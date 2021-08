Azioni Deutsche Bank AG: espande investimenti in Turchia

Deutsche Bank AG è in trattative con un certo numero di clienti turchi per aumentare i finanziamenti che, secondo lui, saranno legati a parametri ambientali, sociali e di governance. Come parte di un piano più ampio per attingere a un angolo sempre più redditizio della finanza.

Claire Coustar, responsabile globale di ESG per il reddito fisso e le valute di Deutsche e vicepresidente della sua unità Turchia, afferma di aspettarsi che “molte storie positive” escano dalla Turchia sul fronte ESG.

L’amministratore delegato Christian Sewing ha chiarito che vuole che Deutsche Bank acquisisca un solido punto d’appoggio nel mercato in rapida espansione per ESG. Questo è il momento in cui i giganti di Wall Street come JPMorgan Chase & Co. annunciano l’intenzione di rendere l’ESG onnipresente nei loro prodotti, dopo aver recentemente applicato l’etichetta ai derivati.

Alcune delle più grandi banche del mondo, tra cui Deutsche, hanno anche iniziato a sperimentare coperture ESG e accordi repo, anche nei mercati emergenti come la Turchia.

La proliferazione dei prodotti ESG sta sollevando interrogativi su quanto effettivamente contribuiscano alla giustizia sociale o a un pianeta più verde. Le più severe normative europee hanno già costretto il settore finanziario della regione a togliere l’etichetta ESG da circa $ 2 trilioni di attività a causa della crescita delle preoccupazioni sul greenwashing. Ma Deutsche e altre grandi banche affermano che l’aggiunta di metriche ESG a più angoli della finanza aiuterà a diffondere la sostenibilità.

Se ti interessa fare trading in modo sicuro puoi utilizzare le piattaforme regolamentate come ad esempio quella del broker eToro. Registrati su eToro Fai pratica con il conto demo Deposita denaro sul tuo account Prova il copy trading Iscriviti ora

Deutsche espande prodotti ESG in Turchia

Deutsche ha appena concluso un accordo di riacquisto ESG da 300 milioni di dollari con Akbank TAS, la seconda banca turca per valore di mercato.

“Vorremmo estendere questo ad altre istituzioni finanziarie in Turchia e al di fuori della Turchia per avere transazioni ESG nello spazio finanziario o dei derivati”, ha affermato Coustar.

L’accordo bilaterale stabilisce obiettivi per la diversità di genere, l’uso di energia rinnovabile e l’obbligo di evitare di fornire fondi alle centrali elettriche a carbone. Sia Deutsche che Akbank hanno rifiutato di fornire ulteriori dettagli sull’accordo.

Orhan Ozalp, CEO di Deutsche Bank AS Turchia, afferma che l’accordo con Akbank fa parte dell’obiettivo di raggiungere un finanziamento ESG di 10 miliardi di lire (1,2 miliardi di dollari) entro la fine dell’anno. Le operazioni legate ai fattori ESG del prestatore nel paese fino ad agosto di quest’anno hanno totalizzato 5,2 miliardi di lire, ha affermato.

“Stiamo lavorando a transazioni significative simili”, ha detto Ozalp. “Ci sono discussioni attive con le principali banche di rilevanza sistemica su questo argomento”.

Deutsche Bank in Turchia da 112 anni

Deutsche, la cui presenza in Turchia è iniziata 112 anni fa dopo il finanziamento della ferrovia Istanbul-Baghdad, ha contribuito a finanziare diversi progetti infrastrutturali negli ultimi dieci anni, tra cui l’autostrada Istanbul-Izmir, l’aeroporto di Ankara e un ponte sospeso sui Dardanelli e le strade di collegamento.

Complessivamente, Deutsche Bank si è posta obiettivi per facilitare 200 miliardi di euro (260 miliardi di dollari) in finanza e investimenti sostenibili entro la fine del 2023 e ha anche collegato la retribuzione dei massimi dirigenti a tali obiettivi.

Associare obiettivi ESG alle operazioni condotte nei mercati emergenti, dove i precedenti in materia di diritti umani e giustizia sociale sembrano difficili da conciliare con un’etichetta destinata a denotare la finanza etica, rimane un’impresa controversa. Anche così, alcuni investitori sostengono che i mercati emergenti sono un luogo ideale per applicare strategie ESG, poiché c’è un grande potenziale per una transizione verso modelli aziendali e sociali più sostenibili.

Secondo i dati dell’Associazione delle banche turche, l’industria finanziaria turca ha compiuto notevoli progressi in termini di diversità di genere, con le donne che rappresentano poco più della metà della forza lavoro. E ci sono anche segnali che un minor numero di banche ora prestano alle centrali elettriche a carbone. Ma spicca la storia delle violazioni dei diritti umani nel paese, compresa l’incarcerazione di giornalisti, politici e uomini d’affari.

Tuttavia, Ozalp afferma che gli investitori si stanno mettendo in fila. “La Turchia sta ricevendo molta domanda e stiamo cercando di espandere la base di investitori per la Turchia attraverso connessioni EM come dall’America Latina o dalle regioni dell’Asia del Pacifico in termini di investimenti green o legati ai fattori ESG”, ha affermato.

Deutsche Bank accusata di aver favorito i terroristi in Afghanistan

Famiglie di soldati e civili statunitensi, che sono stati uccisi o gravemente feriti in Afghanistan, hanno citato in giudizio alcune delle più grandi banche del mondo, tra cui la Deutsche Bank, la Standard Chartered e la Danske Bank, per aver aiutato i terroristi a compiere i loro attacchi.

La causa è stata intentata giovedì in un tribunale federale a Brooklyn, New York, da 115 famiglie Gold Star o parenti di membri del servizio militare americano uccisi in guerra e parenti di non combattenti, affermando di aver “consapevolmente facilitato i trasferimenti di milioni” di dollari che hanno fornito aiuti ai terroristi nella regione, secondo i rapporti.

Secondo la causa, le transazioni che coinvolgono agenti, agenti e fronti del sindacato in paesi tra cui Afghanistan, Pakistan, Russia ed Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno sollevato bandiere rosse sul fatto che avevano a che fare con denaro terroristico.

“I terroristi hanno usato le lavanderie automatiche degli imputati per cambiare denaro sporco in denaro pulito e convertire valuta straniera sporca in dollari USA puliti. Gli imputati sapevano che stavano aiutando il terrorismo e tuttavia lo hanno fatto comunque”, hanno affermato nella denuncia.

I denuncianti includono civili, membri delle forze armate e famiglie di persone uccise o ferite in Afghanistan dal 2011 al 2016. Sostengono che gli americani siano stati attaccati da un sindacato terroristico guidato da al Qaeda e dalla rete Haqqani, una fazione estrema dei talebani.

Sostengono che le banche abbiano aiutato e favorito atti di violenza terroristica contro gli americani in Afghanistan e che abbiano aiutato e favorito un’impresa di racket costituita da al Qaeda e dalla campagna terroristica della rete Haqqani. La denuncia chiede danni pecuniari non specificati che potrebbero raggiungere i miliardi di dollari.

Hanno citato in giudizio le banche ai sensi dell’Anti-Terrorism Act degli Stati Uniti, che è stato approvato nel 1990 e consente alle vittime del terrorismo di recuperare i danni. Nel 2016, il Congresso ha ampliato la legge in quanto ha approvato la legge sulla giustizia contro gli sponsor del terrorismo. Questo atto consente azioni legali contro persone, organizzazioni e paesi che forniscono supporto diretto o indiretto ai terroristi che prendono di mira gli Stati Uniti.

Azioni Deutsche Bank in tempo reale

Le azioni Deutsche Bank viaggiano intorno ai 10 euro da luglio e da metà giugno non riesco a sfondare la resistenza degli 11 euro.

Le azioni Deutsche Bank si sono riprese bene dal contraccolpo della Pandemia Covid-19, quando hanno toccato i 5 euro di valore, il punto più basso della loro storia. Tornando ai valori pre-pandemici giusto un anno dopo dall’inizio di questo incubo finanziario e sanitario, ad inizio marzo 2021.

Ad inizio giugno 2021 hanno anche sfondato la resistenza a 12 euro, ma hanno subito rimbalzato nuovamente sugli 11 euro. Spegnendo ogni entusiasmo di un possibile rally.

Puoi fare trading sulle azioni Deutsche Bank su questi broker con conto demo gratuito: