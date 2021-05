Azioni Sony: crollo dopo pubblicazioni utili, ma PS5 arriverà in Cina

Sony Group Corp. ha lanciato una sorta di allarme riguardo la produzione della PlayStation 5. Infatti, pare che l’offerta continuerà ad essere scarsa fino al prossimo anno.

Lasciando intendere che il colosso giapponese dei videogame continuerà ad avere problemi nella sua capacità di aumentare gli obiettivi di vendita per la tanto attesa PS5.



Il problema principale di Sony, sebbene chiamarlo problema è relativo, è proprio la enorme domanda a livello mondiale rispetto all’offerta. Del resto, basta solo dire che ha dichiarato di aver venduto 7,8 milioni di unità fino al 31 marzo. Con un obiettivo di vendita di quasi il doppio (almeno 14,8 milioni di unità) entro il 31 dicembre 2021.

In questo modo, PS5 si metterebbe nella stessa traiettoria del modello precedente, la PlayStation 4. Consolle che ha venduto oltre 115,9 milioni di unità fino ad oggi.



La PS5 ha già avuto problemi di vendita fin dalla sua uscita lo scorso novembre. In parte dovuti anche alla carenza di componenti come i semiconduttori. E la società non ha fornito una stima ufficiale per quando si aspetta che la fornitura si normalizzi.

Ha detto chiaramente come stanno le cose lo Chief Financial Officer di Sony, Hiroki Totoki:



“Non credo che la domanda si stia riducendo quest’anno e anche se garantissimo molti più dispositivi e producessimo molte più unità della PlayStation 5 l’anno prossimo, la nostra offerta non sarebbe in grado di soddisfare la domanda”.



Un portavoce della Sony, invece, si è rifiutato di commentare.

Azioni Sony: i numeri

Dopo un rally durato un anno, le azioni Sony sono scivolate, al punto che

Sony ha dichiarato che riacquisterà fino a 200 miliardi di yen (1,8 miliardi di dollari) delle proprie azioni. Dopo aver riportato un utile per il trimestre di marzo che non è stato all’altezza delle stime degli analisti.

Si prevede che l’utile operativo scenderà di circa il 4% nell’anno fiscale in corso, ma gli analisti stanno valutando se la società potrebbe superare le prospettive prudenti con l’aiuto della forte domanda per la nuova console e giochi.



Particolarmente significativa è la data del 28 aprile 2021, quando le azioni Sony sono scese di circa l’8% con la pubblicazione del rapporto sugli utili. Dopo essere aumentate del 75% rispetto all’anno precedente.

Vediamo ora qual è la quotazione attuale del titolo Sony:

Totoki ha detto agli analisti che Sony ha bisogno di aumentare la produzione il prima possibile e assicurarsi che ci siano console sugli scaffali dei negozi.

La domanda rimarrà alta indipendentemente dalla situazione del Covid-19, ha assicurato il CFO rispetto alla domanda fattagli da un analista diffidente sulla capacità di Sony di trarre il massimo vantaggio dall’impennata della domanda per la Play Station 5. Queste le parole di Totoki:



“Abbiamo venduto più di 100 milioni di unità di PlayStation 4 e, considerando la nostra quota di mercato e la nostra reputazione, non riesco a immaginare che la domanda calerà facilmente”, ha detto.



Tuttavia, l’ultimo rapporto sugli utili dell’azienda suggerisce che la domanda interna si sta stabilizzando. Sony ha dichiarato che gli utenti attivi mensili su PlayStation Network sono scesi a 109 milioni alla fine del periodo gennaio-marzo dai 114 milioni di un trimestre prima e anche le vendite di giochi completi sono diminuite nel periodo rispetto all’anno precedente.



La rivale Nintendo Co. ha avvertito la scorsa settimana che la mancanza di componenti potrebbe influire sulla produzione. Sta ufficialmente mirando alle vendite di 25,5 milioni di console nell’anno che termina a marzo 2022, in leggero calo rispetto all’anno precedente.

Ma internamente, si dice che la direzione di Nintendo stia puntando alla produzione tra 28 e 29 milioni di unità.

Sony lancerà PS5 in Cina

Sony ha lanciato ufficialmente la sua console PlayStation 5 in Cina giovedì.

La versione su disco della PS5 sarà venduta al dettaglio a 3.899 yuan ($ 602) mentre il modello solo digitale avrà un prezzo di 3.099 yuan.

La console di Sony sarà in vendita il 15 maggio in Cina con preordini a partire dal 29 aprile.

Problemi di produzione per la Playstation 5 di Sony?

Il rilascio ufficiale delle console di gioco in Cina è stato possibile solo dal 2014, dopo che un divieto di 14 anni su quei prodotti è stato revocato. Il divieto ha portato i PC, e ora i dispositivi mobili, a diventare le forme di gioco dominanti tra i consumatori cinesi.

Rigide leggi sulla censura e lunghi processi di approvazione significano anche che i produttori di console hanno un compito più arduo di ottenere il rilascio ufficiale dei loro prodotti in Cina. Sebbene la PS5 sia stata lanciata a livello globale nel novembre 2020, arriverà sul mercato cinese solo mesi dopo.

Ciò ha portato a un vivace cosiddetto “mercato grigio”, in cui i venditori spesso importano console da Hong Kong e dal Giappone e le vendono tramite siti di e-commerce cinesi, spesso con un enorme margine di profitto.

“La domanda di PS5 è stata elevata in Cina da quando è stata lanciata fuori dal paese nel novembre 2020”, ha affermato Daniel Ahmad, analista senior di Niko Partners.

Il quale poi ha aggiunto:

“I giocatori di console in Cina che non vedevano l’ora di farlo, dovevano pagare quasi il doppio del prezzo di vendita consigliato se volevano importarle dall’estero”. Aggiungendo che ciò era dovuto alla carenza del prodotto e all’elevata domanda che faceva aumentare i prezzi.

Tuttavia, i giochi devono passare attraverso la censura cinese. Ciò significa che alcuni giochi potrebbero non essere pubblicati in Cina.

Sony ha detto che la PS5 verrà lanciata con tre giochi – “Sackboy”, “Ratchet and Clank” e “Genshin Impact”. Quest’ultimo peraltro già molto popolare in Cina. Un altro produttore di giochi cinese chiamato Ultizero Games sta portando il suo titolo “Lost Soul Aside” su PS5.

Tuttavia, in terra cinese non mancano concorrenti. Per esempio, la PlayStation 5 dovrà affrontare la concorrenza di Nintendo Switch nella Cina continentale, che è stata la console di maggior successo nel paese fino ad oggi.

E poi potrebbe sopraggiungere Microsoft con la sua Xbox. Le Xbox Series X e Series S di Microsoft, lanciate a livello globale a novembre, non sono infatti ancora state rilasciate in Cina.

La Xbox ha ricevuto le approvazioni di sicurezza per il rilascio del suo hardware in Cina alla fine dello scorso anno. Microsoft non ha detto quando lancerà la nuova generazione di Xbox in Cina.

Fare trading sulle azioni Sony

