ARK Big Ideas 2026: il bull case di Cathie Wood per Bitcoin

$16.000 mld Capitalizzazione di Bitcoin attesa da ARK nel 2030 (scenario base) — ~$780k per moneta

La tesi Bitcoin non è più mosso dai piccoli investitori, ma da ETF, aziende e Stati. È diventato, nei fatti, un asset da portafoglio istituzionale, e questo cambia il metro con cui se ne stima il valore.

Perché questo report conta

Ogni gennaio ARK Invest, la società di Cathie Wood, pubblica Big Ideas, il suo rapporto annuale sulle tecnologie che pensa cambieranno l’economia. L’edizione 2026 dedica un intero capitolo a Bitcoin, con una previsione che fa discutere: la capitalizzazione potrebbe arrivare a 16.000 miliardi di dollari entro il 2030.

Il numero da solo dice poco. Conta il ragionamento. ARK parte da un’idea precisa: Bitcoin non è più mosso dai piccoli investitori, ma da ETF, aziende e Stati. È diventato, nei fatti, un asset da portafoglio istituzionale. Qui sotto trovi i dati che usa, il modello con cui arriva a quel numero e i tre scenari, con quello che cambia per te.

Il 2025 che ha cambiato Bitcoin

Il 2025 è stato l’anno della svolta. L’amministrazione Trump ha istituito una riserva strategica di Bitcoin con un ordine esecutivo. Il Texas ne ha creata una propria, un fondo pensione del Wisconsin ha messo Bitcoin in portafoglio.

Sul fronte finanziario è successo altrettanto: la SEC ha approvato standard di quotazione semplificati per gli ETF crypto, Morgan Stanley ha allargato l’accesso ai fondi Bitcoin, Vanguard ha aperto agli ETF e Fidelity ha lanciato un piano pensionistico in crypto. Non è filato tutto liscio.

Il panico del “Liberation Day” e la liquidazione del 10 ottobre, che ha bruciato 19 miliardi di dollari di posizioni a leva, ricordano che la volatilità non è sparita.

Chi possiede oggi Bitcoin: ETF e aziende al 12% del supply

12% del supply in mano a ETF e aziende (era 8,7%) +19,7% saldi ETF Bitcoin nel 2025 (~1,12 → 1,29M BTC) +73% holdings aziendali (~598k → 1,09M BTC)

I numeri sulla proprietà sono il dato più solido del report. Nel 2025 i saldi degli ETF Bitcoin sono cresciuti del 19,7%, da circa 1,12 a circa 1,29 milioni di bitcoin. Le aziende quotate hanno fatto di più: +73%, da circa 598.000 a circa 1,09 milioni.

🛠

GUIDA PRATICA ETF Bitcoin: come funzionano

Sommando i due, la quota di bitcoin in circolazione in mano a ETF e società quotate è passata dall’8,7% al 12% in un anno. Ciò significa che una fetta crescente dell’offerta esce dal mercato e finisce in veicoli che difficilmente vendono nel breve. Meno monete disponibili, a parità di domanda, spingono il prezzo.

Bitcoin meno volatile: la tesi del bene rifugio

La parte che mi ha colpito di più riguarda il rischio. ARK mostra che lo Sharpe ratio di Bitcoin, cioè quanto rende rispetto a quanto oscilla, ha battuto quello di ether, solana e della media degli altri componenti dell’indice CoinDesk 10 per buona parte del 2025.

C’è di più: nel 2025 le discese di Bitcoin dai suoi massimi sono state le più leggere della sua storia, su ogni orizzonte temporale misurato, da tre mesi a cinque anni. Per ARK è la prova che Bitcoin si sta comportando sempre più come un bene rifugio e sempre meno come una scommessa.

Il modello ARK: sei motori di domanda al 2030

Il bull case poggia su un modello che divide la domanda futura di Bitcoin in sei motori. Per ognuno ARK stima quanto vale il mercato di riferimento e quale fetta Bitcoin può conquistarne, e da lì ricava l’effetto sulla capitalizzazione. Lo scenario base è riassunto qui sotto.

Motore di domanda TAM stimato Penetrazione (base) Impatto su market cap Investimento istituzionale ~$200.000 mld 2,5% ~$5.000 mld Oro digitale (digital gold) ~$24.400 mld 40% ~$9.800 mld Bene rifugio mercati emergenti ~$68.000 mld 0,5% ~$339 mld Tesoreria degli Stati ~$15.000 mld 2,5% ~$375 mld Tesoreria aziendale ~$7.000 mld 2,5% ~$172 mld Servizi finanziari su Bitcoin ~$35 mld 40% CAGR ~$262 mld Totale (base case)



~$16.000 mld

I sei motori di domanda del modello ARK (scenario base). Fonte: ARK Invest, Big Ideas 2026, dati al 31/12/2025.

Due voci fanno quasi tutto il lavoro: l’oro digitale, con circa 9.800 miliardi, e l’investimento istituzionale, con circa 5.000. È un modello concentrato, e questo è anche il suo punto debole: se quelle due ipotesi saltano, salta il target.

I due motori che reggono il bull case

Vale la pena vedere da vicino quei due numeri, perché su di loro si gioca tutto. L’investimento istituzionale parte da una cifra enorme: il portafoglio di mercato globale, oro escluso, vale circa 200.000 miliardi di dollari. ARK scommette che Bitcoin se ne prenda il 2,5%, ed ecco i 5.000 miliardi. In soldoni: fondi pensione, assicurazioni e gestori che mettono una piccola fetta dei loro soldi in Bitcoin.

L’oro digitale pesa ancora di più, e si appoggia a un’analogia semplice: se Bitcoin è il nuovo oro, può rosicchiare una quota dell’oro vero. L’oro vale circa 24.400 miliardi, ARK ipotizza che Bitcoin ne prenda il 40%, e arriva a 9.800 miliardi.

È l’ipotesi che fa volare il modello, ma è anche il suo tallone d’Achille, come vedremo tra poco.

I tre scenari: bear, base e bull

ARK non si gioca tutto su un numero solo. Mette tre scenari sul tavolo. Nel più cauto, Bitcoin vale circa 7.000 miliardi nel 2030. Nello scenario centrale arriva a 16.000, con una crescita di circa il 63% all’anno dai 2.000 miliardi di oggi. Nel più ottimista tocca i 30.000.

~$7.000 mld Bear · ~$350k ~$16.000 mld Base · ~$780k ~$30.000 mld Bull · ~$1,5M

Fonte: ARK Invest, Big Ideas 2026



In prezzo per moneta fanno circa 350.000 dollari nello scenario cauto, 780.000 in quello centrale e intorno a 1,5 milioni in quello ottimista. Lo scrivo chiaro, perché conta: sono proiezioni a cinque anni costruite su ipotesi. Nessuno garantisce che si avverino.

Non solo Bitcoin: il mercato crypto a 28.000 miliardi

Il report guarda anche oltre Bitcoin. ARK stima che tutto il mercato degli asset digitali, comprese le reti di smart contract, possa crescere di circa il 61% all’anno e arrivare a 28.000 miliardi di dollari nel 2030. Bitcoin resterebbe il padrone di casa, con circa il 70% della torta.

Il pezzo restante andrebbe alle reti come Ethereum e Solana, che potrebbero toccare i 6.000 miliardi crescendo del 54% all’anno, con ricavi intorno ai 192 miliardi a una commissione media dello 0,75%. Qui ARK dice una cosa che fa riflettere: a contare non saranno tanto i ricavi, quanto il fatto che due o tre di queste reti diventino una riserva di valore. In altre parole, vale più la fiducia che il fatturato.

Cosa è cambiato rispetto al 2025

Curiosamente, il target 2030 è quasi lo stesso dell’anno scorso, ma due tasselli si sono mossi parecchio. Il mercato di riferimento dell’oro digitale è cresciuto del 37%, perché nel 2025 l’oro ha guadagnato il 64,5% e ha alzato l’asticella. Nella direzione opposta, ARK ha tagliato dell’80% la fetta che si aspettava da Bitcoin come rifugio nei mercati emergenti.

Il motivo del taglio è interessante: in molti Paesi in via di sviluppo la gente non si protegge dall’inflazione comprando Bitcoin, ma stablecoin in dollari. Bitcoin perde quel pezzo di domanda, e ARK lo ha messo nero su bianco. È il segno di un mercato che si divide i compiti.

I punti deboli del modello

Vale la pena dirlo, perché un report così ottimista va letto con occhio critico. Il primo limite è la concentrazione. Nello scenario base, oro digitale e investimento istituzionale da soli valgono circa 14.800 miliardi sui 16.000 totali: più del 90% della previsione poggia su due sole ipotesi. Se una delle due si rivela troppo generosa, crolla buona parte del castello.

C’è poi la dipendenza dall’oro. Il motore “oro digitale” dà per scontato che Bitcoin si prenda il 40% del valore dell’oro, un valore che ARK ha dovuto rialzare del 37% solo perché il metallo è volato nel 2025. È una previsione appesa a un altro mercato. E le ipotesi cambiano in fretta: il taglio dell’80% sui mercati emergenti, deciso in dodici mesi per colpa delle stablecoin, dice quanto questi modelli siano fragili davanti a un imprevisto. Sotto a tutto resta l’avvertenza che ARK ripete in ogni pagina: parliamo di proiezioni a cinque anni, incerte per definizione. Utili per ragionare, non per decidere.

ARK a confronto con le altre case di ricerca

ARK è la voce più ottimista del settore. Per capire quanto, basta affiancarla agli altri. Galaxy Research, nell’outlook 2026, ha preferito non dare un target di prezzo: ha definito l’anno “troppo caotico per prevederlo” e ha spostato al 2027 l’attesa di un nuovo massimo. Sul resto, però, la pensa come ARK: oltre 100 ETF crypto in arrivo e più di 50 miliardi di flussi netti.

Fidelity Digital Assets gira la domanda dall’altra parte. Nel report “Getting Off Zero” non si chiede perché comprare Bitcoin, ma perché un investitore dovrebbe ancora tenerne zero in portafoglio. Il suo indicatore Yardstick, a metà 2026, lo dava sottovalutato. E Bitwise segnala che i consulenti finanziari non hanno mai allocato tanto in crypto come adesso. Morale: ARK spara i numeri più alti, ma la direzione la indicano tutti, ed è la stessa.

Galaxy Research Niente target 2026 (“troppo caotico”), nuovo massimo rinviato al 2027. Concorda su 100+ ETF e >$50B di flussi. Fidelity “Getting Off Zero”: non perché comprare BTC, ma perché restare a peso zero. Yardstick in zona sottovalutata. Bitwise Allocazioni in crypto dei consulenti finanziari ai massimi storici.

Domande frequenti



Qual è il target di prezzo di ARK per Bitcoin al 2030?

Lo scenario base parla di una capitalizzazione di circa 16.000 miliardi di dollari, vale a dire circa 780.000 dollari per bitcoin. Lo scenario ottimista sale verso 1,5 milioni, quello cauto scende verso 350.000.

Perché ARK pensa che Bitcoin sia meno rischioso di prima?

Perché nel 2025 le discese dai massimi sono state le più contenute di sempre e il rendimento corretto per il rischio ha superato quello di ether e solana. ARK legge questi segnali come una maturazione verso il profilo di un bene rifugio.

Cosa significa “asset class istituzionale” per il piccolo investitore?

Vuol dire che a muovere il prezzo sono sempre più ETF, aziende e Stati, e sempre meno i piccoli investitori. Da un lato questo smorza certe oscillazioni speculative, dall’altro lega Bitcoin alle scelte dei grandi capitali e all’andamento dell’economia.

In sintesi

Il messaggio di ARK è uno solo: Bitcoin è diventato un asset da portafoglio istituzionale, e questo cambia il metro con cui se ne stima il valore. I dati del 2025 reggono la tesi: il 12% delle monete in mano a ETF e aziende, le discese più leggere di sempre, un rendimento corretto per il rischio migliore degli altri grandi crypto. Da qui il modello a sei motori arriva a un target base di 16.000 miliardi, in un intervallo che va da 7.000 a 30.000.

Vale la pena ricordare cosa sono questi numeri: proiezioni a cinque anni, appese a ipotesi che cambiano da un anno all’altro, come si è visto con l’oro e le stablecoin. Per chi investe il valore del report non è il target, ma la domanda che ti lascia: Bitcoin ha senso nel tuo portafoglio, e in che misura? La risposta dipende da te, non da un grafico.

Sul piano pratico, per chi risparmia in Italia la lezione non è rincorrere il target di ARK, ma rubarne il metodo. Se perfino i grandi gestori trattano Bitcoin come una componente “core” del portafoglio, allora va pesato con lo stesso metro delle altre asset class: quanto destinargli, su che orizzonte, con quanta sopportazione per gli sbalzi.

In Europa la via più comoda sono gli ETP quotati e regolamentati, che evitano la gestione di wallet e chiavi private. E resta la regola che non cambia mai: investire solo la fetta che puoi vedere oscillare senza perdere il sonno. Qui sotto trovi alcuni broker che puoi sfruttare per investire su Bitcoin con strumenti regolamentati:

Consigliato FI Fineco Bank 9,5 /10 701 ETF senza commissioni

701 ETF in PAC gratuiti

Regime Sostituto d'imposta

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Apri conto Fineco Bank → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. SC Scalable Capital 9,3 /10 1171 ETF senza commissioni

2294 ETF in PAC gratuiti

Regime Report fiscale fac simile

PAC totalmente gratuiti Apri conto Scalable Capital → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. ET eToro 8,9 /10 Regime Nessun supporto fiscale

Copy Trading: copia i migliori investitori

Smart Portfolios per diversificare

Zero commissioni su azioni reali Apri conto eToro → 52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

In sintesi Nel 2025 i drawdown di Bitcoin sono stati i più leggeri della sua storia. Il modello base poggia quasi tutto su oro digitale e investimento istituzionale. Restano proiezioni a 5 anni: la direzione conta più del numero.