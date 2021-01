Bitcoin Era, truffa o fa guadagnare davvero: recensioni e opinioni

In questa guida parliamo di Bitcoin Era. Si tratta del solito sistema che promette guadagni facili o è qualcosa di diverso?

Di tanto in tanto ci troviamo a fare i conti con qualche piattaforma per il trading online che promette facili guadagni a chi si iscrive. Affermando, attraverso sfavillanti pubblicità a mezzo banner e spam mail, di possedere un software unico ed esclusivo.

In genere queste piattaforme utilizzano termini accattivanti nel loro nome, che rievocano guadagni facili e, soprattutto, le criptovalute. L’asset del momento. Proliferando soprattutto da quando il Bitcoin ha raggiunto cifre incredibili nel corso del 2017. Arrivando a sfiorare i 20mila dollari a fine anno.

Peccato però che la realtà sia un’altra. E queste piattaforme siano solo fasulle. E per di più abbiano pure la propria sede in Paradisi fiscali. Pertanto, sarà molto difficile ottenere indietro i propri soldi. Sebbene noi raccomandiamo sempre di denunciare questi mascalzoni alle autorità competenti.

Anche Bitcoin Era dice di avere un software per il trading automatico miracoloso. Inoltre, il nome rievoca la Regina delle criptovalute e un’età dell’Oro fondata su di essa. Insomma, i crismi per una truffa ci sono tutti. Ma prima di fare un processo alle intenzioni, passiamo al setaccio questa piattaforma. Vedremo, per completezza, perché conviene invece usare piattaforme regolamentate e autorizzate invece di queste “mezze truffe”.



Attualmente la soluzione migliore per fare trading online è quella di utilizzare il broker eToro.

Bitcoin Era cos’è

Bitcoin Era è un software pubblicizzato come un club esclusivo riservato ai nuovi Bitcoin Millionaires che offre ai suoi membri l’accesso a un’app di trading automatizzata segreta che ha un livello di precisione del 99,4%.

Tuttavia, quando si guarda il video pubblicitario di Bitcoin Era, si intuisce immediatamente che qualcosa non va. Le parole “no banche, niente tasse, niente inflazione” sanno di già sentito.

Le truffe clonate o copiate stanno diventando estremamente diffuse per una serie di motivi, e Bitcoin Era non fa eccezione. I clienti che si registrano per questa piattaforma di trading fraudolenta e il programma di conferma rapida del buy-in saranno soggetti a una raffica di telefonate da rappresentanti di vendita dalla dubbia morale e dai secondi fini.

Probabilmente, gli autori che hanno orchestrato questo ultimo (purtroppo solo in ordine di tempo, perché ne arriveranno altri ancora) stratagemma sono avidi intermediari offshore e affiliati di marketing che non risparmieranno sforzi nel tentativo di adescare e frodare ignari vittime alla ricerca di una vera e propria app di trading. Che li sottragga dai loro guai giudiziari.

Bitcoin Era come funziona

Come funziona Bitcoin Era? Bitcoin Era è pubblicizzato come un gruppo esclusivo riservato ai nuovi Bitcoin Millionaires. C’è anche menzione di un’app di trading con un livello di precisione del 99,4%. Dicono che batte la concorrenza perché è più veloce e rimane “avanti rispetto ai mercati di 0,01 secondi”.

Peccato che, come al solito, non venga fatto menzione su come precisamente lavori questo software e riesca ad essere così incredibilmente infallibile.

Il software di Bitcoin Era vanta l’accesso a un’app “laser-precisa” che offre un incredibile livello di precisione del 99,4% e genera denaro per te con il pilota automatico (un robot crittografico).

In realtà, l’unico club esclusivo a cui sei invitato a partecipare è un club perdente progettato da professionisti della truffa per strapparti e rubare i tuoi soldi. L’intera sezione testimonial è forgiata e copiata ancora una volta da truffatori che sono pure pigri e poco propensi a lavorare.

Sembra che ci sia un’agenzia pubblicitaria particolarmente sgradevole che si è aggrappata a questa ultima offerta e sta vendendo questa truffa sui motori di ricerca e su Facebook usando pubblicità altamente ingannevoli che potrebbero persino ingannare un uomo d’affari esperto.

Probabilmente anche Bitcoin Era si diffonderà come un virus online e verrà raccolto da vari siti Web di recensioni fasulle che lo approveranno fino a quando riceveranno le loro commissioni di affiliazione. Bitcoin Era non è il tuo biglietto per una vita di lusso, e gli unici che vivono uno stile di vita da laptop sono gli scammer affiliati a questa truffa.

Bitcoin Era quanto fa guadagnare

Quanto fa guadagnare Bitcoin Era? Con il suo fantomatico sistema, la piattaforma sostiene di far guadagnare £ 979.98 al giorno. Che convertite in Euro sono poco più di mille euro al giorno. Senza far nulla. Il sogno di tutti.

Bitcoin Era è una truffa?

Sebbene non esista una sentenza passata in giudicato, le caratteristiche di una potenziale truffa ci sono tutte. Dalla pagina che promuove l’app Bitcoin Era è possibile vedere chiaramente che stanno cercando di convincerti che puoi davvero essere il “prossimo milionario”.

E proprio qui ci sono 9 siti duplicati che usano lo stesso tono di vendita e stanno cercando di venderti l’idea che tu stia diventare il prossimo milionario Bitcoin. Tecnicamente parlando la prima truffa che è venuta fuori è stata Bitcoin Trader, ma le truffe virali sono Crypto Revolt e Bitcoin Revolution.

Bitcoin Era utilizza la piattaforma Infinitrade, e ha un indirizzo commerciale registrato in Sofia, come noto capitale della Bulgaria. Proprio lo stesso filo conduttore di altre truffe come Bitcoin Future e Bitcoin Revolution.

I clienti che si iscrivono alla truffa di Bitcoin Era di solito ci sono arrivati tramite qualche tipo di articolo di notizie false che vedono mentre cercano “un modo semplice per fare trading online” o qualcosa di simile. Vari sono i Big che vengono utilizzati a loro insaputa: Conor McGregor, Gordon Ramsay, i membri dello Shark Tank, Dragon’s Den, Elon Musk e Sir Richard Branson. Tutti che diranno di essersi arricchiti tramite Bitcoin Era.

Immancabile poi la solita intervista a Bill Gates, che nella vita si è arricchito grazie alla sua genialità e alla sua capacità di battere sempre la concorrenza. O acquistandola o anticipandola nei tempi.

Bitcoin Era e Flavio Briatore

Tra i testimoni di Bitcoin Era troviamo anche Flavio Briatore. Orbene, il famoso ex team manager della Benetton, invidiato da molti per la sua vita agiata, non ha nulla a che fare con questa piattaforma. Probabilmente i suoi avvocati presenteranno denuncia appena si renderanno conto di quello che sta succedendo.

Bitcoin Era quanto costa

Quanto costa iscriversi a Bitcoin Era? I soliti 250 euro, ormai un Must per tutte le piattaforme del genere. Oltre alla cifre in sé, che quasi sicuramente perderete, invitiamo a non caricare questa cifra in quanto vi sarà chiesto di usare una carta.

Siete sicuri di volerla utilizzare per una piattaforma del genere? Rischierete pure degli addebiti involontari e che ve la prosciughino.

Bitcoin Era recensioni ed opinioni

Quali sono le recensioni su Bitcoin Era? Quali sono le opinioni su Bitcoin Era? Come sempre, esse sono divise tra quelle reali e quelle finte.

Le prime, parlano di truffa o presunta tale, e ne evidenziano i lati più oscuri. Proprio come abbiamo fatto noi. Le seconde, invece, ne esaltano le presunte doti ma in genere sono scritte da gente affiliata con la piattaforma. Troverete post finti con tanto di link di affiliazione che vi inviteranno ad iscrivervi. Proprio per guadagnarci a loro volta.

Come investire sul Bitcoin seriamente: ForexTB

Altra musica sicuramente con ForexTB. Un Broker affidabile e con tante licenze.

Quali sono i vantaggi di fare trading con ForexTB? Il fatto che offre strumenti formativi che permettano ai trader neofiti di formarsi al meglio. In primis, offre la possibilità di scaricare eBook, libri in formato digitale. Il tutto gratuitamente.

Una vera chicca però del Broker ForexTB sono i segnali di trading, poiché sono forniti dalla società specializzata Trading Central. Anche questi fruibili in maniera gratuita. Dietro di loro ci sono esperti “in carne ed ossa”, quindi, seppur molto raffinati, sono passibili di errore.

Tuttavia, proprio per questo sono credibili. Non certo come il Broker visto prima che parla di piattaforma automatica, ma di fatto è una truffa.

Non manca poi un Conto demo, prezioso strumento mediante il quale è possibile fare pratica quando si è inesperti di trading senza rischiare i propri soldi reali. Il conto demo mette infatti a disposizione un ambiente di lavoro uguale a quello reale, al fine di far abituare al trading reale. Ma usando un conto fatto di soldi virtuali.

Ironia della sorte, rispetto a Bitcoin Era, ForexTB richiede un deposito minimo di 100 euro. Mentre quella piattaforma ne chiede 250.

Ancora, ForexTB mette a disposizione l’apprezzatissima piattaforma MetaTrader 4 (MT4). Lanciata ormai 15 anni fa ma ancora largamente utilizzata e preferita, nonostante sia uscita anche da anni la quinta versione.

Il Broker ForexTB mette anche a disposizione una piattaforma propria, anche essa apprezzata e considerata dalle recensioni degli addetti ai lavori superiore alla media della concorrenza. Questo software mette a disposizione prezzi personalizzabili e trasparenti che facilitano il trading e l’esecuzione. Consente di creare grafici avanzati con un “wizard indicatore”, costruire una watch list semplicemente facendo clic sulla stella accanto a qualsiasi coppia di valute la quale apparirà in un elenco di favoriti. A disposizione anche opzioni di negoziazione stop-loss e take-profit che consentono la copertura.

Buona pure l’assistenza clienti, raggiungibile mediante chat online integrata sulla piattaforma ed un numero telefonico. L’assistenza telefonica è disponibile 5 giorni a settimana. Nel weekend però non sarete lasciati soli, in quanto un supporto automatizzato risponde a molte domande frequenti. Lo troverete sulla parte in basso a destra della maggior parte delle pagine del sito. Infine, c’è anche il classico elenco di domande più frequenti poste dagli utenti sul sito: le FAQ.

ForexTB gode della licenza CySEC, con sede a Cipro. Considerata la più importante a livello europeo.

ForexTB criptovalute disponibili

Sebbene non abbia nel proprio nome quello di una criptovaluta, come Bitcoin Era, questo Broker consente il trading di criptovalute mediante i CFD. Acronimo di Contract For Difference. Queste le criptovalute disponibili su questa piattaforma:

Bitcoin

Ethereum

Dash

Ethereum classic

Litecoin

Ripple

Bitcoin Cash

Insomma se si vuole investire seriamente sul Bitcoin bisogna lasciar perdere queste truffe e puntare su piattaforme come ForexTB o altre, ce ne sono veramente altre professionali e sopratutto regolamentate.