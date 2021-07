Azioni Bayer: il titolo non decolla tra buone e cattive notizie

Importante notizia per il colosso farmaceutico Bayer. KERENDIA® (finerenone) ha ricevuto l’approvazione dalla FDA statunitense (Food and Drug Administration) per il trattamento di pazienti con malattia renale cronica associata a diabete di tipo 2.

Attualmente la soluzione migliore per investire in Borsa è quella di sfruttare i CFDs utilizzando broker come Capital.com. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi che permettono di orientare con successo le proprie operazioni.

Per saperne di più sui servizi di Capital.com clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Azioni Bayer: le ripercussioni in Borsa dopo la notizia su Kerendia

KERENDIA è indicato per rallentare la progressione della malattia renale cronica, ridurre il rischio di insufficienza renale, infarto, ospedalizzazione per insufficienza cardiaca e morte cardiovascolare in pazienti adulti con malattia renale cronica associata a diabete di tipo 2.

L’approvazione è sulla base dei risultati dei dati dello studio cardine di Fase III FIDELIO-DKD che hanno dimostrato esiti renali e cardiovascolari positivi nei pazienti con CKD associata a T2D, pubblicati nel New England Journal of Medicine nell’ottobre 2020 e seguono la designazione di revisione prioritaria concessa dalla FDA.

Soddisfatta ovviamente Bayer, che in una nota ufficiale ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di portare questo nuovo trattamento incentrato sui reni alle persone che vivono con questa condizione (…) La popolazione di pazienti inclusa nello studio che ha sostenuto l’approvazione di KERENDIA era a rischio di progressione della malattia renale cronica nonostante ricevesse un trattamento standard di cura per controllare la pressione sanguigna e la glicemia”

L’etichetta KERENDIA contiene un’avvertenza e una precauzione che KERENDIA può causare iperkaliemia.1 Per ulteriori informazioni, vedere “Informazioni importanti sulla sicurezza” di seguito.

Nonostante le terapie guidate dalle linee guida, molte persone con malattia renale cronica associata a diabete di tipo 2 sono a rischio di progressione della malattia renale cronica ed eventi cardiovascolari.

Il diabete di tipo 2 è la principale causa di malattia renale allo stadio terminale, quando i pazienti possono aver bisogno di dialisi o di un trapianto di rene per sopravvivere.

I neri o gli afroamericani e gli ispanici hanno tassi più elevati di insufficienza renale rispetto alle loro controparti bianche non ispaniche.

KERENDIA agisce bloccando l’iperattivazione del recettore dei mineralcorticoidi (MR). Si ritiene che l’iperattivazione del recettore dei mineralcorticoidi contribuisca alla fibrosi e all’infiammazione. La fibrosi e l’infiammazione possono contribuire al danno strutturale permanente dei reni.

KERENDIA dovrebbe essere disponibile negli Stati Uniti a partire dalla fine di luglio 2021. Finerenone è stato anche presentato per l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea.

Come noto, le azioni delle multinazionali farmaceutiche vivono di queste notizie. Tra successi o insuccessi dei farmaci.

Le azioni Bayer non hanno subito reagito, mantenendo un prezzo medio di 50 euro ancora al momento della scrittura. Nell’ultimo anno, il titolo è stato in forte ribasso, toccando il suo minimo il 30 ottobre sui 40 euro.

Ecco la sua quotazione attuale:

Per approfondimenti puoi consultare la nostra guida su come comprare azioni Bayer.

L’accordo con la multinazionale Monsanto, paradossalmente, sembra aver portato più danni che benefici in borsa. Con l’ultimo massimo toccato a giugno 2017 a 119 euro. Poi è stato un calo continuo. Per non parlare delle varie cause legali che ha ereditato dal colosso americano, per i suoi prodotti dannosi per la salute usati in agricoltura.

Bayer subisce pesanti perdite in Cina insieme ad AstraZeneca

Niente di buono invece sul fronte orientale per Bayer. Forse anche per questo il titolo continua nella sua apnea. Ma è in buona compagnia di AstraZeneca, multinazionale europea vituperata per la questione vaccini.

Per quanto riguarda AstraZeneca, infatti, l’inalatore per l’asma è stato tra i farmaci originari che hanno perso preziosi contratti governativi a causa dei generici a basso costo durante l’ultimo schema cinese di riduzione dei prezzi per i farmaci fuori brevetto. Noto come programma di approvvigionamento basato sul volume (VBP).

In tutto, i produttori di farmaci hanno tagliato i prezzi in media del 56%, in 61 entità molecolari, per inserire i prodotti nel programma nell’ultimo round.

Come previsto, la maggior parte dei vincitori erano produttori locali, con Sanofi, GlaxoSmithKline, GE Healthcare e Mitsubishi Tanabe tra i pochi produttori di farmaci stranieri a presentarsi nell’elenco finale.

Nel corso degli anni, Pulmicort ha ceduto quote di mercato negli Stati Uniti a nuovi arrivati come Symbicort di AZ e farmaci biologici. Sta ancora raccogliendo importanti vendite dai mercati emergenti, con la Cina in prima linea in quella categoria.

Nel 2020, Pulmicort ha realizzato vendite per 996 milioni di dollari, di cui l’80% proveniente dai mercati emergenti. AZ ha attribuito il calo del 32% del farmaco lo scorso anno, contro la crescita del 14% nel 2019, agli effetti del COVID-19 in Cina.

Proprio come l’AZ sta vedendo una certa ripresa con l’allentamento del COVID, la perdita della sua attività in Cina priverà probabilmente Pulmicort della possibilità di tornare allo stato di successo, un brutto colpo per tutto il settore delle azioni Healthcare.

Prima del VBP, il farmaco originario dell’AZ rivendicava oltre il 90% della quota di mercato in Cina, secondo PharmCube, un fornitore locale di servizi di data intelligence farmaceutica. Nell’ambito del programma VBP, il governo offre ora il 70% del mercato a quattro società di farmaci generici.

Il programma VBP, introdotto per la prima volta nel 2018, prevedeva una grande quantità di affari dagli ospedali pubblici cinesi alle case farmaceutiche in cambio di forti sconti. Perdere un posto nel programma significa che un’azienda deve lottare per la quota rimanente nel sistema pubblico e nel mercato privato molto più piccolo.

Sebbene la politica non si rivolga specificamente alle aziende farmaceutiche occidentali, le trattative VBP in passato hanno causato gravi danni alle attività farmaceutiche consolidate di Bayer, Pfizer, Sanofi e AstraZeneca, anche per le aziende vincenti che devono offrire sconti elevati.

Le vendite del medicinale per il diabete Glucobay di Bayer, venduto negli Stati Uniti con il marchio Precose, sono crollate lo scorso anno dopo che la società tedesca ha tagliato il prezzo del 90% per entrare nel programma.

Questa volta, l’anticoagulante orale di successo di Bayer, Xarelto, è stato incluso nel programma di sconti aggressivi dopo aver perso l’esclusività in Cina lo scorso anno. Più di 20 aziende hanno gareggiato per guadagnare affari con Xarelto nell’offerta più spietata in questo round VBP. Contratti di diversi punti di forza del farmaco vengono ora assegnati a oltre 10 sviluppatori, che si divideranno l’80% del mercato pubblico secondo la regola VBP.

I funzionari hanno progettato il programma VBP per liberare risorse spese per vecchi farmaci per finanziare terapie innovative. Le aziende farmaceutiche straniere stanno seguendo questa direzione, spostandosi dai prodotti legacy a nuove offerte in Cina.

L’AZ, ad esempio, è riuscita a inserire i suoi maggiori guadagni nell’elenco nazionale dei farmaci rimborsabili in Cina. Questi includono farmaci antitumorali di successo Tagrisso e Lynparza entrambi in prima linea e, più recentemente, il farmaco per la BPCO Breztri.

L’ultimo round segna il quinto e il più grande del suo genere finora. I 62 farmaci inclusi per l’offerta rappresentavano 55 miliardi di CNY (8,5 miliardi di dollari) di spesa attraverso il sistema sanitario pubblico l’anno scorso, riferiscono i media locali, citando un funzionario dell’organizzatore del programma. Grazie ai tagli dei prezzi, i nuovi contratti dovrebbero far risparmiare al governo cinese 25,5 miliardi di CNY in spese mediche, ha affermato il funzionario.

Le nuove aggiunte entreranno in vigore a ottobre e copriranno da uno a tre anni per diversi farmaci. Brutte notizie quindi per le azioni Bayer, che rischiano un ulteriore discesa dei prezzi in Borsa.

Potete comunque sfruttare queste aziende farmaceutiche sulle quali investire.

Dove comprare azioni Bayer

Puoi comunque approfittare delle oscillazioni del prezzo delle azioni Bayer col trading CFD, poiché puoi posizionarti sia long che short.

I Broker consigliati sono: