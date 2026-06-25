Binance senza licenza in Europa: cosa succede con la scadenza MiCA del 30 giugno

Binance senza licenza MiCA in Europa: cosa rischiano davvero gli utenti dal 1° luglio 2026 e quali alternative autorizzate possono usare, mentre l’exchange cerca una nuova giurisdizione UE dopo lo stop della Grecia.

Pochi giorni alla scadenza e Binance non ha una licenza per operare in Europa. Il regolamento MiCA obbliga ogni piattaforma crypto a ottenere un’autorizzazione da almeno uno Stato membro UE entro il 1° luglio 2026. Binance aveva presentato domanda alla Hellenic Capital Market Commission (HCMC) greca nel gennaio 2026, ma il 24 giugno ha dovuto fare un passo indietro: Atene stava per dire no.

Per milioni di utenti europei la situazione è comunque da monitorare: senza un’autorizzazione valida, Binance potrebbe dover limitare o sospendere trading, depositi e prelievi su tutto il continente. I concorrenti, Coinbase, Kraken, KuCoin, OKX,, hanno già accumulato oltre 50 licenze MiCA in diversi Paesi dell’Unione e sono pronti ad assorbire i volumi che Binance rischia di perdere.

Le ragioni del rifiuto greco

Scegliere la Grecia come sede per la domanda MiCA era una scommessa. Il co-CEO Richard Teng l’aveva motivata con considerazioni “sociali, di talento e sicurezza”, ma i dati dicevano altro: al momento della domanda la Grecia aveva approvato zero licenze MiCA. La Germania era a 45, i Paesi Bassi a 22.

La HCMC ha contestato tre aspetti: il track record di compliance, una struttura societaria poco leggibile e una storia di attriti regolatori in più giurisdizioni. La valutazione non è stata un affare solo greco: funzionari di Grecia, Irlanda e Lettonia hanno esaminato la domanda insieme. un segnale che in Europa la vigilanza sugli exchange crypto si muove in modo coordinato.

Binance ha risposto che la domanda “soddisfa gli standard di compliance verificati dalla HCMC e dall’ESMA”. Una settimana prima del ritiro, un portavoce la definiva ancora “pienamente conforme ai requisiti MiCA”. I fatti hanno raccontato una storia diversa.

Cosa rischia chi ha fondi su Binance in Europa

Se il 1° luglio arriva senza licenza, gli utenti europei potrebbero trovarsi con funzionalità ridotte o con blocchi su depositi, prelievi e operazioni. Gillian Lynch, responsabile Europa e UK di Binance, ha detto che l’azienda “non lascia l’Europa” e che i “fondi degli utenti sono al sicuro”, con comunicazioni dirette promesse prima della scadenza.

L’exchange ha detto che darà un aggiornamento entro il 30 giugno, ma non ha specificato quale Paese sarà il prossimo destinatario della domanda. Con MiCA, una sola licenza in un qualsiasi Stato UE basta per operare in tutti e 27: Binance ha margine per cercare una giurisdizione più ricettiva.

I rivali già autorizzati: il vantaggio competitivo del MiCA

Coinbase, Kraken, KuCoin e OKX dispongono di oltre 50 licenze MiCA distribuite nell’Unione. Se Binance dovesse restare fuori anche temporaneamente, una parte dei volumi e degli utenti migrerà verso queste piattaforme, un trasferimento difficile da recuperare una volta avvenuto.

Il MiCA, attivo da fine 2024, chiude il periodo transitorio il 30 giugno 2026. L’obiettivo era uniformare le regole su protezione dei consumatori, antiriciclaggio e requisiti di capitale per chi offre servizi crypto nell’Unione.

Binance ha fatto notare che ritardi nelle autorizzazioni possono produrre “perdita di liquidità, posti di lavoro e gettito fiscale” nei Paesi europei, con il rischio aggiuntivo di spingere gli utenti verso piattaforme prive di regolamentazione. Una contraddizione che evidenzia i limiti pratici del nuovo framework.

Il caso Binance mette anche in evidenza un aspetto spesso trascurato del MiCA: il regolamento crea standard minimi comuni, ma lascia ai singoli regolatori nazionali un margine di discrezionalità nella valutazione dei candidati. Questo significa che un exchange respinto in Grecia potrebbe essere accolto altrove, con criteri di giudizio diversi sugli stessi requisiti formali.

Ecco alcuni exchange che puoi usare in alternativa:

Le prossime mosse di Binance e i rischi per gli utenti

Se usi Binance dall’Europa, le prossime settimane saranno devisive. L’exchange dice di poter “ottenere una licenza nei prossimi mesi”, ma il nodo è il 1° luglio. Se quella data passa senza un’autorizzazione, Binance dovrà spiegare ai propri utenti europei quali servizi saranno limitati e per quanto.

Resta aperta la questione di fondo. Se Binance dopo il no della Grecia ottiene la licenza in un Paese con requisiti diversi, il dibattito sulla vera uniformità del MiCA diventa inevitabile.

Il consiglio pratico per adesso: controlla il tuo accesso alla piattaforma, salva i dati delle transazioni e individua alternative autorizzate, nel caso i servizi subiscano interruzioni.