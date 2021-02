Bitcoin Champion è una truffa? Recensione e Opinioni 2021

Cos’è Bitcoin Champion? Come funziona? Ti stai ponendo queste domande? In questa guida completa su Bitcoin Champion ti daremo le risposte insieme a quelle di altri quesiti.

Bitcoin Champion si propone infatti come tante altre piattaforme, di farti guadagnare facilmente sulle criptovalute. Una litania già sentita fin troppe volte, ma occorre essere sempre vigili affinché le persone che si affacciano su questo mondo, non ci caschino.

Del resto, i rally incredibili che di tanto in tanto il Bitcoin sta mettendo a segno, non fa che aumentare l’attenzione e l’illusione verso le criptovalute. Diffondendo l’idea sbagliata che sia tutto facile, anche per la natura virtuale dell’asset. Ma non è proprio così.

Vediamo dunque se Bitcoin Champion è una truffa.

Bitcoin Champion: cos’è

Cos’è Bitcoin Champion? Si tratta di una piattaforma di trading online per investire sulle criptovalute. O, almeno, dice di essere questo.

Promette di conseguire guadagni immediati e anche molto ricchi a chi decide di usarla. Infatti, sulla Home page c’è scritto che, dedicandogli appena 20 minuti al giorno, si possono ottenere profitti fino al 600%.

Quindi, già questo dovrebbe evocarti qualche altra truffa di cui abbiamo parlato in passato. Ma le altre informazioni che ti daremo a breve, completeranno il quadro.

Bitcoin Champion: come funziona

Come funziona Bitcoin Champion?

Anche qui siamo al solito copione visto per altre criptovalute in odore di truffa. Si parla di un software che vanta una precisione del 99 percento, grazie a degli algoritmi molto sofisticati. Qualcosa di impossibile e anche illegale se vogliamo, visto che si broglierebbe sul naturale funzionamento del trading online, utilizzando tecnologie che finirebbero per “drogare” il mercato. Ma per fortuna non abbiamo nulla di tutto ciò.

Oltretutto, il sito puzza pure di Schema Ponzi, detto anche Piramidale o Multilivello, visto che invita a far iscrivere alla piattaforma altre persone nelle vesti di affiliati.

Ti ricordiamo che questo genere di attività è severamente vietato in Italia come in altri Paesi, poiché non si basa su una reale vendita di prodotti o servizi, ma solo del far entrare nuovi utenti guadagnando una commissione. Un servizio che col tempo è destinato a crollare su se stesso. Dove a guadagnarci realmente è solo il vertice.

Questi sistemi tendono poi a cambiare continuamente nome per riproporsi sul mercato, perché il vecchio sistema finisce per essere sgamato e la voce circola. Quindi, occorre crearsi una nuova identità digitale.

Bitcoin Champion: le domande frequenti

Cos'è Bitcoin Champion? Si tratta di una piattaforma di trading online che promette guadagni facili grazie ad un sofisticato software capace di prevedere l'andamento del prezzo delle criptovalute in anticipo. Con una accuratezza che sfiora il 100 per 100. Il trader non deve avere alcuna conoscenza in materia di trading e criptovalute, visto che fa tutto in automatico. Bitcoin Champion è una truffa? Anche se non è stata ancora sottoposta ad una sentenza di condanna da parte della magistratura, né la Consob ha emesso alcuna delibera a riguardo, siamo di fronte ad una piattaforma che ha tutte le premesse per essere considerata tale.



Oltre alle promesse di cui sopra, ricordiamo anche e soprattutto che non ha alcuna licenza per operare. Infatti, sulla home è presente la licenza UK Association of Auto-traders (UAA), associazione che in pratica non esiste. Nel Regno Unito esiste la FCA, che vigila sui mercati finanziari. Inoltre, poco o nulla c’è sulla società che la gestisce. Quali sono le migliori alternative a Bitcoin Champion? Per investire in bitcoin e sulle altre criptovalute, meglio lasciar perdere questa piattaforma e focalizzarsi su altri broker come eToro e Plus500.

Migliori broker per criptovalute

Bitcoin Champion: licenze

Quali licenze Bitcoin Champion detiene per operare? Sul sito c’è scritto che vanta la licenza da parte della UK Association of Auto-traders (UAA), ma che di fatto non esiste. Detta così, sembra l’accademia della Magia di Beauxbatons vista in Harry Potter. Ma qui, l’unica magia che saranno in grado di fare, sarà quella di far sparire il denaro che hai investito ingenuamente in buona fede.

Le licenze di cui fidarsi sono quelle in linea con le direttive promulgate dall’ESMA, l’autorità di controllo sui mercati finanziari dell’Unione europea. Alla quale si allineano tutti i paesi membri, tra cui l’Italia, con la CONSOB.

Bitcoin Champion è affidabile?

Stando a quanto detto fino ad ora, la risposta è assolutamente no. Ma c’è anche dell’altro.

Abbiamo prima detto che il sistema è probabilmente il solito Schema Ponzi e sul sito sbandiera degli “affiliati”, che però alla fine sono solo dei fake.

Infatti, cliccando sul collegamento, si finisce sempre per essere reindirizzati alla Home page. Non solo, ciò accade anche per altri collegamenti, come Informative per la Privacy o le Cookies Policy. Per altro voci molto importanti perché riguardano il trattamento dei propri dati sensibili, quindi ciò è solo inquietante.

Alternative a Bitcoin Champion

Quali sono le migliori alternative a Bitcoin Champion? Le vediamo di seguito.

Fare trading con ForexTB

La prima ottima notizia è che ForexTB ha la licenza CySEC per operare, rilasciata a Cipro e che si attiene alle direttive ESMA.

ForexTB sa bene che le criptovalute sono un asset difficile da gestire per la loro volatilità e natura particolare. E a tale scopo, consente di scaricare degli eBook gratuiti per formarsi al meglio su di esse e sul trading online in generale.

Ancora, ForexTB organizza con cadenza periodica dei webinar organizzati da esperti del settore, da seguire comodamente da casa.

Oltre alla parte teorica, il broker dà spazio anche a quella pratica con un Conto demo generoso, contenente 100mila euro virtuali.

Il deposito minimo previsto da ForexTB è di 250 euro ma se puoi investire di più e usufruire di maggiori servizi, puoi depositare maggiore capitale.

ForexTB prevede anche i segnali di trading elaborati da Trading central, reali e attendibili rispetto a quelli impeccabili sbandierati da queste truffe.

Fare trading con eToro

Il broker eToro prevede un solo account e il deposito minimo è di 200 euro.

Occorre dire che la piattaforma di trading prevede diversi servizi unici nel loro genere:

copy trading, per copiare cosa fanno i trader migliori

social trading, per interagire con i trader più bravi

copyportfolios, per investire su panieri di asset stile ETF

wallet per gestire le criptovalute

Exchange per investire in criptovalute

Le licenze vantate da eToro sono 3: CySEC, ASIC, FCA e ha l’autorizzazione della CONSOB per operare in Italia.

Fare trading con Plus500

Il broker Plus500 prevede un solo account, con deposito minimo di 100 euro. Conta due licenze, CySEC e FCA, Oltre all’autorizzazione Consob per operare nel nostro Paese.

Plus500 non ha segnali di trading ma un servizio simile: l’alert via email che ti avvisa quando un asset sta intraprendendo un trend interessante.

Offre assistenza in Live chat, con 32 lingue disponibili tra cui scegliere.

Plus500 consente di investire su oltre 2.500, quindi non solo le criptovalute.

Molto generoso il conto demo, con 40mila euro virtuali che si ricarica quando scende sotto i 200 euro.

Plu500 per la sua serietà è diventato sponsor di diverse squadre sportive. Tra cui la blasonata Atletico Madrid e la nostra Atalanta.

Altre truffe su Bitcoin

Sono tante le piattaforme truffa che si propongono come miracolose piattaforme per guadagnare col bitcoin. Per esempio Bitcoin Evolution, Bitcoin Era, Bitcoin Revolution e via discorrendo.

Di solito, queste truffe su Bitcoin hanno tutte dei nomi altisonanti, che rievocano la possibilità di conseguire grandi guadagni col bitcoin.

Dicono di avere un software basato su algoritmi automatici, in grado di predire l’andamento dei mercati finanziari con una accuratezza che sfiora il 100%.

Altro minimo comun denominatore che le contraddistingue è il fatto che sono fintamente sponsorizzate da Vip, a loro insaputa.

Bitcoin Champion Opinioni

Le opinioni su Bitcoin Champion si dividono in positive e negative. Le seconde sono quelle a netta maggioranza, di quanti parlano di avere subito una truffa. Le prime sono a netta minoranza, per fortuna e sono palesemente scritte da chi è un affiliato della piattaforma e spinge a far iscrivere gli altri poiché ci guadagna a sua volta una commissione.

Dunque, occhio alle recensioni fasulle, scritte per secondi fini. Generalmente, le trovi nelle pagine Facebook che si occupano di trading, poiché lì circola di tutto e di più e quindi pure questi personaggi.

Meglio rifarsi a Forum frequentati da trader professionali, come per esempio il sub-reddit del sito Reddito WallStreetbets, quello che di recente è finito in auge perché sta facendo alzare i prezzi di alcuni titoli azionari prescelti (il caso più eclatante è stato quello di GameStop).

Conclusioni

Dunque, speriamo che dopo questa recensione completa su Bitcoin Champion avrai una idea più chiara di questa piattaforma. La quale non è proprio l’ideale per investire in criptovalute. Ti abbiamo anche proposto piattaforme alternative per investire su questo particolare asset.