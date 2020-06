Bitcoin potrebbe scatenare ribellione della Z Generation

Giovedì 11 giugno, Bitcoin ha lasciato tutti perplessi facendo registrare un calo di $ 800.

Il calo di oltre il 6% ha visto la criptovaluta più elevata per valore di mercato registrare il suo più grande declino in un solo giorno in due settimane. Stando a quanto riporta CoinDesk. I prezzi hanno toccato brevemente i minimi vicino a $ 9.100, un livello visto l’ultima volta il 27 maggio.

Secondo gli analisti, una prima ragione potrebbe risiedere nel fatto che diversi titoli sicuri, come i titoli di stato statunitensi e lo yen giapponese, hanno guadagnato valore.

Inizialmente il bitcoin ha mostrato resilienza mantenendo oltre $ 9.700 durante le ore di negoziazione asiatiche ed europee. Tuttavia, il sell-off delle azioni statunitensi era troppo grande per essere ignorato per i trader di mercati criptovalute.

Il Dow Jones Industrial Average (DJIA) è sceso di 1.800 punti giovedì, facendo rivivere i ricordi di più cadute di 1000 punti viste nella prima metà di marzo.

“Un passaggio al” rischio-off “nei mercati globali potrebbe portare a un’ulteriore pressione al ribasso per le principali criptovalute”, ha detto a CoinDesk Matthew Dibb, co-fondatore di Stack, un fornitore di tracker di criptovaluta e fondi indicizzati.

Infatti, anche nella giornata di lunedì 15 giugno, il Bitcoin ha fatto registrare un nuovo crollo simile

Un’altra ragione potrebbe risiedere nel fatto che le grandi transazioni on-chain, in particolare quelle relative a portafogli e indirizzi controversi, possono creare panico nei mercati delle criptovalute. Questo perché, in passato, hacker hanno liquidato monete rubate sul mercato, causando improvvisi cali di prezzo.

Giovedì, gli hacker hanno spostato oltre 400 BTC (o $ 4,1 milioni di criptovaluta) rubati dallo scambio di criptovaluta Bitfinex a portafogli sconosciuti, secondo il bot di Twitter Whale Alert.

Questi trasferimenti sono avvenuti in 20 transazioni durante le ore asiatiche e sono stati notati dalla comunità del mercato crittografico. Alcuni investitori hanno quindi iniziato a speculare su una riduzione dei prezzi. A quel tempo, il bitcoin si aggirava intorno ai 9.900 $.

Un’altra grande transazione del valore di $ 1,3 miliardi eseguita da un portafoglio sconosciuto ha anche suscitato una risposta simile da parte della comunità degli investitori.

I timori che le cosiddette “balene” si stiano preparando a scaricare un gran numero di bitcoin, potrebbero aver causato l’uscita di alcuni tori dal mercato.

Inoltre, gli operatori esperti potrebbero aver assunto posizioni corte in previsione della grande discarica, probabilmente accentuando le pressioni ribassiste.

Infine, i trader tecnici avevano un forte motivo per vendere bitcoin, poiché i grafici riportavano un esaurimento di tendenza al rialzo.

La criptovaluta non è riuscita più volte a stabilire un punto d’appoggio duraturo sopra i $ 10.000 dalla metà del premio di mining dell’11 maggio. I mercati testano spesso la domanda di calo a seguito di molteplici rifiuti alla resistenza chiave.

Una divergenza ribassista di un indicatore chiave del grafico a tre giorni suggeriva anche la possibilità di un ribasso dei prezzi.

Il calo dei prezzi di giovedì ha solo rafforzato il caso di un ritiro più profondo. Il calo a $ 9.100 ha segnato una rottura al ribasso dell’intervallo di negoziazione limitata di otto giorni tra $ 9.350 e $ 10.000.

Inoltre, l’indice di forza relativa del grafico giornaliero è sceso nel territorio ribassista inferiore a 50. Gli analisti vedono un forte supporto intorno a $ 9.100, che, se violato, inviterebbe una maggiore pressione di vendita.

Bitcoin, sta per arrivare la rivoluzione della Z Generation?

Bitcoin ha faticato a trovare supporto nel governo degli Stati Uniti. Con il presidente Donald Trump, insieme al segretario al Tesoro Steven Mnuchin, a guidare le critiche.

Ora, è stato rivelato che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha individuato scenari che prevedono una possibile ribellione della Z Generation che utilizza bitcoin per minare ed eludere “l’establishment”.

Nella simulazione di guerra del Pentagono, i giovani nati tra la metà degli anni ’90 e l’inizio del 2010 usano attacchi informatici per rubare denaro e convertirlo in bitcoin. Hanno rivelato i documenti pubblicati dal sito di notizie investigative The Intercept.

Perché Bitcoin è una silenziosa protesta contro i governi corrotti ovunque.

Definito Joint Land, Air and Sea Strategic Special Program (JLASS), il gioco di guerra è ambientato nel 2025 e “intende riflettere una rappresentazione plausibile delle principali tendenze e influenze nelle regioni del mondo”.

Lo scenario, che fa eco alle recenti proteste negli Stati Uniti e in tutto il mondo contro l’ingiustizia razziale, coinvolge alcuni membri della Gen Z, che si considerano “agenti del cambiamento sociale” e credono che il “sistema sia truccato” contro di loro. Dando inizio a un “globale una campagna informatica per esporre l’ingiustizia e la corruzione e per sostenerla fa ritenere utile “.

Il gruppo, chiamato Zbellion, incoraggia gli attacchi informatici contro organizzazioni che sostengono “l’establishment”. Incanalando denaro rubato in bitcoin per fare “piccole donazioni al di sotto della soglia” a “meritevoli destinatari” e membri di Zbellion.

Il programma, che secondo come riferito ha anche scatenato scenari che coinvolgono militanti islamisti ed estremisti anticapitalisti, è stato condotto da studenti e docenti dei college di guerra dei militari statunitensi, il campo di addestramento per potenziali generali e ammiragli.

Il bitcoin è stato sempre più adottato da Wall Street e dalle maggiori istituzioni finanziarie del mondo dalla sua esplosione dei prezzi nel 2017, ma rimane uno strumento per combattere il controllo del governo.

I documenti del gioco di guerra del Pentagono sono stati rivelati dopo che il rappresentante repubblicano della Florida Matt Gaetz, ha chiesto al governo di “congelare” il denaro dei manifestanti. Dopo che le proteste a livello nazionale sull’uccisione di George Floyd sono diventate violente questo mese.

“Uno degli strumenti più importanti nel toolkit autoritario è la capacità di congelare il finanziamento del legittimo dissenso politico”, ha detto Nathaniel Whittemore, consulente e stratega di bitcoin e criptovaluta.

“Separando l’infrastruttura di denaro dall’infrastruttura del potere statale, il bitcoin lo rende molto più difficile per questo tipo di confisca motivata politicamente”.

Bitcoin ha visto un aumento di interesse negli ultimi mesi a causa della pandemia di coronavirus e livelli mai visti prima di prestiti pubblici.

“Sulla scia dell’azione senza precedenti della banca centrale intorno alla crisi di Covid-19, sembrava che la narrativa più rilevante del bitcoin nel 2020 fosse una copertura contro l’inflazione”, ha detto Whittemore.

“Sembra, tuttavia, che la sua capacità di resistenza alla censura potrebbe essere altrettanto rilevante.”

