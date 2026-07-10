Azioni tokenizzate: volumi record a Luglio 2026

Azioni tokenizzate in piena accelerazione: volumi record a luglio 2026, piattaforme e investitori crescono rapidamente.

Le azioni tokenizzate stanno attraversando una fase di forte crescita. Secondo i dati diffusi da CoinTelegraph l’8 luglio 2026, il volume dei trasferimenti ha toccato gli 8,41 miliardi di dollari in un mese, più che raddoppiando rispetto al periodo precedente con un balzo del 105%. Una accelerazione netta.

E non si tratta solo dei volumi. La capitalizzazione complessiva custodita tramite strumenti tokenizzati, ha raggiunto i 2,16 miliardi di dollari, crescendo del 43% in un mese e del 471% rispetto a un anno fa, quando si fermava a 378 milioni di dollari.

Anche la base degli investitori si allarga: i detentori hanno superato quota 409.000, con un incremento del 17%, a conferma di un interesse che coinvolge sia gli operatori istituzionali sia i piccoli risparmiatori. Questi numeri, mostrano un cambiamento concreto nel modo in cui i mercati finanziari trattano la proprietà e il trasferimento dei titoli azionari.

Le piattaforme a confronto: Ondo, xStocks, Securitize e Figure

A guardare come si distribuisce il valore tra le piattaforme, il mercato appare ancora piuttosto concentrato, ma le dinamiche sono in rapido movimento. Ondo resta in testa con circa 846 milioni di dollari di valore distribuito, tallonata da xStocks a 708 milioni, poi Securitize con 306 milioni e Figure con 239 milioni. Il quadro cambia parecchio, però, se si osserva la crescita dell’ultimo mese.

Figure ha messo a segno un +935%, dato che segnala un’adozione in fase esplosiva, probabilmente spinta dall’arrivo di nuovi prodotti e da accordi strategici. Securitize ha registrato un +332%, sostenuta anche dalla visibilità mediatica legata al suo debutto in borsa. xStocks ha consolidato la propria posizione con un +62% e continua ad attrarre capitali freschi.

Approfondimento Azioni tokenizzate: come investire in azioni sulla blockchain

Guardando ai singoli titoli tokenizzati con la maggiore capitalizzazione al 5 luglio, i dati indicano il token Securitize (SECZ) a 270,6 milioni di dollari, seguito da Strategy PP Variable xStock a 126 milioni, Circle su Ondo a 97,6 milioni, iShares S&P 500 ETF su Ondo a 68 milioni e Micron su Ondo a 56,8 milioni.

Le piattaforme con il valore distribuito più alto sono anche quelle che ospitano i titoli più ricercati. Per chi sta valutando dove posizionarsi nel mondo delle azioni tokenizzate, questo confronto tra ecosistemi offre spunti concreti sulla solidità e la profondità di ciascuno.

Valore distribuito delle principali piattaforme di azioni tokenizzate a luglio 2026. Fonte: dati rwa.xyz.

Il caso Securitize: dalla quotazione al NYSE alla tokenizzazione delle proprie azioni

Tra le vicende più rilevanti di questa fase c’è quella di Securitize. Il 2 luglio 2026 la società ha fatto il suo ingresso al New York Stock Exchange grazie alla fusione con lo SPAC Cantor Equity Partners II, un’operazione da 400 milioni di dollari con una valutazione di 1,25 miliardi che ha portato la capitalizzazione di mercato a 1,821 miliardi di dollari al momento del debutto.

Securitize è diventata la prima società di nuova quotazione a tokenizzare le proprie azioni su blockchain (su Solana e Avalanche) sin dal primo suono della campana. Il prezzo di apertura si è posizionato a 12,45 dollari, ha toccato un massimo intraday di 13,70 dollari e ha chiuso a 12,30 dollari. Il market maker designato è stato Jump, mentre tra i principali sostenitori figura BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo.

Inoltre token delle azioni Securitize hanno continuato a essere scambiati durante il weekend del 4 luglio, la festa dell’Indipendenza americana, mentre il NYSE era chiuso. Un esempio concreto di uno dei vantaggi della tokenizzazione: poter negoziare titoli 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza restare vincolati agli orari delle borse tradizionali.

L’esperienza di Securitize potrebbe fare da apripista per altre società intenzionate a tokenizzare i propri titoli già al momento della quotazione.

Vediamo come stanno andando le azioni:

SECZ $8,01 USD +7,54% oggi Market Cap — Volume 215.081 P/E Ratio — Variazione +$0,56 Oggi +7,5% 3M -35,6% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Il contesto istituzionale: DTCC, NYSE, Nasdaq e Coinbase entrano nella partita

L’esplosione delle azioni tokenizzate poggia su un contesto istituzionale favorevole. Nel secondo semestre 2026, i grandi nomi della finanza tradizionale si sono mossi con rapidità.

La DTCC (Depository Trust and Clearing Corporation), perno del sistema di regolamento titoli negli Stati Uniti, ha annunciato il lancio di un servizio dedicato ai titoli tokenizzati per ottobre 2026.

Il NYSE, tramite la controllante ICE (Intercontinental Exchange), sta costruendo una piattaforma pensata per azioni ed ETF tokenizzati. Il Nasdaq ha avviato una collaborazione con Kraken e Backed per esplorare la quotazione e la distribuzione di strumenti tokenizzati.

Nel frattempo, xStocks ha aperto la strada all’investimento pre-IPO in SpaceX attraverso Kraken, Bybit e Bitget Wallet, un’iniziativa che ha attirato l’attenzione degli investitori retail di mezzo mondo. Coinbase sta lavorando a un sistema di azioni tokenizzate con rapporto 1:1 rispetto ai titoli reali sottostanti.

Per avere un termine di paragone, il mercato complessivo degli asset del mondo reale (RWA) tokenizzati ha raggiunto i 33,5 miliardi di dollari con una crescita mensile del 4%. Le azioni tokenizzate, però, corrono a un ritmo nettamente superiore: un dato che indica un interesse specifico e concentrato del mercato verso questa asset class.

Approfondimento Real World Asset (RWA): come funziona la tokenizzazione degli asset reali

Cosa cambia per il tuo portafoglio

Le azioni tokenizzate sono ormai un segmento di mercato in fase di consolidamento. La crescita di quasi il 500% su base annua del valore distribuito, l’arrivo di operatori istituzionali come DTCC e NYSE, il successo della quotazione ibrida di Securitize confermano questa tendenza.

Per chi investe o semplicemente osserva il mercato, ci sono diversi aspetti da considerare. La moltiplicazione delle piattaforme e dei titoli disponibili sta allargando le possibilità di diversificazione. Oggi è possibile accedere a titoli come SpaceX in fase pre-IPO, a ETF tokenizzati sull’S&P 500 o ad azioni di società, il tutto attraverso infrastrutture blockchain.

C’è poi il trading continuo, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, che elimina una delle frizioni più classiche dei mercati azionari tradizionali. Il caso delle azioni Securitize scambiate mentre il NYSE era chiuso per il 4 luglio ne è la prova diretta.

Il lancio del servizio DTCC previsto per ottobre 2026 potrebbe innescare una nuova ondata di adozione, portando la tokenizzazione azionaria dentro le infrastrutture di regolamento standard. Insomma un settore che non si vuole fermare e che è destinato a crescere ancora di più anche nel breve termine.