Bitcoin sotto 80.000 $ alla vigilia della Fed

Martedì 27 ottobre 2026 Bitcoin si sveglia sotto gli 80.000 $, proprio mentre la Federal Reserve apre la riunione di politica monetaria…

Bitcoin torna a scendere sotto gli 80.000$, portando ancora più incertezza nel mercato. Settimana importante sopratutto per riunione di politica monetaria della FED prevista per il 27 e 28 ottobre.

In apertura il prezzo è arrivato a toccare i 79.595 $, con un calo del 2,6% in sette giorni. Il ribasso di martedì ha portato Bitcoin fuori dall’intervallo tra 80.000 $ e 87.000 $ dentro cui aveva oscillato nell’ultimo mese. Ne abbiamo parlato anche nella nostra newsletter settimanale su Substack.

La notizia più interessante arriva dai dati sugli ETF spot su Bitcoin, che puoi seguire nel nostro osservatorio. Ieri gli ETF hanno registrato afflussi netti per circa 110 milioni $, dopo due sedute di fila chiuse con vendite per 774 milioni $ in tutto.

e guardi il dettaglio per emittente, scopri che gli afflussi sono concentrati principalmente sul prodotto di Blackrock, IBIT. Gli altri fondi hanno chiuso la giornata a zero.

Sullo sfondo c’è la Fed, che domani dovrebbe comunicare la decisione sui tassi, che dovrebbero rimanere fermi.. Nel frattempo Strategy ha smesso di comprare Bitcoin per concentrarsi sulle sue preferred stocks.

Andiamo a vedere i dati.

ETF su Bitcoin: il rimbalzo di lunedì dopo due giorni di vendite

La settimana scorsa gli ETF spot su Bitcoin hanno avuto un andamento altalenante. Se guardiamo i dati pubblicati, lunedì 19 ottobre sono entrati 526,7 milioni $ e mercoledì 21 altri 524,8 milioni $. Poi c’è stata una inversione giovedì 22 ottobre. Tutti i prodotti hanno perso 635,6 milioni $ e venerdì 23 altri 137,9 milioni $.

Non è un dato casuale. Giovedì c’è stato anche un piccolo calo sui mercati, sopratutto sui titoli tecnologici.

Flussi netti giornalieri degli ETF spot su Bitcoin quotati negli USA dal 19 al 26 ottobre 2026. Fonte: dati Farside Investors.

Malgrado le vendite di fine settimana, la settimana terminata il 23 ottobre si è chiusa con afflussi netti per 301 milioni $, un dato comunque positivo. Ieri il saldo è tornato positivo con 110,3 milioni $, tutti su IBIT.

Il dato che conta è quello di lungo period. Dal lancio gli ETF spot su Bitcoin hanno raccolto oltre 57 miliardi $ di afflussi netti cumulati. Lo stesso giorno, gli ETF su Ether, hanno perso invece 88,58 milioni $, quindi i soldi istituzionali non si muovono allo stesso modo sui due asset. Bitcoin è ancora protagonista.

Approfondimento Come Comprare Bitcoin: i siti per acquistare BTC nel 2026

Strategy si ferma negli acquisti

Altra notizia interessante riguarda Strategy. Parliamo della società quotata che detiene più Bitcoin di tutte. E quindi è, per forza di cose, legata strettamente all’andamento di Bitcoin. Nella settimana dal 19 al 25 ottobre 2026 Strategy non ha comprato né venduto Bitcoin e non ha emesso azioni con il programma at-the-market.

Ad oggi detiene in cassa circa 848.517 BTC, comprati in tutto per 64,02 miliardi $ a un prezzo medio di circa 75.446 $ a moneta, commissioni incluse.

Invece del classico acquisto di BTC a cui eravamo abituati, la società ha riacquistato oltre 2 milioni di azioni privilegiate STRC per 204,9 milioni $, pagati con le riserve in dollari.

Il motivo dello stop agli acquisti di Bitcoin non è stato spiegato. La pausa è stata letta dal mercato come un segnale negativo.

Approfondimento Strategy (MSTR): la prima Bitcoin Treasury Company al mondo

I livelli tecnici da guardare

Bitcoin ha perso il 9,3% dal massimo di 87.392 $ del 21 settembre. È la correzione più profonda dal minimo di ciclo di luglio. Nel frattempo BTC ha bucato il supporto di 81.300 $, che aveva tenuto per settimane e che adesso fa da resistenza.

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Il prossimo supporto da monitorare si trova in zona 77.000 $ e 77.760 $. Un ritorno stabile sopra 82.500 $, con nuova domanda per gli ETF spot, chiuderebbe invece questa fase di consolidamento.

Attenzione anche ai derivati. L’open interest aggregato sui futures è salito a 669.253 BTC il 25 ottobre mentre il prezzo scendeva. Vuol dire che i trader hanno continuato ad aprire posizioni durante il ribasso e che la leva non si è ancora sgonfiata, come succede di solito vicino ai minimi di periodo.

Approfondimento Bitcoin: i dati on chain

Riunione Fed del 27 e 28 ottobre: cosa può cambiare per Bitcoin

Il calendario ufficiale della Federal Reserve conferma la riunione del Federal Open Market Committee il 27 e 28 ottobre, con la decisione attesa mercoledì. L’ultimo appuntamento dell’anno è l’8 e 9 dicembre.

La banca centrale dovrebbe lasciare i tassi così come sono, ma un’inflazione statunitense che non scende potrebbe spingerla verso una comunicazione restrittiva, e per le criptovalute (compreso Bitcoin) non sarebbe una buona notizia. Anche con tassi fermi, la probabilità di un rialzo a dicembre potrebbe risalire. Nella stessa settimana arrivano anche le decisioni della BCE che puoi seguire nel nostro calendario economico.