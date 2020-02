Bitcoin Future funziona o solita truffa? Opinioni e come funziona

Negli ultimi tempi si sente spesso parlare di Bitcoin Future. Tutto questo a causa del successo di Bitcoin e delle criptovalute e dei guadagni che possono generare. Ovviamente l’effetto è anche quello di far emergere piattaforme non regolate che sono al limite della truffa.

In questa guida cerchiamo di capire cos’è Bitcoin Future e come funziona analizzando anche le opinioni e le recensioni di utenti ed addetti ai lavori.

Se ti stai ponendo queste ed altre domande, vuol dire che molto probabilmente sei incappato nella massiccia pubblicità che questa piattaforma ha messo in atto. Destando così la tua attenzione e la tua curiosità, soprattutto perché promette guadagni facili senza particolari sforzi. Il sogno di tutti insomma.

Ma è davvero così? Spesso ci siamo occupati di piattaforme di trading online che promettevano la medesima cosa. Aventi peraltro la magica parolina Bitcoin nel loro nome. Una sorta di specchietto per le allodole, per quanto cioè sperano di risolvere i propri problemi finanziari con pochi semplici click. E con un sistema magico che lavori per loro. Vi dico subito che ci sono, invece, piattaforme serie che non promettono facili guadagni come ad esempio Investous (clicca qui per visitare il sito) e che offrono guide e segnali per iniziare. Non a caso questo broker è utilizzato ogni giorno da milioni di clienti in tutto il mondo.

Migliori piattaforme per Bitcoin

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano. CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

66% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI

Bitcoin Future cos’è

Cos’è Bitcoin Future? Bitcoin Future è una piattaforma di trading automatizzata reputata essere una delle migliori per il trading di Bitcoin e altre criptovalute.

Sulla sua homepage, un video mostra un servizio della CNN dove diverse personalità sono state intervistate in diverse occasioni parlando di “Bitcoin: è il futuro del denaro?” Con una precisione dei segnali di trading del 99,4%, questo software dice di aver beneficiato molto i suoi membri.

Bitcoin Future come funziona

Come funziona Bitcoin Future? Stando sempre a quanto scritto sul sito, questa piattaforma di trading viene utilizzata per negoziare solo attività di criptovaluta e non ha alcuna connessione con altri mercati. Nel 2017, Bitcoin è passato dai $ 700 – $ 900 all’inizio dell’anno ad un record ATH di $ 20.000 l’anno scorso.

Questo software è stato presentato in case multimediali come CNN, TIME, Forbes e Financial Times. Anche la piattaforma web è protetta. Quindi, da tutte le indicazioni, Bitcoin Future è un software di trading valido per tutti.

Bitcoin Future si auto-definisce è un software fantastico, con un’interfaccia user-friendly e sicura, questo software è stato utilizzato fare profitti per i suoi numerosi utenti.

Dopo la registrazione, si viene indirizzati a un sito di broker di criptovalute, BEARS MARKETS (che dice di essere un broker con licenza) che aiuta l’utente nel trading. Dopo di che viene richiesto di versare un deposito.

Questo deposito doveva essere depositato in Bitcoin con il suo equivalente in dollari dedotto dal conto bancario. Tutti questi processi dovrebbero, stando sempre a quanto afferma il sito, andare avanti senza intoppi. Così come il trading.

Bitcoin Future quanto fa guadagnare

Quanto fa guadagnare Bitcoin Future? Durante questo periodo, molti utenti di Bitcoin Future hanno beneficiato immensamente di molti facendo fino a $ 2.100 al giorno. Lavorando in collaborazione con broker di Cryptocurrency autorizzati, Bitcoin Future richiede un deposito minimo di $ 250 per i suoi membri di fare trading.

Tra le testimonianze, come mostrato sul suo sito web, si legge di un certo Mark K. di Manchester che ha fatto $ 10.000 utilizzando Bitcoin Future in 47 giorni. Un altro trader, Jennifer A. di Londra, ha un’esperienza simile avendo guadagnato oltre $ 7.000.

Bitcoin Future app come funziona

Bitcoin Future pare abbia anche una app per smartphone e tablet. Come accennato in precedenza, l’App Bitcoin Future è una piattaforma di trading automatizzata. Questo software non richiede la partecipazione dell’utente nel trading come fa tutto il lavoro stesso, vale a dire segnali di trading, acquisto e vendita, ecc.

L’unica cosa necessaria al trader è di rendere l’impostazione necessaria all’interfaccia di trading come stop perdite, volume degli scambi, il numero massimo di scambi al giorno ecc. Questa app, proseguono nella loro descrizione, realizza un profitto per il suo utente studiando accuratamente il mercato prima di dare qualsiasi segnale di trading.

E con i segnali di trading, cerca un buon punto di ingresso ed esce dal commercio a un prezzo più alto per coprire il profitto. Con un saldo minimo di $ 250, l’utente può guadagnare oltre $ 1000 al giorno.

Infine, per spingere a provare e a stuzzicare la curiosità e la brama di guadagno degli utenti, dicono che avere un account rende (ovviamente) più facile sapere come funziona questo sistema.

Bitcoin Future è una truffa?

Dopo aver riportato come funziona (si fa per dire) e quanto si guadagna con Bitcoin Future, veniamo alla domanda fatidica: Bitcoin Future è una truffa? Non possiamo dirlo con certezza, in quanto manca una sentenza passata in giudicato. Ma tutto lascia presagire di sì.

I guadagni giornalieri che promette sono assurdi e inverosimili. Visto che, chi opera nella legalità e tramite CFD, rischia perdite fino all’89%. Figuriamoci quindi farlo tramite queste piattaforme.

Inoltre, come avviene sempre quando c’è puzza di truffa, non viene spiegato bene come funziona la prodigiosa piattaforma. Viene solo detto di mettere dei soldi sul conto (anche in questo caso i fatidici $ 250) e di registrarsi. Per poi attendere i risultati. Ossia migliaia di euro al giorno.

Meglio restare lontani da questi finti paesi dei balocchi.

Attenzione, non stiamo dicendo che il Bitcoin sia una truffa in sé. Lo diventa quando si fa trading con piattaforme truffaldine come questa.

Bitcoin Future opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni su Bitcoin Future? Quali sono le recensioni su Bitcoin Future? Anche qui occorre distinguere finzione e realtà. La prima vede tante recensioni positive di gente che ha vinto tanti soldi al giorno con questo sistema. Nonché personaggi famosi che ne parlano bene. Su tutti, il solito Bill Gates, sovente tirato in ballo in questi casi.

Poi però, girando meglio sul web, vediamo che c’è tanta gente che ha perso i propri soldi. E non è più riuscita ad entrarne in possesso.

Bitcoin Future alternative

Quali sono le alternative a Bitcoin Future? Per fare trading su Bitcoin, suggeriamo di affidarvi a ben altre piattaforme regolamentate. Di seguito ve ne suggeriamo qualcuna:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano. Social trading, copy trading

66% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI CFD su Forex, Azioni, Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Forex, azioni, criptovalute Webinar ed ebook ISCRIVITI

Responsabilità: L'autore dell'articolo pubblicato su webeconomia.it esprime le sue libere opinioni in merito alle analisi in oggetto. Dichiara che tutte le considerazioni fatte all'interno del post e le eventuali altre analisi sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e raccomandazioni di investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di invstimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali. L'Utente, quindi, solleva lo staff di webeconomia.it e i suoi autori dalla responsabilità di qualunque perdita o danno subito legato ad attività di investimento che scaturisce dalla consultazione dei dati contenuti nel sito.