Bitcoin precipita sotto i 59.000 dollari: deflussi e ETF panico sui derivati

BIitcoin è sceso a 58.100 dollari. il prezzo più basso da settembre 2024. Cosa aspettarsi?

Bitcoin crolla ancora. Oggi il prezzo è sceso fino 58.100 dollari, il più basso da settembre 2024. Ha poi recuperato verso i 59.700, ma il rimbalzo non ha convinto nessuno. Gli ETF spot statunitensi hanno perso 696,3 milioni in una sola giornata, il dato peggiore dall’inizio di giugno. Le liquidazioni sulle posizioni long hanno superato il miliardo nelle ultime 24 ore.

Questa non è una giornata nera isolata. È il risultato di sette settimane consecutive di deflussi dagli ETF Bitcoin, con 3,61 miliardi usciti solo a giugno e 4,6 miliardi dall’inizio dell’anno. Il patrimonio complessivo dei fondi spot è passato da 169,5 miliardi di ottobre 2025 a 72,6 miliardi. Meno 57%. Gli investitori istituzionali stanno uscendo, ormai è un dati innegabile.

Il contesto macro ha reso tutto più compesso. L’indice PCE di maggio segna +4,1% su base annua, con il core al 3,4%. La Federal Reserve non taglierà i tassi a breve. In Asia, venerdì mattina i mercati sono crollati: il Kospi sudcoreano ha perso l’8% facendo scattare il circuit breaker, il Nikkei 225 ha ceduto il 4,9%, l’Hang Seng il 2,3%.

Quando l’azionario tradizionale scende così, Bitcoin segue.

I numeri del crollo: ETF in fuga dal Bitcoin

I dati parlano chiaro. 696,3 milioni di dollari in uscite nette dai fondi spot USA. Il giorno prima, 469 milioni. In due giornate, più di 1,16 miliardi portati via.

La settimana chiude con 1,35 miliardi di deflussi, la settima consecutiva col segno meno. A giugno il totale raggiunge 3,61 miliardi. Il record peggiore resta quello di inizio mese: 3,4 miliardi in cinque giorni, mai visto dal lancio degli ETF spot nel gennaio 2024.

Deflussi netti giornalieri degli ETF Bitcoin spot statunitensi nell’ultima settimana di giugno 2026

Gli ETF detengono ora circa 1,24 milioni di BTC; 63.500 sono stati ritirati nell’ultimo mese. MicroStrategy ha frenato bruscamente: 3.600 BTC comprati a giugno, contro 25.000 a maggio e oltre 50.000 ad aprile. A inizio mese ha venduto 32 BTC. Trentadue. Per una società che ha costruito la propria storia sull’accumulo costante di Bitcoin, anche una cifra piccola così racconta qualcosa.

Ed il titolo STRC sta perdendo continuamente in Borsa allarmando tutti. Saylor potrebbe essere costretto a vendere davvero dotazioni pesanti di BTC?

STRC $74,57 USD -1,48% oggi Market Cap — Volume 6 M P/E Ratio — Variazione $1,12 Oggi -1,5% 3M -24,2% 1 Sett. -15,0% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Derivati sotto pressione: volatilità e short in crescita

Diamo un’occhiata al mercato dei derivati. L’open interest sui futures Bitcoin è salito a 778.000 BTC dai minimi recenti di 730.000. ma non perché stiano arrivando compratori. L’aumento viene dalle nuove posizioni short aperte durante il selloff di giovedì.

La volatilità implicita di Bitcoin (BVIV) ha raggiunto il 53%, dal 39% di dieci giorni fa. Per Ethereum il dato sale al 66%. Lo skew sulle opzioni a una settimana è al 30%: un premio consistente sulle put, che indica timori concreti di altri cali.

Tra i flussi istituzionali compaiono operazioni su put con strike a 53.000 dollari, scadenza 10 luglio. Qualcuno si sta coprendo per uno scenario in cui Bitcoin perde altre migliaia di dollari. Le liquidazioni hanno colpito soprattutto chi era long, con Ethereum che ha subito più chiusure forzate di Bitcoin nelle ultime 12 ore.

Il contesto macro: inflazione, tassi e la competizione con l’AI

Il PCE di maggio al 4,1% annuo, core al 3,4%, ha gelato chi sperava nel taglio dei tassi. I mercati considerano possibili nuovi rialzi nel 2026. Tassi alti penalizzano gli asset che non generano rendimento, e le criptovalute rientrano in pieno in questa categoria.

C’è anche un problema di competizione. Il responsabile degli asset digitali di BlackRock ha confermato che il boom dell’intelligenza artificiale sta dirottando capitali lontano da Bitcoin. I futures sul Nasdaq 100 e sull’S&P 500 hanno perso l’1% e lo 0,4%, ma il tech resta più attraente delle crypto per chi cerca rendimento a breve.

La volatilità resterà elevata finché non arriveranno catalizzatori più chiari. Ma per ora non si vedono.

Prossimi livelli di supporto e scenari possibili

Il rimbalzo da 58.100 a 59.700 dollari non cancella il problema. L’area tra 58.000 e 59.000 ha tenuto come supporto; se cede, il prossimo target tecnico è 54.000 dollari.

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STRC, il perpetual preferred stock di MicroStrategy (Strategy), è sceso a 75,69 dollari, il 26% sotto il valore nominale di 100 dollari, ai minimi storici. Quando il debito della società che più di tutte ha scommesso su Bitcoin perde terreno, il mercato registra il segnale.

Oggi scade un blocco di opzioni Bitcoin da 10,5 miliardi di dollari. Gli analisti di Bitfinex la definiscono una scadenza che potrebbe fare da “reset” per il mercato. Con la volatilità a questi livelli, movimenti bruschi in entrambe le direzioni sono possibili.

I dati on-chain mostrano che anche i detentori storici hanno iniziato a vendere. Deflussi ETF, vendite istituzionali, inflazione resistente, capitali che ruotano verso l’AI: per invertire questa rotta serve qualcosa di grosso. E al momento non c’è.