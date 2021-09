Azioni da comprare: migliori azioni su cui investire oggi [2021]

Quali sono le migliori azioni da comprare oggi? Ogni trader, soprattutto quelli che puntano sulle azioni nel proprio portafoglio titoli, vorrebbe saperlo.

Ovviamente, non è facile rispondere a questa domanda giacché le borse sono molto instabili e imprevedibili. Quindi, delle buone analisi tecnica e fondamentale possono aiutare a ridurre i margini di errori, ma nessuno ha la palla di vetro.

In questa guida completa alle migliori azioni, cercheremo di individuare quali sono e come investire al meglio.

Se ti interessa fare trading in modo sicuro puoi utilizzare le piattaforme regolamentate come ad esempio quella del broker eToro. Registrati su eToro Fai pratica con il conto demo Deposita denaro sul tuo account Prova il copy trading Iscriviti ora

Migliori azioni: definizione

Cosa significa migliori azioni? Con questa accezione, si intendono quelle azioni i cui valori in termini di prezzo per stock possono comportare interessanti profitti per i trader.

Naturalmente, per quantificare una migliore azione come tale, occorre anche partire da un presupposto fondamentale: siamo azionisti diretti o operiamo mediante trading CFD?

Nel primo caso, infatti, siamo degli azionisti in senso puro. Abbiamo acquistato le azioni di una società quotata in borsa e facciamo parte del loro Consiglio di amministrazione. In tal caso, il nostro interesse è che le azioni vadano sempre bene, siano al rialzo, per ottenere le cedole dovute.

Nel secondo caso, invece, noi acquistiamo dei contratti derivati che replicano il valore delle azioni sottostanti. Il grande vantaggio è che possiamo investire sulle azioni sia al rialzo che al ribasso, quindi possiamo anche speculare sui ribassi di prezzo dei titoli.

Dovremo fare le dovute previsioni, ovviamente, per capire se posizionarci long o short. Ma va da sé che le nostre opportunità sono bidirezionali e che potremo speculare sulle azioni anche quando le cose vanno male.

Azioni da comprare: riepilogo

❓ Definizione Azioni i cui valori in termini di prezzo per stock possono comportare interessanti profitti per i trader. ✅ Caratteristiche Analisi di prezzo su azioni / Grafici di trading 👍 Borse su cui comprare ITA – USA – EU – ASIA 👥 Migliori settori su cui investire Azioni tecnologiche / Azioni Healthcare / Azioni Green / Azioni Automotive / Azioni Gaming / Azioni Sport / Azioni Lusso / Azioni Petrolio / Azioni Cannabis / 🥇Miglior piattaforma per comprare azioni eToro 🥇Miglior broker con formazione OBRinvest

Piattaforme migliori per comprare azioni

Di seguito vi segnaliamo le migliori piattaforme per fare trading online:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

*67% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Conto demo gratis Servizi di intelligenza artificiale ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 67-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta di broker regolamentati e sicuri e registrati in Consob.

Parametri per valutare un’azione

Quali sono i parametri principali per individuare le migliori azioni? La premessa è che comunque dipende anche dal tipo di strategia che si vuole mettere in atto. Se si è trader intraday o comunque di breve-medio periodo, oppure se si è trader cassettisti.

Nel caso dei trader intraday, quelli che cioè operano nell’arco di una giornata, i calcoli devono essere veloci e si fanno sulla base soprattutto dei movimenti del brevissimo periodo, approfondendo i grafici e le notizie esterne attese durante la giornata.

Se invece si è dei trader cassettisti, allora occorre tenere conto dell’andamento dell’azione negli anni, andando indietro anche di 5 anni precedenti. Per capire come si è comportato il titolo nel tempo, anche di fronte a certi contesti o situazioni.

Rapporto prezzo/utile

Chiamato originariamente Price/Earnings Ratio (P/E), il rapporto prezzo/utile viene considerato dagli analisti l’indicatore più importante per valutare delle azioni. Si calcola così:

quotazione di un’azione diviso utile di un’azione

Il P/E indica quante volte l’utile è contenuto nella quotazione attuale di un’azione. Cioè dopo quanti anni l’utile ha «ripagato» l’azione.

Più il P/E è basso, migliore è la valutazione di un’azione e più elevato l’utile aziendale presunto per il futuro.

Rapporto corso/valore contabile

Il nome originale è Price/Book Value (P/B) ed esprime il rapporto tra prezzo e valore contabile. Si calcola dividendo la quotazione di un’azione per il valore contabile per azione.

Questo valore ha però un difetto: il P/B fornisce scarse indicazioni per le aziende che presentano valori immateriali elevati. Anche gli immobili possono confluire in modo diverso nel valore contabile.

Rendimento dei dividendi

Si calcola dividendo la quotazione azionaria attuale moltiplicandola per 100. Indica la remunerazione del capitale investito per azione in percentuale.

Attenzione però: un rendimento elevato può scaturire pure da una quotazione azionaria bassa e in genere indica una mancanza di interesse da parte degli investitori. Oppure che l’azienda effettua pagamenti troppo elevati non sono coperti dagli utili.

Rendimento del capitale proprio

Questo valore indica il rapporto tra il capitale proprio e l’utile di un’azienda. Vale a dire la remunerazione del capitale impiegato. Indica se un’azienda totalizza utili elevati con poco denaro e quindi presenta una redditività più o meno elevata.

Ciò significa che un rendimento del capitale proprio alto è migliore di uno basso.

Non sempre però esprime del tutto la realtà: il rendimento del capitale proprio può aumentare pure con l’acquisizione di capitale di terzi (ad es. crediti) e ottimizzare così il risultato.

La crescita dell’utile

Questo valore indica l’aumento percentuale dell’utile di ciascuna azione dal prossimo anno d’esercizio a quello successivo. Aiuta ad evitare l’acquisto di azioni di un’azienda con utili stagnanti o in calo.

Un valore pari a 1 viene considerato generalmente una valutazione equa, le azioni con un PEG inferiore a 1 vengono sottovalutate.

Azioni da Comprare e vendere in giornata

Gli aspetti da tenere presenti quando si scelgono titoli su cui investire nel breve/brevissimo tempo sono soprattutto tre:

Elevati volumi di trading : elevato numero di operazioni eseguite sul titolo azionario scelto

: elevato numero di operazioni eseguite sul titolo azionario scelto Notevole volatilità giornaliera : il titolo innesca delle tendenze rialziste o ribassiste notevoli nell’arco di uno stesso giorno

: il titolo innesca delle tendenze rialziste o ribassiste notevoli nell’arco di uno stesso giorno Liquidità: si tratta della differenza di prezzo di un asset calcolata su uno specifico orizzonte temporale

Più specificamente, elevati volumi di scambio offrono l’accesso ad un mercato più reattivo.

La remunerazione risulterà essere immediata, e si potrà pure dedurre il trend di mercato e la liquidità delle azioni in questione.

I volumi elevati sovente indicano un mercato in crescita e tendenze rialziste. Tuttavia, è bene stare attenti perché in condizioni di mercato dinamiche, è pure probabile che possa verificarsi una notevole inversione di tendenza. Che risulterà contraria alla nostra posizione.

La volatilità si misura attraverso la cosiddetta “deviazione standard”, molto importante al fine di comprendere il cambiamento di valore di un’azione rispetto alla media di solito riportata sul mercato.

Movimenti notevoli sono indice del fatto che i day traders riescono ad assicurarsi un’allettante percentuale di ricavi dalle proprie operazioni.

Azioni da Comprare a lungo termine

Vediamo invece quali aspetti vanno presi in considerazione per scegliere le azioni a lungo termine.

Ecco alcuni tra gli aspetti più importanti da valutare:

Devono avere un ROE di almeno il 15% negli ultimi anni

di almeno il 15% negli ultimi anni Devono vantare un basso indebitamento

Devono investire molto in ricerca

Devono avere una posizione di mercato predominante

Devono puntare a compagnie e marchi solidi

Ecco altri aspetti da tenere in considerazione quando si investe sulle azioni a lungo termine.

Difficile prevedere il futuro

Occorre comunque tenere in considerazione che le previsioni sul futuro sono molto difficili, quasi impossibili. Ci sono eventi che possono stravolgere le cose ed incidere soprattutto su quegli investimenti a lungo termine ancora più difficili da prevedere.

Le azioni tendono ad aumentare il suo valore nel lungo termine

C’è poi un’altra credenza tra gli investitori a lungo termine: generalmente, nel tempo, le azioni aumentano di più di quanto perdano. Con una particolare evidenza soprattutto per i titoli tecnologici.

Recuperi più veloci che in passato

C’è poi da dire che rispetto al passato, in tempi più recenti i recuperi sui valori precedenti stanno avvenendo in modo più rapido. Si pensi al fatto che dopo la Grande depressione del 1929, l’indice Dow Jones impiegò un quarto di secolo per riprendersi.

Così come ci vollero 16 anni per riprendersi da un’altra crisi del 1966.

Mentre ce ne sono voluti solo 5 per riprendersi dalla crisi del 2008. Eppure sono sembrati una eternità, perché siamo abituati a ritmi oggi più frenetici.

Ma una premessa è d’obbligo: non esiste alcuna garanzia che i mercati si riprendano rapidamente dalle rotte.

L’importanza della tempistica

Infine, occhio alle tempistiche. Infatti, bisogna anche essere bravi ad inserirsi nei tempi giusti nel mercato. Per esempio, gli analisti hanno rilevato che investire 10.000 $ nell’indice S&P 500 nel 2003, avrebbe significato triplicare il proprio guadagno fino al 2018.

Tuttavia, se fossi entrato nel mercato dopo i primi 10 giorni, quando l’aumento è stato più imponente, avrebbe significato guadagnare meno di 16.000 $ sui 10.000 inizialmente investiti, anziché 30.000 $.

Dove comprare azioni

Vediamo quali sono i migliori broker per comprare azioni.

eToro

A fronte di soli 50 euro di deposito minimo e costi contenuti in termini di spread e commissioni, eToro offre molti vantaggi. Come il copy trading per copiare i trader migliori o i copyportfolios per investire in pacchetti di asset facilitando così la diversificazione del proprio portafoglio.

Ed ancora, eToro offre il Social trading per confrontarti con gli altri trader sulle migliori azioni su cui investire.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

OBRinvest

Il broker OBRinvest ti permette di scegliere tra 4 account diversi, partendo da un deposito minimo di 250 euro.

Il broker OBRinvest ti permette di approfondire il trading online con ebook da scaricare e webinar da seguire da remoto, entrambi gratuiti. Così come studiare un glossario con tutti i termini del trading.

OBRinvest ti aiuta anche con l’intelligenza artificiale. E non male anche il fatto che puoi ricevere i consigli via sms di Trading central: i segnali di trading.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Capital.com

Il broker Capital.com prevede invece solo 20 euro di deposito minimo e spread e commissioni davvero convenienti.

Capital.com offre l’intelligenza artificiale già integrata nelle piattaforme, non a caso riceve sempre premi per i propri servizi. Non di meno, puoi scaricare la popolarissima piattaforma MetaTrader 4 (MT4).

Capital.com ti consente anche di formarti con una apposita app: Investmate.

67.7% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Migliori azioni da comprare oggi: Classifica aggiornata 2021

Ecco alcune delle migliori azioni da comprare oggi

Vediamo quali sono le migliori azioni da comprare oggi, dividendole in italiane e straniere.

Azioni italiane da comprare oggi

ENI

Società di idrocarburi italiana nata ad inizio anni ‘60 per dare al nostro paese un unico soggetto nazionale in questo settore. E’ diventata negli anni un importante multinazionale. I fondamentali di ENI hanno consentito di reggere anche alla grave crisi innescata dal Covid-19.

📊 Quotazione Borsa di Milano 🇮🇹 💡 Settore Energia 🏢 Capitalizzazione 40.634B 👍 Ticker ENI 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni ENI.

Ferrari

📊 Quotazione Borsa di Milano 🇮🇹 🚘 Settore Automotive 🏢 Capitalizzazione 2.131T 👍 Ticker RACE 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

Il “cavallino rampante” è tra i primi 3 brand più noti ed amati al mondo. Al di là dei risultati in pista, da anni non completamente convincenti, Ferrari è un brand di lusso che ha un mercato di nicchia che generalmente rimane fuori dalle recessioni (crea auto personalizzate). Molto bene poi il merchaindising in generale.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni Ferrari.

Stellantis

Stellantis N.V. è una multinazionale con sede ad Amsterdam, frutto della fusione tra due marchi dell’automobile:

PSA

Fiat Chrysler Automobiles

📊 Quotazione Borsa di Milano 🇮🇹 🚘 Settore Automotive 🏢 Capitalizzazione 59.675B 👍 Ticker STLA 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

Sotto questo marchio vengono prodotte automobili per ben altri 14 marchi, quali:

Abarth

Alfa Romeo

Chrysler

Citroën

Dodge

DS Automobiles

FIAT

Jeep

Lancia

Maserati

Opel

Peugeot

Ram Trucks

Vauxhall

Dislocata tra Join ventur e distretti produttivi praticamente in tutti i continenti del mondo, il gruppo è nato il 16 gennaio 2021. Mentre il 18 gennaio è stato quotato rispettivamente sulle borse di Milano ed Euronext di Parigi. Infine, il 19 gennaio è arrivata la quotazione al New York Stock Exchange.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni Stellantis.

Azioni americane da comprare oggi

Vediamo ora i migliori titoli americani su cui investire oggi.

Microsoft

📊 Quotazione Borsa di New York 🇺🇸 💻 Settore Technology / Computer / Servizi Web 🏢 Capitalizzazione 2.131T 👍 Ticker MSFT 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

Colosso informatico americano nato a metà anni ‘70, negli anni ha espanso il proprio mercato a colpi di acquisizioni. Al di là dell’innovazione tecnologica, un punto di forza di Microsoft è la solida situazione finanziaria della società. E anche con la graduale uscita di scena di Bill Gates, Microsoft ha proseguito su questa strada senza indugi.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni Microsoft.

Square

Square, Inc. è un’azienda statunitense di servizi finanziari e di pagamento attraverso dispositivi mobili, con sede a San Francisco in California. Nata come start up, ha visto sempre più crescere il proprio mercato e le proprie quotazioni in borsa.

📊 Quotazione Borsa di New York 🇺🇸 🪙 Settore Finance 🏢 Capitalizzazione 111.569B 👍 Ticker SQ 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni Square.

Azioni europee da comprare oggi

Ecco le migliori azioni europee su cui investire in questo momento.

Astrazeneca

📊 Quotazione Borsa di Londra 🇩🇪 💉 Settore Farmaceutico 🏢 Capitalizzazione 134.387B 👍 Ticker AZN 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

Multinazionale del farmaco, nata dalla combinazione di due società, anglo-svedesi. Con l’arrivo della Pandemia, il titolo è cresciuto molto e la società è già ben posizionata sul mercato mondiale, protagonista anche nel campo della ricerca.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni Astrazeneca.

Sap

📊 Quotazione Borsa di Francoforte 🇩🇪 🖥 Settore Technology 🏢 Capitalizzazione 162.45B 👍 Ticker SAP.DE 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

SAP SE è una multinazionale europea per la produzione di software gestionale, una delle principali aziende al mondo nel settore degli ERP e in generale nelle soluzioni informatiche per le imprese. Il titolo è molto volatile e può essere interessante per il trading CFD ed investimenti nel breve periodo.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni Sap.

Azioni asiatiche da comprare oggi

Quali sono le migliori azioni asiatiche da comprare? Eccone 2 molto interessanti

Saudi Aramco

📊 Quotazione Saudi Stock Exchange Tadawul 🛢Settore Energia / Petrolio 🏢 Capitalizzazione $1.928 Trillion 👍 Ticker 2222.SR 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

Si tratta del colosso petrolifero dell’Arabia Saudita, uno dei principali produttori di petrolio al mondo. Averlo nel proprio portafoglio significa puntare su una società nazionalizzata, dalla posizione di leadership nel settore.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni Saudi Aramco.

Baidu

📊 Quotazione Borsa di Hong Kong 🇭🇰 📱Settore Web/ Servizi 🏢 Capitalizzazione Shenzhen in Cina 👍 Ticker 9888.HK 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

Si tratta del principale motore di ricerca in lingua cinese in grado di ricercare siti web, file audio e immagini. Risulta essere uno dei siti più visitati al mondo, potendo contare su un bacino di utenza di un miliardo e mezzo di utenti. Vanta una Enciclopedia online in stile Wikipedia e un forum di discussione con ricerche basate su parole chiave.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni Baidu.

Tencent

Tencent fornisce servizi per intrattenimento, mass media, internet e telefoni cellulari sul territorio cinese. La sede principale è nel distretto di Nanshan a Shenzhen.

📊 Quotazione Borsa di Hong Kong 🇭🇰 📱Settore Entertainment / Mobile Phone / Servizi 🏢 Capitalizzazione 566.171B 👍 Ticker 0700.HK 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

Oltre a quelli indicati, Tencent si occupa anche di:

reti sociali via web

portali web

servizi di commercio elettronico

giochi multigiocatore online

Gestisce il noto applicativo di messaggistica istantanea Tencent QQ e uno dei più grandi portali web in Cina: QQ.com.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni Tencent.

Hyundai

Hyundai è una multinazionale sudcoreana fondata nel 1947 da Chung Ju-yung. E’ nata come impresa di costruzioni edili.

📊 Quotazione KRX (Borsa di Seoul), Borsa di Francoforte. 🚘 Settore Automotive 🏢 Capitalizzazione 58.444T 👍 Ticker 005380 🥇Dove comprare eToro / OBRinvest

Negli anni ha esteso il suo raggio d’azione in:

costruzioni navali

costruzioni ferroviarie

produzione di auto

realizzazione di prodotti elettronici

Finanza

Logistica

Trasporti

Grande distribuzione

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare azioni Hyundai.

Azioni da comprare: le domande frequenti

Cosa sono le migliori azioni da comprare? Si tratta delle azioni sulle quali vale la pena puntare perché solide finanziariamente e perché hanno una spiccata volatilità. Le valutazioni dipendono anche dal tipo di strategia da mettere in pratica, se di breve, medio o lungo termine. Quali sono le migliori azioni da comprare? Ecco alcuni esempi: ENI, Ferrari, Microsoft, Square, Astrazeneca, Sap, Saudi Aramco e Baidu. Come comprare le migliori azioni? Sfruttando le piattaforme CFD che offrono commissioni basse e spread competivi.

Conclusioni

Ogni trader vorrebbe sapere quali sono le migliori azioni da comprare, così da prepararsi per tempo.

Tuttavia, nessuno può sapere con certezza il futuro e si possono solo fare delle previsioni approssimative per mitigare i margini di errore.

Per investire sui mercati finanziari e sulle azioni conviene sempre partire da piattaforme che offorno conti demo gratuiti.