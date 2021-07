Bitcoin sotto i 30.000$, come chiuderà l’anno? Previsioni 2021 degli esperti

La criptovaluta più conosciuta e più scambiata al mondo, Bitcoin (BTC) è ampiamente nota per la sua crescita esponenziale. Ora, mentre la consapevolezza delle criptovalute continua a diffondersi, tutti gli occhi sono sempre puntati sul prezzo di Bitcoin.

Il quale, dopo aver toccato 63mila dollari, è via via rientrato sotto i 40mila dollari. E, al momento della scrittura, ed ha appena sfondato il supporto dei 30mila dollari.

E ora? Dove finirà il Bitcoin alla fine del 2021? Prenderà il posto delle valute tradizionali? Vediamo cosa dicono gli esperti.

Se volete investire sulle criptovalute, la soluzione più conveniente è quella dei contratti CFD. Con i broker regolamentati si può, infatti, negoziare sull'andamento del prezzo. Ad esempio eToro (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute.

Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Bitcoin previsioni 2021

La società finanziaria australiana Finder lo ha chiesto a 41 esperti.

Bitcoin: quali sono le previsioni per fine 2021?

Il 61% del campione afferma che Bitcoin è attualmente sottovalutato e in media il panel si aspetta che Bitcoin finisca nel 2021 a $ 66.284 per BTC.

Si tratta anche di un +28% in più rispetto alla previsione di fine 2021 sempre di Finder nel dicembre 2020. Sebbene del 30% in meno rispetto alla previsione di fine 2021 nell’aprile di quest’anno. Quando Bitcoin viaggiava sopra i 60mila dollari.



Il CEO di Morpher Martin Fröhler, il più ottimista tra i panel su BTC, fornisce una previsione EOY di US $ 160.000 per BTC e afferma che una maggiore adozione farà aumentare i prezzi.



Secondo Fröhler: “Il prossimo ciclo di dimezzamento vedrà una maggiore adozione di Bitcoin come moneta a corso legale da parte dei paesi in via di sviluppo e fino al 2030. Bitcoin sostituirà l’oro come risorsa di riserva globale”.



Il CEO di CoinSmart Justin Hartzman, che fornisce una previsione EOY di US $ 60.000, concorda sul fatto che il prossimo dimezzamento spingerà più forte sia i prezzi che l’adozione.



“[Entro il 2030] l’offerta di Bitcoin diminuirà e la crisi dell’offerta aumenterà la domanda e spingerà il prezzo e l’adozione mainstream”, afferma Hartzman.



Il trader senior di Wave Financial, Justin Chuh, fornisce una previsione EOY inferiore alla media di 56.000 dollari USA, ma esprime fiducia in Bitcoin come “vero e proprio rifugio sicuro” delle risorse digitali:



“Mentre le risorse crittografiche continuano a crescere, la maggior parte alla fine fallirà e i fondi torneranno a tornare a Bitcoin come il vero rifugio sicuro e deposito di ricchezza.”



Relatori come il tecnologo e futurista di Thomson Reuters Joseph Raczynski e l’analista di Arcane Crypto Vetle Lunde, che forniscono previsioni EOY di $ 75.000 e $ 120.000, rispettivamente, attribuiscono le loro previsioni al passaggio verso l’istituzionalizzazione di Bitcoin.



“Siamo nel bel mezzo dell’istituzionalizzazione di Bitcoin”, afferma Lunde. “Più fondi si stanno unendo allo spazio, il primo paese ha adottato Bitcoin come moneta a corso legale e abbiamo diverse società quotate in borsa che ora possiedono Bitcoin. Credo che questa tendenza andrà avanti”.



Tuttavia non tutti sono così ottimisti. Il docente senior dell’Università di Canberra John Hawkins, che è tra i più ribassisti e fornisce una previsione EOY di $ 20.000. Anzi, al contrario degli altri, ritiene che i paesi che adotteranno Bitcoin avranno effettivamente un impatto negativo sul suo prezzo. Citando su tutti l’esempio di El Salvador.



Il cofondatore di Trade the Chain Ryan Gorman fornisce una previsione appena al di sotto della media del pannello a US $ 60.000 per BTC da EOY.

Secondo Gorman, i prezzi non supereranno probabilmente i massimi precedenti nel prossimo futuro. Tuttavia, pensa che “alcune delle previsioni sui prezzi più stravaganti che abbiamo visto siano del tutto plausibili su un orizzonte temporale abbastanza lungo”.

Bitcoin è in un mercato ribassista?

Il valore di Bitcoin si è dimezzato all’incirca rispetto al suo massimo storico all’inizio di quest’anno, che attualmente si aggira intorno ai $ 30.000.

Tuttavia, nonostante le recenti notizie sul fatto che Bitcoin sia entrato in una “death cross”, per cui la linea di tendenza di 50 giorni di BTC è scesa al di sotto della media mobile di 200 giorni, secondo la maggioranza (62%) dei panelisti il mercato non si sta muovendo verso un mercato ribassista.

Ecco la sua quotazione attuale:

Tuttavia, il 17% dice di sì e il restante 21% è incerto.

Lo stratega del mercato dei cambi e delle criptovalute di Quantum Economics Imran Yusof e il CEO e fondatore di Allnodes Konstantin Boyko-Romanovsky, affermano che questa forma a croce non è altro che un semplice indicatore delle condizioni attuali e non prevede necessariamente cosa accadrà.

“Non credo che BTC e il mercato delle criptovalute stiano entrando in una grave corsa ribassista. La croce della morte è un predittore di mercati ribassisti nel senso tradizionale della parola, e soprattutto un predittore a lungo termine” dice Boyko-Romanovsky.

“Certo, il prezzo di BTC salirà sicuramente su e giù, ma varrebbe la pena tenere presente che BTC non è un’azione e il mercato delle criptovalute è un tipo diverso di mercato. E anche nei mercati normali, la croce della morte non è una previsione definitiva per le condizioni del mercato ribassista a lungo termine”conclude Allnodes Konstantin Boyko-Romanovsky.

Il cofondatore di Finder Fred Schebesta afferma che una death cross sarebbe in genere un indicatore di un mercato ribassista, ma non è così per Bitcoin:

“Mentre siamo attualmente ribassisti, gli annunci dei grandi operatori potrebbero spostare molto rapidamente il mercato fuori da questa tendenza al ribasso e invalidare la preoccupazione di una croce mortale. È come un gioco da ragazzi: le grandi istituzioni vogliono acquistare a un prezzo inferiore lasciando che il mercato ribassista continui. Tuttavia, più aspettano, più rischiano che un altro li batta sul serio”.

Il CEO di Banz Capital John Iadeluca prevede che il prezzo di Bitcoin diminuirà ulteriormente per queste ragioni: “Anche se non credo che la death cross da sola sia indicativa di un mercato ribassista, storicamente i prezzi di BTC hanno ripetutamente continuato a scendere oltre il suo primo calo nelle settimane successive. segnali di croce della morte”.

Il CeO di Bitbull Capital Sarah Bergstrand afferma che il mercato sta semplicemente vivendo un flusso di vendita al dettaglio, piuttosto che dirigersi verso un mercato ribassista.

“Per ora, riteniamo che il mercato abbia avuto un flusso di vendita al dettaglio e che sia in corso un consolidamento”.

Jonathan Zeppettini, leader delle operazioni internazionali, afferma che mentre il 20% di calo del mercato è tipicamente indicativo di condizioni ribassiste nei mercati tradizionali, lo stesso non si può dire per le criptovalute:

“Le criptovalute sono ancora così giovani e volatili che il 20% di mosse può facilmente avvenire su base settimanale. Guarderei davvero di più alla psicologia del mercato per valutare se siamo in un orso. Un forte calo, come abbiamo attualmente sperimentato, seguito da un lungo periodo di azioni laterali (o più in basso) farebbe sì che il sentimento si sposti al ribasso per la maggior parte”.

Per Imran Yusof e il fondatore e chief advisor di CoinFlip Daniel Polotsky, i prezzi dovrebbero scendere ulteriormente e rimanere lì per un tempo considerevole prima di considerarlo un mercato ribassista.

“34.000 dollari sono ancora ben al di sopra del massimo storico del 2017 e superiore a tutti i prezzi successivi fino allo scorso dicembre (che era solo 6 mesi fa). Il prezzo è stato inferiore a 34.000 dollari USA per moneta per la stragrande maggioranza dell’esistenza di Bitcoin, quindi non lo considererei un mercato ribassista”, afferma Polotsky.

Yusof giustifica così questa sua idea:

“Ci dovrebbe essere una mancanza prolungata di interesse all’acquisto. Nel caso di Bitcoin, il prezzo dovrebbe scendere al di sotto di US $ 25.000 e rimanere lì, ovvero dovrebbe esserci un interesse sostenuto a prendere profitto sopra US $ 25.000 e una mancanza di interesse per l’acquisto. Non credo che gli scenari Bitcoin si verificheranno contemporaneamente. Quindi, non credo che siamo in un mercato ribassista”.

Dunque, ricapitolando, gli esperti di Finder ritengono che il Bitcoin sia solo in una momentanea fase di stallo, ma il prezzo sia destinato a salire. E negli anni a venire, l’Halving dei bitcoin finiranno per aumentarne esponenzialmente il prezzo. Finendo per sostituire l’oro come bene rifugio.

Bitcoin previsioni: Conclusioni

Ovviamente continueremo ad occuparci di tutti gli aggiornamenti su Bitcoin e sulle previsioni sulla criptovaluta principali.

Se volete fare trading sulle principali criptovalute vi consigliamo il broker eToro che consente anche di copiare dai migliori investitori.