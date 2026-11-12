Bitcoin perde la media a 50 settimane e 200 giorni: che succede?

Bitcoin perde la media a 50 settimane e scende verso 71.000 $: da monitorare i supporti a 70.000 e 68.000 $, Fed ed ETF nei prossimi giorni.

Bitcoin continua a scendere ed apre stamattina attorno ai 73.000 dollari. Al momento in cui scriviamo il prezzo viaggia addirittura verso i 71.000 $.

Parliamo di un calo, che nel momento peggiore, è arrivato al 2,2%, con il prezzo in un range tra 72.900 $ e 73.400 $ nelle prime ore del mattino.. Il problema è dove avviene il movimento. Bitcoin è finito stabilmente sotto la media mobile semplice a 50 settimane, a 75.153 $, e ha così cancellato il segnale rialzista che a settembre aveva convinto parecchi analisti dell’arrivo di un nuovo ciclo positivo.

La cosa preoccupante è che ora sta perdendo anche la SMA a 200 giorni che abbiamo più volte segnalato come un livello importantissimo.

Stavolta la spinta arriva da Nvidia. Le azioni del gruppo dei chip perdono circa il 7% negli scambi che precedono l’apertura di Wall Street, dopo che il consiglio di amministrazione si preparava a rimuovere l’amministratore delegato Jensen Huang. In queste ore poi sono arrivate le dimissioni ufficiali del CEO.

Il nervosismo sul titolo simbolo del boom dell’intelligenza artificiale è passato ai future del Nasdaq-100, giù dello 0,6%, e da lì agli asset più rischiosi. Bitcoin non fa eccezione e in queste ore sembra essere diretto verso i 70.000$.

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Il caso Huang e la reazione dei mercati

Stamattina Bloomberg aveva anticipato la notizia delle dimissioni di Huang. Nvidia stava lavorando con una società esterna per trovare possibili successori di Huang. All’origine ci sono le notizie su due relazioni extraconiugali: una con una dirigente dell’azienda, raccontata dal New York Times, e una con una donna sospettata di lavorare per l’intelligence cinese. Domenica Huang si è scusato con i dipendenti e lo stesso giorno il consiglio ha aperto un’indagine indipendente, ma non è bastato

Dopo la chiusura di mercoledì il titolo è arrivato a perdere il 10% e nel pre-market cedeva circa il 7%. Ecco come sta andando in questo momento:

NVIDIA Andamento prezzo

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BTC si muove in modo coerente col NASDAQ e con i titoli tecnologici. Sulle piattaforme crypto aperte tutta la notte molti hanno alleggerito le posizioni, non solo s Bitcoin.

Ci sono poi altre motivazioni Diverse società nate come miner di Bitcoin oggi costruiscono infrastrutture per clienti dell’intelligenza artificiale. Anche Render, legato a una rete decentralizzata di processori grafici, lascia sul terreno circa 3,1%.

Facciamo attenzione però a questo cambio al vertice. Un sstituto chiaro di Huang al momento non c’è, e il mercato ha già prezzato la sua uscita per circa l’80%. Non sono da escludere quindi altri ribassi.

Bitcoin perde la media a 50 settimane

Sul grafico pesa soprattutto la media mobile semplice a 50 settimane, che Bitcoin ha perso in modo netto. A Settembre il prezzo l’aveva superata con decisione, e diversi analisti, tra cui molti analisti, ci avevano visto l’inizio di un nuovo mercato rialzista.

Purtroppo non sta andando così. Ecco alcuni dati chiave.

I livelli di Bitcoin indicati il 12 novembre 2026: prezzo, media a 50 settimane e soglie di Wintermute. Fonte: CoinDesk.

Abbiamo assistito quindi ad un tentativo breakout fallito, con i tori che stanno avendo la meglio in questo momento. Lo vediamo anche nel grafico di TradingView sui sotto:

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I prossimi livelli da monitorare sono quindi i 70.000 dollari che fanno da supporto psicologico e ancora più in basso i 68.000 vicini al massimo del ciclo precedente. Per cambiare rotta servirebbe, invece, un ritorno sopra 80.000 $ con volumi.

Derivati ed ETF ancora in uscita

Altri dati negativi sono l’open interest sui future su Bitcoin che è sceso del 2,9% in 24 ore e Bitcoin è stata la criptovaluta con più liquidazioni, 62,9 milioni $.

Lo skew delle opzioni a una settimana, cioè quanto costano le put rispetto alle call, è salito a circa l’11%. Su Deribit, infatti, la put con strike 60.000 $ è ormai il terzo contratto più popolare, segno di un mercato che crede poco ad un bull market nel breve periodo.

Per il momento la pressione di vendita si concentra sui derivati mentre il mercato spot tutto sommato regge, segno che i trader stanno riducendo la leva.

Anche la domanda istituzionale è in territorio negativo. Ieri gli ETF spot su Bitcoin hanno avuto deflussi netti per 299,9 milioni $, il quinto giorno di fila in rosso secondo i dati SoSoValue riportati anche nel nostro osservatorio ETF.

Attenzione anche ai dati macro. L’indice del dollaro ha superato per un momento quota 103, il livello più alto da marzo 2025, e con un dollaro forte Bitcoin e le criptovalute soffrono.

La Federal Reserve si riunisce l’8 e il 9 dicembre e il CME FedWatch assegna circa il 90% di probabilità a un rialzo dei tassi. Puoi seguire questi eventi nel calendario economico. I prossimi test, saranno i commenti della Fed e il dato sui prezzi alla produzione statunitensi in arrivo venerdì.

Poi c’è la questione Strategy. MSCI ha confermato che la società, la più grande Treasury company di Bitcoin, uscirà dai suoi indici azionari globali dopo la chiusura del 30 novembre. Nel pre-market le azioni Strategy hanno perso circa il 4%.

E poi il caso Nvidia che dovrà prendere una nuova direzione dopo le dimissioni di Jensen Huang. Nelle prossime settimae forse onviene guardare Nvidia quasi quanto il grafico di Bitcoin.