Bitcoin Evolution è una truffa? [Opinioni e recensioni 2020]

Bitcoin Evolution cos’è? Come funziona Bitcoin Evolution?

Se ti stai ponendo queste ed altre domande, allora avrai incrociato una delle tante pubblicità messe in campo da Bitcoin Evolution per attirare carne fresca. Utenti che devono iscriversi al sistema.

Troppe volte abbiamo recensito piattaforme del genere che hanno promesso guadagni facili ed immediati. Di trasformarti nel Flavio Briatore o Bill Gates della situazione, per poi scoprire amaramente che non solo non hai guadagnato nulla, ma non puoi neanche avere un rimborso di quanto hai investito. Del resto, il nome già da adito a più di un sospetto. Visto che prevede la solita parolina magica per attirare nuovi clienti: Bitcoin.

La regina delle criptovalute che nel corso del 2017 ha sfiorato i 20mila dollari di valore. Illudendo così la massa che le criptovalute facessero fare soldi facili tramite app per smartphone o tablet. E li sottraessero dai guai finanziari.

E’ anche il caso di Bitcoin Evolution? Scopriamolo di seguito. Partendo, per dovere di cronaca, da ciò che dice di essere e promette di fare.

Ad esempio le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo di Bitcoin. Ad esempio ForexTB (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori criptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Bitcoin Evolution cos’è

Cos’è Bitcoin Evolution? Bitcoin Evolution si presenta come uno dei migliori software di trading automatizzato che può essere utilizzato da tutti per far crescere il proprio reddito passivo costantemente.

Il software dice di avere un’accuratezza stimata del 99,4% (dire il 100% forse sarebbe stato poco credibile). Pare che sia stato inventato e sviluppato da un team di ingegneri del software che ha lavorato a stretto contatto con esperti trader di criptovaluta per garantire che le funzionalità della piattaforma di trading automatizzata fossero perfette per tutti gli utenti.

Il sistema funziona con robot intelligenti che analizzano i mercati e commerciano per conto dell’utente. Il software intelligente può eseguire centinaia di operazioni in pochi minuti, rendendolo molto meglio dei processi di trading manuale.

La piattaforma si presenta come un modo che offre a tutti di partecipare e iniziare a guadagnare entrate passive dal trading di Bitcoin senza sottoporsi a vaste negoziazioni o frequentare lezioni online per ottenere la certificazione di trading.

Il sistema di trading automatizzato utilizzato da Bitcoin Evolution è stato introdotto qualche tempo fa. Nell’auto-celebrarsi, dice poi che i trader hanno sfruttato il software di trading automatico per diventare milionari durante la notte.

Nella presentazione si dice anche che sulla piattaforma sia facile realizzare un profitto con i sistemi di trading automatizzati, con la possibilità di scambiare un’altra criptovaluta oltre al Bitcoin riportato nel nome. Ovvero tutte le principali: Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, Dash, Bitcoin Cash, con valute FIAT come USD, EUR, CAD, CHF e NZD.

Bitcoin Evolution: le domande frequenti

Prima di conoscere a fondo come funziona la truffa di Bitcoin Evolution cerchiamo di rispondere ad alcune domande frequenti:

Che cos’è Bitcoin ? E’ uno dei classici sistemi truffa costruiti su robot automatici che promettono di guadagnare sfruttando la popolarità di Bitcoin. E’ una truffa statene alla larga Come fare a recuperare soldi se truffati da Bitcoin Evolution? Se la vostra banca lo permette provate il meccanismo del cash back se presente. Ad ogni modo spesso è difficile recuperare soldi se si incappa in queste truffe. Vi raccomandiamo sempre di usare piattaforme regolamentate come possono essere eToro (clicca qui per maggiori informazioni) o Plus500 (clicca qui per maggiori informazioni), sono legali e non danno problemi se volete investire in criptovalute. Il Bitcoin è una truffa? Il bitcoin è una criptovaluta seria e non è una truffa. Ci sono però molti sistemi truffaldini come Bitcoin Evolution ed altri che sfruttano la popolarità di questa criptovaluta creando sistemi automatici che non promettono quello che fanno.

Bitcoin Evolution come funziona

Come funziona Bitcoin Evolution? Bitcoin Evolution è disponibile in oltre 150 paesi.

Esaminando il modo in cui funziona si scopre che il software sia stato in grado di analizzare e ordinare rapidamente enormi volumi di dati dal mercato delle criptovalute per eseguire operazioni automatizzate per tutti gli utenti.

Il deposito minimo è di $ 250 (la solita cifra richiesta da queste piattaforme “prodigiose”) e diventa ben presto un profitto. Il sistema si presenta poi come veloce, visto che afferma che sia veloce configurare il proprio account in pochi minuti e ad attivare la funzionalità di trading automatico.

Bitcoin Evolution è in grado di scansionare il mercato, analizzare molti dati ed eseguire operazioni per nostro conto. La funzione automatizzata pare essere l’opzione migliore per i trader nuovi ed esperti che desiderano iniziare a costruire un portafoglio di reddito passivo. Il sistema consente inoltre agli utenti di scambiare manualmente utilizzando metodi tradizionali. Quindi è una scelta tra trading automatizzato o manuale. Il trading automatizzato è conveniente e richiede solo pochi minuti di monitoraggio dopo aver attivato la funzionalità di trading live automatizzato.

Tipi di account su Bitcoin Evolution

Quali e quanti sono i tipi di account su Bitcoin Evolution? Testimonianze, forse di parte, affermano che per iscriversi a questa piattaforma di trading automatico bastino solo 3 minuti. Ci sono widget che possono essere utilizzati per trovare informazioni utili se qualcuno incontra problemi durante la creazione di un account.

Ci sono anche molte informazioni sul sito Web di Bitcoin Evolution per guidare tutti gli utenti che hanno bisogno di creare un account.

Se proprio volete provare questo Broker, ma ci sottraiamo da ogni responsabilità, occorre seguire i seguenti passi:

Passaggio 1: registrazione

Occorre inserire informazioni personali come nome completo, indirizzo e-mail e un numero di telefono. Successivamente, viene chiesto di creare una password sicura per il nostro nuovo account. Prima della creazione dell’account, dovevamo spuntare la casella per confermare l’accordo sui termini e le condizioni per l’utilizzo del software di trading automatico. Abbiamo anche verificato il livello di sicurezza sulla piattaforma per sapere come sono protette le informazioni degli utenti. Abbiamo osservato l’uso di un SSL (Secure Socket Layer) che crittografa tutte le informazioni immesse sul sistema e la corrispondenza tra il sistema e i client, rendendole inaccessibili al pubblico.

Passaggio 2: effettuare un deposito

Dopo aver creato un account, occorre effettuare un deposito per attivare la funzionalità di trading dal vivo sulla piattaforma. Si suggerisce di iniziare con $ 250. Le opzioni di pagamento visualizzate nella dashboard sono MasterCard, Visa, bonifico SEPA, PostPay, Skrill e Krarna. Non viene richiesto alcun addebito per il deposito ed è subito apparso sul conto.

Passaggio 3: Demo trading

Bitcoin Evolution offre una piattaforma di trading demo. È una replica del sistema reale e non occorre versare denaro reale. Il sistema di trading demo consente a tutti gli utenti di fare trading live senza rischiare denaro reale.

Passaggio 4: processo di negoziazione

Tutto ciò che occorre fare è attivare la funzione di trading automatico, impostare limiti di stop loss e monitorare il commercio del sistema per noi. Bitcoin Evolution, le testimonianze (FALSE) di Elon Musk, Gordon Ramsay e Peter Jones Come accade spesso quando si parla di queste piattaforme, non mancano le testimonianze di Vip. Occorre però capire se sono autentiche.

Solitamente no. Alcune celebrità sono state collegate all’utilizzo di Bitcoin Evolution: come Elon Musk, Gordon Ramsay, Peter Jones, Shark Tank e Dragon’s Den. Peter Jones è un famoso uomo d’affari britannico noto per i suoi investimenti nel settore della tecnologia. Abbiamo scoperto che non esiste alcuna affiliazione nota tra Peter Jones e Bitcoin Evolution, come suggerito da alcuni siti Web online. Siamo contenti di questo chiarimento perché informazioni false possono fuorviare il pubblico.

Ci sono anche affermazioni che Elon Musk, l’imprenditore intelligente dietro il marchio Tesla, abbia investito in Bitcoin Evolution. Anche questa informazione è falsa; è un trucco da parte dei truffatori attirare erroneamente le persone a iscriversi ai loro programmi di affiliazione online. Gordon Ramsay è un celebre chef ma anche noto investitore. Tuttavia, non ha ancora confermato pubblicamente alcuna affiliazione con Bitcoin Evolution, il che significa che tutti i collegamenti tra Gordon Ramsay e la piattaforma sono falsi. Spesso, nella versione italiana, a queste piattaforme sono collegati personaggi molto amati dal pubblico giovane e meno giovane. Un must è Flavio Briatore, che si sarebbe arricchito tramite la piattaforma di turno. O cantanti come Jovanotti e Vasco Rossi, talvolta la show woman Barbara D’Urso e così via. Non manca poi Bill Gates, fondatore di Microsoft e noto filantropo.

Bitcoin Evolution truffa?

Veniamo alla domanda fatidica: Bitcoin Evolution è una truffa? Sebbene non ci sia ancora una sentenza passata in giudicato, né una Delibera per opera della Consob, ci sono tutte le premesse che sia così.

La piattaforma non ha alcuna licenza, promette percentuali di guadagno inverosimili, utilizza false testimonianze per farsi pubblicità.

Il sistema Bitcoin Evolution somiglia fin troppo ad altre truffe acclarate come Bitcoin Code, Bitcoin Millionaire e Bitcoin Revolution. Che gli somigliano non solo di nome, ma anche per come hanno fregato la gente.

Bitcoin Evolution opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni su Bitcoin Evolution? Quali sono le recensioni su Bitcoin Evolution? Bisogna sempre dividere quelle prezzolate dal sito stesso per parlarne bene o quelle degli utenti che vi hanno una affiliazione e quindi premono affinché vi iscriviate, e quelle reali che parlano di truffa subita, impossibilità di recuperare soldi, denunce inutili e via dicendo.

Come fare trading di Bitcoin seriamente con eToro

Un’alternativa sicuramente valida per fare trading in tutta sicurezza di Bitcoin è eToro (clicca qui per aprire un account gratuito).

Non a caso, al momento della scrittura sono quasi undici milioni gli utenti iscritti. Etoro offre molti servizi, sebbene si distingua per 3 in particolare. Il Social trading, una sorta di forum dove i trader iscritti possono confrontarsi e darsi dei suggerimenti a vicenda. Come se fosse un comune Forum sul trading.

Il Copy trading, permette agli utenti neofiti di copiare quelli più esperti. Chiamati sulla piattaforma Popular trader. In questo modo, possono imparare. Anche i trader esperti copiati ci guadagnano a loro volta mediante una percentuale. Infine, il Copyportfolios, la possibilità di copiare un intero paniere di asset gestito da algoritmi automatici. Ma c’è sempre comunque la supervisione di tecnici “umani”.

Per saperne di più sulla piattaforma di eToro clicca qui.

Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.



Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria. 75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.



Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.

Come fare trading seriamente con ForexTB

Un altro Broker che ci permettiamo di suggerirvi per la serietà e i servizi che lo contraddistinguono è ForexTB (clicca qui per aprire un conto gratuito). A sua volta questo Broker si distingue per 2 servizi.

Il primo sono i segnali di trading, suggerimenti che gli esperti inviano a chi ne fa richiesta tramite sms, email o telefonate, per dirgli quando è il momento giusto di prendere posizione. Sebbene i segnali di trading siano un servizio offerto da molti Broker, quelli di ForexTB si distinguono per il fatto che siano inviati da una società leader nel settore come Trading Central. A cui fa affidamento un altro Broker affidabile: Avatrade. Non a caso, Trading Central ha 3 sedi: Parigi, New York e Hong Kong.

Per ricevere gratuitamente i segnali visita questa pagina.

Altro servizio molto interessante di ForexTB sono gli eBook (puoi scaricare quelli gratuiti da qui) interattivi, chiamati così in quanto, rispetto ai tradizionali, possono essere gestiti sul sito stesso in maniera coinvolgente.

Quindi non ci si limita alla solita lettura. Un po’, per intenderci, come i libri per bambini.

Per avere ulteriori informazioni su ForexTB clicca qui e vai sul sito ufficiale.