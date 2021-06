Azioni Walmart, società rischia il sorpasso di Amazon ma investe sui droni

Walmart sta per perdere il titolo di più grande rivenditore degli Stati Uniti. Inutile dire chi sta per superarla: ovviamente il gigante dell’e-commerce Amazon, che ha prevalso sulla concorrenza nel 2020.



Sulla base delle stime attuali, Amazon, la cui quota di e-commerce negli Stati Uniti è aumentata del 39% nel 2020, “dovrebbe superare” Walmart come il più grande rivenditore statunitense già dal prossimo anno. Secondo quanto stimato dagli analisti di JP Morgan in una nota ufficiale.



“La straordinaria crescita dell’e-commerce negli ultimi 18 mesi ha accelerato l’ascesa di Amazon, e anche il più grande rivenditore tradizionale potrebbe presto rimanere indietro”, ha dichiarato la principale banca a FX Empire in una nota.



In effetti, Amazon è uno dei pochi rivenditori che ha beneficiato della pandemia. Con la chiusura temporanea dei negozi fisici, le persone bloccate a casa si sono rivolte ad Amazon per acquistare generi alimentari, prodotti per la pulizia e altro ancora.

Inoltre, ciò ha anche avvicinato persone poco avvezze allo shopping online, quindi, si è garantita nuovi clienti per il futuro.

Inoltre, anche con l’arrivo dei vaccini, che ha fatto calare titoli che pure stavano beneficiando del Covid-19, le azioni Amazon hanno proseguito il loro rialzo. Complice anche il fatto che la creatura di Jeff Bezos sta investendo in sempre nuovi settori.



Ad aprile, la società ha dichiarato che il suo profitto del primo trimestre è più che triplicato rispetto a un anno fa, alimentato dalla crescita dello shopping online. Ha anche registrato un fatturato di oltre $ 100 miliardi, il secondo trimestre consecutivo in cui l’azienda ha superato quel traguardo.



Nei primi tre mesi di quest’anno, la società ha registrato un utile di $ 8,1 miliardi, rispetto ai $ 2,5 miliardi dell’anno precedente. Secondo FactSet, l’utile per azione è stato di 15,79 dollari, circa 6 dollari in più per azione rispetto a quanto previsto dagli analisti di Wall Street.



“Mentre i guadagni dell’e-commerce durante la pandemia sono stati inizialmente guidati dalla chiusura dei negozi B&M [brick and mortar] o dai consumatori riluttanti a fare acquisti di persona, l’e-comm è rimasto forte nella riapertura”, hanno affermato gli analisti di J&P Morgan.

Se volete investire in Amazon potete farlo sfruttando broker come eToro che consentono di negoziare sul prezzo copiando anche dagli altri investitori, grazie al Copy Trading.

Azioni Walmart: nuovi rifornimenti di PS5 Disc

In questi giorni, i clienti Walmart hanno lamentato di aver ricevuto PS5 Disc da $ 499 anziché la versione digitale PS5 da $ 399.

La società sta provvedendo ad inviare gratuitamente agli acquirenti di PS5 Digital interessati la versione PS5 Disc più costosa. Ha anche dissuaso di acquistare la PS5 da profili Twitter giacché potrebbero essere delle truffe.

La buona notizia è che Walmart promette che non ci saranno rallentamenti su questi ordini PS5. Walmart tende a spedire più lentamente tra i rivenditori statunitensi, soprattutto rispetto ad Antonline, Sony Direct e GameStop (con Best Buy e Target che consentono il ritiro in negozio).

“Nient’altro è cambiato e riceverai comunque il tuo ordine in tempo”, ha detto nell’e-mail. “Ci scusiamo per il disguido, ma speriamo che l’aggiornamento ti faccia piacere” conclude la mail.

C’è una semplice spiegazione del motivo per cui gli acquirenti di Walmart stanno improvvisamente ottenendo la console PS5 Disc, anche se l’inventario del disco non è mai stato realmente offerto. Non è solo che Walmart ha l’abitudine di vendere in eccesso le console quando il pulsante Aggiungi al carrello è attivo. Da dove vengono le console Disc?

Si scopre che Sam’s Club, di proprietà di Walmart, ha avuto un rifornimento di PS5 Disc (in bundle) poche ore dopo che Walmart aveva la versione digitale, tecnicamente venerdì mattina.

La teoria del collega tracker di rifornimento Cameron Ritz è che Walmart ha venduto solo la console PS5 Digital, salvando la versione Disc più attraente per i bundle del negozio di club (e i bundle fanno guadagnare di più).

Quindi la società madre del rivenditore aveva console PS5 Disc, e probabilmente alcune a portata di mano, poiché gli ordini del Sam’s Club spesso hanno più di qualche annullamento. Questi potrebbero essere stati inviati agli acquirenti di Walmart come un modo per prevenire ritardi nella spedizione per gli acquirenti di PS5 Digital interessati.

Walmart ha spesso un rifornimento di PS5 il giovedì (ma non tutti i giovedì) alle 15:00 EDT e, di recente, a orari casuali nel cuore della notte alle 3:00 EDT (nessun modello specifico sicuro). Il tracker di rifornimento PS5 Matt Swider spesso conosce le notizie di rifornimento PS5 di Walmart il giovedì in anticipo (di solito subito dopo mezzogiorno).

Azioni Walmart: società punta forte sui droni

La guerra con Amazon si terrà anche nei cieli, visto che anche Walmart, come Amazon, vuole puntare forte sulle consegne a mezzo droni.

Walmart (WMT) ha investito nella società di consegna di droni DroneUp, dopo l’esperimento delle consegne automatizzate di kit di test per tamponi nasali COVID-19. Poiché il più grande rivenditore al mondo mira a consegne di droni su larga scala.

Ecco come stanno andando le azioni in Borsa attualmente:

“La prova ha dimostrato che possiamo offrire ai clienti la consegna in pochi minuti anziché ore. Ora, dopo aver completato in sicurezza centinaia di consegne di droni dai negozi Walmart, stiamo investendo in DroneUp per continuare il nostro lavoro verso lo sviluppo di una soluzione scalabile di consegna dell’ultimo miglio”, ha spiegato il Ceo di Walmart John Furner sul blog ufficiale della compagnia giovedì scorso.

Fondamentale per la consegna dell’ultimo miglio tramite droni è l’ampia impronta di Walmart, con oltre 4.700 negozi negli Stati Uniti e il 90% della popolazione che vive entro 10 miglia da uno di essi.

“Effettuare consegne di droni su larga scala è a portata di mano. L’esperienza di DroneUp, combinata con la nostra impronta di vendita al dettaglio e la nostra comprovata storia di innovazione logistica, ci mette proprio dove vogliamo essere. Perché quando si tratta del futuro della consegna dei droni, sappiamo che il cielo è il limite”, ha proseguito Furner.

Secondo Furner, l’investimento in DroneUp “non riguarderà solo i cieli, ma anche il suolo”. Il dirigente ha aggiunto che il rivenditore inizierà a operare con DroneUp in un negozio a Bentonville, in Arkansas, la città natale di Walmart, “nei prossimi mesi”.

L’investimento in DroneUp segue l’investimento di aprile di Walmart in Cruise, con sede a San Francisco, una consociata di maggioranza di General Motors (GM), l’unica azienda automobilistica a guida autonoma con una flotta di veicoli completamente elettrici alimentati con energia rinnovabile al 100%.

Walmart ha anche altre due prove di droni: una per generi alimentari selezionati e articoli essenziali a Fayetteville, nella Carolina del Nord, in collaborazione con Flytrex. E un’altra per prodotti per la salute e il benessere con Zipline nel nord-ovest dell’Arkansas.

Wallmart: Considerazioni finali

Vedremo come evolverà la situazione tra Wallmart e Amazon. Se volete investire nel frattempo sulle azioni in maniera sicura vi consigliamo eToro, un broker legale ed utilizzato in tutta Europa ed inoltre: