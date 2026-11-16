Bitcoin resta sotto pressione a 64.700$: su Deribit la put a 60.000$ supera la call a 100.000$. Analisi di opzioni, volatilità e liquidazioni. Occhi ai 60.000$.

Bitcoin comincia la settimana come l’aveva finita e scende in zona 64.700 $. Ieri sera aveva toccato un livello pericoloso sotto i 62.000 $, il punto più basso degli ultimi mesi.

Eravamo partiti dalla narrativa di Uptober e ci ritroviamo, invece, un bilancio di Novembre che segna ormai un -17%, con sei settimane di fila chiuse in rosso.

Il segnale più curioso della giornata arriva però dalle opzioni. Su Deribit, la piattaforma dove si scambia la maggior parte dei derivati crypto, il contratto con più open interest non è più la call a 100.000 $, la classica scommessa sul rialzo. Al primo posto adesso c’è la put a 60.000 $, che guadagna se il prezzo scende sotto quella soglia.

A prima vista sembra che i trader si stiano coprendo in massa contro un crollo. Gli operatori istituzionali, però, invitano a non correre troppo.

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Perché il sorpasso della put conta meno di quanto sembra

Una put è un contratto che guadagna valore quando il sottostante scende, ed è per questo che si usa come una sorta di assicurazione contro i ribassi. Lo strike è il prezzo di riferimento: la put a 60.000 $ paga se Bitcoin finisce sotto quel livello. L’open interest, infine, è il valore di tutte le posizioni ancora aperte su quello strike.

Pesiamo correttamente questi dati. L’open interest racconta, semplicemente, quanto si è accumulato in mesi. Di quello che fanno i trader oggi dice poco.

Ad esempio durante il rialzo di agosto e settembre, quando Bitcoin è salito da circa 64.000 $ a oltre 85.000 $, gran parte dell’open interest si era spostata sulla call a 100.000 $. La call ha perso il primato soprattutto perché le scommesse al rialzo sono state chiuse. Una corsa in massa alle put, non c’è stata.

Open interest delle principali opzioni Bitcoin su Deribit, volatilità implicita e calo di novembre. Fonte: Deribit

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Il grande operatore che sposta le put verso il basso

Il flusso più grosso degli ultimi giorni viene da un solo operatore. Secondo Paradigm sta facendo il roll di una grande posizione in put, spostandola su strike sempre più bassi mentre il prezzo scende. A fine ottobre era sui 74.000 $, poi è passata a 72.000 $, a 68.000 $, a 65.000 $ e infine a 63.000 $. In due giorni Paradigm ha registrato oltre 1 miliardo $ di blocchi di put.

In pratica il trader chiude la put più alta e ne apre una nuova più in basso, inseguendo lo spot.La posizione grande resta appena sopra i 60.000 $, non proprio sullo strike tondo.

Poi ci sono le strategie miste. Venerdì un operatore ha comprato 750 BTC di put a 68.000 $ e ne ha venduti 500 BTC a 72.000 $, tutte in scadenza il 27 novembre. Si chiama put ratio backspread.

Una strategia che può guadagnare se BTC scende con forza, ma un calo qualsiasi non basta. La perdita massima a scadenza si trova intorno ai 68.000 $, con punti di pareggio a circa 62.380 $ e 70.650 $.

Volatilità implicita ai massimi da giugno e zona di liquidazioni

La domanda di opzioni si vede anche nella volatilità implicita. L’indice BVIV di Volmex, che misura la volatilità implicita a 30 giorni di Bitcoin, domenica ha toccato 57,13 punti, il livello più alto da giugno.

Una serie di notizie negative ha messo i trader sulla difensiva: dubbi sulla sicurezza degli exchange, incertezza legata all’intelligenza artificiale e un clima regolatorio più duro. Da allora l’indice è tornato a 44, segno che il panico si sta sgonfiando.

I 60.000 $ contano anche fuori dal mercato delle opzioni. Glassnode, ad esempio, ripeteva da settimane che tra 60.000 $ e 63.000 $ si

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concentra la fetta più grande di potenziali liquidazioni, e il calo del weekend ha portato il prezzo proprio nella parte alta di quella fascia.

Anche le azioni legate a Bitcoin soffrono. In pre market, Strategy perde l’8% e Strive il 9%. Il dollaro resta forte, con l’indice DXY sopra 103, e il rendimento del Treasury a 10 anni che supera il 5,1%.

Gli appuntamenti della settimana

Settimana densa di appuntamenti. Oggi parla il presidente della Fed Kevin Warsh. Domani ci son le vendite al dettaglio USA di Ottobre. Un dato più forte del previsto potrebbe dare fiato a chi si aspetta una politica monetaria più restrittiva. Sempre martedì Nvidia presenta i conti trimestrali e in Russia entrano in vigore le regole che permettono agli investitori retail di comprare bitcoin, ether e USDT entro limiti di acquisto.

Mercoledì la Fed pubblica, inoltre, i verbali della riunione di Ottobre, quella in cui i tassi sono rimasti fermi al 3,75%-4%. Giovedì 19 novembre poi Anthropic debutta sul Nasdaq, altro appuntamento da seguure.

E poi occhio al prezzo di BTC. er capire se la fascia tra 60.000 $ e 63.000 $ reggerà, nei prossimi giorni guarda i flussi degli ETF spot e il calendario.