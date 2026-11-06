Bitcoin difende i 75.000 $: opzioni in scadenza per 2,64 miliardi $

Bitcoin arriva a venerdì 6 novembre intorno a 75.600 $, con un calo di circa il 6% in 24 ore e un minimo vicino a 75.200 $.

Bitcoin sta cercando di difendere con i denti il livello dei 75.000 $. Dopo il crollo dei mercati, BTC è arrivato a perdere circa il 6% in 24 ore e ha toccato un minimo di a 75.200 $.

Appena due giorni fa, spinta dall’esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il prezzo era tornato sopra 80.000 $. Il rimbalzo è durato poco (deat cat bounce). Cosa è successo nel mercato? Fondamentalmente c’è stato il crollo del Nasdaq e dei titoli tech, con Wall Street che ha venduto i titoli tecnologici e nella notte le borse asiatiche hanno fatto lo stesso.

Oggi fari accesi sui dati macro in arrivo. Dati che ti ricordo puoi trovare nel nostro calendario economico.

Alle 08:00 scadono su Deribit opzioni su Bitcoin per circa 2,64 miliardi $. Max pain a 79.000 $, cioè sopra il prezzo attuale. Alle 13:340 poi c’è il Bureau of Labor Statistics che pubblica il rapporto sull’occupazione di Ottobre. E’ un dato importante dopo che la Federal Reserve ha lasciato i tassi fermi tra il 3,75% e il 4%.

E poi c’è la questione ETF spot su Bitcoin. Fondi che hanno perso 430 milioni $ netti nella sola seduta di ieri 5 Novembre.

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I numeri del 5 novembre: dal rally post elettorale al minimo

Dopo la vittoria dei democratici sia alla Camera che al Senato, il Dow Jones ha guadagnato più di 1.500 punti e Bitcoin è tornato a 80.000 $. Nessuno si aspettava poi una reazione così drastcia.

Gli investitori hanno cominciato a ragionare sull’incertezza che pesa ancora sulle aziende tech, in particolare quelle che investono in intelligenza artificiale. C’è la questione costi fuori controllo che prima o poi deve essere affrontato. Si va verso possibili limiti ai data center e controlli più severi sul settore, cosa che ha portato a vendite generalizzate.

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Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo del 5,52%, una correzione importante. E sopratutto l’indice S&P 500 ha ceduto il 4,36%. Anche il Dow Jones si è rimangiato parte dei guadagni chiudendo a – 3,44%. Malissimo i semiconduttori con il Philadelphia Semiconductor Index che è crollato del 12,25%, Nvidia stessa del 9,26%. Per gli indici americani è il calo più violendo dall’Aprile 2025.

Indice Da inizio anno 12 mesi S&P 500 tramite l'ETF che lo replica ▲ +13,3% ▲ +11,8% Nasdaq-100 tramite l'ETF che lo replica ▲ +10,6% ▲ +6,7% Dow Jones tramite l'ETF che lo replica ▲ +13,0% ▲ +12,5% Fonti: indici: valore della quota del fondo che replica ciascun indice, pubblicato dall'emittente, in euro.

Quando settori correlati come i tecnologici vanno male, su Bitcoin scattano spesso le liquidazioni. Anche stavolta è andata così, circa 1,08 miliardi $ di liquidazioni in 24 ore, e l’88% del totale erano naturalmente posizioni long.

Asia in rosso, ma Bitcoin scende meno del Nasdaq

Nella notte le vendite si sono spostate in Asia. A Seoul il KOSPI è sceso sotto 5.000 punti per la prima volta da febbraio. Nelle prime contrattazioni SK Hynix ha perso l’11,71% e Samsung Electronics il 9,98%. A Tokyo il Nikkei 225 è entrato in bear market, con oltre il 20% perso dal massimo. Possiamo vederlo anche sul grafico.

Nikkei 225 Andamento prezzo

La cosa curiosa è che poche volte è capitato che quando Nasdaq perde più del 5% Bitcoin perde di meno. E’ successo solo un’altra volta nel 2020.

Anche su Twitter, molti analisti hanno segnalato anche il calo dell’ETF americano QQQ legato proprio al Nasdaq. Il calo di QQQ è stato di quasi il 6,5%. In Europa un prodotto simile è ad esempio Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF.

In questo caso Bitcoin ha perso circa il 5,3%. Lo possiamo vedere nel grafico giornaliero di BTC rispetto al dolaro.

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Quello che è successo non aggiunge nulla a ciò che era noto. Bitcoin resta legato ai titoli tecnologici.

La scadenza Deribit per le opzioni

Scadono inoltre opzioni su Bitcoin ed Ether per circa 2,86 miliardi $. La quota di opzioni su Bitcoin vale circa 2,64 miliardi $, con un rapporto put/call di 0,38 e max pain a 79.000 $. Quella di Ether vale molto meno, circa 224,5 milioni $, con rapporto put/call di 1,27 e max pain a 2.350 $.

Sul grafico vediamo che le call si concentrano sugli strike 82.000 $ e 85.000 $. Il max pain, per chi non lo sapesse, è il prezzo di regolamento a cui le opzioni in essere generano il valore intrinseco più basso. Sia chiaro che non è una previsione e nessuno obbliga il prezzo ad andarci. Il valore nozionale indica invece il valore dei contratti.

Quindi, con il prezzo sotto 76.000 $, gran parte delle call in scadenza è out of the money. Non risultano call a strike pari o inferiori a 75.000 $, quindi una chiusura sotto quella soglia andrebbe a favorire chi sta puntado al ribasso.

ETF in uscita: 430 milioni $ il 5 novembre

Gli ETF poi registrano dei dati strani. Il 5 novembre gli ETF spot su Bitcoin hanno perso quasi 430 milioni $ netti. Qui sotto vedi un grafico con gli ultimi dati. La cosa particolare è che con dati così negativi ci saremmo aspettati un crollo di BTC ancora maggiore. cosa che non si è verificata.

Flussi netti giornalieri degli ETF spot su Bitcoin quotati negli USA dal 30 ottobre al 5 novembre.

La domanda è debole come vediamo nel grafico. Sopratutto dopo l’hack di Binance, sono usciti circa 1 miliardo $, di cui circa 900 milioni $ da IBIT.

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I livelli da seguire nei prossimi giorni

Il primo livello è quello dei 75.000 $, da difendere a tutti i costi. Vediamo ad esempio che la media mobile semplice a 50 settimane passa proprio da quei livelli. Più sotto, andremmo a testare livelli ancora più bassi come i 73.000 $ e 68.000 $. Se vogliamo tornare nello scenario rialzista dobbiamo tornare stabilmente sopra 80.000 $.

C’è chi però è ancora più pessimista. Se il Nasdaq dovesse toccare i minimi (ad esempio con una crisi del tech ancora più aggressiva), Btcoin potrebbe seguire a ruota andando a testare livelli sotto i 60.000$.

Per il momento però si tratta di scenari poco probabili.