

Gli afflussi si sono concentrati quasi per intero su due fondi: Fidelity FBTC con circa 310,7 milioni di dollari e BlackRock IBIT con altri 108,4 milioni. Insieme hanno coperto circa il 97% degli afflussi giornalieri totali. L’Ark & 21Shares ARKB nel frattempo aveva chiuso la settimana con 142 milioni di deflussi netti. Insomma non tutti gli ETF vanno bene

A livello globale abbiamo avuto afflussi netti totali dal lancio di gennaio 2024 sopra i 55,1 miliardi di dollari, patrimonio gestito dall’intera categoria tra 102,5 e 103 miliardi. In poco più di due anni, gli ETF Bitcoin spot sono diventati uno dei veicoli d’investimento con la crescita più rapida nella storia delle gestioni di asset americane. Puoi seguire questi dati nella sezione legata agli ETF qui sotto:

Approfondimento ETF Spot Bitcoin: flussi e statistiche

in cui trovi i dati su afflussi e deflussi. In più puoi usare anche gli ETP Bitcoin per il mercato europeo che replicano esattamente il prezzo di BTC. E sono quotati anche su Borsa Italiana, percio li trovi anche su broker come Fineco e Scalable Capital.

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Piccolo particolare. Le tasse sugli ETP sono al 26%, mentre se acquisti BTC su un exchange regolamentatoo (es: gli exchange Micar) paghi il 33%. Insomma una bella differenza.

Bitcoin sopra 85.000 dollari: analisi del momento di mercato

Il contesto macro e la Riserva Strategica Bitcoin

Il recupero di Bitcoin sopra gli 85.000 dollari non si spiega solo con i flussi ETF. Il 16 settembre la Commissione per i Servizi Finanziari della Camera americana ha approvato con 28 voti contro 21 l’American Reserve Modernization Act: la legge che trasformerebbe la Riserva Strategica Bitcoin da ordine esecutivo di Trump a norma federale permanente, con un lockup obbligatorio di 20 anni su ogni Bitcoin depositato. Nessuna vendita, nessuno scambio, nessuna disposizione degli asset per due decenni.

Per il mercato è una bella novità. Il Governo USA diventerebbe un acquirente con un orizzonte temporale vincolante di vent’anni, sottraendo offerta circolante nel lungo periodo. Gli analisti interpellati da Bloomberg leggono questo elemento, insieme alla domanda stabile degli ETF, come uno dei fattori che stanno costruendo un sostegno strutturale al prezzo di BTC.

Vediamo come sta reagendo il prezzo in queste ore:

Conclusioni: una settimana volatile ma con la struttura che tiene

La settimana scorsa è stata un test. Quasi 750 milioni di deflussi in due giorni, recuperati da 433 milioni in un solo venerdì: gli ETF Bitcoin hanno dimostrato una capacità di assorbimento delle vendite che nei cicli precedenti non esisteva. Fidelity e BlackRock hanno agito da stabilizzatori. Il saldo finale di +6,2 milioni vale più dei numeri assoluti. Questo dimostra che la struttura regge sotto pressione.

Cosa seguire nelle prossime settimane: il voto della Camera sull’American Reserve Modernization Act, i flussi ETF di questa settimana a partire dal dato che seguiremo domani, e la tenuta di Bitcoin sopra gli 80.000 dollari con tassi ancora elevati.

Se il supporto tiene, il mercato può tentare i massimi dell’anno. Se cede, i 75.000-76.000 dollari restano il livello da guardare. Ma sopratutto sarà importantissimo vedere come chiuderà la settimana. Se il prezzo dovesse chiudere sopra la resistenza degli 82.000$ sarebbe un bel segnale.