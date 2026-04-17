Bitcoin rally a $77.000: gli afflussi sugli exchange segnalano possibili vendite?

Bitcoin verso i 77.000 dollari su Coinbase, il livello più alto da inizio febbrai. Bene anche gli indici con l’S&P 500 a nuovi record storici, che sembrava poter trascinare anche le criptovalute verso un vero breakout. Poi sono arrivati i dati on-chain, e l’entusiasmo si è sgonfiato rapidamente.

CryptoQuant ha rilevato un’impennata senza precedenti negli afflussi di Bitcoin sugli exchange, e l’interpretazione è stata una sola: chi aveva comprato sta iniziando a portare le monete sulle piattaforme per venderle.

Non è panico, per adesso. Ma è un segnale da monitorare, soprattutto perché ricorda da vicino la dinamica di gennaio 2026, quando un rally simile si è concluso con una correzione del prezzo.

11.000 Bitcoin in un’ora: il massimo da Dicembre

Il numero che ha fatto scattare i campanelli d’allarme di CryptoQuant è semplice quanto eloquente: 11.000 BTC depositati sugli exchange in un’unica ora, il flusso orario più alto registrato dal dicembre 2025.

Non si tratta di piccoli holder che spostano qualche frazione di Bitcoin: il 63% di quel volume viene da grandi entità, wallet con saldi importanti che si stavano preparando a distribuire le loro monete sul mercato.

Oggi però BTC sembra voler superare davvero quel livello di resisteza.

Anche la dimensione media dei depositi ha raccontato qualcosa: 2,25 BTC per transazione, il valore più alto da luglio 2024.

Il paragone con gennaio 2026 è quasi automatico: in quel caso, i depositi medi erano arrivati a 2 BTC prima che il prezzo crollasse da 100.000 a circa 60.000 dollari.

Attenzione quindi ad una possibile pressione in vendita.

Il muro da supeare: $76.800 per il prezzo di BTC

C’è un numero specifico che gli analisti tengono d’occhio: 76.800 dollari. È il prezzo realizzato aggregato dei detentori a breve termine, in sostanza, il costo medio di chi ha comprato Bitcoin negli ultimi sei mesi.

Quando il prezzo di mercato si avvicina a quel valore, i detentori si trovano vicino al pareggio. E quando si è vicini al pareggio, la tentazione di vendere è fortissima, soprattutto in un mercato ancora incerto.

La stessa dinamica, se vogliamo, aveva bloccato il recupero di gennaio 2026: il prezzo aveva rimbalzato fino al suo prezzo realizzato dell’epoca, poi aveva invertito la rotta in modo brusco.

I profitti realizzati giornalieri si attestano ora intorno ai 500 milioni di dollari, ancora lontani dalla soglia di 1 miliardo che storicamente anticipa i massimi locali. Ma la traiettoria è quella.

Il supporto identificato dagli analisti si trova invece a 67.600 dollari. Tra questi due estremi, ovvero 76.800$ di resistenza e 67.600$ di supporto, si giocherà probabilmente il destino del prezzo Bitcoin nelle prossime settimane.

Borse ai Massimi, Bitcoin Arranca: undivario cheracconta tutto

Il contesto macroeconomico in questi giorni è stranamente favorevole, almeno per i mercati tradizionali.

La tregua di due settimane tra USA e Iran ha abbassato i costi energetici (il greggio Brent scambia intorno ai 98 dollari), alleggerito la pressione sull’inflazione e dato fiato ai mercati azionari. L’S&P 500 ha toccato 7.022,95 punti, il Nasdaq 24.016,02: nuovi record storici. Il dollaro è scivolato ai minimi da sei settimane.

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Bitcoin ha beneficiato di questa ondata di ottimismo, rimbalzando dai minimi di periodo verso la soglia dei 76.000 dollari.

E ora sembra voler proseguire verso i 78.000$. Ma gli investitori cripto guardano con sospetto a un rally costruito su una tregua geopolitica temporanea, con la scadenza del 22 aprile che incombe.

Morgan Stanley MSBT: 103 Milioni in sei giorni

Sul fronte istituzionale, però, qualcosa di interessante sta succedendo. Gli ETF spot Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato 186,1 milioni di dollari di afflussi netti in una singola sessione.

BlackRock IBIT ha dominato con 291,9 milioni di dollari, confermando la sua posizione di leader assoluto con oltre 55 miliardi di dollari in gestione. Fidelity, ARK e Grayscale hanno invece registrato deflussi.

La vera novità è il Morgan Stanley Bitcoin Trust, il primo ETF Bitcoin lanciato da una grande banca americana. Con una TER annuo dello 0,14%, il più basso del mercato, MSBT ha attirato 103 milioni di dollari in appena sei giorni di trading, superando il WisdomTree Bitcoin Fund.

Il 16 aprile ha assorbito altri 19,3 milioni. Morgan Stanley può indirizzare i propri consulenti finanziari verso il prodotto: se questa pipeline si apre davvero, MSBT potrebbe diventare un concorrente serio per IBIT nei prossimi trimestri.

Sopratutto se il mercato dovesse ripartire con forza, cosa che ci auguriamo tutti.

Conclusioni: rally fragile ma….

Il rimbalzo di Bitcoin verso i 77.000 dollari racconta una storia di mercato ancora incerto.

Da una parte la domanda istituzionale che c’è, la distensione geopolitica aiuta, e i profitti realizzati non hanno ancora raggiunto livelli allarmanti.

Ma gli afflussi on-chain sugli exchange sono un segnale concreto che la distribuzione è in atto. I dati di Coingecko parlano di un -39% nel primo trimestre del 2026, un dato pesante.

Prima di un eventuale breakout sopra gli 80.000 dollari, Bitcoin dovrà dimostrare di poter tenere il supporto a 67.600 senza cedere.

Il 22 aprile sarà un banco di prova importante. Puoi seguire il nostro Calendario Economico qui, per rimanere aggiornato.