Bitcoin ritocca area 50.000 e poi ritira il fiato

L’escursione della coppia Bitcoin-Dollaro sotto area 45.000 è stata di brevissima durata. Nel giro di una manciata di sedute, le quotazioni si sono infatti prontamente riportate su un massimo intraday a 52.000. Mentre scriviamo il rapporto di cambio tra la regina delle criptovalute ed il biglietto cede il 4% e scambia in area 49.600. Intorno ad area 50.000 si consumerà nel brevissimo la battaglia tra rialzisti e ribassisti.

Il valore del BTC è risalito in seguito alle dichiarazioni del neopresidente della SEC statunitense, Gary Gensler, che nel corso di un’audizione al Senato ha dichiarato di volersi assicurare che i mercati delle criptovalute siano privi di frodi e manipolazioni.

Questa affermazione è stata interpretata positivamente dal mercato, in quanto Gensler, in passato ha sempre visto con buon occhio criptovalute ed asset digitali. Pertanto è possibile che con Gensler al comando, la SEC modifichi il proprio atteggiamento verso gli asset legati alle crypto, divenendo più permissiva, pur mantenendo alto il livello di guardia.

Bitcoin che continua ad attrarre il sostegno delle grandi case d’investimento. Nell’ultimo rapporto targato Fidelity Group si sostiene che il BTC sia un valido investimento in un ambiente caratterizzato da bassi rendimenti, nonché un ottimo paracadute in caso di futura inflazione monetaria. Gli analisti di Fidelity definiscono le criptovalute come “oro digitale“.

Ulteriore supporto al BTC è arrivato da Citigroup, che vede la valuta digitale per eccellenza avvantaggiata nei futuri pagamenti online, in quanto il suo uso può sfruttare: un design decentralizzato, la mancanza di esposizione al cambio, i movimenti di denaro rapidi (e potenzialmente più economici), i canali di pagamento sicuri e la tracciabilità. Grazie a queste potenzialità, City, è convinta che il Bitcoin potrebbe diventare la valuta preferita per il commercio internazionale digitale.

Approfittando del calo della scorsa settimana, MicroStrategy ha annunciato di aver aggiunto altri 328 BTC al proprio portafoglio. L’acquisizione è costata 15 milioni di dollari, ad un prezzo medio di 45.710 dollari ed è stata pagata in contanti. L’assalto del gruppo guidato dal CEO Michael Saylor non conosce sosta. Microstrategy adesso possiede 90.859 monete, per un valore, ai prezzi attuali (circa 50.000$) pari a 4,5 miliardi di dollari.

Rumors sempre più insistenti stanno insinuando che Netflix potrebbe essere il prossimo grande gruppo ad investire in Bitcoin. La mossa del gruppo della TV a pagamento si renderebbe necessaria come copertura dai rischi inflattivi.

Andamento Cross Bitcoin-Dollaro sul Breve-Medio Periodo

Come ben evidente sul grafico con time-frame giornaliero in alto, il cambio BTC-USD si è riappoggiato sul supporto di brevissimo rappresentato dalla media mobile a 10 giorni (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico).

Poco più giù, in area 47.500 si colloca il primo supporto daily su cui passa la media mobile a 25 giorni (la linea mediana sul grafico).

Tuttavia, nulla sarà compromesso finché le quotazioni si manterranno al di sopra della media mobile a 50 giorni (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico), che transita in area 43.000.

L’eventuale discesa sotto EMA 50, in chiusura giornaliera o peggio ancora settimanale potrebbe causare ulteriori prese di beneficio con primo target in area 40.000-38.000 ed obiettivo più profondo in area 35.000-34.000.

Il ritorno stabile sopra area 50.000, invece, potrebbe favorire ulteriori allunghi verso i recenti massimi storici in area 58.000, per poi proseguire oltre area 60.000.

Andamento cambio ETH-USD sul breve-medio periodo

Parziale rimonta anche per la coppia Ethereum-Dollaro, che dopo essere scesa nei giorni scorsi in area 1.350, sta scambiando intorno a quota 1.565, giù del 2,5%. Ecco il grafico attuale per chi vuole fare trading su Ethereum:

Modello di trading cambio BTC-USD – valido da 1 a 5 giorni

Il modello di trading rialzista si attiva in caso di allungo oltre quota 49.700 in chiusura di candela oraria o daily e consiglia di prendere profitto in area 50.502 e 51.319; stop loss in caso di ritorno sotto quota 48.430 in close orario o giornaliero.

Mantenere o attivare nuove posizioni Long in caso di ulteriori estensioni oltre quota 52.150 in chiusura di candela oraria, per puntare prima a quota 52.993 e successivamente a quota 53.850; stop loss in caso di close orario minore di quota 50.502.

Suggeriti ulteriori Long in caso di nuovi acquisti oltre quota 53.850 in close orario o daily, per tentare di prendere profitto in area 55.260 e 56.707 estesa a quota 58.191; stop loss in caso di ritorno sotto quota 52.993 in chiusura giornaliera.

Comprare sulla debolezza in caso di affondo in area 41.475, per approfittare di eventuali rimbalzi a quota 42.590 e 43.733, con possibili estensioni verso area 44.910; stop loss con discesa sotto area 40.390 in close daily.

Il modello di trading ribassista, invece, si attiva con discesa sotto quota 48.430 in chiusura oraria o daily, e pronostica i primi due obiettivi in area 47.646 e 46.875; stop loss in caso di recupero oltre quota 49.700 in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni ribassiste in caso di close orario minore di quota 46.875, per sfruttare possibili flessioni, in primo luogo a quota 46.611 e in seconda battuta a quota 44.910; stop loss in caso di ritorno sopra quota 48.430 in chiusura di candela oraria.

Lecito approfittare di eventuali discese sotto quota 44.910 in chiusura oraria o giornaliera, per cercare di ricoprirsi in un primo momento a quota 43.733 e successivamente a quota 42.590, estesa a quota 41.475; stop loss in caso di recupero sopra quota 46.611 in close daily.

Short speculativi in caso di allungo in area 58.191, per sfruttare eventuali storni verso area 56.707 e 55.260, estesi a quota 53.850; stop loss in caso di ulteriori allunghi oltre quota 59.715 in chiusura daily.

