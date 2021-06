Azioni Tripadvisor: segni di ripresa, col servizio Plus nuova speranza

TripAdvisor – nota piattaforma per pubblicare feedback su hotel, ristoranti, mete turistiche, ma di recente anche strumento per prenotazioni – ha ovviamente risentito pesantemente dei lockdown mondiali imposti per mitigare la diffusione del Covid-19.

TripAdvisor è infatti quotata sul Nadsaq (NASDAQ: TRIP) e nel mese di aprile hanno perso il 12%, a fronte del picco di solo il 5,2% nell’indice S&P 500.



C’è da dire, comunque, che da quando è partita la campagna vaccinale nei primi mesi del 2021, le azioni Tripadvisor hanno fatto registrare un sensibile rialzo del 50%. Proprio grazie alla ripresa del turismo mondiale, che dovrebbe gradualmente tornare ai ritmi pre-covid.



Ciò vuol dire che questo aumento più ampio del prezzo delle azioni è stato il principale fattore alla base della debole performance di TripAdvisor il mese scorso. Le azioni sono aumentate poiché gli investitori hanno acquisito fiducia nell’avvicinarsi della fine della pandemia di COVID-19 negli Stati Uniti.

Tale risultato dovrebbe sollevare in modo sproporzionato le attività legate ai viaggi. Ma gli investitori si sono preoccupati che molti di quei titoli fossero aumentati troppo rapidamente.



L’ultimo aggiornamento dei guadagni di TripAdvisor, per il quarto trimestre, conteneva solo i più deboli indizi di un rimbalzo dei viaggi in corso quando i vaccini hanno iniziato a essere distribuiti tra la popolazione più ampia.

“Vediamo segnali che indicano che la domanda di viaggi repressa continua a crescere”, ha dichiarato l’amministratore delegato Steve Kaufer in un comunicato stampa, “impostando l’industria dei viaggi per una potenziale flessione nel corso dell’anno”. La società ha annunciato una diminuzione del fatturato del 65% nel quarto trimestre del 2020.



È probabile che il potenziale ritorno del titolo alla modalità rally dipenderà dai commenti dei dirigenti sulle loro previsioni aggiornate per la salute del settore dei viaggi durante il resto del 2021.

Tripadvisor: i dati del 2020 e del Q1 2021

I ricavi di Tripdavisor sono diminuiti di quasi il 23% da $ 151 milioni nel terzo trimestre del 2020 a $ 116 milioni nel quarto trimestre del 2020. In effetti, questi ricavi erano ancora in calo del 65% rispetto ai livelli del il mondo in isolamento.

Gli esperti prevedono poi che questa tendenza si estenda anche nella prima metà dell’anno fiscale 2021. I viaggi aerei e le vacanze probabilmente non si riprenderanno completamente fino a quando la minaccia di Covid-19 non sarà passata. Detto questo, potrebbe passare un anno o anche di più prima che Tripadvisor inizi a mostrare tendenze operative simili ai livelli pre-pandemia del 2019.



Il target price di Tripadvisor per il 2021 è di $ 43 per azione, ovvero il 10% in meno rispetto all’attuale prezzo di mercato di $ 47.



Trefis stima che le entrate del primo trimestre 2021 di Tripadvisor siano di circa 117 milioni di dollari, il 3% al di sotto della stima di consenso. Nel 2020, le entrate di Tripadvisor sono diminuite del 61% su base annua (aa).

Tuttavia, vale anche la pena ricordare che gli utenti unici mensili sui siti web di Tripadvisor sono cresciuti da solo il 33% ad aprile al 59% a dicembre dei periodi comparabili dell’anno precedente nel 2020. Le tendenze del traffico sui suoi siti web sono migliorate dall’inizio della pandemia, il che suggerisce che i consumatori sono piuttosto interessati a viaggiare ora, ma esitano a prenotare i loro piani.



Tripadvisor ha esaminato un flusso di entrate ricorrenti e ha lanciato il suo nuovo servizio di abbonamento Tripadvisor Plus all’inizio di quest’anno.

Conviene ancora investire su TripAdvisor oggi?

Questo servizio di abbonamento diretto al consumatore offrirà ai consumatori sconti su hotel e attrazioni di viaggio (a un costo di $ 99 all’anno) che potrebbero aiutare l’azienda a recuperare dopo Covid. Per l’intero anno 2021, si prevede che le entrate di Tripadvisor aumenteranno del 50% su base annua a $ 0,9 miliardi.



L’utile per azione di Tripadvisor per il primo trimestre del 2021 dovrebbe arrivare a una perdita di 36 centesimi, leggermente inferiore alla stima del consenso di -32 centesimi. Nel 2020, l’EPS dell’azienda ha registrato una perdita di $ 2,14, rispetto a un profitto di 91 centesimi nel 2019.

Tripadvisor probabilmente continuerà a sottoperformare il mercato dei viaggi in generale a causa della maggiore concorrenza di Google GOOG + 0,4% e Airbnb, e margini più deboli (-55% margine operativo nel 2020).

Sebbene la società abbia un solido bilancio per salvaguardarla dall’attuale recessione (un saldo di cassa di 418 milioni di dollari, un altro miliardo di dollari di liquidità e un debito insoluto di 490 milioni di dollari), ci sono ancora troppi potenziali ostacoli sulla strada per recupero.

Ecco come sta andando il titolo di TripAdvisor in Borsa e se conviene comprare le azioni:

Tripadvisor Plus, come funziona il nuovo servizio

Tripadvisor punta a guadagni finanziari a lungo termine con il lancio del suo programma di abbonamento per i viaggiatori.



Tripadvisor Plus, lanciato in versione beta lo scorso dicembre ed è ora aperto agli hotel di tutto il mondo, offre agli hotel e ai bed & breakfast un ulteriore canale di mercato.



L’iniziativa offre ulteriore visibilità ai player delle strutture ricettive partecipanti e costi di distribuzione ridotti rispetto alle tradizionali commissioni.



Le strutture che si iscrivono a Tripadvisor Plus ricevono badge e una maggiore visibilità sulla piattaforma Tripadvisor, mettendole in evidenza dalla concorrenza e aiutandole ad attirare prenotazioni.



La società afferma che la sua ricerca mostra che gli hotel iscritti a Tripadvisor Plus ricevono il 20% di clic in più sulla pagina della loro struttura sulla piattaforma.



Ernst Teunissen, direttore finanziario di Tripadvisor, ritiene che, sebbene l’azienda rappresenti già un canale di distribuzione attraente per gli hotel che desiderano entrare in contatto con il suo pubblico, questo è ulteriormente rafforzato dal servizio in abbonamento.



Parlando alla conferenza J.P. Morgan della scorsa settimana, ha affermato che Tripadvisor Plus è un’aggiunta alla sua continua spinta verso un mix di entrate più diversificato.



“È un’altra aggiunta piuttosto sostanziale a lungo termine a questo sforzo di diversificazione. Parte del motivo per cui siamo entusiasti di quell’offerta è che se potessimo convertire anche solo una piccola percentuale di quel traffico impegnato, potrebbe essere un’opportunità di crescita a lungo termine molto significativa e un’opportunità di entrate ricorrenti per noi”.



L’iniziativa è gratuita per i fornitori di alloggi che possono aderire mentre i viaggiatori possono iscriversi per una quota associativa annuale di $ 99 e avere accesso a risparmi e altre offerte.

