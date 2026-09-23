Bitcoin punta a $90.000: la short squeeze da $449 milioni ribalta le posizioni e spinge BTC ai massimi da otto mesi

Bitcoin verso i 90.000$ dopo short squeeze da 449 milioni: massimi da 8 mesi, ma ETF spot chiudono la peggior settimana in 3 anni.

Bitcoin ha superato stabilmente gli 86.000$ chiudendo anche ieri sera sopra questo target, dei livelli che non si vedevano da gennaio. Il rialzo del 5,8% nelle 24 ore non è arrivato dagli ETF o da un grande annuncio istituzionale. È arrivato come sempre dalle liquidazioni.

Circa 448,96 milioni di posizioni short chiuse nell’arco della giornata, su 503,18 milioni totali di liquidazioni nel comparto crypto. Gli shortisti sono stati insomma puniti.

Il meccanismo della short squeeze è noto. Il prezzo sale, chi è short viene chiamato a margine, compra per chiudere la perdita, e quella pressione di acquisto spinge il prezzo ancora più su, che a sua volta manda in margin call la posizione successiva.

E si innesca un ciclo. Ieri si si è chiuso nell’arco di poche ore, con l’epicentro nella fascia 83.000 $ – 86.000 $, una zona che Glassnode aveva già marcato settimane fa come “area di accelerazione” per la i tanti short accumulati.

Anche i dati economici hanno contribuito in parte. Il rendimento del decennale americano è scivolato sotto il 5%, il petrolio WTI è sceso vicino ai 92 dollari al barile, l’S&P 500 ha chiuso a +1,49%, il Nasdaq ai massimi storici. Le azioni legate al settore crypto, come Coinbase, Strategy, Robinhood hanno seguito a tuota.

Il vero obiettivo ora è quello dei 90.000$ e dista appena il 4,6% dai prezzi attuali.

La mappa delle liquidazioni

Il momento peggiore per i ribassisti è stato tra le 13:30 e le 14:30 di lunedì. In quell’ora le chiusure forzate si sono concentrate, con la singola più grande vicina agli 11,3 milioni di dollari. Ecco la distribuzion per exchange che abbiamo riassunto anche in questo grafico

Binance: 165,6 milioni

Hyperliquid: 106,7 milioni

Bybit: 67,6 milioni

HTX: 66,3 milioni

Liquidazioni short Bitcoin per exchange nella giornata del 21 settembre 2026.

Quello che sorprende è l’open interest. Nnonostante le liquidazioni, i futures aperti su Bitcoin sono cresciuti del 7,59% fino a $156 miliardi. I nuovi trader hanno rimpiazzato gli short aprendo posizioni a prezzi più alti. Pressione speculativa in rialzo.

ETF spot: la settimana peggiore in tre anni

I flussi settimanali sugli ETF spot Bitcoin mostrano qualcosa di netto. Il saldo della settimana? Circa 6,2 milioni di dollari. Il peggior risultato in 141 settimane consecutive di trading per questi strumenti.

Martedì 15 settembre erano usciti circa 450 milioni, e venerdì 19 settembre ne erano rientrati altrettanti 433 milioni,con Fidelity FBTC a 310,7 milioni e BlackRock IBIT a 108,4 milioni.

Qui vedi la nostra dashboard con i dati gli ETF Spot con afflussi e deflussi.

La conclusione pratica: il rally di questa settimana non lo hanno costruito gli istituzionali tramite ETF. Lo hanno costruito i trader short costretti a comprare. Sono due motori molto diversi, con implicazioni diverse sulla tenuta nel tempo.

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I livelli da tenere d’occhio

90.000 $ è l’obiettivo di breve, ma la zona di supporto più importante è 82.000 $ – 83.000 $. Se Bitcoin tiene questa fascia in un’eventuale correzione, la struttura rialzista rimane intatta. Se la cede, il discorso cambia.

Vediamo il grafico giornaliero del prezzo di BTC per capirci di più:

Altre zone di supporto da monitorare sono i 70.500 $, e in caso di correzione più profonda i 67.600 $. Per ora sembra essere uno scenario distante dalla struttura attuale di mercato.

Bitcoin è adesso alla prova dei 90.000 dollari. La conferenza dello US Treasury Market con il presidente della Fed di New York John Williams, in programma nei prossimi giorni, sarà un primo test. Se il tono sarà accomodante, il rally può continuare. Se no, la fascia 82.000-83.000 potrebbe essere un range a cui fare attenzione.