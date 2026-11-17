Bitcoin comincia la giornata del 17 novembre poco sotto i 65.000 $.C'è chi vede quota 50.000$. Attesa per Fed e conti Nvidia: cosa accadrà ora?

Bitcoin non sembra volersi riprende ed apre sotto i 65.000$. In questo momento, al momento in cui scrivo, il prezzo è andato anche sotto i 64.000$ e sembra voler testare livelli più bassi.

Alle spalle abbiamo sei settimane di fila in calo e un minimo, toccato nel fine settimana, vicino ai 62.000 $. Parliamo di un calo del -12,6% nell’ultima settimana. La capitalizzazione è vicina a 1,3 trilioni $ e i volumi di scambio arrivano a circa 33 miliardi $.

E c’è chi già chiama i 50.000$ come possibile bottom di questo ciclo. Ma non era finito il bear market? E’ quello che ci avevano detto molti analisti. Oggi la visione sta cambiando. Oggi, per esempio, sono arrivate due letture da parte degli analisti che vanno in direzioni opposte.

Wintermute, market maker tra i più grandi del settore, pensa che la discesa non sia finita e che il prezzo possa scivolare nella fascia dei 50.000 $. Il motivo principale è la probabilità, sempre più alta, che la Federal Reserve alzi di nuovo i tassi a Dicembre.

Grayscale, invece osserva i livelli attuali definendoli “punti d’ingresso interessanti” per chi ragiona su un orizzonte di medio e lungo periodo. Insomma l’ultima occasione per entrare a mercato.

Chi avrà ragione? Non c’è, per il momento un singolo evento che ha contribuito a questo calo. Pesano i rendimenti obbligazionari alti e i capitali che escono dagli ETF spot. Le società che accumulano Bitcoin in bilancio comprano poco (anche Strategy), e Bitcoin si muove ormai insieme ai titoli tecnologici legati all’intelligenza artificiale. Lo abbiamo visto con il crollo del Nasdaq nei giorni scorsi.

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Wintermute: il problema sono i tassi, non solo il grafico

Nella sua ultima nota di mercato, ripresa da CoinDesk, Wintermute scrive: “Con flussi negativi e la media a 200 settimane persa, ci aspettiamo pressione verso la fascia dei 50.000 $”. Il primo livello indicato è il minimo di circa 62.000 $ del fine settimana. Il secondo è la concentrazione di opzioni put a 60.000 $ su Deribit.

La media a 200 settimane, cioè il prezzo medio di Bitcoin degli ultimi quattro anni circa, si trova ora in zona 68.000 $. Per molti trader vedere una rottura al ribasso di questo tipo non è positivo.

I mercati danno ora una probabilità di circa il 92% ad un rialzo dei tassi della Fed a Dicembre, dopo che i dati sull’inflazione statunitense di ottobre sono usciti più alti delle attese.

Così il rendimento del Treasury decennale è tornato sopra il 5%. E l’inflazione core di ottobre è salita dello 0,3%.

Bitcoin non paga interessi, e da qui parte il ragionamento di molti. Perchè rischiare su un asset così volatile quando i titoli di stato rendono un buon 5% sicuro. E’ evidente che molti si stanno spostando sulle obbligazioni.

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ETF, stablecoin e Bitcoin Treasury: tutti i flussi puntano verso il basso

Poi ci sono i flussi. Nel 2026 gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per circa 1,9 miliardi $, mentre nel 2025 avevano raccolto 21 miliardi $. Anche l’offerta di stablecoin si è ristretta. E le società che tengono Bitcoin in tesoreria, le cosiddette DAT come Strategy, hanno quasi smesso di comprare.

Tutti i canali, ETF, DAT, retail e flussi istituzionali, puntano verso il piatto o verso il basso. Questo deve invertirsi in modo convincente perché si possa riprendere un trend rialzista.

Il solo 13 novembre i deflussi sono stati di 185,4 milioni $, secondo Farside Investors: 143,5 milioni $ sono usciti da IBIT di BlackRock e 41,9 milioni $ da FBTC di Fidelity. Bitfinex calcola che i fondi abbiano perso 2,99 miliardi $ in 11 sedute dal 30 ottobre, con una sola seduta in positivo.

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Probabilità di rialzo della Fed, rendimento del Treasury, flussi degli ETF e media a 200 settimane.

Grayscale: fondamentali solidi e prezzi d’ingresso interessanti

Grayscale legge la situazione in modo diverso. In un report attribuisce il calo a due fattori. Il primo sono i soldi che escono dalle stablecoin e tornano in valuta tradizionale, un movimento accelerato dopo il grave incidente di sicurezza subito da Binance alla fine del mese scorso.

Il secondo arriva dai titoli legati all’intelligenza artificiale. Chi aveva in portafoglio sia crypto sia tecnologici ha tagliato il rischio. “Un peggioramento delle prospettive degli investimenti in AI potrebbe avere implicazioni per i fornitori di infrastruttura Bitcoin e per Bitcoin stesso”, si legge nel report.

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C’è poi la discesa sotto la media mobile a 200 giorni. Poi le liquidazioni sui future perpetui hanno fatto il resto. Per Grayscale, però, i deflussi dai prodotti crypto quotati in Borsa non sono apparsi estremi.Bitcoin ha perso circa il 13% nell’ultima settimana e il 20,8% negli ultimi 30 giorni.

“Pensiamo che i fondamentali degli asset digitali siano solidi e che i prezzi attuali siano punti d’ingresso interessanti”, scrive Grayscale. A sostegno cita l’adozione istituzionale di stablecoin e asset tokenizzati e la spesa pubblica in deficit, che alimenta la domanda di riserve di valore alternative.

Il quadro macro resta difficile a causa del’inflazione alta, i dubbi sugli investimenti in AI e la possibilità di altri rialzi dei tassi.

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I livelli da osservare e gli appuntamenti della settimana

Sul grafico, il supporto più vicino è l’area tra 62.000 e 63.000 $. Se il prezzo rompe i 61.300 $, si viaggia dritti verso i 60.000 $. Ricordiamo che i il minimo è quello di Kuglio a 57.803 $.

Verso l’alto la prima resisenza è a 67.000 $, poi c’è la zona tra 69.400 e 70.000 $. Una buona notizia è che la leva si sta riducendo. L’open interest sui future è calato dell’8% rispetto all’11 novembre.

Puoi seguire questi dati nella nostra sezione on chain.

Bisogna stare attenti a due condizioni. La prima è una chiusura giornaliera di Bitcoin sopra i 68.000 $ con afflussi negli ETF nella stessa giornata. La seconda sono verbali della Fed o dati sull’inflazione che scongiurin un rialzo dei tassi a Gennaio.

Oggi arrivano i conti di Nvidia, per i quali Wall Street si aspetta ricavi per 109 miliardi. Domani, invece 18 novembre, la Fed pubblica i verbali della riunione di Ottobre. Staremo a vedere se qualcosa cambierà nelle prossime ore.