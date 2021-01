Bitcoin archivia il 2020 a suon di nuovi Massimi Storici

La valuta digitale per eccellenza ha da poco mandato in cantina il 2020 dopo aver inanellato un nuovo record storico dietro l’altro. Al momento della scrittura il rapporto di cambio tra il Bitcoin ed il Dollaro sta scambiando in area 28.600, in ritirata dal nuovo top di sempre a quota 29.133.

Negli ultimi 12 mesi il cross BTC-USD ha quadruplicato il proprio valore ed il trend rialzista in corso sembra destinato a continuare anche nel 2021. Lo dicono gli analisti e l’analisi tecnica e tutti i sostenitori e fan della criptovaluta regina, che sempre più sta aumentando la propria dominance.

Complici i continui top, la dominance del Bitcoin ormai da molti giorni è ritornata al di sopra dl 70%. D’altro canto le altre criptovlute sono lontane dai propri massimi storici, alcune molto distanti. La capitalizzazione del BTC ha ormai abbondantemente superato i 500 miliardi di dollari.

Secondo il flusso dei dati on-chain ci sarebbero ancora le cosiddette “whale“, tradotto dall’inglese”balena “, ovvero grossi investitori, dietro il forte rally del BTC delle ultime due settimane del 2020. Dall’analisi delle transazioni risulta infatti che ben 647 milioni di dollari in Bitcoin sarebbero passati ai piccoli ai grandi indirizzi.

Forti scambi si sono registrati anche sul mercato dei derivati legati al BTC. All’inizio dello scorso Dicembre le opzioni sul BTC hanno superato per la prima volta il miliardo di dollari; mentre l’Open Interest totale si sarebbe assestato sui 6 miliardi di dollari.

Secondo molti analisti il cross BTC-USD nel brevissimo è atteso al test di quota 30.000 e nel corso del 2021 potrebbe spingersi verso quota 50.000. Le ultime stime diffuse da una delle più grandi società di investimento al mondo, Guggenheim Investments, prevedono un BTC a 400 mila dollari.

Per gli analisti di Guggenheim è questo il valore giusto secondo i fondamentali della criptovaluta per eccellenza. Il pronostico della casa d’affari, tuttavia, potrebbe essere di parte, poiché a fine Novembre, il colosso della finanza statunitense ha informato la SEC americana che si riserverà il diritto di investire nel prodotto Grayscale Bitcoin Trust, uno strumento che investe esclusivamente in BTC reali.

Guggenheim Investments agirà tramite il proprio fondo Macro Opportunities Fund, per un massimo del 10% dei suoi 5,3 miliardi di dollari gestiti.

Andamento Cross Bitcoin-Dollaro sul Breve-Medio Periodo

L’incredibile cavalcata del BTC potrebbe aver trovato (usando obbligatoriamente il condizionale) un possibile punto di arrivo, quantomeno nel brevissimo.

Le quotazioni Bitcoin Dollaro, infatti, dopo aver raggiunto l’ennesimo massimo storico potrebbero sgonfiarsi lentamente e far scaricare gli oscillatori che sono in forte ipercomprato su tutti i time-frames utilizzati.

Il primo supporto nel brevissimo transita in area 26.300, livello su cui passa la media mobile a 10 giorni (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico). Persa EMA 10 le quotazioni potrebbero velocemente andare a testare il primo sostegno daily che si colloca sulla media mobile a 25 giorni (la linea mediana sul grafico).

La situazione, tuttavia, potrebbe farsi preoccupante soltanto in caso di flessione al di sotto della media mobile a 50 giorni (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico), che al momento transita poco sotto area 21.000. Persa EMA 50, possibili accelerazioni al ribasso verso area 18.000.

Andamento Cambio ETH-USD sul Breve-Medio Periodo

Anche la coppia Ethereum-Dollaro, viaggia sui massimi di periodo, scambiando in area 740, molto vicina al top toccato a quota 752. Nel brevissimo supporto in area 680. Sopra area 750 possibili allunghi in area 800-850.

Modello di Trading Cambio BTC-USD – Valido da 1 a 5 Giorni

Il modello di trading rialzista si attiva in caso di allungo oltre quota 28.967 in chiusura di candela oraria o daily e consiglia di prendere profitto in area 29.435 e 29.991; stop loss in caso di ritorno sotto quota 28.228 in close orario o giornaliero.

Mantenere o attivare nuove posizioni Long in caso di ulteriori estensioni oltre quota 29.991 in chiusura di candela oraria, per puntare prima a quota 30.695 e successivamente a quota 31.191; stop loss in caso di close orario minore di quota 29.133.

Suggeriti ulteriori Long in caso di nuovi acquisti oltre quota 31.191 in close orario o daily, per tentare di prendere profitto in area 32.008 e 32.525 estesa a quota 33.377; stop loss in caso di ritorno sotto quota 29.991 in chiusura giornaliera

Comprare sulla debolezza in caso di affondo in area 24.421, per approfittare di eventuali rimbalzi a quota 25.078 ed a quota 25.752, con possibili estensioni verso area 26.176; stop loss con discesa sotto area 23.782 in close daily.

Il modello di trading ribassista, invece, si attiva con discesa sotto quota 28.228 in chiusura oraria o daily, e pronostica i primi due obiettivi in area 22.771 e 27.321; stop loss in caso di recupero oltre quota 28.967 in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni ribassiste in caso di close orario minore di quota 27.321, per sfruttare possibili flessioni, in primo luogo a quota 26.606 e in seconda battuta a quota 26.176; stop loss in caso di ritorno sopra quota 28.228 in chiusura di candela oraria.

Lecito approfittare di eventuali discese sotto quota 26.176 in chiusura oraria o giornaliera, per cercare di ricoprirsi in un primo momento a quota 25.752 e successivamente a quota 25.078, estesa a quota 24.421; stop loss in caso di recupero sopra quota 27.321 in close daily.

Short speculativi in caso di allungo in area 33.377, per sfruttare eventuali storni verso area 32.525 e 32.008, estesi a quota 31.191; stop loss in caso di ulteriori allunghi oltre quota 34.251 in chiusura daily.