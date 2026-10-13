Bitcoin a 82.000 $: 770 milioni di liquidazioni, male gli ETF

Chi aveva scommesso al rialzo su Bitcoin il 12 ottobre 2026 si è svegliato con i conti in rosso.

Bitcoin scende leggermente in zona 82.000 dollari. BTC è scivolato fino a 81.300 $, perdendo quasi il 3% in poche ore. La causa principale sono le liquidazioni forzate hanno raggiunto i 771 milioni $ in ventiquattro ore. Circa 686 milioni $, ha riguardato posizioni long. Quasi tutte. Gli short liquidati, invece, si sono fermati a 85 milioni $.

Come sempre c’entrano i dati macro.. Il rendimento del Treasury USA a dieci anni è rimasto sopra il 5%, una soglia che rende i titoli di Stato molto appetibili per il denaro istituzionale rispetto agli asset volatil, come appunto Bitcoin.

Puoi controllare i dati sui rendimenti dei titoli di Stato dei vari paesi nel nostro Osservatorio qui.

Male gli ETFspot su Bitcoin che hanno perso 681 milioni di dollari nella settimana scorsa, il peggior saldo da giugno. Ne abbiamo parlato nel nostro approfondimento settimanale su Substack qui.

Le altcoin sono ormai deboli da mesi. Ethereum è sceso fino 2.450 $, Zcash ha perso fra l’8 e il 10%, scendendo sotto 1.167 $. La capitalizzazione complessiva del mercato crypto è scesa a 2,85 trilioni. Parliamo di un piccolo calo del 2% nelle ultime ventiquattro ore.

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Liquidazioni per 770 milioni $ in 24 ore

Anche le liquidazioni hanno contribuito. I primi stop loss saltati hanno innescato vendite forzate, che hanno spinto il prezzo ancora più in basso, facendo scattare altre liquidazioni. CoinGlass ha segnalato nei suoi dati finali circa 771 milioni di dollari complessivi, con un rapporto di otto a uno fra long e short liquidati. Tutti erano sbilanciati verso le posizioni long, e sono stati inevitabilmente puniti.

La settimana scorsa, c’è stato un altro calo che ha bruciato 717 milioni $ in liquidazioni.

Due episodi così ravvicinati confermano che la leva nel mercato crypto resta alta e che anche movimenti di prezzo contenuti possono innescare cascate di vendite forzate.

Ethereum ha perso più di Bitcoin in termini percentuali, un segnale di debolezza relativa che dura da settimane. Solana e XRP hanno subìto perdite pesanti. Il mercato DeFi nel suo complesso ha perso il 5,8% della propria capitalizzazione.

Liquidazioni crypto e deflussi dagli ETF spot su Bitcoin nella giornata del 12 ottobre 2026.

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La settimana peggiore per gli ETF spot da giugno

Gli inflows degli ETF spot USA confermano che gli investitori istituzionali hanno leggermente ridotto gli acquisti. Nella settimana scorsa si sono registrati circa 681 milioni di deflussi. La settimana precedente, una singola seduta aveva portato afflussi per ben 134 milioni.

Un ribasso che non può essere spiegato solo con i dati macro. C’è da dire che gli istituzionali preferiscono investire in obbligazioni perchè hanno un rendimento garantito che fino a poco tempo fa non c’era. Il sell-off sui titoli tecnologici partito dalla Borsa di Seoul ha contagiato i mercati globali e ha tolto ulteriore propensione al rischio.

Il rimbalzo verso gli 83.000 $

Dopo il minimo a 81.300 $, Bitcoin è partito bene oggi risalendo in zona 83.000-83.500 $ grazie alla chiusura forzata degli short aperti durante il crollo. Ecco la situazione attuale:

Bitcoin 83.100,62 $ +0,05% (24h) Capitalizzazione 1,67T $ Volume 24h 25,00B $ In circolazione 20,1M BTC Offerta massima 21,0M BTC 1H +0,0% 24H +0,1% 7G -3,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Secondo gli analisti si stanno formando nuove zone di supporto e molti ritengono che, in caso di dati positivi, il prezzo possa attaccare al resistenza dei 90.000$. Prima, però, ci potrebbe essere un periodo di stabilizzazione che potrebbe consolidare i livelli attuali.

I prossimi dati sull’inflazione USA (attesi per oggi) e l’andamento dei flussi ETF saranno forse determinanti. Se il supporto a 80.000 $ regge, l’Uptober 2026 può ancora rimettersi in piedi. Se cede, potremmo assistere ad ulteriori ribassi.