Bitcoin supera $80.000: primo rally sopra la soglia psicologica da Gennaio

Bitcoin ha fatto quello che i mercati aspettavano da mesi: ieri ha chiuso, infatti, sopra $80.000, raggiungendo quel livello per la prima volta dall’ultimo giorno di gennaio.

Ci voleva un catalizzatore forte, e ce ne sono stati diversi, tutti concentrati nella stessa settimana. L’apertura del Consensus 2026 a Miami, i flussi record degli ETF istituzionali e un clima geopolitico temporaneamente disteso hanno offerto al prezzo la spinta che mancava.

E’ importante capire da dove arriva questo movimento. Negli ultimi mesi Bitcoin aveva tentato di sfondare $80.000 per due volte, venendo respinto entrambe. Questa terza prova e’ andata a segno, ma non in modo roboante.

Certo la struttura del rally mostra qualche crepa, ma è comunque un movimento di reazione importante.

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ETF e miglioramento geopolitico: i due motori del rimbalzo

Aprile 2026 è stato il mese migliore dell’anno per gli ETF spot su Bitcoin: circa 1,97 miliardi dollari di afflussi netti, record mensile del 2026.

Il solo primo maggio ha portato 630 milioni in un’unica giornata.

BlackRock, con il suo IBIT, ha attirato flussi netti per il 75% di tutti i capitali entrati. In totale, tra la fine di Aprile e l’inizio di Maggio, gli ETF americani hanno inanellato otto giorni consecutivi di flussi netti per 2,1 miliardi di dollari complessivi, non male.

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Sul piano macro, l’operazione militare “Project Freedom” condotta dagli Stati Uniti ha alleggerito le tensioni in Medio Oriente e favorito un ritorno della liquidità sugli asset rischisi.

Bitcoin ha raggiunto così gli 80.000$ e oggi sembra voler fare un breakout deciso.

Ieri, è arrivata poi la notizia falsa: l’agenzia iraniana Fars ha diffuso una segnalazione, smentita quasi subito dal governo americano, secondo cui due missili avevano colpito una nave da guerra statunitense.

Il petrolio è salito del 5% nel giro di minuti, e Bitcoin ha ceduto fino a $79.000 prima di recuperare. Il tutto in meno di un’ora.

Una bella dimostrazione di quanto i mercati cripto siano ancora sensibili alle notizie, vere o false che siano.

La struttura del rally: leva e futures dominano gli acquistispot

CryptoQuant segnala come il rally di aprile-maggio, sia stato guidato principalmente da futures con leva e non da acquisti spot.

Come vedete in questo post su X:

sostengono che la domanda sui perpetual è in aumento, mentre quella spot (che in genere sostiene il prezzo) continua a diminuire.

E’ successo qualcosa di simile nel 2022, e subito dopo è arrivata una nuova correzione. Ovviamente non sappiamo che se anche questa volta accadrà lo stesso, ma potrebbe comunque essere un segnale ribassista.

In parole povere, ci sono tanti trader che aprono posizioni speculative al rialzo ed in leva, ma pochi grandi investitori comprano Bitcoin “fisico” e lo tengono.

In genere questo (almeno storicamente) ha prodotto guadagni rapidi ma una configurazione di prezzo piuttosto “fragile”. Basta infatti una piccola pressione in vendita per portare liquidazioni a catena.

Oggi ne sapremo di più su Bitcoin, che come vedete nel grafico qui sotto:

sta affrontando una resistenza, quella degli 80.000 dollari, molto importante. Se la supera con convinzione potremmo assistere ad un rialzo più deciso. In caso di respinta questo potrebbe portare ad una discesa altrettanto violenta.

Il Consensus 2026: Bitcoin sul palco a Miami

Si sta svolgendo il Consensus 2026 dal 5 al 7 maggio al Miami Beach Convention Center, con oltre 20.000 partecipanti tra operatori istituzionali, sviluppatori, policy maker e venture capitalist.

Quest’anno i temi centrali sono la tokenizzazione degli asset, le stablecoin e, soprattutto, l’avanzamento del CLARITY Act al Congresso.

Ne abbiamo parlato anche nella nostra ultima Newsletter su Substack che trovi qui.

Tra le notizie di contorno, c’è anche la pausa degli acquisti di Bitcoin da parte di Strategy, il maggior detentore corporate mondiale con 818.334 BTC.

La società di Michael Saylor ha sospeso gli acquisti settimanali per la consueta finestra pre-earnings, con i risultati del primo trimestre attesi proprio il 5 maggio.

Non è un dramma, ma in questo mercato ogni segnale viene amplificato.

Outlook: resistenza o supporto?

Ci sono dunque grandi aspettative per il secondo semestre. C’è chi è ottimista e chi no, come sempre.

I primi vedono nella combinazione ETF + calo delle riserve di Bitcoin sugli exchange (ai minimi da sette anni) un segnale di accumulo strutturale.

I secondi puntano il dito sul calo delle riserve di stablecoin sugli exchange, che indicherebbe una liquidità in diminuzione.

La questione è semplice: $80.000 diventa un supporto o continua a fare da resistenza?

Il trend sembrerebbe essere rialzista nel breve periodo anche grazie alla spinta degli ETF nell’ultimo mese. Rimane comunque molta volatilità, quindi bisogna fare attenzione ai prossimi giorni per capire se abbiamo davanti l’inizio di qualcosa di più grande o un altro rimbalzo tecnico destinato a sgonfiarsi.